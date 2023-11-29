«Тампе» совсем тяжело без Василевского. Его сменщик подводит команду
«Нэшвилл» — «Питтсбург» — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Маккэррон — 2 (Бэрри, Нюквист), 10:20 — 1:0. Маккэррон — 3 (Томасино, Форсберг), 18:38 — 2:0. Малкин — 10 (Рил. Смит), 25:49 — 2:1. Раст — 10 (Людвиг, Гюнцель), 42:26 — 2:2. Форсберг — 12 (Йоси, О`Райлли), 60:14 — 3:2.
Вратари: Сарос — Джерри.
Штраф: 9 — 11.
Броски: 26 (9+9+7+1) — 31 (11+14+6+0).
Наши: Тренин (17.28/2/-2) — Малкин (17.20/2/-1).
29 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
Перед началом сезона «Питтсбург» был, пожалуй, самой интересной командой НХЛ для нейтрального зрителя. Кайл Дубас удачно избавился от балласта, который в клуб подписал его предшественник, и смог выменять защитника Эрика Карлссона.
После четверти чемпионата перспективы «Питтсбурга» по-прежнему неясны. Местами команда Майка Салливана играет очень прилично, но продолжает идти по графику «очко за игру», чего мало для попадания в плей-офф.
В последних матчах «Питтсбурга» конкретно сдал Евгений Малкин — лишь одно очко в шести играх. Не сказать, что Джино был особо заметен в матче с «Нэшвиллом», но именно его гол вернул «пингвинов» в игру после 0:2 в первом периоде.
Наконец-то сработала связка Смит-Малкин, которую главный тренер «Питтсбурга» наигрывает с первых матчей сезона. Смит вывел Евгения на отличную позицию, а россиянин мощнейшим броском прошил Сароса.
На этом подвиги россиян в этой игре закончились. «Питтсбург», который смотрелся лучше, смог сравнять счет в начале третьего периода. А уже на 14 секунде овертайма победу «Нэшвиллу» принес Филип Форсберг.
Яков Тренин, выдавший перед матчем с «Питтсбургом» отрезок с 5 очками в 5 матчах, провел на льду более 17 минут, 2 раза бросил по воротам и собрал показатель полезности «-2».
«Аризона» — «Тампа-Бэй» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Карконе — 8 (Кессельринг, Керфут), 3:21 — 1:0. Бойд — 1 (Браун, Ингрэм), 25:42 — 2:0. Пойнт — 12 (Кучеров, Хагель), 35:22 — 2:1. Карконе — 9 (Зукер, Керфут), 47:22 — 3:1.
Вратари: Ингрэм — Йоханссон (58:29).
Штраф: 9 — 9.
Броски: 25 (8+7+10) — 32 (8+12+12).
Наши: — - Кучеров (22.53/5/0), Сергачев (23.37/3/-1).
29 ноября. Глендейл. Gila River Arena.
После блистательного матча в Роли «Тампа» никак не может найти свою игру. Сначала последовало поражение от «Колорадо» (1:4), а теперь «Лайтнинг» влетели еще и «Аризоне».
На игру с «Койотис» Купер поставил Йонаса Йоханссона, дав передохнуть Андрею Василевскому. Вероятно, именно это решение и стало ключевым.
Уже на четвертой минуте Йоханссон пропустил с прямого наброса с синей линии. После этого «Тампа» смотрелась как минимум не хуже соперника, но вратарь «Аризоны» Ингрэм провел действительно выдающийся матч.
В начале второго периода «Койотис» убежали в контратаку и Трэвис Бойд удвоил преимущество, забросив первую шайбу в сезоне.
В концовке второго отрезка матча Никита Кучеров практически в соло сократил отставание: сначала сыграл «в стеночку» с Хэгелом, подработал неудобную шайбу рукой и выдал шикарный пас на Поинта.
В третьем периоде инициатива была полностью на стороне «Лайтнинг». Согласно статистическим метрикам, в последние 20 минут «Тампа» набрала 2,2 «ожидаемых гола», но ворота Ингрэма так ни разу и не поразила. Зато свой гол нашла «Аризона». Вернее, Майкл Каркон нашел «щелочку» у Йохансонна.
После 23 матчей «Тампа» занимает 7 место на Востоке с 25 очками и вполне может выпасть из зоны плей-офф.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|20
|15
|5
|31
|2
|Каролина
|21
|13
|8
|26
|3
|Филадельфия
|22
|11
|11
|23
|4
|Вашингтон
|18
|10
|8
|22
|5
|Айлендерс
|21
|8
|13
|22
|6
|Нью-Джерси
|20
|10
|10
|21
|7
|Питтсбург
|21
|10
|11
|21
|8
|Коламбус
|23
|7
|16
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|21
|14
|7
|31
|2
|Флорида
|22
|13
|9
|28
|3
|Детройт
|20
|11
|9
|25
|4
|Торонто
|20
|11
|9
|25
|5
|Тампа-Бэй
|23
|10
|13
|25
|6
|Баффало
|22
|10
|12
|22
|7
|Монреаль
|21
|9
|12
|20
|8
|Оттава
|17
|8
|9
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|21
|15
|6
|30
|2
|Даллас
|20
|13
|7
|28
|3
|Виннипег
|21
|12
|9
|26
|4
|Сент-Луис
|21
|11
|10
|23
|5
|Нэшвилл
|21
|11
|10
|22
|6
|Аризона
|21
|10
|11
|22
|7
|Миннесота
|20
|6
|14
|16
|8
|Чикаго
|20
|7
|13
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|23
|14
|9
|32
|2
|Ванкувер
|23
|15
|8
|31
|3
|Лос-Анджелес
|19
|13
|6
|29
|4
|Калгари
|22
|9
|13
|21
|5
|Сиэтл
|23
|8
|15
|21
|6
|Анахайм
|22
|9
|13
|18
|7
|Эдмонтон
|21
|8
|13
|17
|8
|Сан-Хосе
|22
|5
|17
|12
|29.11
|03:00
|
Торонто – Флорида
|2 : 1 Б
|29.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Айлендерс
|5 : 4
|29.11
|03:30
|
Филадельфия – Каролина
|1 : 4
|29.11
|04:00
|
Миннесота – Сент-Луис
|3 : 1
|29.11
|04:00
|
Нэшвилл – Питтсбург
|3 : 2 ОТ
|29.11
|04:00
|
Виннипег – Даллас
|0 : 2
|29.11
|04:30
|
Чикаго – Сиэтл
|4 : 3
|29.11
|05:00
|
Эдмонтон – Вегас
|5 : 4 Б
|29.11
|05:00
|
Аризона – Тампа-Бэй
|3 : 1
|29.11
|06:00
|
Ванкувер – Анахайм
|3 : 1
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|22
|37
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|23
|35
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|23
|33
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|23
|17
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|22
|15
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|22
|15
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|3
|1.35
|
|
Адин Хилл
Вегас
|13
|1.97