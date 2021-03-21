День российских вратарей в НХЛ: Василевский повторил рекорд клуба, а Сорокин стал первой звездой матча
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Чикаго» — 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)
Голы: Пойнт — 12 (Киллорн, Стэмкос), 6:21 — 1:0. Чирелли — 9 (Сергачев, Хедман), 21:53 — 2:0. Гурд — 10 (Коулман, Хедман), 34:15 — 3:0. Стэмкос — 15 (бол., Киллорн, Хедман), 38:21 — 4:0. Дебринкэт — 16 (Кубалик, Курашев), 44:50 — 4:1. Вратари: Василевский — Суббан. Штраф: 10 — 8. Броски: 29 (7+10+12) — 31 (12+14+5). Наши: Сергачев (21.17/0/0) — Задоров (17.39/2/0).
В последние два-три года рекорды и победные серии Андрея Василевского воспринимаются настолько буднично, что иной раз про них не хочется даже и писать. Как сказал классик: «Ну побил и побил». Разве кто-то этому до сих пор удивляется? Тем не менее, сегодня голкипер «Тампы» выдал очередной роскошный матч против «Чикаго» и одержал 11-ю победу подряд. Теперь для того, чтобы перекрыть достижение своего бывшего сменщика Луи Доминга и оформить самую продолжительную «зеленую серию» в истории клуба, россиянину нужна всего одна победа. Впрочем, там и до компании из Сергея Бобровского и Йонаса Хиллера не так уж далеко.
Если посмотреть на счет, то можно подумать, что «Тампа» спокойно приложила «Чикаго», однако без Василевского хозяева вряд ли бы ограничились только одной пропущенной. Ключевой момент матча — середина второго периода, когда «Молнии» при счете 2:1 схватили два удаления подряд и больше минуты были вынуждены обороняться втроем. И неизвестно, как бы развернулась игра, если бы россиянин не подтащил свою команду в стрессовой ситуации.
«Это была одна из тех игр, в которых, особенно во втором периоде, мы слишком сильно полагались на Василевского. Такие игры еще будут в течение всего сезона, но мы должны попытаться свести их к минимуму. Мы знаем, что у нас лучший вратарь в мире — он снова показал это сегодня вечером. Но не стоит полагаться на него слишком часто», — отметил вклад Василевского в очередную победу капитан «Тампы» Стивен Стэмкос.
И да. Можно хоть сто раз повторить, что у Василевского лучшая команда лиги, с которой легко побеждать, но даже она периодически сбоит.
11 победа подряд, 30 сейвов и первая звезда матча — обычный день Андрея Василевского в Америке. В общем, выносите еще одну «Везину». Ну и про «Харт Трофи» тоже не забывайте.
«Айлендерс» — «Филадельфия» — 6:1 (4:1, 0:0, 2:0)
Голы: Пажо — 10 (бол., Вальстрем, Бэйли), 6:11 — 1:0. Эберле — 10 (Барзал, Хикки), 8:01 — 2:0. Сизикас — 5, 10:03 — 3:0. Сизикас — 6 (Хикки, Вальстрем), 15:25 — 4:0. Фараби — 13 (Лотон), 17:52 — 4:1. Бовилье — 3 (Нельсон), 49:45 — 5:1. Бэйли — 4, 55:46 — 6:1. Вратари: Сорокин — Харт. Штраф: 11 — 9. Броски: 28 (13+7+8) — 24 (10+11+3). Наши: — - Проворов (22.45/2/-1).
21 марта. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.
Забавно, но во время матча «Айлендерс» — «Филадельфия» болельщики в Твиттере куда активнее обсуждали не спасения Сорокина, а его новые щитки, окрашенные в клубные цвета. Однако похвалить Илью все же стоит за игру, а не за обновки. После откровенного слабого старта в НХЛ воспитанник «Кузни» побеждает уже седьмом матче подряд и показывает всем, ради чего «островитяне» ждали его несколько лет. Теперь уже никто не вспоминает, что в начале регулярки уроженец Междуреченска умудрился пропустить пятерку от «Рейнджерс» и с одной из лучших защитных линий в лиге проиграть откровенно разобранному «Нью-Джерси». Сейчас от той зимней нервозности, которая исходила от Ильи, не осталось и следа.
Как и Василевский, голкипер «Айлендерс» подтащил тогда, когда комичная «Филадельфия» в третьем периоде устроила что-то похожее на штурм ворот «Айлендерс». Посмотрите, как он среагировал на бросок Клода Жиру с пятака. Забей здесь, и «летчики» на кураже могли устроить хозяевам веселую вторую половину третьего периода. Так что, 22 отраженных броска первой звезды матча точно помогли ньюйоркцам сравняться по очкам с «Вашингтоном».
Пока Барри Тротц развитие 25-летнего россиянина не форсирует и по-прежнему больше дает играть опытному Семену Варламову. Но если в начале сезона все боялись за то, что Сорокин свалится в АХЛ, то теперь его называют лучшим бэкапом НХЛ и одним из претендентом на «Колдер». Впрочем, его бывший партнер по «Кузне» и ЦСКА Кирилл Капризов, вдохнувший жизнь в мрачную «Миннесоту», вряд ли уступит кому-то приз лучшего новичка лиги.
«Детройт» — «Даллас» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Голы: Киро — 1 (Олексяк), 37:22 — 0:1. Секера — 2 (Факса), 48:16 — 0:2. Делландреа — 2 (бол., Хинтц, Линделл), 53:43 — 0:3. Вратари: Грайсс — Худобин. Штраф: 6 — 4. Броски: 21 (5+7+9) — 33 (9+15+9). Наши: Наместников (17.08/0/-1) — Гурьянов (14.10/1/+1).
21 марта. Детройт. Little Caesars Arena.
А вот Антон Худобин делает все, чтобы не дать себя зачехлить молодому талантливому американцу Джейку Эттингеру. Последний раз 34-летний россиянин появлялся в рамке «Далласа» 12 марта в матче против «Чикаго» и, пропустив четыре гола, был заменен после второго периода.
Шанс реабилитироваться за провал с «Блэкхоукс» Худобин получил только сегодня. И герой прошлого плей-офф воспользовался им сполна — 21 спасение, третий «сухарь» в регулярке и звание первой звезды матча. Пусть это произошло и в матче против беззубого «Детройта». Заряд уверенности после сухого матча голкипер «Звезд» точно получил.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю