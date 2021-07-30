«Мы с родителями не смотрели на политику». Хоккеист из Западной Украины попал в ЦСКА, а теперь его выбрали на драфте НХЛ

Артур Чолач — первый украинский игрок, выбранный на драфте, за 14 лет

На драфте НХЛ произошло знаменательное событие — в шестом раунде впервые с 2007 года был выбран украинский юниор. Им стал 18-летний защитник киевского «Сокола» Артур Чолач, который следующий сезон проведет в «Бэрри Кольтс» из юниорской лиги Онтарио.

В интервью «СЭ» он рассказал о том, как попасть на драфт из 30-тысячного городка подо Львовом, «Вегасе», двух сезонах в ЦСКА и отъезде в Канаду.

Хотел пойти в футбол

— Львовская область — по украинским меркам не самый хоккейный регион. Как получилось, что ты в детстве выбрал хоккей, а не футбол?

— Вообще я в семь лет изначально хотел пойти на футбол, но там набирали только с 8 лет, и меня не взяли. Тогда решил, что подожду еще год и пойду на футбол, но чуть позже родители сказали, что у нас открыли ледовый дворец, и посоветовали пойти попробовать свои силы в хоккее. Я согласился, походил пару месяцев, и мне понравилось. Очень благодарен президенту клуба и всем, кто был причастен к появлению дворца и команды в Новояворовске.

Когда появились «Галицкие Львы», то через пару лет после открытия мы стали выступать в чемпионате Украины и в первый же сезон его выиграли. После этого у нас пошло-поехало — мы почти каждый год выигрывали чемпионаты. У нас маленький город, и все дети после этого сразу же захотели пойти на хоккей — это очень круто, что они нашли новое увлечение.

— В России есть давно сложившийся пул топ-клубов, которые собирают самых талантливых детей со всей страны, когда те уже не могут развиваться в своих городах. Кто на Украине собирает все сливки?

— «Донбасс» не берет совсем молодых пацанов — они подписывают их, но дают играть не так много. В плане развития молодежи лучше всего работают «Белый Барс» из Белой Церкви, тот же киевский «Сокол». В принципе, все.

— Как получилось, что ты в 2017-м оказался в ЦСКА?

— Мне предложили поехать на просмотр в Москву, и я согласился. Где-то неделю меня смотрели, и в итоге я понравился людям из ЦСКА. Но тогда я заканчивал 9-й класс в Украине, и мне пришлось остаться еще на один год дома, чтобы закончить его. После выпуска из школа вернулся в Москву и отыграл там два года. Чуть позже связался с агентом, и он предложил мне попробовать свои силы в Америке.

— Родители не боялись отпускать в Россию во время не самой просто политической ситуации?

— Мы не смотрели на политику. У нас был очень хороший шанс попасть из маленького нехоккейного города в ЦСКА. Тогда это вообще было шоком. Так что поехали без каких-либо вопросов.

— Насколько помню, остаться в Америке не получилось из-за проблем с визой.

— Да, я отыграл там полгода, потом прилетел на чемпионат мира в Киев, и как раз в этот момент моя виза истекла. Когда заново ее открывал, в первый раз мне отказали. Понимал тогда, что сроки поджимают, через неделю второй раз подал документы, но мне сразу отказали, не став даже рассматривать их. В итоге остался доигрывать сезон в Украине, а потом начался карантин, и с визой вообще невозможно было решить вопрос — пришлось остаться еще на один сезон. Сейчас вроде как все стало полегче, и надеюсь, что скоро смогу улететь в Канаду.

— Варианта вернуться в ЦСКА больше не было?

— Наверное, и сейчас есть вариант вернуться, но тут вопрос в гражданстве. Не думаю, что они захотят брать легионера.

— С кем-то из ЦСКА до сих пор общаешься? С тобой в одной команде тогда играли Артем Грушников и Стивен Сардарян, которые тоже были выбраны на драфте.

— Да, с ними общаемся. Еще регулярно списываюсь с Никитой Шалышкиным, Матвеем Васиным и Владимиром Грудининым, которые сейчас в «Красной Армии» играют.

Выключил трансляцию, когда не выбрал «Торонто»

— Многие уже до драфта понимают, что их выберут. У тебя было много преддрафтовых собеседований?

— У меня были собеседования с «Торонто», «Вегасом» и «Сан-Хосе». Я видел, что они заинтересованы во мне — особенно «Мэйпл Лифс» и «Голден Найтс». Но у меня не было стопроцентной уверенности, что меня выберут. Понимал, что если меня и заберут, то в последних раундах. Если честно, когда драфт подходил к концу, думал, что меня никто не выберет, но «Вегас» все-таки решил взять меня в шестом раунде под 190-м номером.

— Желания выключить трансляцию в какой-то момент не было?

— Было. Я во время драфта ехал в поезде, и в нем была довольно плохая связь. Когда увидел, что «Торонто» сделал свой последний пик, расстроился и отложил телефон. Плюс интернет в тот момент пропал, и после этого уже не следил за драфтом. Через пару минут мне позвонили родители и стали поздравлять. Я начал спрашивать: «Что? Где? Под каким номером?» Именно так и узнал, что меня задрафтовал «Вегас». Очень рад быть частью этой организации.

We've selected defenseman Artur Cholach with the 190th pick!!! #VegasBorn pic.twitter.com/NDS0ndUdiC — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) July 24, 2021

— Болельщики уже начали атаковать твой директ в инстаграме?

— Да, до сих пор подписчики и сообщения прибавляются — даже не успеваю отвечать. Прямо какой-то хайп поймал.

— Флери или Маршессо не поздравляли?

— Нет-нет. Думаю, они поздравляют только ребят из 1-го и 2-го раундов — на 6-й они не очень смотрят.

— Помнишь вообще, кто был последним украинским игроком, выбранным на драфте?

— Да, это был вратарь Сергей Гайдученко, которого выбрали в 2007-м.

— Говорил ли уже с менеджерами «Вегаса»? Как они видят твое развитие в ближайшие несколько лет?

— Да, уже разговаривал с руководством. В сентябре пройдет лагерь новичков. Плюс у нас будет мини-турнир в Аризоне, на который приедет еще пара команд. После этого уеду играть в юниорскую лигу Онтарио. Буду стараться — очень хочу себя проявить в тренинг-кемпе следующим летом, а потом буду ждать решения команды.

— В Америке скауты называли тебя «габаритным защитником с неплохим катанием и первым пасом». Клуб не советовал в этом межсезонье над чем-то конкретным поработать?

— Нет, вот как раз по поводу каких-то игровых моментов мы еще не общались. Но я согласен со словами скаутов. Хотелось бы еще лучше отточить эти навыки. Мне нравятся ту-вэй защитники —стараюсь играть в таком стиле, помогать и в защите, и в атаке.

Уровень чемпионата Украины вырос

— Ты последние два сезона провел с мужиками в Украинской хоккейной лиге. Чувствуешь, что за последние пару лет уровень и привлекательность лиги выросли? Сейчас многие достаточно востребованные по меркам ВХЛ россияне стали выбирать не «вышку», а УХЛ.

— Кстати, да. Вообще, когда я вернулся после Америки, в мой первый сезон уровень лиги оставлял желать лучшего. Но когда случилась пандемия, лучшие украинские игроки вернулись домой, и сюда приехали легионеры, уровень вырос — очень сильно ощущается разница.

— Нынешние украинские пацаны еще помнят Руслана Федотенко, Алексея Житника и Алексея Поникаровского или у нового поколения уже совершенно другие кумиры?

— Наверное, да — кумиры сменились. За последнее время я вообще не слышал упоминаний о них. Сейчас все говорят про Макдэвида и Мэттьюса.

#Puck_Kyiv Соколята поступаються і штурмують ворота гостей.

У киян більшість... шайба в воротах.



Подивіться, хто приймає вітання — Артур Чолач №21! ?

Дубль у матчі. Круто! ?



Льодова Арена СК АТЕК, 7.04.21. pic.twitter.com/dybqyqmGwn — dynamo_ontour (@DynamoOntour) May 15, 2021

— Алексей Житник ведь в прошлом сезоне был генеральным менеджером «Сокола».

— Он даже на тренировках нам помогал — отдельно работал с защитниками. Но после драфта я ни с ним, ни с кем-то из других украинских легенд не разговаривал.

—Ты на следующий сезон уезжаешь в CHL. Не считаешь, что на данном этапе, может, было бы полезнее играть с мужиками?

— Мне кажется, лучше поехать в Онтарио. Там очень много талантливых ребят. Во взрослом хоккее нельзя ошибаться — нужно играть чисто. Да, везде нужно играть по указаниям тренера, но там еще юниорский хоккей и никто не загоняет тебя в рамки. В «Барри» можно будет импровизировать и ошибаться. В этом плане здесь можно будет развиваться как хоккеисту.