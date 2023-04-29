Капризов вчистую провалил плей-офф. Главная звезда не спасла «Миннесоту» от вылета
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч
«Миннесота» — «Даллас» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Голы: Хинтц — 5 (Сегин, Робертсон), 6:22 — 0:1. Джонстон — 1 (Дадонов, Сутер), 33:37 — 0:2. Марчмент — 2 (Доми), 39:59 — 0:3. Годро — 3 (Нюквист, Миддлтон), 52:53 — 1:3. Доми — 1 (п.в., Марчмент), 59:03 — 1:4.
Вратари: Густавссон (Флери, 40:00, 55:44 — 59:03) — Эттингер.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 23 (8+5+10) — 33 (8+18+7).
Наши: Капризов (21.29/2/-2) — Дадонов (16.47/2/+1).
29 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19 389 зрителей.
Счет в серии: 2-4.
«Даллас» одержал третью победу подряд над «Миннесотой», красиво закрыл серию и уверенно вышел во второй раунд. Команда, еще в первом матче лишившаяся важного ветерана Джо Павелски, спокойно пережила эту потерю. Американский нападающий близок к возвращению в строй, что сделает «Старз» еще сильнее.
Пока «Даллас» смотрится интереснее и основательнее остальных фаворитов «Запада». У «Вегаса», который быстро справился с «Виннипегом», нет вратаря, сопоставимого по уровню с Джейком Оттинджером.
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«Миннесота» бодро начала свой матч жизни и смерти, но быстро сдулась. Не помогла и бешеная поддержка трибун. Местами команда представляла собой жалкое зрелище. Для решающей встречи это совершенно неприемлемо. Самый опасный игрок «Далласа» в плей-офф, нападающий Роопе Хинтц, на скорости шикарно оставил не у дел защитника «Миннесоты» Йона Клингберга и забил. У финна 12 (5+7) очков в 6 матчах — на его фоне ушел в тень даже лучший бомбардир команды в регулярном чемпионате Джейсон Робертсон.
Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов продолжил издеваться над обороной соперника, отдав свою первую результативную передачу в серии. В пяти прошлых играх челябинец забил три гола, а сегодня сделал все для того, чтобы 19-летний Уайатт Джонстон забросил свою первую шайбу в Кубке Стэнли. Дадонов всегда был и остается игроком момента — не слишком заметным, зато способным включиться и все изменить за несколько секунд. Как хищник, поджидавший жертву в засаде. Защитник «Уайлд» Джейк Миддлтон замешкался и был наказан российским ветераном.
Окончательно прибил хозяев третий гол.
Нападающий «Старз» Мэйсон Марчмент успел убежать к чужим воротам и забросил шайбу на последней секунде второго периода. Такой удар стоически перенести тяжело командам более сильным и психологически уверенным, чем нынешняя «Миннесота». Можно говорить, что «Уайлд» не хватило в серии своего лучшего центрфорварда Йоэля Эрикссона Эка. Швед из-за проблем со здоровьем провел в плей-офф всего один матч. Это слабое оправдание, учитывая травму Павелски у «Далласа».
Ничего хорошего нельзя сказать про Кирилла Капризова. Возможно, он так и не набрал своих лучших кондиций после травмы. Но в НХЛ сначала смотрят на зарплату звезды, а потом уже в медицинскую карту. Россиянин старался изо всех сил. В концовке третьего периода получил удар по носу, что осталось вне поле зрения бригады арбитров. Матч россиянин доигрывал с ватными тампонами в носу.
Самоотверженность в конкретном моменте не отменяет главного вывода по итогам серии. Капризов плей-офф начисто провалил и вал критики в свой адрес теперь получит абсолютно заслуженно. Всего 1(1+0) очко в 6 матчах — это убийственные цифры для звезды его уровня. Молодой форвард Мэтт Болди, ставший вторым снайпером и третьим бомбардиром команды в регулярном чемпионате, тоже не блистал. Канадец набрал всего 3 (0+3) очка в 6 играх, но ему прилетит меньше, чем русскому лидеру «Миннесоты». С Капризова спрос будет особый.
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«Миннесота» Капризова уже вылетела, а «Тампа-Бэй» Кучерова висит на волоске — уступает 2:3 «Торонто». При этом букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что «Лайтнинг» вряд ли отыграются. На их успех в основное время шестой встречи котировка — 2.45, вероятность исхода — 40%. Успех «Мэйпл Лифс» доступен за 2.40 (41%), ничья — за 4.50 (19%).
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|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 3
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|3 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 3
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|30.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|1 : 2 ОТ
|30.04
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|5 : 2
|30.04
|05:00
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|4 : 5
|И
|О
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|6
|12
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|6
|11
|
|
Митчелл Марнер
Торонто
|6
|11
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|6
|7
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|6
|6
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|6
|6
|И
|КН
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|4
|1.72
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|6
|1.79
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|6
|2.01