День российских вратарей в НХЛ: Василевский повторил рекорд клуба, а Сорокин стал первой звездой матча

Не отстал и Худобин, отыгравший на «ноль».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Чикаго» — 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Голы: Пойнт — 12 (Киллорн, Стэмкос), 6:21 — 1:0. Чирелли — 9 (Сергачев, Хедман), 21:53 — 2:0. Гурд — 10 (Коулман, Хедман), 34:15 — 3:0. Стэмкос — 15 (бол., Киллорн, Хедман), 38:21 — 4:0. Дебринкэт — 16 (Кубалик, Курашев), 44:50 — 4:1. Вратари: Василевский — Суббан. Штраф: 10 — 8. Броски: 29 (7+10+12) — 31 (12+14+5). Наши: Сергачев (21.17/0/0) — Задоров (17.39/2/0).

В последние два-три года рекорды и победные серии Андрея Василевского воспринимаются настолько буднично, что иной раз про них не хочется даже и писать. Как сказал классик: «Ну побил и побил». Разве кто-то этому до сих пор удивляется? Тем не менее, сегодня голкипер «Тампы» выдал очередной роскошный матч против «Чикаго» и одержал 11-ю победу подряд. Теперь для того, чтобы перекрыть достижение своего бывшего сменщика Луи Доминга и оформить самую продолжительную «зеленую серию» в истории клуба, россиянину нужна всего одна победа. Впрочем, там и до компании из Сергея Бобровского и Йонаса Хиллера не так уж далеко.

Andrei Vasilevskiy extended his win streak to a career-high 11 games and matched the longest by a @TBLightning goaltender, a mark set by Louis Domingue in 2018-19. #NHLStats: https://t.co/IQJIoVjomb pic.twitter.com/wQiuIkYjxp — NHL Public Relations (@PR_NHL) March 20, 2021

Если посмотреть на счет, то можно подумать, что «Тампа» спокойно приложила «Чикаго», однако без Василевского хозяева вряд ли бы ограничились только одной пропущенной. Ключевой момент матча — середина второго периода, когда «Молнии» при счете 2:1 схватили два удаления подряд и больше минуты были вынуждены обороняться втроем. И неизвестно, как бы развернулась игра, если бы россиянин не подтащил свою команду в стрессовой ситуации.

«Это была одна из тех игр, в которых, особенно во втором периоде, мы слишком сильно полагались на Василевского. Такие игры еще будут в течение всего сезона, но мы должны попытаться свести их к минимуму. Мы знаем, что у нас лучший вратарь в мире — он снова показал это сегодня вечером. Но не стоит полагаться на него слишком часто», — отметил вклад Василевского в очередную победу капитан «Тампы» Стивен Стэмкос.

И да. Можно хоть сто раз повторить, что у Василевского лучшая команда лиги, с которой легко побеждать, но даже она периодически сбоит.

One of the MANY Big Cat stops tonight! ? pic.twitter.com/Xtu3ZjQOAM — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) March 20, 2021

11 победа подряд, 30 сейвов и первая звезда матча — обычный день Андрея Василевского в Америке. В общем, выносите еще одну «Везину». Ну и про «Харт Трофи» тоже не забывайте.

«Айлендерс» — «Филадельфия» — 6:1 (4:1, 0:0, 2:0)

Голы: Пажо — 10 (бол., Вальстрем, Бэйли), 6:11 — 1:0. Эберле — 10 (Барзал, Хикки), 8:01 — 2:0. Сизикас — 5, 10:03 — 3:0. Сизикас — 6 (Хикки, Вальстрем), 15:25 — 4:0. Фараби — 13 (Лотон), 17:52 — 4:1. Бовилье — 3 (Нельсон), 49:45 — 5:1. Бэйли — 4, 55:46 — 6:1. Вратари: Сорокин — Харт. Штраф: 11 — 9. Броски: 28 (13+7+8) — 24 (10+11+3). Наши: — - Проворов (22.45/2/-1).

21 марта. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.

Забавно, но во время матча «Айлендерс» — «Филадельфия» болельщики в Твиттере куда активнее обсуждали не спасения Сорокина, а его новые щитки, окрашенные в клубные цвета. Однако похвалить Илью все же стоит за игру, а не за обновки. После откровенного слабого старта в НХЛ воспитанник «Кузни» побеждает уже седьмом матче подряд и показывает всем, ради чего «островитяне» ждали его несколько лет. Теперь уже никто не вспоминает, что в начале регулярки уроженец Междуреченска умудрился пропустить пятерку от «Рейнджерс» и с одной из лучших защитных линий в лиге проиграть откровенно разобранному «Нью-Джерси». Сейчас от той зимней нервозности, которая исходила от Ильи, не осталось и следа.

Как и Василевский, голкипер «Айлендерс» подтащил тогда, когда комичная «Филадельфия» в третьем периоде устроила что-то похожее на штурм ворот «Айлендерс». Посмотрите, как он среагировал на бросок Клода Жиру с пятака. Забей здесь, и «летчики» на кураже могли устроить хозяевам веселую вторую половину третьего периода. Так что, 22 отраженных броска первой звезды матча точно помогли ньюйоркцам сравняться по очкам с «Вашингтоном».

Пока Барри Тротц развитие 25-летнего россиянина не форсирует и по-прежнему больше дает играть опытному Семену Варламову. Но если в начале сезона все боялись за то, что Сорокин свалится в АХЛ, то теперь его называют лучшим бэкапом НХЛ и одним из претендентом на «Колдер». Впрочем, его бывший партнер по «Кузне» и ЦСКА Кирилл Капризов, вдохнувший жизнь в мрачную «Миннесоту», вряд ли уступит кому-то приз лучшего новичка лиги.

«Детройт» — «Даллас» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Киро — 1 (Олексяк), 37:22 — 0:1. Секера — 2 (Факса), 48:16 — 0:2. Делландреа — 2 (бол., Хинтц, Линделл), 53:43 — 0:3. Вратари: Грайсс — Худобин. Штраф: 6 — 4. Броски: 21 (5+7+9) — 33 (9+15+9). Наши: Наместников (17.08/0/-1) — Гурьянов (14.10/1/+1).

21 марта. Детройт. Little Caesars Arena.

А вот Антон Худобин делает все, чтобы не дать себя зачехлить молодому талантливому американцу Джейку Эттингеру. Последний раз 34-летний россиянин появлялся в рамке «Далласа» 12 марта в матче против «Чикаго» и, пропустив четыре гола, был заменен после второго периода.

Шанс реабилитироваться за провал с «Блэкхоукс» Худобин получил только сегодня. И герой прошлого плей-офф воспользовался им сполна — 21 спасение, третий «сухарь» в регулярке и звание первой звезды матча. Пусть это произошло и в матче против беззубого «Детройта». Заряд уверенности после сухого матча голкипер «Звезд» точно получил.