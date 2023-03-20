Овечкин забил своему любимому вратарю, но «Вашингтон» проиграл. Плей-офф — все дальше
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Вашингтон» — 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)
Голы: Болди — 20 (Юханссон, Годро), 0:50 — 1:0. Болди — 21 (Юханссон, Эрикссон Эк), 4:36 — 2:0. Овечкин — 38 (бол., Сандин), 25:34 — 2:1. Ривз — 4 (Хартман, Шоу), 30:14 — 3:1. Духайм — 8 (Сундквист), 43:46 — 4:1. Овечкин — 39 (бол., Уилсон, Строум), 52:33 — 4:2. Болди — 22, 53:58 — 5:2. Строум — 17 (Уилсон, Овечкин), 56:26 — 5:3.
Вратари: Флери — Линдгрен.
Штраф: 22 — 40.
Броски: 40 (11+17+12) — 36 (12+10+14).
Наши: — - Алексеев (22.14/1/-1), Кузнецов (13.41/2/-1), Овечкин (17.56/8/-1).
19 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19231 зритель.
«Миннесота» уже полторы недели играет без Кирилла Капризова: российский нападающий получил травму в столкновении с защитником «Виннипега» Логаном Стэнли. Как сообщил сам клуб, Капризов выбыл на три-четыре недели. Без своего лидера «Уайлд» не испытывают проблем в атаке: отгрузили пять голов «Сан-Хосе» и восемь — «Сент-Луису». Капризов спокойно восстанавливается, а другие примеряют на себя роли лидеров.
В матче с «Вашингтоном» главной звездой «Миннесоты» себя показал 21-летний нападающий Мэттью Болди. За первые пять минут американец дважды поразил ворота Чарли Линдгрена.
Александр Овечкин невнятно выглядел в первом периоде — в большинстве его выводили на бросок, но ничего опасного из этого не вышло. Капитан «Вашингтона» все-таки не оставил без гола своего любимого вратаря Марка-Андре Флери. Овечкин регулярно встречался с Флери, когда тот играл в «Питтсбурге», но после перехода вратаря на «Запад» стал противостоять ему гораздо реже. Но это не помешало ему в 26-й раз за карьеру пробить Флери классическим броском из левого круга вбрасывания в большинстве.
Вот только гол Овечкина стал чуть ли не единственным позитивным моментом «Вашингтона» за первые два периода. «Кэпиталз» ужасно играли в обороне, допускали невынужденные удаления и слабо выглядели в чужой зоне.
А в начале третьего периода травму после убийственного силового приема Мэтта Дамбы получил Евгений Кузнецов. Его увели в раздевалку, а заступившийся за Кузнецова Ти Джей Оши получил аж 17 минут штрафного времени.
Еще одно удаление «Миннесоты» привело ко второй шайбе Овечкина за вечер. Сразу после вбрасывания Александр точно бросил с кистей.
Правда, главным героем матча стал все-таки не капитан «Вашингтона», которому осталось забросить 76 шайб, чтобы побить вечный рекорд Уэйна Гретцки. Болди оформил хет-трик и принес «Миннесоте» победу, а шансы «Вашингтона» на попадание в плей-офф с каждым матчем становятся все более призрачными.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|68
|45
|23
|98
|2
|Нью-Джерси
|70
|45
|25
|97
|3
|Рейнджерс
|70
|41
|29
|92
|4
|Айлендерс
|71
|36
|35
|80
|5
|Питтсбург
|69
|34
|35
|78
|6
|Вашингтон
|71
|33
|38
|73
|7
|Филадельфия
|69
|25
|44
|62
|8
|Коламбус
|69
|21
|48
|49
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|69
|53
|16
|111
|2
|Торонто
|69
|42
|27
|93
|3
|Тампа-Бэй
|71
|42
|29
|90
|4
|Флорида
|69
|35
|34
|77
|5
|Баффало
|69
|33
|36
|72
|6
|Оттава
|69
|33
|36
|71
|7
|Детройт
|68
|30
|38
|69
|8
|Монреаль
|70
|27
|43
|60
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|70
|38
|32
|89
|2
|Миннесота
|70
|40
|30
|88
|3
|Колорадо
|68
|40
|28
|86
|4
|Виннипег
|71
|39
|32
|81
|5
|Нэшвилл
|68
|34
|34
|76
|6
|Сент-Луис
|69
|31
|38
|67
|7
|Аризона
|70
|27
|43
|65
|8
|Чикаго
|69
|24
|45
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|70
|43
|27
|92
|2
|Лос-Анджелес
|70
|40
|30
|90
|3
|Эдмонтон
|70
|39
|31
|86
|4
|Сиэтл
|69
|38
|31
|83
|5
|Калгари
|70
|31
|39
|77
|6
|Ванкувер
|69
|31
|38
|67
|7
|Анахайм
|70
|23
|47
|56
|8
|Сан-Хосе
|70
|19
|51
|52
|20.03
|02:00
|
Тампа-Бэй – Нью-Джерси
|2 : 5
|20.03
|02:00
|
Сент-Луис – Виннипег
|3 : 0
|20.03
|02:00
|
Рейнджерс – Нэшвилл
|7 : 0
|20.03
|03:00
|
Анахайм – Ванкувер
|1 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|70
|134
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|68
|104
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|71
|100
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|70
|58
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|69
|48
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|68
|46
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|42
|1.97
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|32
|2.04
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|30
|2.20