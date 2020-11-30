Бывший игрок НХЛ и сборной России, ныне — менеджер южного клуба Андрей Зюзин рассказал о подробностях обмена Мальте Стремвалля в Петерубрг и развитии молодежи.

«Сочи» и СКА в воскресенье организовали очередной обмен. В Санкт-Петербург отправился второй бомбардир южан Мальте Стремвалль, набравший 16 (8+8) очков в 26 матчах регулярки-2020/21. Черноморцы взамен получили трех игроков из системы «армейцев»: защитника Владислава Валенцова и нападающих Ивана Володина и Владислава Курбатова. О деталях обмена мы поговорили со спортивным директором «Сочи» Андреем Зюзиным.

Обмен ради будущего

— «Сочи» обменял в СКА Мальте Стремвалля, до этого расторг контракты с Маркусом Нильссоном и Линусом Юханссоном. Сейчас вы ищите новых легионеров?

— Да, конечно, мы рассматриваем позиции как иностранных, так и российских игроков.

— Стоит ждать новичков-легионеров к дедлайну?

— Сейчас нужно правильно подойти к подписанию иностранцев. Либо это будут североамериканцы, либо европейцы. У нас есть интересные кандидатуры. Возможно, кто-то из иностранцев появится, возможно, нет. Пока сложно сказать конкретно, но процесс идет.

— Вы обменяли в СКА свою главную звезду на трех молодых игроков, которые объективно не принесут результат здесь и сейчас. Значит ли это, что клуб в плане селекции уже готовится к следующему сезону?

— С начала сезона мы поменяли 90 процентов игроков. При этом пригласили тех хоккеистов, которые будут прогрессировать, чтобы каждое лето не собирать команду заново, а работать с горизонтом в несколько сезонов. Видим, что эти хоккеисты могут прибавить, хотя еще вчера они были в командах ВХЛ и МХЛ, а сейчас развиваются в КХЛ. Акцент сделан именно на развитии хоккеистов. Это самое важное для нас.

Кроме того, у нас собраны и опытные парни. Посмотрите на того же Сергея Шмелева. Серьезно добавил в этом сезоне Даниил Мироманов. Совсем недавно он играл в ВХЛ, а сейчас — один из топовых защитников. Мы анализируем, какой игрок сможет в перспективе прибавить и сделать нашу команду сильнее.

Считаем, что те ребята, которых мы получили после обмена со СКА, готовы заходить в КХЛ и показывать свой уровень с мужиками. Понятно, что по щелчку это не происходит — каждому требуется время на адаптацию. Но, считаю, что уровень ВХЛ они уже переросли.

— На Мироманова, наверное, топ-клубы уже заглядываются?

— Да, на Мироманова большой спрос, как, впрочем, и на других русских игроков. Это в том числе показатель качественной тренерской работы. Наш клуб дает шанс молодым показывать себя на взрослом уровне. Это очень важно для российского хоккея в целом, что подтвердило недавнее чемпионское выступление молодежной сборной России на Евротуре.

Взять защитника той сборной и «Сочи» Никиту Седова, который сейчас готовится к молодежному чемпионату мира. Поначалу он играл у нас по три минуты, затем начал прибавлять, тренеры помогли этому, и последние матчи Седов стабильно выходил во второй паре. Ему 19 лет, но на уровне КХЛ он уже не игрок ротации.

Стараемся развивать игроков правильно. Никогда не бросаем их в основу с мыслями, выплывет или нет. Последовательно занимаемся с каждым хоккеистом, проводим много индивидуальной и командной работы. Но и игроки должны доказывать свою состоятельность. Мы же только направляем их — все остальное достигается через работу и их профессионализм.

Развиваем не только игроков, но и тренеров

— То есть сейчас «Сочи» не собирается выбрасывать белый флаг?

— Абсолютно нет, об этом даже речи не идет. Наоборот, в результате обмена мы получили трех игроков, которые добавят команде движения, перспективы. На уровне ВХЛ они показали хороший хоккей и достойны следующего шага. С другой стороны, обмен полезен и для Стремвалля. Он едет в топовую организацию — это хороший челлендж для него. Обе стороны оказались в плюсе. Мы получили игроков, которые сами хотели к нам приехать. Причем именно под КХЛ, а не под ВХЛ.

Кому-то такой подход нравится, кому-то — нет. Сейчас в КХЛ часто спрашивают: «А где же у нас молодежь? Почему юниоров зажимают и не дают играть? Почему на Евротуре они забивали в каждом матче, а в КХЛ в лучшем случае в четвертом звене — с несколькими сменами за матч?». Так вот наш клуб дает молодым возможность для развития. Пусть даже от кого-то по этому поводу идет негатив. А мы надеемся, что через два-три года эти парни станут топами на уровне КХЛ. Всему свое время.

Скажу без упоминания фамилий, что к нам в «Сочи» просятся молодые ребята из топовых клубов, которые играют по пять минут или вовсе не попадают в состав. Мы готовы их забрать и дать полноценное игровое время для развития, но те команды пока против. При этом по большому счету сами не дают им играть.

— Из крайности в крайность.

— В том-то и дело. Я сам был молодым игроком и пришел в команду мастеров в 15 с половиной лет. В 16 уже играл в основе «Салавата Юлаева», а в 19 стал лучшим защитником России. Затем уехал в НХЛ под вторым номером драфта. Испытал все подъемы и перевороты на себе, знаю, как в профессиональном хоккее все должно работать. Понимаю, что в первую очередь при построении организации нужно уделять внимание молодым игрокам.

Например, сегодня мы разбирали игру с молодым форвардом Василием Глотовым. У него за плечами три сезона в АХЛ и юниорской лиге Квебека, но индивидуальной работы еще очень много. Мне в 16 лет ведущие тренеры дали шанс играть в команде мастеров. Почему-то же самое мы не можем делать сейчас с самыми талантливыми хоккеистами страны?

— Правильно понимаю, что результат вы ждете не сегодня, а завтра-послезавтра?

— В КХЛ много перспективных ребят, которым просто нужно давать играть. Концепция нашего клуба — развивать молодежь. При этом, как уже говорил, у нас хватает и опытных игроков. Все это формирует здоровую конкуренцию. Мы своим примером хотим показать, что даем молодежи прогрессировать. И при этом решать турнирную задачу, бороться за путевку в плей-офф.

Кстати, и тренеры у нас молодые — они тоже растут и развиваются. Постоянно проходят собрания, общаемся с топовыми менеджерами и тренерами. Получаем новую информацию, просматриваем матчи НХЛ, сборных. Делаем акцент на деталях — например, на тонкостях в питании, на новых тактических построениях. Уделяем внимание и общественной деятельности. Наш клуб активно участвует в разных городских мероприятиях. Работаем во всех направлениях и развиваем не только хоккеистов, но и личностей. Этот сезон по известным причинам получается немного экстремальным. Понимаем, что нужно немного подождать, но при этом видим наш потенциал. Не послезавтра, а сегодня, максимум завтра.