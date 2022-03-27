Капризов на пороге нового рекорда: российский форвард войдет в историю своего клуба НХЛ

Российский нападающий может стать рекордсменом «Уайлд» по очкам за сезон.

Кирилл Капризов оформил дубль в матче против «Коламбуса» (3:2 ОТ) и стал вторым игроком в истории «Миннесоты», которому удалось набрать 80 очков за один сезон. Российский нападающий превзошел результат американца Брайана Ролстона (79 очков) и приблизился к достижению Мариана Габорика. Словак в сезоне-2007/08 принял участие в 83 результативных атаках «Дикарей».

Лучшие результаты игроков «Миннесоты» за сезон. Фото «СЭ»

С момента дебюта в лиге Капризов набрал 131 очко. Это 13-й результат на данном отрезке среди всех игроков НХЛ. От российского лидера Артемия Панарина Кирилл отстает на один балл, от замыкающего десятку Брэда Маршана — на три, а от идущего пятым Патрика Кейна — на 13. Недостижимыми при этом кажутся только два лидера «Эдмонтона»: Драйзайтль набрал 178 баллов, а Макдэвид уже миновал отметку в 200.

Лучшие бомбардиры НХЛ с начала сезона-2020/21. Фото «СЭ»

Кроме того, форвард «Миннесоты» стал 18-м российским игроком, которому покорилась отметка в 80 набранных очков за сезон. Рекорд по столь результативным сезонам принадлежит Александру Овечкину — девять (в ближайшее время должно стать 10), шесть раз 80-балльную отметку разменивал Илья Ковальчук, по пять — Павел Буре, Евгений Малкин и Сергей Федоров.