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Еще один русский форвард захандрил в Америке. Чинахов не доволен ролью в «Коламбусе»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Егор Чинахов.
Фото Global Look Press
Егор Чинахов.
Фото USA Today Sports
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С таким заявлением выступил агент игрока Шуми Бабаев.

Заявление агента Егора Чинахова по поводу состояния игрока в «Коламбусе» более логичное, чем недавняя история с Дмитрием Воронковым. Бывший форвард «Ак Барса» оказался в неуютной среде, он не хочет и не может учить английский, а когда ты «немой» вне арены, то это очень тяжело. Егора не устраивают другие вещи, и ему действительно лучше вернуться.

У Чинахова есть предложение из «Авангарда», но уехать домой с действующим контрактом нельзя, несмотря на кейс с вратарем Иваном Федотовым. И заявление агента игрока Шуми Бабаева — попытка надавить на «Коламбус». Вдруг они отдадут форварда в аренду до конца сезона? Почему бы и нет?

Дмитрий Воронков. Русский богатырь из «Коламбуса» загрустил в Америке. Вернется ли он в КХЛ?

Не знаю, как действительно чувствует себя в «Коламбусе» Егор. Но не стал бы говорить, что хоккеисту стали меньше доверять. Меняется его роль, но это другое. Да, упало игровое время. Да, пока не было матчей, где его выпускали бы в первом звене, отдавали первое большинство. Так и команда изменилась. Пусть это не сказывается на результате, но кого именно может вытеснить хоккеист с зарплатой в 800 тысяч долларов в год? Никого. А для НХЛ сумма контракта имеет значение.

Я спрашивал у Егора, зачем он подписал такое дешевое соглашение, но Чинахов пожимал плечами и признавался, что другого выхода не было.

Егор Чинахов.
Фото USA Today Sports

— Много пропустил из-за травмы, статистика не самая лучшая, а мне предложили одностороннее соглашение, так что вряд ли я о чем-то буду жалеть, — говорил он этим летом.

Я его доводы принимал, но ясно же было, что с такой суммой в договоре на многое рассчитывать не придется.

Правда, стоит ли сейчас рваться домой? Сам Егор значительно добавил. Если раньше у него был бросок и ничего более, то теперь Чинахов активно вступает в единоборства, применяет силовые приемы и неплохо действует в обороне. Тренеру он нравится, и никто не зацикливается на том, что у хоккеиста всего 2+2 в 12 матчах. Это нормальные показатели, учитывая роль форварда.

Другой вопрос, что он сам не хочет быть таким хоккеистом третьего звена. В этом смысле, конечно, есть проблема. Но сейчас Егору никак не пробиться в первую пятерку, в том числе и потому, что он много пропустил из-за травмы.

Но истинная причина вообще в другом. Чинахов уехал в Америку рано, все советовали остаться ему еще на один сезон в России, но тогда между ним и «Авангардом» произошло слишком много плохих вещей, и пути для примирения были отрезаны. Случись смена руководства в тот период, то Антон Курьянов убедил бы хоккеиста остаться дома еще на пару лет, а Егор бы согласился. И он понимал, что еще не стал таким хоккеистом, который с ходу готов выйти на высокий уровень. Пусть он и был выбран в первом раунде драфта НХЛ.

Конечно, кто знает, как бы играл Егор в эти ближайшие два года в КХЛ. Вдруг бы все стало хуже? Мог быть и прогресс, но в любом случае сейчас ему не хватило опыта, чтобы стать основным в НХЛ. Да, в прошлом сезоне он выступал за «Коламбус» больше, но и команда потеряла шансы на выход в плей-офф.

Иван Проворов (№9) и&nbsp;Дмитрий Воронков (№10) после гола защитника в&nbsp;матче &laquo;Коламбус&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бостон&raquo; (5:2) 27&nbsp;ноября. «У нас же была Русская пятерка»: четыре россиянина из одной команды забили в одном матче впервые в НХЛ

Возвращение — не самый плохой вариант. Только вот попасть в НХЛ снова будет непросто, если, конечно, у Егора такие планы есть. Не исключено, что он в глубине души понимает, что выйти на первые роли в Северной Америке ему будет тяжело. А в России можно добиться большего, в том числе и в смысле заработка.

Тогда надо договариваться с «Коламбусом». Но при этом четко понимать, чего ты хочешь в спортивной карьере.

Егор Чинахов
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
Дмитрий Воронков
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