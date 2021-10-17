Шикарный старт сезона для капитана «Кэпиталз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Тампа-Бэй» — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Овечкин — 3 (ван Римсдайк, Уилсон), 38:51 — 1:0. Сергачев — 1 (Стэмкос, Чернак), 44:23 — 1:1. Стэмкос — 3 (Белльмар), 64:45 — 1:2.

Вратари: Ванечек — Василевский.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 33 (10+8+12+3) — 24 (4+10+8+2).

Наши: Кузнецов (21.44/3/-1), Овечкин (23.43/8/0), Орлов (23.02/1/-1) — Кучеров (17.26/1/0), Сергачев (27.17/2/+1).

17 октября. Вашингтон. Capital One Arena.

Начало сезона у капитана «Вашингтона» Александра Овечкина действительно удалось. Несмотря на нелепую травму на предсезонке, он вышел на первый матч с «Рейнджерс» (5:1) и установил личный рекорд, впервые набрав 4 (2+2) очка в дебютной игре сезона. Продолжил Овечкин забивать и в матче с действующим обладателем Кубка Стэнли.

В конце первого периода российский нападающий включился в борьбу на входе в чужую зону, забрал себе шайбу и недолго думая хлестко бросил с кистей между ног Андрею Василевскому. Лучший вратарь мира последних лет был бессилен. Есть гол №733.

Уже через 14 секунд Овечкин забил еще, но шайба в итоге не была засчитана. Как оказалось после видеопросмотра, она так и не пересекла линию ворот — Василевский спас «Тампу» от второго гола.

Dave Mishkin calls Andrei Vasilevskiy's goal line save on an Ovechkin shot that ricocheted off the post #GoBolts #TBLvsWSH pic.twitter.com/ZAkhfxsJSh — Bucs Rays Bolts (@BucsRaysBoltsYT) October 17, 2021

Овечкин сегодня был действительно хорош — только посмотрите на его шикарный финт в третьем периоде!

Year 17 and Ovi coming down the wing is still scary pic.twitter.com/U5kZMaZUxD — Dimitri Filipovic (@DimFilipovic) October 17, 2021

В первых двух матчах сезона «Тампа» пропустила 12 шайб (три из них, правда — в пустые ворота): для «Лайтнинг» такая игра в обороне несвойственна. И в Вашингтоне команда была намного собраннее. Особенно порадовал Михаил Сергачев, который схватил «-7» в двух первых матчах. Он отыграл 27 минут, почти не ошибался, а в третьем периоде сравнял счет.

This one counts. ? pic.twitter.com/nCldpLntb9 — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) October 17, 2021

В овертайме же зарешал Стивен Стэмкос, который просто прокатил от ворот до ворот и зарядил в дальний угол.

We know, it was a tough one.



Your @NewAmsterdam Goal of the Game! ?? pic.twitter.com/jBtGi12qwx — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) October 17, 2021

Овечкин после игры рассуждал о нереализованных моментах, а вот главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт хвалил свою главную звезду: «Можно сказать, что у него был отличный тренировочный лагерь. Прошлый сезон тоже был для Александра неплохим, но в нынешнем все выглядит лучше». Пока Овечкин забивает в каждом матче сезона. Гретцки все ближе.