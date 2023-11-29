«Тампе» совсем тяжело без Василевского. Его сменщик подводит команду

Андрей вернулся после травмы, но ему дали отдых.

«Нэшвилл» — «Питтсбург» — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Маккэррон — 2 (Бэрри, Нюквист), 10:20 — 1:0. Маккэррон — 3 (Томасино, Форсберг), 18:38 — 2:0. Малкин — 10 (Рил. Смит), 25:49 — 2:1. Раст — 10 (Людвиг, Гюнцель), 42:26 — 2:2. Форсберг — 12 (Йоси, О`Райлли), 60:14 — 3:2.

Вратари: Сарос — Джерри.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 26 (9+9+7+1) — 31 (11+14+6+0).

Наши: Тренин (17.28/2/-2) — Малкин (17.20/2/-1).

29 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Перед началом сезона «Питтсбург» был, пожалуй, самой интересной командой НХЛ для нейтрального зрителя. Кайл Дубас удачно избавился от балласта, который в клуб подписал его предшественник, и смог выменять защитника Эрика Карлссона.

После четверти чемпионата перспективы «Питтсбурга» по-прежнему неясны. Местами команда Майка Салливана играет очень прилично, но продолжает идти по графику «очко за игру», чего мало для попадания в плей-офф.

В последних матчах «Питтсбурга» конкретно сдал Евгений Малкин — лишь одно очко в шести играх. Не сказать, что Джино был особо заметен в матче с «Нэшвиллом», но именно его гол вернул «пингвинов» в игру после 0:2 в первом периоде.

Наконец-то сработала связка Смит-Малкин, которую главный тренер «Питтсбурга» наигрывает с первых матчей сезона. Смит вывел Евгения на отличную позицию, а россиянин мощнейшим броском прошил Сароса.

На этом подвиги россиян в этой игре закончились. «Питтсбург», который смотрелся лучше, смог сравнять счет в начале третьего периода. А уже на 14 секунде овертайма победу «Нэшвиллу» принес Филип Форсберг.

Яков Тренин, выдавший перед матчем с «Питтсбургом» отрезок с 5 очками в 5 матчах, провел на льду более 17 минут, 2 раза бросил по воротам и собрал показатель полезности «-2».

«Аризона» — «Тампа-Бэй» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Карконе — 8 (Кессельринг, Керфут), 3:21 — 1:0. Бойд — 1 (Браун, Ингрэм), 25:42 — 2:0. Пойнт — 12 (Кучеров, Хагель), 35:22 — 2:1. Карконе — 9 (Зукер, Керфут), 47:22 — 3:1.

Вратари: Ингрэм — Йоханссон (58:29).

Штраф: 9 — 9.

Броски: 25 (8+7+10) — 32 (8+12+12).

Наши: — - Кучеров (22.53/5/0), Сергачев (23.37/3/-1).

29 ноября. Глендейл. Gila River Arena.

После блистательного матча в Роли «Тампа» никак не может найти свою игру. Сначала последовало поражение от «Колорадо» (1:4), а теперь «Лайтнинг» влетели еще и «Аризоне».

На игру с «Койотис» Купер поставил Йонаса Йоханссона, дав передохнуть Андрею Василевскому. Вероятно, именно это решение и стало ключевым.

Уже на четвертой минуте Йоханссон пропустил с прямого наброса с синей линии. После этого «Тампа» смотрелась как минимум не хуже соперника, но вратарь «Аризоны» Ингрэм провел действительно выдающийся матч.

В начале второго периода «Койотис» убежали в контратаку и Трэвис Бойд удвоил преимущество, забросив первую шайбу в сезоне.

В концовке второго отрезка матча Никита Кучеров практически в соло сократил отставание: сначала сыграл «в стеночку» с Хэгелом, подработал неудобную шайбу рукой и выдал шикарный пас на Поинта.

В третьем периоде инициатива была полностью на стороне «Лайтнинг». Согласно статистическим метрикам, в последние 20 минут «Тампа» набрала 2,2 «ожидаемых гола», но ворота Ингрэма так ни разу и не поразила. Зато свой гол нашла «Аризона». Вернее, Майкл Каркон нашел «щелочку» у Йохансонна.

После 23 матчей «Тампа» занимает 7 место на Востоке с 25 очками и вполне может выпасть из зоны плей-офф.