Сенсационный обмен в НХЛ: «Филадельфия» избавилась от русского защитника с большим контрактом!
Что случилось?
«Филадельфия» во главе с новым генеральным менеджером Дэнни Бриером начинает свой тяжелый путь со дна. И что нужно для отличного старта перестройки в такой перспективный драфтовый год? Правильно: как можно больше драфт-пиков в первом раунде.
«Флайерз» начинает расставаться с самым перспективными, но зависшими в развитии кадрами. Лот первый: защитник Иван Проворов. Официально клубы об обмене не сообщили, однако, по данным портала TSN, в сделке примут участие сразу три клуба.
Во-первых, российский хоккеист переходит из «Флайерз» в «Коламбус». Во-вторых, «Лос-Анджелес» удерживает 30 процентов зарплаты Проворова (от 6,7 миллиона долларов, которые он будет получать еще два сезона). В-третьих, «Кингз» отправляют в «Филадельфию» вратаря Кэла Петерсена, защитников Шона Уокера и Хелге Гранса (21 год). И главное, четвертое, за российского защитника «Коламбус» отдал «Филадельфии» ценный актив: 22-й выбор на драфте-2023. Также клуб получит 34-й и 54-й выборы.
Мастерская работа Бриера. Первый серьезный обмен.
Подарок для Проворова
Карьера российского защитника в последние годы неприятным образом скатывалась только вниз. Да, болельщики признали россиянина лучшим защитником команды в сезоне, однако выбор там был невелик.
Два сезона подряд Проворов стабильно набирал минусы в показателе полезности: «-20» и «-17». Если такую статистику хоть как-то можно поставить под вопрос, то вот еще цифры: Иван — худший в «Филадельфии» прошлого сезона по количеству потерь — 85 (второй — защитник Тони Дэанджело с 57 ошибками).
Причем чаще всего (73 раза) россиянин ошибался в своей зоне. Непростительные цифры для такого дорогого и перспективного защитника. А самое неприятное, что за год до этого Иван также был в числе худших в клубе по этому показателю (84).
В «Филадельфии», у которой, как у самурая, не было цели и был только путь, российский защитник откровенно зачах. Он начал превращаться в посредственного серого игрока обороны, который по старой памяти много и креативно атакует, но ошибки значительно превышают полезные действия.
Конечно, хочется верить, что смена обстановки положительно скажется на развитии 26-летнего хоккеиста. В «Коламбус» приходит Майк Бэбкок, жесткий тренер, который обязательно наведет порядок в этом гнезде и при котором игроки обороны способны серьезно прогрессировать.
Огайо — тихий, спокойный город, в котором журналисты и болельщики не давят на игроков с требованием выигрывать по Кубку Стэнли каждый месяц, а пресса не полощет тебя за всевозможные ошибки. Здесь Проворов сможет выдохнуть.
С кем будет играть Иван — вопрос риторический, потому что понять, как будет выглядеть оборона «Коламбуса», прямо сейчас невозможно. Только что случился неожиданный обмен, а сколько таких может состояться до старта сезона? У «Блю Джэкетс» есть звездный Зак Веренски, перспективные Адам Боквист и Давид Йиржичек. Теперь прибавляется очередной атакующий защитник, не слишком аккуратно играющий в обороне.
Зачем эти обмены остальным?
У «Лос-Анджелеса» главная цель — подписать контракт с защитником Владиславом Гавриковым, который перебрался в «Кингз» по ходу сезона как раз из «Коламбуса». Контракты Петерсена и Уокера вместе выходили на 7,5 миллиона, и с учетом всего освободившегося места можно предположить, что новое соглашение с российским защитником будет рассчитано на 6-7 миллионов долларов за сезон. Правда, как пишет Кевин Уикс, сторона игрока заинтересована только в двухлетнем соглашении.
Российскому болельщику вновь будет интересен «Коламбус»: помимо Проворова там уже играют Егор Чинахов, Кирилл Марченко, вратарь Даниил Тарасов, а также приедет бывший форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков.
«Филадельфия» идет ва-банк, начинает все с нуля в очередной раз. Проворов — не последний игрок, который покинет клуб в ближайшую неделю. Уже пишут о возможном обмене молодого голкипера Картера Харта («Флайерз» — проклятое место для вратарей), за которого также можно будет получить выбор в первом раунде драфта. Три года команда не попадает в плей-офф, поэтому настала пора перемен.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
Вегас - Флорида
2 - 0
|2 - 0
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|9.06
|03:00
|
Флорида – Вегас
|- : -
|И
|О
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|19
|24
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|18
|22
|
|
Джек Айкел
Вегас
|19
|22
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|13
|
|
Джонатан Маршессо
Вегас
|19
|12
|
|
Вильям Карлссон
Вегас
|19
|10
|И
|КН
|
|
Джек Кэмпбелл
Эдмонтон
|4
|1.01
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|9
|1.83
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96