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6 июня, 23:15

Сенсационный обмен в НХЛ: «Филадельфия» избавилась от русского защитника с большим контрактом!

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Иван Проворов (справа).
Фото Global Look Press
Иван Проворов (слева).
Фото Global Look Press
Иван Проворов (в центре).
Фото Global Look Press
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Иван Проворов перешел в «Коламбус».

Что случилось?

«Филадельфия» во главе с новым генеральным менеджером Дэнни Бриером начинает свой тяжелый путь со дна. И что нужно для отличного старта перестройки в такой перспективный драфтовый год? Правильно: как можно больше драфт-пиков в первом раунде.

«Флайерз» начинает расставаться с самым перспективными, но зависшими в развитии кадрами. Лот первый: защитник Иван Проворов. Официально клубы об обмене не сообщили, однако, по данным портала TSN, в сделке примут участие сразу три клуба.

Иван Проворов. Проворов прославился на всю Америку. Как играет защитник, отказавшийся надевать радужную майку

Во-первых, российский хоккеист переходит из «Флайерз» в «Коламбус». Во-вторых, «Лос-Анджелес» удерживает 30 процентов зарплаты Проворова (от 6,7 миллиона долларов, которые он будет получать еще два сезона). В-третьих, «Кингз» отправляют в «Филадельфию» вратаря Кэла Петерсена, защитников Шона Уокера и Хелге Гранса (21 год). И главное, четвертое, за российского защитника «Коламбус» отдал «Филадельфии» ценный актив: 22-й выбор на драфте-2023. Также клуб получит 34-й и 54-й выборы.

Мастерская работа Бриера. Первый серьезный обмен.

Иван Проворов (слева).
Фото Global Look Press

Подарок для Проворова

Карьера российского защитника в последние годы неприятным образом скатывалась только вниз. Да, болельщики признали россиянина лучшим защитником команды в сезоне, однако выбор там был невелик.

Два сезона подряд Проворов стабильно набирал минусы в показателе полезности: «-20» и «-17». Если такую статистику хоть как-то можно поставить под вопрос, то вот еще цифры: Иван — худший в «Филадельфии» прошлого сезона по количеству потерь — 85 (второй — защитник Тони Дэанджело с 57 ошибками).

Причем чаще всего (73 раза) россиянин ошибался в своей зоне. Непростительные цифры для такого дорогого и перспективного защитника. А самое неприятное, что за год до этого Иван также был в числе худших в клубе по этому показателю (84).

В «Филадельфии», у которой, как у самурая, не было цели и был только путь, российский защитник откровенно зачах. Он начал превращаться в посредственного серого игрока обороны, который по старой памяти много и креативно атакует, но ошибки значительно превышают полезные действия.

Конечно, хочется верить, что смена обстановки положительно скажется на развитии 26-летнего хоккеиста. В «Коламбус» приходит Майк Бэбкок, жесткий тренер, который обязательно наведет порядок в этом гнезде и при котором игроки обороны способны серьезно прогрессировать.

Огайо — тихий, спокойный город, в котором журналисты и болельщики не давят на игроков с требованием выигрывать по Кубку Стэнли каждый месяц, а пресса не полощет тебя за всевозможные ошибки. Здесь Проворов сможет выдохнуть.

С кем будет играть Иван — вопрос риторический, потому что понять, как будет выглядеть оборона «Коламбуса», прямо сейчас невозможно. Только что случился неожиданный обмен, а сколько таких может состояться до старта сезона? У «Блю Джэкетс» есть звездный Зак Веренски, перспективные Адам Боквист и Давид Йиржичек. Теперь прибавляется очередной атакующий защитник, не слишком аккуратно играющий в обороне.

Иван Проворов (в центре).
Фото Global Look Press

Зачем эти обмены остальным?

У «Лос-Анджелеса» главная цель — подписать контракт с защитником Владиславом Гавриковым, который перебрался в «Кингз» по ходу сезона как раз из «Коламбуса». Контракты Петерсена и Уокера вместе выходили на 7,5 миллиона, и с учетом всего освободившегося места можно предположить, что новое соглашение с российским защитником будет рассчитано на 6-7 миллионов долларов за сезон. Правда, как пишет Кевин Уикс, сторона игрока заинтересована только в двухлетнем соглашении.

Российскому болельщику вновь будет интересен «Коламбус»: помимо Проворова там уже играют Егор Чинахов, Кирилл Марченко, вратарь Даниил Тарасов, а также приедет бывший форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков.

«Филадельфия» идет ва-банк, начинает все с нуля в очередной раз. Проворов — не последний игрок, который покинет клуб в ближайшую неделю. Уже пишут о возможном обмене молодого голкипера Картера Харта («Флайерз» — проклятое место для вратарей), за которого также можно будет получить выбор в первом раунде драфта. Три года команда не попадает в плей-офф, поэтому настала пора перемен.

Иван Проворов. Русский игрок НХЛ попал в скандал из-за радужной майки. Что теперь его ждет?
Иван Проворов
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Филадельфия Флайерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Финал Счет в серии
Вегас - Флорида
Вегас - Флорида
2 - 0
1. Вегас - Флорида
5 - 2
2. Вегас - Флорида
7 - 2
3. Флорида - Вегас
0 - 0
4. Флорида - Вегас
0 - 0
2 - 0
1/2 финала
Вегас - Даллас
Вегас - Даллас
4 - 2
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3 - 2
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0 - 4
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3 - 2
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2 - 4
6. Даллас - Вегас
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Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
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1. Каролина - Флорида
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Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
1. Каролина - Нью-Джерси
5 - 1
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4. Нью-Джерси - Каролина
1 - 6
5. Каролина - Нью-Джерси
3 - 2
4 - 1
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
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5. Даллас - Сиэтл
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6. Сиэтл - Даллас
6 - 3
7. Даллас - Сиэтл
2 - 1
4 - 3
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