Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:45

Владелец «Эдмонтона» отверг обвинения в сексуальных связях с несовершеннолетней балериной

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Роберт Клигер, адвокат владельца «Эдмонтона» Дэрила Каца, прокомментировал обвинения в адрес бизнесмена о сексуальных связях с несовершеннолетней балериной.

«Мистер Кац безоговорочно отрицает обвинения против него со стороны. Между ним и мисс Хамфрис никогда не было никаких сексуальных отношений. Важно, что обвинения против Каца выдвигает не Хамфрис. Вместо этого обвинения выдвигаются Баттонами, которых Хамфрис и шесть других женщин обвинили в использовании своего положения власти и влияния в танцевальном мире. Мистер Кац никогда не встречался с Баттонами, и их ложные обвинения против него — жалкая попытка отвлечь внимание от отвратительных действий, в которых их обвиняют.

 
Дэрил Кац. Владельца «Эдмонтона» обвиняют в сексуальных связях с несовершеннолетней балериной

Мистер Кац будет решительно защищать свою репутацию от этих необоснованных и непристойных претензий и будет добиваться санкций и возмещения ущерба как против Баттонов, так и их адвокатов за эту легкомысленную и злонамеренную атаку на его личность», — приводит заявление Клигера Sportsnet.

Ранее в суд США был подан гражданский иск, в котором утверждается, что Кац несколько лет назад выплатил на тот момент 17-летней балерине Сейдж Хамфрис 75 тысяч долларов за сексуальные услуги. При этом миллиардер — один из трех человек, которые якобы были вовлечены в сексуальные отношения с несовершеннолетней девушкой.

Кац стал владельцем «Эдмонтона» в 2008 года. Бизнесмен является основателем и председателем группы компаний Katz, одного из крупнейших канадских предприятий, занимающегося фармацевтикой.

НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
1
0
Читайте также
Как правильно завершать тренировки? Советы экспертов
«Локомотив» подписывает Игнатьева, «Зенит» продлил соглашение с Венделом, «Краснодар» взял звезду Сербии. Главные трансферы и слухи РПЛ на 21 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Владельца «Эдмонтона» обвиняют в сексуальных связях с несовершеннолетней балериной
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
7.10 21:00
Нэшвилл – Сан-Хосе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Вратари (КН)
И КН
Семен Варламов

Семен Варламов

Айлендерс

0 0
Антон Худобин

Антон Худобин

Даллас

 0 0
Майк Смит

Майк Смит

Эдмонтон

 0 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости