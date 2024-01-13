Российский защитник все увереннее чувствует себя в НХЛ, «Миннесота» продолжает тонуть без Капризова

Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Нэшвилл» — 3:6 (0:0, 0:2, 3:4)

Голы: Лозон — 4, 29:22 — 0:1. Новак — 7 (Гурьянов, Йоси), 33:51 — 0:2. Хаканпяя — 2 (Дюшен, Сегин), 41:09 — 1:2. О`Райлли — 16 (Форсберг), 43:41 — 1:3. Джонстон — 11 (Лундквист, Харли), 48:11 — 2:3. Форсберг — 22 (бол., Йоси, О`Райлли), 50:08 — 2:4. Дюшен — 13 (бол., Робертсон, Павелски), 53:36 — 3:4. Нюквист — 11 (п.в., Йоси, О`Райлли), 57:27 — 3:5. Пярссинен — 7 (п.в.), 59:29 — 3:6.

Вратари: Эттингер (57:21 — 57:27, 58:27 — 59:29) — Ланкинен.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 22 (7+7+8) — 38 (6+15+17).

Наши: Дадонов (12.20/0/0) — Гурьянов (12.57/2/+2), Тренин (14.05/1/+1).

13 января. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.

«Миннесота» — «Филадельфия» — 3:4 ОТ (0:0, 1:1, 2:2, 0:1)

Голы: Юханссон — 6 (Эрикссон Эк), 20:51 — 1:0. Фараби — 13 (Конекны, Кутюрье), 23:37 — 1:1. Хартман — 13 (Голигоски, Богосян), 41:48 — 2:1. Болди — 15 (Миддлтон, Хартман), 44:38 — 3:1. Форстер — 5 (Лотон, Уокер), 49:31 — 3:2. Типпетт — 15 (Конекны, Драйсдейл), 50:56 — 3:3. Фараби — 14 (бол., Замула, Типпетт), 63:36 — 3:4.

Вратари: Флери (63:36) — Харт (63:36).

Штраф: 11 — 9.

Броски: 29 (11+7+11+0) — 35 (10+12+9+4).

Наши: — - Замула (15.07/0/0).

13 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18473 зрителя.

Гурьянов снова набирает очки

Денис Гурьянов после первого гола с марта прошлого года вновь получил место во втором звене «Нэшвилла». Правда, изменение в их тройке все же произошло: третьим к Гурьянову и Сиссонсу поставили Якова Тренина, который в прошлой игре остался в запасе.

Гурьянов в матче против своей бывшей команды вновь отметился результативным действием. Россиянин в середине второго периода сделал ассист на Томми Новака, который мощным броском установил счет 2:0 на табло.

Наиболее богатым на события получился третий период, в котором команды на двоих успели настрелять семь голов. Причем «Нэшвилл» и «Даллас» устроили своеобразные догонялки, забрасывая друг за другом: сначала «Старз» приближались к сопернику, а затем «Предаторз» вновь устанавливали паритет в две шайбы.

Отличился сегодня и Мэтт Дюшен, для которого матч с «Нэшвиллом» наверняка был принципиальным: летом «Предаторз» выкупили контракт игрока, по которому у него оставалось еще три года с кэпхитом в 8 миллионов долларов.

Однако сравнять счет «Далласу» так и не удалось. При счете 3:4 «звезды» пропустили еще две шайбы в пустые ворота.

«Миннесота» снова проиграла

«Миннесота» продолжает тонуть без Кирилла Капризова. Россиянин получил травму в матче с «Виннипегом» в конце прошлого календарного года, и с тех пор в составе «Уайлд» так и не появлялся.

Без Капризова «Миннесота» провела до встречи с «Флайерз» уже 6 матчей, в которых одержала лишь одну победу над «Коламбусом». Не удалось «дикарям» набрать 2 очка и сегодня. Несмотря на то, что игра складывалась для них крайне удачно.

В начале второго периода гол в свои ворота привез новичок «Флайерз» Джейми Драйсдейл, за которого клуб недавно отдал своего топ-проспекта Каттера Готье.

Правда, довольно быстро Джоэл Фараби счет сравнял. В начале третьего периода «Миннесота» усилиями Райана Хартмана вновь вышла вперед, а спустя пару минут Мэттью Болди удвоил преимущество «Уайлд». Однако удержать его так и не вышло.

С интервалом менее чем в полторы минуты сначала Том Ферстер сократил отставание в счете, а затем Оуэн Типпет установил равенство на табло.

Дело дошло до овертайма, где на последней секунде большинства «Филадельфия» забросила победную шайбу. Ассистом отметился россиянин Егор Замула, который все увереннее чувствует себя в НХЛ — в 33 матчах на его счету уже 11 (3+8) очков.

«Миннесота» после такой серии окончательно может забыть о перспективах попадания в плей-офф. Сейчас клуб занимает 13-е место на Западе и отстает от второго «уайлд-кард» на шесть очков. «Филадельфия» же забралась уже на шестое место на Востоке. И кажется, до последнего намерена бороться за попадание в плей-офф.