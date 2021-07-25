Обзор дня Алексея Шевченко.

Драфт

Аккуратнее относитесь к тому, что рекордное количество российских игроков выбрано на этом драфте НХЛ. C третьего раунда начинается угадайка, которая не имеет отношения к спорту. Кроме того, мы увидели, что скауты НХЛ, а скорее даже менеджеры клубов, не слишком следят за тем, что происходит у нас в хоккее, совершая непредсказуемые поступки. Иначе ничем не объяснить провал Никиты Чибрикова, выбранного «Виннипегом» под 50-м номером. Его заметили позже Прохора Полтапова, Даниила Чайки и Ильи Федотова. Но хотя бы во втором раунде.

Из неожиданностей, связанных с Россией, бросается в глаза то, что лишь под 180-м номером «Эдмонтон» взял Матвея Петрова. Первый номер импорт-драфта юниорских лиг позапрошлого года провел сезон в России, выступая за «Крылья Советов». Смешно здесь то, что Петров опять собирается ехать за океан. Но после такого драфта ему нужно будет быть на голову выше, чтобы канадцы вообще заинтересовались нападающим, а вы же помните, как трудно в «Ойлерз» приходится всем форвардам. Так мы и для России Матвея потеряем.

Захар Бардаков, размышлявший о переезде этим летом, ушел лишь под 203-м номером. Поразило, как низко оценили Никиту Гуслистова, который выстрелил в прошлом сезоне. Лишь 209-й пик — это «Каролина» вспомнила о том, что у них очень много российских талантов и еще один не помешает. Мимо драфта прошли Даниил Лазутин и Илья Иванцов. Оба очень талантливы, а последний так вообще может вырасти в центра высокого уровня. Может быть, негативно повлияло то, что у них контракты со СКА, но это слабый аргумент. Выбрали же Свечкова и Чибрикова.

16 матчей в Лиге Квебека не впечатлили клубы, и они оставили без внимания капризного Алексея Прокопенко. В прошлом сезоне его уговаривали остаться в «Авангарде», он не послушал, провалил подготовку к сезону и стал дожидаться открытия границ. Вот и последствия. Отметим, что вратарь «Толпара» Семен Вязовой стал первым российским хоккеистом, который имеет отношение к «Сиэтлу». «Кракены» взяли его под 16-м номером.

Первый матч

Минское «Динамо» и «Адмирал» стали первыми клубами КХЛ, которые сыграли полноценный выставочный матч. Прав был один из братьев Ушениных, отметивший суету на площадке. Но ждать качественного хоккея от этих команд будет трудно и в официальных матчах. Разбивка по звеньям убедительно доказала, что у клуба из Владивостока очень серьезные проблемы с составом, не говоря уж про глубину. Даже первая тройка с Артемом Гареевым, Дмитрием Саюстовым и Дмитрием Лугиным — это не стартовое звено клуба КХЛ. Все плохо с центрами, с крайними, чуть лучше с обороной, хотя бы там можно сформировать две пары, но на большинстве они не помощники. Такие клубы, как «Адмирал», могут побеждать либо за счет системы, либо за счет везения, либо за счет мощного коллектива, где каждый выходит на площадку умирать. Но клуб молодой и коллектив еще не притерся друг к другу, вряд ли Сергей Востриков обладает волшебными навыками, а рассчитывать на удачу рискованно. Но по крайней мере практически все продемонстрировали старание.

У минчан тоже не все гладко. Понятно, что какие-то иностранцы еще не доехали, а кто-то не в лучшей форме, но проблемы с составом не менее значительные, чем у «Адмирала». И, по-хорошему, надо сосредоточиться на поиске игроков. Впрочем, у Вудкрофта ранее получалось подтягивать белорусских ребят до уровня легионеров, по крайней мере на несколько матчей. Все будет зависеть от вратаря, а Патрик Рыбар оставил неоднозначное впечатление. Но это лишь одна игра.

Штаб СКА

Несмотря на всякие слухи, тренер Константин Шафранов все-таки подписал контракт со СКА. Договоренность об этом была давно, только с месяц назад поползли какие-то слухи, что стороны не договорились, но откуда пошли эти новости, так и не удалось понять. Получается, что в штабе Валерия Брагина он будет самым квалифицированным специалистом. Напомним, что Шафранов дважды выигрывал неофициальный чемпионат страны по реализации большинства в рамках регулярного чемпионата, а с «Амуром» поднимался на такую высоту (шестое место в лиге), какая хабаровчанам и не снилась. Один сезон был неудачным (не стал чемпионом, а занял только третье место) в «Автомобилисте», но только потому, что Павел Дацюк взял бразды правления в свои руки, впрочем, довольно быстро оконфузился и стал слушать тренера.

Чем могут помочь Брагину Александр Титов, Альберт Лещев и Алексей Бабинцев — все равно непонятно. Не говорю, что они плохие тренеры. Первые два — опытные, долго работали в профессиональном хоккее, но нельзя же, например, называть всех хоккеистов ВХЛ плохими только потому, что они не играют в КХЛ. Просто у каждого свой уровень, свой потолок.

Появился в штабе команды Крейг Слоунуайт. Он будет отвечать за развитие игроков и ОФП. Канадец работал в «Сакраменто Кингз», «Виннипеге Джетс» и «Флориде Пантерз». Доктор хиропрактики, между прочим. Сам занимался легкой атлетикой, причем такими солидными видами, как пятиборье и десятиборье. Насколько известно, глава штаба Роман Ротенберг довольно долго искал крутого специалиста, который бы работал с питерскими игроками, и, наконец, нашел. Всем интересно, как североамериканский опыт приживется в России.