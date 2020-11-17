В североамериканской лиге обновили рейтинг центральных нападающих

Один из главных русских хоккеистов в истории НХЛ, форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин вошел в топ-10, но остался далеко от первой тройки. Джино — единственный представитель России в рейтинге лучших центров «здесь и сейчас». Евгений Кузнецов из «Вашингтона» в число избранных не попал.

Топ-20 для вратарей — через неделю, у защитников в подобную двадцатку не попал ни один россиянин, у крайних форвардов — четыре. Владимир Тарасенко — 19-й, Александр Овечкин стал только четверым, Никита Кучеров — третьим, а Артемий Панарин — первым.

В основе выбора аналитиков телесети лиги NHL Network — общее впечатление от игры и много классической статистики.

Евгений Малкин — на восьмом месте. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) из «Питтсбурга» забивал не меньше 25 голов в 10 из 14 сезонов в НХЛ и набирал не меньше 70 очков в 11. В прошлом регулярном чемпионате у него 74 очка (25 голов, 49 передач) в 55 играх, его средняя результативность — не меньше балла за встречу в девяти последних сезонах (и в 13 из 14 за карьеру).

Малкин получил «Конн Смайт» (самому ценному игроку плей-офф) в 2009-м, набрав 36 (14+22) очков в 24 матчах. И он четвертый снайпер среди действующих хоккеистов лиги в плей-офф (63 гола).

Лучшая по результативности регулярка Малкина — 113 (35+78) очков в 82 играх в сезоне-2008/09. Еще в двух он набирал больше 100 баллов — 2007/08 (106 в 82 играх) и 2011/12 (109 с 50 голами в 75 играх).

Сидни Кросби — четвертый. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, капитан «Питтсбурга» набрал 47 очков (16 голов, 31 передача) в 41 игре предыдущего сезона, пропустив 28 встреч из-за операции после травмы. У Кросби — 100 (35+65) очков в сезоне-2018/19, шестом подряд не меньше чем с 84 баллами.

Лучшая по результативности регулярка канадца — 120 (36+84) очков в 79 играх в сезоне-2006/07. В 6 из 15 сезонов за карьеру у него 100 и более баллов.

Кросби набрал 598 (224+374) очков с начала сезона-2013/14 и по результативности делит лидерство с Патриком Кейном из «Чикаго». Он выиграл «Конн Смайт» в 2016-м (19 очков, 6 голов и 13 передач) и 2017-м (27 очков, 8 голов и 19 передач) и помог «Пингвинз» взять Кубок Стэнли дважды подряд. Его 107 очков в плей-офф — лучший результат среди всех хоккеистов НХЛ с сезона-2011/12.

Леон Драйзайтль — третий. Форвард «Эдмонтона» получил «Харт Трофи» и «Тед Линдсей» самому ценному и выдающемуся хоккеисту досрочно завершенного сезона-2019/20. Он был лучшим в лиге по очкам (110, 43 гола и 67 передач), средней результативности (1,55 балла за игру), передачам и очкам в большинстве (44). Нападающий также разделил лидерство с Давидом Пастрняком из «Бостона» по победным шайбам (10), был вторым по очкам в равных составах (66, у Артемия Панарина из «Рейнджерс» — 71) и голам в большинстве (16, у Пастрняка — 20). Он был первым среди всех форвардов лиги по среднему времени на льду (22:37 за игру).

Драйзайтль — лучший в НХЛ с 215 (93+122) очками в двух последних регулярках, на два балла он опережает одноклубника Коннора Макдэвида и Никиту Кучерова из «Тампы-Бэй».

«Они («Ойлерз») рассчитывали найти кого-то, кто мог бы играть в звене ниже Коннора Макдэвида, — сказал эксперт NHL Network, бывший канадский крайний нападающий Майк Джонсон. — И они не просто нашли кого-то, а получили одного из лучших хоккеистов мира. Парня, который будет реально крутым очень долгое время».

Натан Маккиннон — второй. Форвард «Колорадо» по итогам укороченной регулярки вошел в тройку номинантов на «Харт Трофи» и «Тед Линдсей» (в них также был Панарин). Он стал пятым бомбардиром сезона с 93 очками (35 голов, 58 передач) и третьим по результативности в равных составах (62). Нападающий лидировал в плей-офф с 25 (9+16) очками в 15 матчах, когда «Эвеланш» проиграли «Далласу» во втором раунде.

Маккиннон — третий в НХЛ с 289 (115+174) очками в трех последних регулярках, он уступает Макдэвиду (321) и Кучерову (313).

«Конечно, обращает на себя внимание физическая мощь, скорость и сила. То, как он сочетает это с работой рук и видением, делает его одним из лучших атакующих игроков, — сказал Джонсон. — А то, что он сделал в плей-офф в этом году, мы ранее не видели. Он реально поднимает свой уровень третий год подряд, вошел в число хоккеистов, которые могут рассматриваться как самый лучший в мире».

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Коннор Макдэвид — первый. Капитан «Эдмонтона» возглавляет список лучших центров НХЛ четвертый сезон подряд. В досрочно завершенной регулярке у него 97 очков (34 гола, 63 передачи). Двукратный обладатель «Тед Линдсей» (2017, 2018) набирал не меньше 100 баллов за результативность в трех предыдущих сезонах и был на пути к такому же результату в последнем, остановленном почти за месяц до окончания.

Несмотря на пропуск 37 матчей из-за травмы в дебютном сезоне-2015/16, Макдэвид — первый в НХЛ по очкам в пяти последних регулярках — 469 (162+307). Форвард «Ойлерз» на четыре балла впереди Кейна, который провел на 46 игр больше.

«Он на отличном ходу, четыре года подряд набирал все больше и больше очков, снова возглавил этот список — и заслужил быть первым, — сказал Джонсон. — Он с большим отрывом сейчас лучший атакующий хоккеист в мире».

Лучшие центральные нападающие НХЛ по версии NHL Network.

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