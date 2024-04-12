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Сегодня, 17:00

Сорокин почти в плей-офф, а для Овечкина и Малкина осталось только одно место. Расклады на финише регулярки НХЛ

«Вашингтон» проиграл «Баффало» и покинул зону плей-офф НХЛ
Отдел хоккея «СЭ»
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Александр Овечкин, Илья Сорокин и Евгений Малкин
Александр Овечкин, Илья Сорокин и Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
Смотрим на календарь претендентов на попадание в плей-офф от Восточной конференции.

После очередного игрового дня в НХЛ расклады в борьбе за две последние путевки в плей-офф немного прояснились. Победа «Айлендерс» вместе с поражениями «Вашингтона» и «Детройта» сделала шансы ньюйоркцев попасть в розыгрыш Кубка Стэнли очень высокими.

Таблица Столичного дивизиона

«Айлендерс» осталось сыграть с «Рейнджерс», «Нью-Джерси» и «Питтсбургом» — команде Ильи Сорокина достаточно набрать четыре очка, чтобы попасть в топ-3 Столичного дивизиона. Скорее всего, хватит и меньшего, если конкуренты не выдадут победную серию на финише регулярки. Но даже в этом случае для «Айлендерс» останется еще одно место в зоне уайлд-кард — напомним, что в НХЛ в плей-офф выходят по три лучшие команды дивизиона и еще две из конференции в целом. Также важное уточнение: при равенстве очков первый критерий, определяющий, кто будет выше в таблице, — победы в основное время, второй — победы в основное время и в овертайме (без учета побед по буллитам).

Главные интриги сейчас связаны с тем самым последним местом «уайлд-кард» — одно из двух уже забронировала за собой «Тампа», а на второе претендуют (предположим, что «Айлендерс» все же попадут в топ-3 в дивизионе) «Питтсбург», «Вашингтон», «Филадельфия» и «Детройт».

Таблица зоны уайлд-кард на «Востоке»

Рассмотрим календарь четырех претендентов и их шансы попасть в плей-офф. Примечание: «Детройт» пока формально выше «Филадельфии» из-за того, что сыграл меньше матчей, после окончания регулярки по понятным причинам этот критерий не будет иметь значения.

«Питтсбург»

Оставшиеся матчи: Бостон (д) — 14.03, Нэшвилл (д) — 16.03, Айлендерс (г) — 18.03

У «Питтсбурга» самая простая задача: он никак не зависит от конкурентов, и ему достаточно одержать три победы, чтобы попасть в плей-офф. Более того, почти наверняка ему хватит и пяти очков: даже если «Вашингтон» или «Детройт» наберут шесть, «Пингвинз» будут выше за счет числа выигрышей в основное время. А вот любой вариант с четырьмя или менее очками ставит «Питтсбург» в зависимость от других матчей.

Александр Овечкин. Овечкин — мимо плей-офф? «Вашингтон» проиграл и пропустил вперед конкурентов

«Вашингтон»

Оставшиеся матчи: Тампа-Бэй (д) — 14.03, Бостон (д) — 16.03, Филадельфия (г) — 17.03

«Вашингтон» потерял слишком много очков в последнее время: скорее всего, еще одна осечка станет фатальной. Ни в коем случае нельзя проигрывать прямому конкуренту «Филадельфии» — аутсайдер гонки за плей-офф благодаря этому может тоже получить свой шанс. Три победы почти гарантируют «Вашингтону» преимущество над «Детройтом», но понадобится хотя бы одно поражение «Питтсбурга».

«Детройт»

Оставшиеся матчи — Торонто (г) — 14.03, Монреаль (д) — 16.03, Монреаль (г) — 17.03

Ситуация у «Детройта» чуть хуже, чем у «Вашингтона»: слишком мало побед в основное время, и при равенстве очков с любым конкурентом после 82 матчей он почти наверняка окажется ниже в таблице. Поэтому, помимо очевидной необходимости трех побед, для попадания в плей-офф очень пригодятся поражения «Кэпиталз» и «Пингвинз».

«Филадельфия»

Оставшиеся матчи — Нью-Джерси (д) — 14.03, Вашингтон (д) — 17.03

Шансы «Филадельфии» на плей-офф можно оценить как минимальные. Даже если «Флайерз» выиграют оба матча (причем в основное время), нужно совпадение еще сразу нескольких событий: потеря «Кэпиталз» еще хотя бы одного очка (очень реально), «Детройт» не набирает пять очков (вполне реально), «Питтсбург» не набирает три очка (малореально). Если случится все вместе, это будет сказкой для «Филадельфии».

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Питтсбург Пингвинз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 80 53 27 110
2 Каролина 79 50 29 107
3 Айлендерс 79 37 42 89
4 Питтсбург 79 37 42 86
5 Вашингтон 79 37 42 85
6 Филадельфия 80 37 43 85
7 Нью-Джерси 80 38 42 81
8 Коламбус 80 26 54 64
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 79 46 33 107
2 Флорида 80 50 30 106
3 Торонто 79 46 33 101
4 Тампа-Бэй 79 44 35 96
5 Детройт 79 38 41 85
6 Баффало 80 38 42 81
7 Оттава 79 35 44 74
8 Монреаль 79 30 49 73
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 80 50 30 109
2 Виннипег 79 49 30 104
3 Колорадо 79 49 30 104
4 Нэшвилл 79 45 34 95
5 Сент-Луис 79 42 37 89
6 Миннесота 78 37 41 84
7 Аризона 79 34 45 73
8 Чикаго 78 23 55 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 79 48 31 105
2 Эдмонтон 77 48 29 101
3 Лос-Анджелес 79 42 37 95
4 Вегас 78 42 36 92
5 Сиэтл 78 33 45 79
6 Калгари 78 35 43 75
7 Анахайм 79 26 53 57
8 Сан-Хосе 79 19 60 47
Результаты / календарь
2.04
3.04
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16.04
17.04
12.04 02:00
Торонто – Нью-Джерси
 5 : 6
12.04 02:00
Тампа-Бэй – Оттава
 2 : 3 Б
12.04 02:00
Флорида – Коламбус
 4 : 0
12.04 02:00
Рейнджерс – Филадельфия
 1 : 4
12.04 02:00
Баффало – Вашингтон
 4 : 2
12.04 02:00
Питтсбург – Детройт
 6 : 5 ОТ
12.04 02:30
Айлендерс – Монреаль
 3 : 2 ОТ
12.04 03:00
Даллас – Виннипег
 0 : 3
12.04 05:00
Сиэтл – Сан-Хосе
 1 : 3
12.04 05:30
Лос-Анджелес – Калгари
 4 : 1
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 78 141
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 79 137
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 130
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 78 68
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 76 55
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 80 54
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 15 1.83
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