Овечкин остался в тени, но ужасная ошибка российского защитника помогла его команде победить

У «Вашингтона» появился классный новичок.

Новый герой «Вашингтона»

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)

Голы: Кемпни — 1 (Дауд, Хэтэуэй), 18:35 — 0:1. Мэйю — 4 (бол., Линдблом, Рэтклифф), 28:54 — 1:1. Снивли — 4 (бол., Шири, Орлов), 32:49 — 1:2. Санхейм — 4 (Конекны, Жиру), 39:01 — 2:2. Мэйю — 5 (Санхейм, Проворов), 56:09 — 3:2. Хэтэуэй — 9 (Карлсон, Хагелин), 57:03 — 3:3. Хэтэуэй — 10 (Хагелин), 58:48 — 3:4. Карлсон — 10 (п.в., Дауд), 59:11 — 3:5.

Вратари: Джонс (58:56 — 59:11) — Самсонов.

Штраф: 13 — 25.

Броски: 33 (11+12+10) — 25 (8+6+11).

Наши: Проворов (26.42/5/-3) — Кузнецов (20.02/1/0), Овечкин (19.47/2/0), Орлов (19.39/2/0).

18 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center. 16886 зрителей.

Нападающий «Вашингтона» Джо Снайвли продолжает удивлять. 26-летний американец дебютировал в НХЛ в этом сезоне и за девять сыгранных матчей набрал уже 7 (4+3) очков. Форвард, который не был выбран на драфте, много раз рассказывал, что всю жизнь болеет за «Кэпиталз», а его отец даже покупал сезонные абонементы. Снайвли до сих пор не верит своему счастью, что ему посчастливилось играть в одной команде с Александром Овечкиным, фанатом которого он является с самого детства.

«Лет десять назад я случайно встретил Алекса у стоматолога. Не могу в точности вспомнить все детали, но, конечно же, я его узнал. Со мной тогда был мой хоккейный баул с формой, потому что после приема я собирался поехать на тренировку. Так что я сбегал за своими крагами, чтобы он оставил на них автографы. Это было забавно», — рассказывал Снайвли в интервью. В свои юные годы Джо фотографировался на фоне автомобиля Овечкина, а теперь делит с ним раздевалку. Очередная голливудская история из НХЛ.

13-year old Joe Snively next to Alex Ovechkin's car at MedStar Capitals Iceplex in 2009 #ALLCAPS ?: @freddycoach pic.twitter.com/0nHHGbNu8t — NoVa Caps (@NoVa_Caps) February 17, 2022

Снайвли благодаря трудолюбию и напористости быстро получил доверие тренерского штаба «Вашингтона». В выездном матче против «Монреаля» он заменил Овечкина, который не смог отправиться в Канаду из-за ковидных ограничений, а сегодня американец появился на льду в звене с Никласом Бэкстремом и Томом Уилсоном. Во втором периоде Джо вышел при розыгрыше большинства и впервые отличился в НХЛ в таком формате. Форвард здорово сработал на добивании и переиграл Мартина Джонса, а в голевой атаке поучаствовал Дмитрий Орлов.

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В текущем сезоне «Вашингтон» не может похвастаться хорошей реализацией численного преимущества (лишь 27-е место в лиге), но сегодня команда отличилась в большинстве в третьем матче подряд. Из шести минут большинства Александр Овечкин провел на льду почти пять, однако набранными баллами сегодня не отметился. Игра получилась для капитана «Вашингтона» не самой лучшей. Шайба часто сходила с крюка, а за весь матч россиянин нанес всего два броска по воротам соперника.

Зато его команда одержала волевую победу. За три минуты до окончания третьего периода гости проигрывали, но умудрились выдать суперконцовку. Дубль на счету Гарнета Хатауэйя, а в эпизоде с его вторым голом непозволительную ошибку за воротами допустил Иван Проворов. Небрежные действия российского защитника «Филадельфии» стоили его команде как минимум одного балла, ведь до овертайма оставалось всего чуть больше минуты. Впрочем, в этом сезоне «летчикам» не привыкать расстраивать своих болельщиков.

Похмелье «Питтсбурга»

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Питтсбург» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы: Мэттьюс — 33 (Броди, Марнер), 0:21 — 1:0. Райлли — 6 (бол., Кэмпбелл), 25:31 — 2:0. Кампф — 7 (мен., Райлли), 38:36 — 3:0. Малкин — 6 (Картер), 43:33 — 3:1. Бантинг — 16 (Мэттьюс, Марнер), 46:06 — 4:1.

Вратари: Кэмпбелл — Джерри.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 29 (15+6+8) — 46 (12+15+19).

Наши: Михеев (14.05/2/0) — Малкин (17.45/6/0).

18 февраля. Торонто. Scotiabank Arena. 8139 зрителей.

В прошлой игре «Пингвинз» одержали яркую и принципиальную победу над «Филадельфией», а Сидни Кросби забросил долгожданную 500-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Кажется, команда немного увлеклась празднованием знаменательного события и сегодня в гостях у «Торонто» упустила немало возможностей. «Питтсбург» не реализовал пять попыток большинства, хотя постоянно напрягал голкипера «Мэйпл Лифс» Джека Кэмпбелла. Американский вратарь отразил за матч 37 бросков и был признан первой звездой встречи.

Единственным, кто смог переиграть Кэмпбелла, стал Евгений Малкин. На пару с Джеффом Картером они здорово убежали в атаку и доиграли эпизод до конца. Эта шайба стала шестой в текущем сезоне для российского нападающего и после своего восстановления от серьезной травмы он не набрал очки только в трех матчах. Потихоньку Евгений набирает форму и действует продуктивно, даже несмотря на то, что периодически приходится играть с разными партнерами. Во втором звене часто происходят изменения.

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«Мы постоянно думаем и обсуждаем, каких игроков лучше всего задействовать с ним в одной тройке. У Джино есть классная способность подстраиваться под любых партнеров. И он умеет адаптировать свою игру под тех, кто играет рядом с ним. Когда мы решаем, кого поставить с ним в одно звено, то стараемся прежде всего помочь ему и пытаемся избавить его от черновой работы, чтобы Джино имел возможность играть в свою игру», — говорит главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

Фиаско «Сент-Луиса»

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Сент-Луис» — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Байрон — 1 (Лехконен, Питри), 7:13 — 1:0. Томас — 7 (мен., Бучневич), 18:26 — 1:1. Бучневич — 16 (Тарасенко, Фолк), 58:41 — 1:2. Кофилд — 4 (Уайдмэн, Хоффман), 59:50 — 2:2. Кофилд — 5 (Питри), 62:22 — 3:2.

Вратари: Монтембо (62:22) — Хуссо (62:22).

Штраф: 10 — 14.

Броски: 30 (11+9+9+1) — 27 (9+4+14+0).

Наши: Романов (20.15/3/0) — Барбашев (14.19/0/0), Бучневич (16.10/2/+2), Костин (5.43/1/0), Тарасенко (18.58/3/-1).

18 февраля. Монреаль. Centre Bell. 500 зрителей.

«Монреаль» одержал первую победу под руководством Мартена Сен-Луи и довольно неожиданно сделал это в матче с «Сент-Луисом». Гости очень бледно выглядели для своих возможностей, хотя зацепить один балл сумели. Очередная классная встреча на счету Павла Бучневича. В прошлой игре российский форвард отметился тремя результативными передачами, а сегодня набрал 1+1. Мощнейшим броском он переиграл Сэма Монтембо, а в голевой атаке поучаствовал Владимир Тарасенко.

Тем не менее, главным героем матча стал нападающий «Монреаля» Коул Кофилд. На счету американца дубль и победный гол в овертайме. Многие видели в Кофилде одного из главных претендентов на «Колдер Трофи», но 21-летний форвард проводит непростой сезон. В ноябре его отправляли в АХЛ, а на данный момент Коул забросил всего пять шайб за 34 матча. «Канадиенс» очень надеются на его прогресс и видят в парне огромный потенциал. Сейчас его талант необходим команде как воздух.