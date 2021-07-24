Представляем защитника Оуэна Пауэра.

Главным объектом внимания на драфте НХЛ стал канадский защитник Оуэн Пауэр. Наткнуться на рейтинг проспектов, где его фамилия располагалась бы не на первой строчке, было практически невозможно. Как и представить себе сценарий, в котором «Баффало» потратит свой первый пик на другого хоккеиста.

В 2018 году клуб, получив такую же привилегию, забрал первым шведского защитника Расмуса Далина и сейчас снова решил сделать ставку на усиление обороны. На данный момент «Сэйбрз» не та команда, попав в которую хочется прыгать от радости. Однако Пауэр вряд ли грустит. Он родился всего в 150 километрах от Баффало — городе Миссиссога из провинции Онтарио.

Пока главным прорывом в карьере защитника стал чемпионат мира в Риге. Перед стартом турнира молодой игрок вряд ли рассматривался тренерским штабом сборной Канады как незаменимый элемент обороны. Однако с каждым матчем Пауэр завоевывал все больше доверия, и в итоге его среднее игровое время на чемпионате составило больше 20 минут.

В четвертьфинале против России он был признан лучшим игроком матча и провел на льду 24 минуты. Очень сильно для 18-летнего хоккеиста из университета. Тренер «Кленовых листьев» Жерар Галлан был в восторге: «Пауэр станет суперзвездой. Мы были сильно впечатлены, когда увидели, как он играет на взрослом уровне в 18 лет. Растет выдающийся хоккеист».

Несмотря на довольно крупные габариты (195 см и 97 кг), Пауэр обладает отличным катанием. Вряд ли его движения можно назвать эффектными, но они помогают Оуэну здорово контролировать шайбу. С этим компонентом у канадца нет никаких проблем, что он продемонстрировал и в матче против России.

Watching back some Owen Power from today vs Russia



Definitely not lacking confidence. pic.twitter.com/5O11mTmqW3 — The Charging Buffalo (@TheChargingBUF) June 4, 2021

Пауэра нельзя назвать ярким примером современного атакующего защитника, но и на роль силового домоседа он тоже не претендует. Канадец может подержать шайбу в зоне соперника, умеет грамотно укрыть ее корпусом, а затем найти вариант для обостряющей передачи.

Он крайне полезен при переходе из обороны в атаку, о чем также говорит тренер команды университета Мичигана Мел Пирсон: «Его габариты и подвижность отлично выделяются, но в то же время он обладает потрясающим хоккейным интеллектом. Он опережает на площадке всех и везде оказывается быстрее. Оуэн будет конкурентоспособен в любом коллективе. Да, он не Кэйл Макар или Куинн Хьюз, но он может создавать много моментов впереди. В его игре очень много впечатляющих аспектов».

Многие сравнивают Пауэра с Аароном Экбладом, Сетом Джонсом и даже Крисом Пронгером. Однако сам защитник не скрывает, что хочет быть похожим на Виктора Хедмана: «У нас с ним есть общие черты в плане габаритов и катания. Он очень хорошо играет в обороне, быстро сближается с соперником, убивает меньшинство. При выходе из зоны оглянуться не успеешь, как он уже на чужой линии поддерживает атаку. Да и работа клюшкой у него на высшем уровне. Мне это нравится, и я стараюсь играть так же».

Оуэн Пауэр. Фото Instagram

В минувшем сезоне 18-летний канадец сыграл за «Мичиган» 26 матчей и набрал 16 (3 + 13) очков при показателе полезности «+18». При этом его команда не смогла сыграть в плей-офф чемпионата из-за положительных тестов на коронавирус. У Пауэра отличные шансы сразу же дебютировать в НХЛ, но ввиду скомканного сезона в NCAA из-за пандемии он всерьез задумывается провести в студенческом хоккее еще год. Окончательное решение Оуэн обещал принять в ближайшее время. Последним первым номером драфта, не начавшим играть в НХЛ сразу, был Эрик Джонсон, которого в 2006 году выбрал «Сент-Луис». Защитник предпочел остаться в университете Миннесоты и дебютировал в НХЛ в сезоне-2007/08.

Бывший генеральный менеджер команд НХЛ, а сейчас эксперт TSN Крэйг Баттон считает, что такой сценарий будет крайне полезен для Пауэра: «Я не принадлежу к числу тех, кто думает, что игроку нужно как можно быстрее попасть в НХЛ. Сначала он должен стать лучшим в своей лиге. Оуэн может вернуться в университет, стать там доминирующим хоккеистом и основательно подготовиться к новому вызову. Не вижу в этом ничего плохого. Так же поступали в свое время Макар и Хьюз».

Пауэр стал 15-м защитником в истории НХЛ, которого выбрали на драфте под первым номером. Перспективы и задатки у этого парня действительно большие, но очень многое еще предстоит доказать. К счастью для Пауэра, вокруг него нет такой большой шумихи, которую создавали журналисты и болельщики вокруг того же Алексиса Лафренье. Внимание со стороны было таким сильным, что от канадского форварда с ходу ждали игры уровня Сидни Кросби.

Это касается и Расмуса Далина, которого перед драфтом НХЛ-2018 многие уверенно называли самым талантливым защитником поколения. Такое давление может помешать любому молодому игроку, но Пауэр сохраняет спокойствие не только на площадке, но и за ее пределами. На чемпионате мира он уже доказал, что с уверенностью у него все в порядке. Теперь пришло время сделать новый шаг, который должен стать важнейшим в его карьере.