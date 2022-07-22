Владелец «Эдмонтона» отверг обвинения в сексуальных связях с несовершеннолетней балериной

Роберт Клигер, адвокат владельца «Эдмонтона» Дэрила Каца, прокомментировал обвинения в адрес бизнесмена о сексуальных связях с несовершеннолетней балериной.

«Мистер Кац безоговорочно отрицает обвинения против него со стороны. Между ним и мисс Хамфрис никогда не было никаких сексуальных отношений. Важно, что обвинения против Каца выдвигает не Хамфрис. Вместо этого обвинения выдвигаются Баттонами, которых Хамфрис и шесть других женщин обвинили в использовании своего положения власти и влияния в танцевальном мире. Мистер Кац никогда не встречался с Баттонами, и их ложные обвинения против него — жалкая попытка отвлечь внимание от отвратительных действий, в которых их обвиняют.

Мистер Кац будет решительно защищать свою репутацию от этих необоснованных и непристойных претензий и будет добиваться санкций и возмещения ущерба как против Баттонов, так и их адвокатов за эту легкомысленную и злонамеренную атаку на его личность», — приводит заявление Клигера Sportsnet.

Ранее в суд США был подан гражданский иск, в котором утверждается, что Кац несколько лет назад выплатил на тот момент 17-летней балерине Сейдж Хамфрис 75 тысяч долларов за сексуальные услуги. При этом миллиардер — один из трех человек, которые якобы были вовлечены в сексуальные отношения с несовершеннолетней девушкой.

Кац стал владельцем «Эдмонтона» в 2008 года. Бизнесмен является основателем и председателем группы компаний Katz, одного из крупнейших канадских предприятий, занимающегося фармацевтикой.