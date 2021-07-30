«Торонто» подписал русского игрока, у которого не было шансов заиграть в НХЛ

Обзор дня Алексея Шевченко.

Контракт

В прошлом косом-кривом сезоне незамеченным остался дебют в АХЛ нападающего Павла Гоголева за «Торонто». А он, начав сезон во второй лиге Швеции, сыграл феноменально. В 13 матчах набрал 12 очков (6+6), и очень жаль, что канадский дивизион был лишен плей-офф. Сейчас Павлу дали трехлетний контракт новичка в НХЛ. Удивительно здесь то, что сын главного тренера «Сибирских Снайперов» в Северной Америке с 2013 года, провел четыре сезона в лиге Онтарио, но так никого и заинтересовал на драфте НХЛ. Местные скауты не были впечатлены его 96 очками за 66 игр в «Гэлфе».

В России за Павлом тоже почти не следят, ведь мы его и не видели дома. В 2017 году хоккеист сыграл за юниорскую сборную России на чемпионате мира, но ничем не запомнился, забросив только одну шайбу в шести играх. В МХЛ не выступал, за плечами лишь пара матчей на первенство Москвы за «Крылья Советов». Раскрылся, получается, в 21 год, у Павла уже были неудачные тренировочные лагеря в «Далласе» и «Вегасе», но там он никого не впечатлил. Весна все изменила. Гоголев выходил на площадку заряженным, был очень активен и это все принесло результат. Плюс хороший шанс сыграть в НХЛ. Кажется, что в основу «листьев» нападающим пробиться тяжело, но клуб потратил очень много денег, а в случае проблем как раз будет подтягивать форвардов из фарм-клуба, так как остро нуждается в дешевых игроках. Так что если Гоголев продолжит так играть, то в НХЛ сыграет уже совсем скоро.

Состав

Объявлен состав юниорской сборной России на Кубок Глинки/Гретцки. Особенность турнира в том, что там не будет канадцев, в этой стране до сих пор жесточайшие карантинные ограничения, сбор для национальной команды просто не разрешили проводить, были проблемы с перелетом в Европу. Но главный тренер нашей команды Владимир Филатов считает, что это исключительно североамериканские проблемы, а ему надо проверять свою команду, готовить к чемпионату мира.

Попали все сильнейшие, тут уже спорить не о чем, сенсаций в окончательном составе нет. Отсеян вратарь Максим Еременко, но он еще даже в МХЛ не играл и уступает конкурентам. Не поедет на турнир защитник Никита Евсеев, который недавно перешел из «Спутника» в «Ак Барс», в рамках сотрудничества между Альметьевском и Казанью. Дома остаются Егор Никитин из «Динамо», а также Артем Проничкин из «Трактора». Из форвардов лишними остались Тимур Муханов из «Авангарда» и его одноклубник Егор Ядыкин, не попал в состав Федор Филин.

Но в атаке у нас очень трудно будет украсть игровое время у тройки Иван Мирошниченко — Илья Квочко — Матвей Мичков. Говорят, что перед началом сборов Владимир Филатов пригласил к себе Ивана и Матвея, у которых не самые лучшие отношения (были даже драки на льду) и напомнил, что они сейчас игроки другого уровня, личные конфликты и ревность к шайбе не принесет пользы ни им, ни команде. Парни согласились с этим, пожали руки друг другу и заверили, что у них нет конфликта.

Интересно будет посмотреть на Даниила Бута, которого считают восходящей звездой российского хоккея. Но ему очень непросто подобрать партнеров, однако на турнире шанс парню обязательно дадут. Наша сборная сыграет 2, 3 и 4 августа против Финляндии, Швейцарии и Чехии. У Владимира Филатов, несмотря на титулы, еще нет победы на этом турнире.

Новичок

«Спартак» долго выбирал, кем именно заполнить последнюю легионерскую позицию. Размышляли между защитником и центральным нападающим. Но если бы взяли форварда, то это ставило бы крест на перспективах молодого Василия Пономарева. И сейчас-то его рассматривают, как игрока третьей-четвертой тройки, а так бы вообще отправили в «Химик». Но в итоге решили, что защита у красно-белых более проблемная линия.

Выбрали проверенного хоккеиста. Якуб Ержабек последние два сезона провел в КХЛ, выступая за «Витязь». Он играл в Подольске еще в сезоне-2016/17, но затем отправился за океан, однако время в «Вашингтоне», «Монреале» и «Сент-Луисе» нельзя назвать удачным. После возвращения ему не удалось приблизиться к отметке в 34 очка, которая была достигнута в 2017 году, но он установил личный рекорд по заброшенным шайбам в позапрошлом сезоне (10).

В прошлом чемпионате Якуб выступил довольно средне, но точно не был худшим среди игроков обороны подмосковного клуба. Надежный, умеет играть в атаке. Очень хорошее приобретение, странно, что «Витязь» его не оставил в своих рядах. Регулярно вызывается в сборную страны на этапы Евротура, но при этом до чемпионата мира чаще всего не добирается, последний раз его брали на крупный турнир все в том же 2017 году. По бюджету и рынку «Спартак» вряд ли мог найти лучший вариант. И отметим, что все иностранные приобретения красно-белых продуманные и логичные.