Разбираемся в том, что происходит за океаном.

Представьте ужасную картину: мир не увидит в деле хоккейных суперзвезд на протяжении целого года! Овечкин, Макдэвид, Панарин, Кучеров и остальные останутся не у дел до следующей осени. Этот вариант обретает реальные черты в случае, если НХЛ и профсоюз игроков не придут в ближайшее время к компромиссу. Остается еще чемпионат мира. Но далеко не факт, что следующей весной он состоится. Можно даже не успеть вскочить в последний вагон КХЛ из-за жесткого потолка зарплат без оговорок и дедлайна в конце декабря.

Североамериканские инсайдеры в последнее время ничего нового не сообщали, мусоля одну и ту же тему переговоров лиги и профсоюза. Еще в июле стороны договорились о продлении коллективного соглашения сроком на шесть лет, оговорив в деталях все финансовые нюансы. Хоккеисты получат лишь 70 процентов своей зарплаты за сезон-2020/21. В качестве компенсации за потери от проведения прошлого чемпионата 20 процентов останутся у владельцев в качестве эскроу, а еще 10 они вернут игрокам в течение трех лет. Однако сейчас лига использует как фактор давления на игроков ухудшающуюся экономическую ситуацию из-за пандемии.

В середине ноября НХЛ сформулировала два новых предложения. Первое касалось только предстоящего сезона. Эскроу вырастет до 25 процентов, а часть, которую вернут позднее, — до 20. Второе относилось уже к сезону-2021/2022. У игроков заберут не 20, а уже 26 процентов. Эскроу остается без изменений на протяжении первой половины коллективного договора, а с четвертого по шестой годы его действия будет колебаться в промежутке от 6 до 8,5-9 процентов. Необязательно с головой погружаться в финансовые нюансы. Доходы между лигой и хоккеистами изначально делятся исходя из пропорции 50 на 50. Игроков взбесила ситуация, что первоначальные договоренности пересматриваются уже спустя несколько месяцев.

Обожающий искать правду известный агент Алан Уолш в своем твиттере палит из всех орудий уже не первый месяц. Достается, естественно, лиге, ее руководству и владельцам. Оказывается, некоторым американским «джентльменам» нельзя верить не только на слово, но и в документах.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн в публичном пространстве появляется редко и почти всегда в исключительных случаях. В четверг он это сделал впервые со своей традиционной речи во время награждения победителя Кубка Стэнли по окончании решающей игры финала. Очевидный вывод напрашивается сразу: ситуация с проведением нового сезона обстоит хуже некуда.

Планировалось, что уже в середине ноября откроются тренировочные лагеря команд, которые не участвовали в минувшем плей-офф. Однако ничего об этом не слышно. Игроки готовятся к сезону в частном порядке в разных частях света. Кто-то, как Кучеров и Василевский, между делом успевает кататься по океану с Кубком Стэнли. Капризов прибыл обустраиваться в Миннесоту. Речи о том, что сезон начнется в первых числах января, не идет. Именно так можно перевести на нормальный язык фразу Беттмэна Forbes о том, что все находится в «рабочем процессе, который в значительной степени зависит от позиции медицинских экспертов». Разумеется, предложение еще раз залезть в карман к игрокам — никакой не «ультиматум», а лишь следствие происходящих в мире серьезных изменений.

Владельцы нескольких клубов (тут приводятся разные цифры — от 5 до 10) предпочли бы полностью пропустить сезон-2020/21, поскольку в таком случае потеряют меньше денег, чем сейчас, когда из-за запрета на посещение матчей регулярный чемпионат придется с большой долей вероятности провести без зрителей. Это мнение еще не является доминирующим. Однако даже в России различные источники, связанные с Северной Америкой — менеджерами клубов и агентами, — утверждают, что возможно любое развитие ситуации.

Никто гарантий по поводу предстоящего чемпионата дать не может. Отменить сезон, когда продолжает действовать коллективное соглашение, нельзя ни лиге, ни профсоюзу. Есть одно исключение. НХЛ может пойти на крайнюю меру в случае форс-мажора, когда не может контролировать соблюдение достигнутых условий по независящим от нее обстоятельствам. К ним относится, например, ведение военных действий. Коронавирус многие по своему воздействию на все сферы жизни давно сравнивают с войной. Лига при желании может использовать его как легальный повод для отмены сезона. Но в настоящий момент такой ход будет выглядеть провалом со всех точек зрения. Уже в ближайшие дни профсоюз должен сформулировать свою позицию, с которой пойдет на «войну». Развязка произойдет в течение ближайших дней.