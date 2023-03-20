Овечкин забил своему любимому вратарю, но «Вашингтон» проиграл. Плей-офф — все дальше

«Миннесота» справилась с «Кэпиталз» даже без Капризова.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Вашингтон» — 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)

Голы: Болди — 20 (Юханссон, Годро), 0:50 — 1:0. Болди — 21 (Юханссон, Эрикссон Эк), 4:36 — 2:0. Овечкин — 38 (бол., Сандин), 25:34 — 2:1. Ривз — 4 (Хартман, Шоу), 30:14 — 3:1. Духайм — 8 (Сундквист), 43:46 — 4:1. Овечкин — 39 (бол., Уилсон, Строум), 52:33 — 4:2. Болди — 22, 53:58 — 5:2. Строум — 17 (Уилсон, Овечкин), 56:26 — 5:3.

Вратари: Флери — Линдгрен.

Штраф: 22 — 40.

Броски: 40 (11+17+12) — 36 (12+10+14).

Наши: — - Алексеев (22.14/1/-1), Кузнецов (13.41/2/-1), Овечкин (17.56/8/-1).

19 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19231 зритель.

«Миннесота» уже полторы недели играет без Кирилла Капризова: российский нападающий получил травму в столкновении с защитником «Виннипега» Логаном Стэнли. Как сообщил сам клуб, Капризов выбыл на три-четыре недели. Без своего лидера «Уайлд» не испытывают проблем в атаке: отгрузили пять голов «Сан-Хосе» и восемь — «Сент-Луису». Капризов спокойно восстанавливается, а другие примеряют на себя роли лидеров.

В матче с «Вашингтоном» главной звездой «Миннесоты» себя показал 21-летний нападающий Мэттью Болди. За первые пять минут американец дважды поразил ворота Чарли Линдгрена.

Александр Овечкин невнятно выглядел в первом периоде — в большинстве его выводили на бросок, но ничего опасного из этого не вышло. Капитан «Вашингтона» все-таки не оставил без гола своего любимого вратаря Марка-Андре Флери. Овечкин регулярно встречался с Флери, когда тот играл в «Питтсбурге», но после перехода вратаря на «Запад» стал противостоять ему гораздо реже. Но это не помешало ему в 26-й раз за карьеру пробить Флери классическим броском из левого круга вбрасывания в большинстве.

Вот только гол Овечкина стал чуть ли не единственным позитивным моментом «Вашингтона» за первые два периода. «Кэпиталз» ужасно играли в обороне, допускали невынужденные удаления и слабо выглядели в чужой зоне.

А в начале третьего периода травму после убийственного силового приема Мэтта Дамбы получил Евгений Кузнецов. Его увели в раздевалку, а заступившийся за Кузнецова Ти Джей Оши получил аж 17 минут штрафного времени.

Еще одно удаление «Миннесоты» привело ко второй шайбе Овечкина за вечер. Сразу после вбрасывания Александр точно бросил с кистей.

Правда, главным героем матча стал все-таки не капитан «Вашингтона», которому осталось забросить 76 шайб, чтобы побить вечный рекорд Уэйна Гретцки. Болди оформил хет-трик и принес «Миннесоте» победу, а шансы «Вашингтона» на попадание в плей-офф с каждым матчем становятся все более призрачными.