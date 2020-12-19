Каким будет сезон НХЛ: даты, формат, составы дивизионов, плей-офф

Мы дождались — начало уже совсем скоро!

Ночь с 18 на 19 декабря подарила приятные новости всем, кто любит хоккей. НХЛ заключила предварительное соглашение с профсоюзом игроков по старту нового сезона. Ранние подъемы или бессонные ночи, чтобы насладиться игрой Овечкина, Малкина, Панарина или Кучерова, наступят очень скоро. Разумеется, из-за длительной паузы регулярный чемпионат пройдет в необычном формате. Знакомим вас с основными подробностями сезона-2020/21.

Старт сезона, тренинг-кэмпы

Старт регулярки намечен на 13 января, а всего команды проведут по 56 матчей. Открытие тренировочных лагерей планируется в две волны. 31 декабря соберутся семь клубов, досрочно завершившие прошлый сезон. Речь о «Баффало», «Нью-Джерси», «Оттаве», «Детройте», «Анахайме», «Лос-Анджелесе» и «Сан-Хосе».

Остальные 24 команды начнут тренинг-кэмпы 3 января. Весьма ожидаемо НХЛ отказалась от проведения выставочных матчей — клубы начнут сезон без раскачки с официальных игр. Регулярный чемпионат ориентировочно продлится до 8 мая.

Дивизионы

Новшества коснулись и составов дивизионов. Из-за запрета на пересечение американо-канадской границы проработан вариант с введением канадского дивизиона, куда войдут «Калгари», «Эдмонтон», «Оттава», «Монреаль», «Торонто», «Ванкувер» и «Виннипег». Вопрос в том, разрешат ли власти страны проводить матчи на своих аренах. Если высшее руководство Канады ответит отказом, все семь клубов будут играть на территории США.

Инсайдеры НХЛ из TSN представили возможный состав остальных дивизионов:

«Бостон», «Баффало», «Нью-Джерси», «Айлендерс», «Рейнджерс», «Филадельфия», «Питтсбург», «Вашингтон».

«Каролина», «Чикаго», «Коламбус», «Даллас», «Детройт», «Флорида», «Нэшвилл», «Тампа-Бэй».

«Анахайм», «Аризона, «Колорадо», «Лос-Анджелес», «Миннесота», «Сан-Хосе», «Сент-Луис», «Вегас».

Состав дивизионов НХЛ. Фото «СЭ»

Состав команд

Известно, что команда сможет заявить на матч 23 хоккеиста — это на три больше, чем раньше (2 вратаря и 18 полевых игроков). От 4 до 6 игроков (включая третьего вратаря), которые не проходят в состав, смогут тренироваться с командой.

Кроме того, соглашение между НХЛ и профсоюзом игроков дает хоккеисту возможность отказаться от участия в сезоне, если он сам или кто-то из членов его семьи в зоне риска заражения коронавирусом. В таком случае клуб имеет право приостановить действующий контракт на год.

Плей-офф

Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, в плей-офф сыграют четыре лучшие команды из каждого дивизиона. Более того, первые два раунда Кубка Стэнли пройдут внутри дивизионов. Дата начала плей-офф, как, впрочем, срок дедлайна и драфта юниоров, пока не определены.

«Самая большая проблема — убедиться, что наши игроки и персонал находятся в безопасности и здравии, убедиться, что мы не делаем ничего, что подвергло бы сообщество риску распространения коронавируса, — цитирует официальный сайт лиги комиссара НХЛ Гари Бэттмена. — Мы понимаем, что жизненно важно для здоровья и благополучия сообщества, и мы не хотим делать ничего, что могло бы этому помешать. Все, что мы делаем и над чем работаем, связано с сохранением безопасности и здоровья игроков».