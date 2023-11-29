Еще один русский форвард захандрил в Америке. Чинахов не доволен ролью в «Коламбусе»
Заявление агента Егора Чинахова по поводу состояния игрока в «Коламбусе» более логичное, чем недавняя история с Дмитрием Воронковым. Бывший форвард «Ак Барса» оказался в неуютной среде, он не хочет и не может учить английский, а когда ты «немой» вне арены, то это очень тяжело. Егора не устраивают другие вещи, и ему действительно лучше вернуться.
У Чинахова есть предложение из «Авангарда», но уехать домой с действующим контрактом нельзя, несмотря на кейс с вратарем Иваном Федотовым. И заявление агента игрока Шуми Бабаева — попытка надавить на «Коламбус». Вдруг они отдадут форварда в аренду до конца сезона? Почему бы и нет?
Не знаю, как действительно чувствует себя в «Коламбусе» Егор. Но не стал бы говорить, что хоккеисту стали меньше доверять. Меняется его роль, но это другое. Да, упало игровое время. Да, пока не было матчей, где его выпускали бы в первом звене, отдавали первое большинство. Так и команда изменилась. Пусть это не сказывается на результате, но кого именно может вытеснить хоккеист с зарплатой в 800 тысяч долларов в год? Никого. А для НХЛ сумма контракта имеет значение.
Я спрашивал у Егора, зачем он подписал такое дешевое соглашение, но Чинахов пожимал плечами и признавался, что другого выхода не было.
— Много пропустил из-за травмы, статистика не самая лучшая, а мне предложили одностороннее соглашение, так что вряд ли я о чем-то буду жалеть, — говорил он этим летом.
Я его доводы принимал, но ясно же было, что с такой суммой в договоре на многое рассчитывать не придется.
Правда, стоит ли сейчас рваться домой? Сам Егор значительно добавил. Если раньше у него был бросок и ничего более, то теперь Чинахов активно вступает в единоборства, применяет силовые приемы и неплохо действует в обороне. Тренеру он нравится, и никто не зацикливается на том, что у хоккеиста всего 2+2 в 12 матчах. Это нормальные показатели, учитывая роль форварда.
Другой вопрос, что он сам не хочет быть таким хоккеистом третьего звена. В этом смысле, конечно, есть проблема. Но сейчас Егору никак не пробиться в первую пятерку, в том числе и потому, что он много пропустил из-за травмы.
Но истинная причина вообще в другом. Чинахов уехал в Америку рано, все советовали остаться ему еще на один сезон в России, но тогда между ним и «Авангардом» произошло слишком много плохих вещей, и пути для примирения были отрезаны. Случись смена руководства в тот период, то Антон Курьянов убедил бы хоккеиста остаться дома еще на пару лет, а Егор бы согласился. И он понимал, что еще не стал таким хоккеистом, который с ходу готов выйти на высокий уровень. Пусть он и был выбран в первом раунде драфта НХЛ.
Конечно, кто знает, как бы играл Егор в эти ближайшие два года в КХЛ. Вдруг бы все стало хуже? Мог быть и прогресс, но в любом случае сейчас ему не хватило опыта, чтобы стать основным в НХЛ. Да, в прошлом сезоне он выступал за «Коламбус» больше, но и команда потеряла шансы на выход в плей-офф.
Возвращение — не самый плохой вариант. Только вот попасть в НХЛ снова будет непросто, если, конечно, у Егора такие планы есть. Не исключено, что он в глубине души понимает, что выйти на первые роли в Северной Америке ему будет тяжело. А в России можно добиться большего, в том числе и в смысле заработка.
Тогда надо договариваться с «Коламбусом». Но при этом четко понимать, чего ты хочешь в спортивной карьере.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|20
|15
|5
|31
|2
|Каролина
|21
|13
|8
|26
|3
|Филадельфия
|22
|11
|11
|23
|4
|Вашингтон
|18
|10
|8
|22
|5
|Айлендерс
|21
|8
|13
|22
|6
|Нью-Джерси
|20
|10
|10
|21
|7
|Питтсбург
|21
|10
|11
|21
|8
|Коламбус
|23
|7
|16
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|21
|14
|7
|31
|2
|Флорида
|22
|13
|9
|28
|3
|Детройт
|20
|11
|9
|25
|4
|Торонто
|20
|11
|9
|25
|5
|Тампа-Бэй
|23
|10
|13
|25
|6
|Баффало
|22
|10
|12
|22
|7
|Монреаль
|21
|9
|12
|20
|8
|Оттава
|17
|8
|9
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|21
|15
|6
|30
|2
|Даллас
|20
|13
|7
|28
|3
|Виннипег
|21
|12
|9
|26
|4
|Сент-Луис
|21
|11
|10
|23
|5
|Нэшвилл
|21
|11
|10
|22
|6
|Аризона
|21
|10
|11
|22
|7
|Миннесота
|20
|6
|14
|16
|8
|Чикаго
|20
|7
|13
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|23
|14
|9
|32
|2
|Ванкувер
|23
|15
|8
|31
|3
|Лос-Анджелес
|19
|13
|6
|29
|4
|Калгари
|22
|9
|13
|21
|5
|Сиэтл
|23
|8
|15
|21
|6
|Анахайм
|22
|9
|13
|18
|7
|Эдмонтон
|21
|8
|13
|17
|8
|Сан-Хосе
|22
|5
|17
|12
|29.11
|03:00
|
Торонто – Флорида
|2 : 1 Б
|29.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Айлендерс
|5 : 4
|29.11
|03:30
|
Филадельфия – Каролина
|1 : 4
|29.11
|04:00
|
Миннесота – Сент-Луис
|3 : 1
|29.11
|04:00
|
Нэшвилл – Питтсбург
|3 : 2 ОТ
|29.11
|04:00
|
Виннипег – Даллас
|0 : 2
|29.11
|04:30
|
Чикаго – Сиэтл
|4 : 3
|29.11
|05:00
|
Эдмонтон – Вегас
|5 : 4 Б
|29.11
|05:00
|
Аризона – Тампа-Бэй
|3 : 1
|29.11
|06:00
|
Ванкувер – Анахайм
|3 : 1
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|22
|37
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|23
|35
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|23
|33
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|23
|17
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|22
|15
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|22
|15
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|3
|1.35
|
|
Адин Хилл
Вегас
|13
|1.97