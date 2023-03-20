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Овечкин забил своему любимому вратарю, но «Вашингтон» проиграл. Плей-офф — все дальше

Отдел хоккея «СЭ»
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
«Миннесота» справилась с «Кэпиталз» даже без Капризова.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Вашингтон» — 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)
Голы: Болди — 20 (Юханссон, Годро), 0:50 — 1:0. Болди — 21 (Юханссон, Эрикссон Эк), 4:36 — 2:0. Овечкин — 38 (бол., Сандин), 25:34 — 2:1. Ривз — 4 (Хартман, Шоу), 30:14 — 3:1. Духайм — 8 (Сундквист), 43:46 — 4:1. Овечкин — 39 (бол., Уилсон, Строум), 52:33 — 4:2. Болди — 22, 53:58 — 5:2. Строум — 17 (Уилсон, Овечкин), 56:26 — 5:3.
Вратари: Флери — Линдгрен.
Штраф: 22 — 40.
Броски: 40 (11+17+12) — 36 (12+10+14).
Наши: — - Алексеев (22.14/1/-1), Кузнецов (13.41/2/-1), Овечкин (17.56/8/-1).
19 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19231 зритель.

«Миннесота» уже полторы недели играет без Кирилла Капризова: российский нападающий получил травму в столкновении с защитником «Виннипега» Логаном Стэнли. Как сообщил сам клуб, Капризов выбыл на три-четыре недели. Без своего лидера «Уайлд» не испытывают проблем в атаке: отгрузили пять голов «Сан-Хосе» и восемь — «Сент-Луису». Капризов спокойно восстанавливается, а другие примеряют на себя роли лидеров.

18&nbsp;марта. &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сент-Луис&raquo;&nbsp;&mdash; 2:5. Александр Овечкин. Овечкин провалил важный матч. Так «Вашингтон» может не попасть в плей-офф

В матче с «Вашингтоном» главной звездой «Миннесоты» себя показал 21-летний нападающий Мэттью Болди. За первые пять минут американец дважды поразил ворота Чарли Линдгрена.

Александр Овечкин невнятно выглядел в первом периоде — в большинстве его выводили на бросок, но ничего опасного из этого не вышло. Капитан «Вашингтона» все-таки не оставил без гола своего любимого вратаря Марка-Андре Флери. Овечкин регулярно встречался с Флери, когда тот играл в «Питтсбурге», но после перехода вратаря на «Запад» стал противостоять ему гораздо реже. Но это не помешало ему в 26-й раз за карьеру пробить Флери классическим броском из левого круга вбрасывания в большинстве.

Вот только гол Овечкина стал чуть ли не единственным позитивным моментом «Вашингтона» за первые два периода. «Кэпиталз» ужасно играли в обороне, допускали невынужденные удаления и слабо выглядели в чужой зоне.

А в начале третьего периода травму после убийственного силового приема Мэтта Дамбы получил Евгений Кузнецов. Его увели в раздевалку, а заступившийся за Кузнецова Ти Джей Оши получил аж 17 минут штрафного времени.

Еще одно удаление «Миннесоты» привело ко второй шайбе Овечкина за вечер. Сразу после вбрасывания Александр точно бросил с кистей.

Правда, главным героем матча стал все-таки не капитан «Вашингтона», которому осталось забросить 76 шайб, чтобы побить вечный рекорд Уэйна Гретцки. Болди оформил хет-трик и принес «Миннесоте» победу, а шансы «Вашингтона» на попадание в плей-офф с каждым матчем становятся все более призрачными.

Александр Овечкин
Марк-Андре Флери
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Миннесота Уайлд
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 68 45 23 98
2 Нью-Джерси 70 45 25 97
3 Рейнджерс 70 41 29 92
4 Айлендерс 71 36 35 80
5 Питтсбург 69 34 35 78
6 Вашингтон 71 33 38 73
7 Филадельфия 69 25 44 62
8 Коламбус 69 21 48 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 69 53 16 111
2 Торонто 69 42 27 93
3 Тампа-Бэй 71 42 29 90
4 Флорида 69 35 34 77
5 Баффало 69 33 36 72
6 Оттава 69 33 36 71
7 Детройт 68 30 38 69
8 Монреаль 70 27 43 60
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 70 38 32 89
2 Миннесота 70 40 30 88
3 Колорадо 68 40 28 86
4 Виннипег 71 39 32 81
5 Нэшвилл 68 34 34 76
6 Сент-Луис 69 31 38 67
7 Аризона 70 27 43 65
8 Чикаго 69 24 45 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 70 43 27 92
2 Лос-Анджелес 70 40 30 90
3 Эдмонтон 70 39 31 86
4 Сиэтл 69 38 31 83
5 Калгари 70 31 39 77
6 Ванкувер 69 31 38 67
7 Анахайм 70 23 47 56
8 Сан-Хосе 70 19 51 52
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Тампа-Бэй – Нью-Джерси
 2 : 5
20.03 02:00
Сент-Луис – Виннипег
 3 : 0
20.03 02:00
Рейнджерс – Нэшвилл
 7 : 0
20.03 03:00
Анахайм – Ванкувер
 1 : 2
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 70 134
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 68 104
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 71 100
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 70 58
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 69 48
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 68 46
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 42 1.97
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 32 2.04
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 30 2.20
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