Капризов забил и отдал передачу в юбилейном матче. Он почти догнал Овечкина

А Бобровский выдал очередной суперматч.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Флорида» — 2:6 (1:2, 0:1, 1:3)

Голы: Капризов — 23 (бол., Сперджен, Зуккарелло), 7:07 — 1:0. Марчмент — 9, 10:02 — 1:1. Марчмент — 10 (Лунделл, Райнхарт), 12:29 — 1:2. Дюклер — 20 (Юбердо, Экблад), 28:38 — 1:3. Экблад — 12 (бол., Дюклер, Юбердо), 41:41 — 1:4. Зуккарелло — 17 (бол., Капризов, Эрикссон Эк), 49:42 — 2:4. Верхэге — 16 (п.в., Уигар), 53:18 — 2:5. Марчмент — 11 (п.в., Лунделл), 54:33 — 2:6.

Вратари: Тэлбот (52:40 — 54:33) — Бобровский.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 26 (9+12+5) — 34 (9+13+12).

Наши: Капризов (18.40/4/-4), Куликов (16.45/1/-1) — -.

19 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18300 зрителей.

Очередной игровой день НХЛ состоял всего из четырех встреч, центральной из которых стало противостояние «Миннесоты» и «Флориды». «Пантерз» продолжают свое непростое выездное турне и пожаловали в морозный Сент-Пол после тяжелой победы над «Каролиной». Старт сегодняшнего матча не сулил гостям легкой прогулки, но не зря «Флорида» остается одним из лидеров чемпионата по количеству волевых побед.

Давление «дикарей» на соперника в первые десять минут было колоссальным. «Пантерз» оказались не готовы к такому напору и к середине периода успели дважды удалиться. Фол Радко Гудаса на Кирилле Капризове обернулся для гостей пропущенной шайбой. Джаред Сперджен шикарной передачей нашел на дальней штанге российского нападающего и Капризов уверенно огорчил Сергея Бобровского.

Этот гол стал для Кирилла 50-м за карьеру в лиге и забил он его в своей 100-й игре. В них форвард набрал 112 (50+62) очков и предыдущим игроком с такой результативностью в первых ста матчах в НХЛ был Евгений Малкин — 114 очков. Капризов набрал сумасшедший ход и в последних 17 встречах отметился 29 (13+16) баллами. На данный момент — он второй российский бомбардир в текущем чемпионате (61 очко) и уступает Александру Овечкину лишь один балл.

«Флориду» пропущенная шайба лишь раззадорила. Гости настолько забрали в свои руки инициативу, что за 11 минут «Миннесота» ни разу не бросила по воротам соперника. На первый перерыв «Пантерз» ушли, уже ведя в счете. Главным героем быстрого возвращения в игру стал канадский нападающий Мэйсон Марчмент — сын бывшего игрока НХЛ Брайана Марчмента. Он забросил две шайбы за 127 секунд и вывел свою команду вперед. 26-летний форвард провел в лиге всего 61 матч и даже не был задрафтован, однако нашел свою команду и прекрасно действует в звене с Антоном Лунделлем и Сэмом Райнхартом.

Совсем недавно их тройка стала первой с 1993 года, в составе которой каждый игрок закончил матч с показателем полезности «+6». В начале февраля досталось «Коламбусу» (8:4), а звено «Флориды» в той игре набрало 15 очков. Причем Марчмент на данный момент — единственный игрок в текущем чемпионате, который в одном матче отметился 6 (2+4) очками. «Пантерз» сейчас настолько круты, что в их составе готовы заиграть даже самые на первый взгляд невзрачные хоккеисты.

Остановить «Флориду» сегодня было сложно. Команда в очередной раз поймала кураж, а если и допускала ошибки, то спасал Бобровский. Один из самых эффектных эпизодов с участием российского голкипера произошел в начале второго периода, когда Сергей не дал отличиться Кевину Фиале. Швейцарец эффектно проехал за воротами и хотел отправить шайбу в пустой угол, но такими трюками в этом сезоне Бобровского не проведешь. В последних 15 матчах россиянин одержал 13 побед и находится в отменной форме.

Sergei Bobrovsky just won't let Fiala score. What a save after a great forecheck from Boldy to create the turnover pic.twitter.com/kitEpW4sdF — Spoked Z (@SpokedZ) February 19, 2022

Для «Миннесоты» все могло закончиться уже в начале третьего периода, когда Гудас и Экблад обстучали штанги соперника, но хозяева все-таки сумели зацепиться за интригу. «Уайлд» реализовали второе большинство в матче и снова в голевой атаке поучаствовал Капризов. Форвард уже привычно на уровне инстинктов нашел передачей своего любимого партнера Матса Цуккарелло и норвежец забросил 16-ю шайбу в чемпионате.

Главный тренер «дикарей» Дин Эвасон за семь минут до сирены решил пойти ва-банк. При счете 2:4 он снял голкипера и тут же получил гол от Картера Верхаге. Точку в противостоянии поставил Марчмент, который оформил свой первый хет-трик в НХЛ. В этом сезоне форвард отметился уже 11 шайбами, и это его лучший снайперский результат. Вот так канадец неожиданно стал главным героем и испортил Капризову его юбилейный вечер. Разумеется, Марчмент был признан первой звездой встречи, а Бобровский с 24 сейвами стал третьей.

Mason Marchment on recording his first career @nhl hat trick: «It was a great night, one I'll never forget. I'm thankful for my linemates.» #FLAvsMIN pic.twitter.com/d3Fo6YhJ3U — Florida Panthers (@FlaPanthers) February 19, 2022

Свечников в огне

«Каролина» — «Нэшвилл» — 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)

Голы: Шей — 7 (Нечас, Трочек), 10:24 — 1:0. Котканиеми — 10 (Нечас, Шей), 25:14 — 2:0. Канин — 11 (Джохансен, Йоси), 38:38 — 2:1. Слэвин — 3 (Свечников, Ахо), 39:59 — 3:1. Свечников — 21 (бол., Терявяйнен, Ахо), 46:43 — 4:1. Форсберг — 25 (Йоси, Дюшен), 54:37 — 4:2. Жанно — 15 (Йоси), 57:49 — 4:3. Свечников — 22 (бол., п.в., Слэвин), 59:18 — 5:3.

Вратари: Андерсен — Сарос (58:12 — 58:45, 59:52 — 59:18).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 30 (8+12+10) — 31 (10+5+16).

Наши: Свечников (16.24/3/0) — Тренин (15.53/1/0).

19 февраля. Роли. PNC Arena. 18911 зрителей.

В параллельном матче «Каролина» едва не упустила победу над «Нэшвиллом», хотя вела со счетом 4:1. К счастью для команды, в их составе есть Андрей Свечников, который проводит шикарный сезон. Сегодня форвард отметился голевым дублем и результативной передачей. Интересно, что Свечников обогнал Евгения Малкина по количеству голов в НХЛ, забитых россиянами до достижения ими 22-летия. Лидером по этому показателю остается Илья Ковальчук, который до своего 22-го дня рождения сумел забросить в лиге 108 шайб. Второе место принадлежит Александру Овечкину — 98, третье — Павлу Буре (89).

Most career goals by a Russian-born NHL'er before their 22nd birthday:

108- Ilya Kovalchuk

98- Alex Ovechkin

89- Pavel Bure

81- Andrei Svechnikov (Potting a pair of goals in a 5-3 @Canes win vs the Predators earlier tonight)

80- Evgeni Malkin

69- Sergei Samsonov

51- Alexei Yashin pic.twitter.com/wVlrWwQ0jg — StatsCentre (@StatsCentre) February 19, 2022

«Свеч — доминирующий игрок. Он отлично катается, мощный парень. Когда он играет на своем лучшем уровне, это делает нашу команду намного более сильной и разнообразной. Он великолепен, и его точно ждет награда за то, что он делает», — заявил защитник «Каролины» Тони Деанджело. На счету Свечникова стало 47 (22+25) очков в 45 играх чемпионата, а в последних четырех матчах в его активе 8 (5+3) баллов.