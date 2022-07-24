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Скандалы

Сегодня, 20:30

Владелец «Эдмонтона» Кац вляпался в секс-скандал. Миллиардера обвиняют в связи с несовершеннолетней

Искандер Галиев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сейдж Хамфрис и Дэрил Кац.
Якобы заплатил ей 75 тысяч долларов.

Скандалы на почве сексуальных отношений стали частым явлением последних лет в НХЛ. Сейчас под ударом оказался владелец «Эдмонтона» Дэрил Кац. Его обвиняют в сексе с несовершеннолетней.

Дэрил Кац. Владельца «Эдмонтона» обвиняют в сексуальных связях с несовершеннолетней балериной

История

Год назад балерина Сейдж Хамфрис и еще несколько ее коллег подали в суд на хореографа Митчелла Баттона и его жену Дасти, известную в прошлом балерину. Ранее он работал в разных штатах США, а после свадьбы вместе с супругой устроился в труппу Бостонского балета.

В иске утверждается, что Хамфрис познакомилась с Баттонами в 2016 году, когда она обучалась танцам в Бостоне. Пара сексуально и словесно оскорбляла ее, заставляла жить с ними и изолировала ее от семьи. Хамфрис заявила, что в итоге супруги начали сексуально домогаться ее и угрожали разрушить ее карьеру, если она откажется. Однажды вечером Баттон изнасиловал Сейдж в своей квартире. После этого такое происходило неоднократно — и в насилии принимала участие жена хореографа.

Обвинение

Семья Баттон подала ответный иск, в котором говорится, что все происходило по обоюдному согласию и после достижения 18-летия Сейдж. Также они указали, что до совершеннолетия у балерины было несколько сексуальных отношений, в том числе и с Дэрилом Кацем. Владелец «Ойлерз» якобы заплатил за это Хамфрис 75 тысяч долларов.

«Обвинения выдвигаются не Хамфрис, а Баттонами, которых Сейдж и шесть других женщин обвинили в использовании своего положения, власти и влияния в танцевальном мире для сексуального насилия над молодыми танцорами по всему миру», — заявил адвокат Каца Роберт Клигер.

Сейдж Хамфрис. Фото Соцсети
Сейдж Хамфрис. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Отношения между Кацем и Хамфрис

К иску от семьи Баттон приложена переписка между владельцем «Эдмонтона» и балериной. В диалоге Кац просит умолчать о каком-то инциденте между ними, а также обещает передать деньги Хамфрис. Адвокат Сейдж Сигрид Маккоули в интервью NBC сказала, что между ее клиенткой и Кацем были исключительно деловые отношения, а деньги были переданы на фильм.

Также она прокомментировала поведение семьи Баттон: «Насильники часто пытаются использовать выдвинутые против них обвинения в качестве оружия, и это именно то, что здесь происходит. Встречные иски, которые Баттоны подали ложно и безрассудно, обвиняют других, в том числе Дэрила Каца, и являются фактически необоснованной попыткой изобразить женщин, с которыми они жестоко обращались, как лжецов».

Реакция Дэрила

«Кац никогда не встречался с Баттонами, и их ложные обвинения против него — жалкая попытка отвлечь внимание от отвратительных действий, в которых их обвиняют. Мистер Кац будет решительно защищать свою репутацию от этих необоснованных и непристойных претензий и будет добиваться санкций и возмещения ущерба как против Баттонов, так и их адвокатов за эту легкомысленную и злонамеренную атаку на его личность», — заявил Sportsnet адвокат бизнесмена Роберт Клигер.

В четверг сам Кац сообщил НХЛ, что категорически отрицает обвинение. Лига занимается изучением данного дела. Это не первый скандал, связанный с владельцем «Эдмонтона». В 2017 году бразильская модель Грейс Санто обвиняла миллиардера в том, что он предлагал ей деньги за секс. Дело дошло до суда, но доказать вину Каца не смогли.

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