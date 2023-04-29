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29 апреля, 08:15

Капризов вчистую провалил плей-офф. Главная звезда не спасла «Миннесоту» от вылета

Михаил Зислис
Обозреватель
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Кирилл Капризов в матче против «Далласа» в плей-офф.
Фото USA Today Sports
«Даллас» идет дальше.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч
«Миннесота» — «Даллас» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Голы: Хинтц — 5 (Сегин, Робертсон), 6:22 — 0:1. Джонстон — 1 (Дадонов, Сутер), 33:37 — 0:2. Марчмент — 2 (Доми), 39:59 — 0:3. Годро — 3 (Нюквист, Миддлтон), 52:53 — 1:3. Доми — 1 (п.в., Марчмент), 59:03 — 1:4.
Вратари: Густавссон (Флери, 40:00, 55:44 — 59:03) — Эттингер.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 23 (8+5+10) — 33 (8+18+7).
Наши: Капризов (21.29/2/-2) — Дадонов (16.47/2/+1).
29 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19 389 зрителей.
Счет в серии: 2-4.

«Даллас» одержал третью победу подряд над «Миннесотой», красиво закрыл серию и уверенно вышел во второй раунд. Команда, еще в первом матче лишившаяся важного ветерана Джо Павелски, спокойно пережила эту потерю. Американский нападающий близок к возвращению в строй, что сделает «Старз» еще сильнее.

Пока «Даллас» смотрится интереснее и основательнее остальных фаворитов «Запада». У «Вегаса», который быстро справился с «Виннипегом», нет вратаря, сопоставимого по уровню с Джейком Оттинджером.

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«Миннесота» бодро начала свой матч жизни и смерти, но быстро сдулась. Не помогла и бешеная поддержка трибун. Местами команда представляла собой жалкое зрелище. Для решающей встречи это совершенно неприемлемо. Самый опасный игрок «Далласа» в плей-офф, нападающий Роопе Хинтц, на скорости шикарно оставил не у дел защитника «Миннесоты» Йона Клингберга и забил. У финна 12 (5+7) очков в 6 матчах — на его фоне ушел в тень даже лучший бомбардир команды в регулярном чемпионате Джейсон Робертсон.

Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов продолжил издеваться над обороной соперника, отдав свою первую результативную передачу в серии. В пяти прошлых играх челябинец забил три гола, а сегодня сделал все для того, чтобы 19-летний Уайатт Джонстон забросил свою первую шайбу в Кубке Стэнли. Дадонов всегда был и остается игроком момента — не слишком заметным, зато способным включиться и все изменить за несколько секунд. Как хищник, поджидавший жертву в засаде. Защитник «Уайлд» Джейк Миддлтон замешкался и был наказан российским ветераном.

Окончательно прибил хозяев третий гол.

Нападающий «Старз» Мэйсон Марчмент успел убежать к чужим воротам и забросил шайбу на последней секунде второго периода. Такой удар стоически перенести тяжело командам более сильным и психологически уверенным, чем нынешняя «Миннесота». Можно говорить, что «Уайлд» не хватило в серии своего лучшего центрфорварда Йоэля Эрикссона Эка. Швед из-за проблем со здоровьем провел в плей-офф всего один матч. Это слабое оправдание, учитывая травму Павелски у «Далласа».

Ничего хорошего нельзя сказать про Кирилла Капризова. Возможно, он так и не набрал своих лучших кондиций после травмы. Но в НХЛ сначала смотрят на зарплату звезды, а потом уже в медицинскую карту. Россиянин старался изо всех сил. В концовке третьего периода получил удар по носу, что осталось вне поле зрения бригады арбитров. Матч россиянин доигрывал с ватными тампонами в носу.

Кирилл Капризов. Ужасный плей-офф Капризова. Главная звезда «Миннесоты» совсем потухла в Кубке Стэнли

Самоотверженность в конкретном моменте не отменяет главного вывода по итогам серии. Капризов плей-офф начисто провалил и вал критики в свой адрес теперь получит абсолютно заслуженно. Всего 1(1+0) очко в 6 матчах — это убийственные цифры для звезды его уровня. Молодой форвард Мэтт Болди, ставший вторым снайпером и третьим бомбардиром команды в регулярном чемпионате, тоже не блистал. Канадец набрал всего 3 (0+3) очка в 6 играх, но ему прилетит меньше, чем русскому лидеру «Миннесоты». С Капризова спрос будет особый.

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«Миннесота» Капризова уже вылетела, а «Тампа-Бэй» Кучерова висит на волоске — уступает 2:3 «Торонто». При этом букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что «Лайтнинг» вряд ли отыграются. На их успех в основное время шестой встречи котировка — 2.45, вероятность исхода — 40%. Успех «Мэйпл Лифс» доступен за 2.40 (41%), ничья — за 4.50 (19%).

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Евгений Дадонов
Кирилл Капризов
Хоккей
Кубок Стэнли
ХК Даллас Старз
ХК Миннесота Уайлд
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Первый раунд Счет в серии
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 3
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
0 - 0
3 - 3
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
3 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
3 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
4 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 3
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
3 - 4
6. Флорида - Бостон
7 - 5
7. Бостон - Флорида
0 - 0
3 - 3
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
4 - 0
6. Миннесота - Даллас
1 - 4
4 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 2
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
2 - 3
6. Айлендерс - Каролина
1 - 2
4 - 2
Результаты / календарь
20.04
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1.05
30.04 02:00
Тампа-Бэй – Торонто
 1 : 2 ОТ
30.04 03:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 5 : 2
30.04 05:00
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 4 : 5
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 6 12
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 6 11
Митчелл Марнер

Митчелл Марнер

Торонто

 6 11
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 6 7
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 6 6
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 6 6
И КН
Акира Шмид

Акира Шмид

Нью-Джерси

 4 1.72
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 6 1.79
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 6 2.01
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