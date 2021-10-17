Капризов сделал пас-конфетку, но никак не может забить. Отрабатывает ли он новый контракт?

Пока Кирилл не уходит со льда без набранных очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Миннесота» — 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)

Голы: Арвидссон — 1 (бол., Копитар, Даути), 25:23 — 1:0. Годро — 1 (Фиала, Куликов), 26:17 — 1:1. Раск — 1 (Капризов), 31:55 — 1:2. Хартман — 1 (Фолиньо, Гринуэй), 36:52 — 1:3. Копитар — 4 (Даути, Куик), 47:28 — 2:3.

Вратари: Куик (58:09) — Тэлбот.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 31 (11+11+9) — 30 (12+12+6).

Наши: Ткачев (15.28/0/0) — Капризов (15.21/1/+1), Куликов (19.39/2/+2).

17 октября. Лос-Анджелес. Staples Center.

Перед началом тренировочного лагеря завершилась сага с подписанием контракта между «Миннесотой» и ее главной звездой, российским нападающим Кириллом Капризовым. Он заключил пятилетнее соглашение на 45 миллионов долларов — эти цифры сделали его самым высокооплачиваемым игроком клуба. Дебютный сезон получился шикарным, но синдром второго года мало кого обходит стороной. И сейчас Капризову нужно доказывать, что он достоин таких денег.

В первом матче сезона против «Анахайма» (2:1) Капризов ограничился результативной передачей и был не очень заметен. Сегодня же он по крайней мере один раз заставил говорить о себе восторженно. В середине второго периода Кирилл вошел в чужую зону, крутанул Анже Копитара и с разворота сделал шикарный пас на Виктора Раска. Шведский нападающий просто не мог испортить такой хайлайт.

Капризов провел неплохой матч, но бросил всего один раз и быстро ушел в тень после результативной атаки. Его и нескольких остальных партнеров весь матч провоцировал защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути, но игроки «Миннесоты» не купились на это. Победным же в итоге оказался гол Райана Хартмана в концовке второго периода.

We've said it before & we will say it again...



HOW THE HECK ARE YA, HARTZY?! ? pic.twitter.com/6oSgLjD4yr — Minnesota Wild (@mnwild) October 17, 2021

После двух матчей сложно делать выводы, насколько Капризов отрабатывает контракт. В каждой игре он сделал по результативной передаче, но был не настолько ярок, как в прошлом сезоне. Но в отличие от прошлого в этом сезоне команды сыграют по 82 матча в регулярном чемпионате, и есть смысл расходовать силы более экономно.

Стоит отметить, что «Миннесота» выглядит намного солиднее, чем в прошлом сезоне. Во многом — из-за подписания опытных защитников Куликова и Голигоски. Россиянин сегодня отметился первым набранным очком за «Уайлд», но гораздо важнее отсутствие грубых ошибок, блокированные броски и классная игра в меньшинстве. А если еще и Капризов начнет забивать...

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