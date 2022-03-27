Капризов спас свою команду от поражения! Он и еще двое русских нападающих сделали по дублю
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Коламбус» — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)
Голы: Капризов — 34 (бол., Зуккарелло, Эрикссон Эк), 8:34 — 1:0. Бин — 5 (Рословик, Кукан), 28:16 — 1:1. Ворачек — 5 (Гавриков, Лайне), 38:55 — 1:2. Капризов — 35 (Бродин, Фиала), 58:57 — 2:2. Сперджен — 6 (Фиала, Годро), 61:24 — 3:2.
Вратари: Флери — Мерзликинс.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 38 (14+9+13+2) — 25 (8+13+3+1).
Наши: Капризов (17.40/4/+1), Куликов (16.05/1/0) — Гавриков (26.14/1/0), Чинахов (13.45/1/0).
27 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19 089 зрителей.
Один из самых интересных матчей ночи состоялся в Миннесоте, где местные «Уайлд» принимали неуступчивый «Коламбус». Многие болельщики с большим нетерпением ждали эту игру, ведь в составе «дикарей» дебютировал Марк-Андре Флери. Скучать звездному канадцу не пришлось, а в одном из эпизодов овертайма он удержал свою команду на плаву, после чего Кевин Фиала и Джаред Сперджен начали голевую атаку, принесшую команде пятую победу подряд.
Live from St. Paul, its Saturday night! [hockey]— Minnesota Wild (@mnwild) March 27, 2022
We've got a great show tonight. Marc-Andr? Fleury is here! #mnwild pic.twitter.com/Abnd4NnwMR
Одним из главных героев «Миннесоты» традиционно стал и Кирилл Капризов, который отметился двумя заброшенными шайбами и был признан второй звездой встречи. Форвард открыл счет уже на восьмой минуте первого периода, реализовав численный перевес. Очередным блестящим пасом отметился Матс Зуккарелло, который в этом сезоне набрал в большинстве 22 (5+17) очка, и это лучший показатель в его карьере в таком формате.
Свой второй гол Капризов забил, когда команда находилась в непростом положении и должна была отыгрываться. До финальной сирены оставалась всего минута, «Миннесота» уже сняла голкипера, и Кирилл классным броском из левого круга вбрасывания поразил ворота Элвиса Мерзликина. Отдельно стоит отметить работу Йоэля Эрикссона Эка, который грамотно закрыл обзор вратарю «Коламбуса» и дезориентировал его.
Капризов набирает очки в 29 из 34 последних матчей, и на данный момент в его активе 80 (35+45) баллов. По этому показателю форвард находится уже на втором месте в клубной истории. Больше него за один регулярный чемпионат набирал только Мариан Габорик (83 очка в сезоне-2007/08). Очередной клубный рекорд Кирилла совсем не за горами. Пока Кирилл уверенно идет на заветную сотню, которая сейчас кажется вполне достижимой.
Тонущий «Сент-Луис»
«Сент-Луис» — «Каролина» — 2:7 (0:1, 1:3, 1:3)
Голы: Нечас — 11 (мен., Фаст, Слэвин), 2:37 — 0:1. Джарвис — 11 (Терявяйнен, Коул), 21:07 — 0:2. Пеши — 6 (Котканиеми), 23:16 — 0:3. Бучневич — 20 (Ледди, Томас), 33:12 — 1:3. Свечников — 24 (бол., Ахо, Терявяйнен), 34:38 — 1:4. Бучневич — 21 (бол., Кайру, Томас), 46:30 — 2:4. Свечников — 25 (п.в., Трочек, Нечас), 55:05 — 2:5. Нидеррайтер — 20 (п.в., Пеши, Фаст), 55:57 — 2:6. Джарвис — 12 (Коул, Деанджело), 57:55 — 2:7.
Вратари: Хуссо (54:30 — 55:05, 55:25 — 55:57) — Раанта.
Штраф: 7 — 25.
Броски: 32 (9+8+15) — 28 (9+14+5).
Наши: Барбашев (14.47/0/0), Бучневич (18.50/6/-3), Тарасенко (20.45/1/-4), Торопченко (9.14/3/-1) — Свечников (15.43/6/+1).
27 марта. Сент-Луис. Enterprise Center. 18 096 зрителей.
«Блюзмены» испытывают явный игровой кризис. Команда проиграла пять из шести последних матчей, а сегодня на домашнем льду была беспощадно бита «Каролиной». Единственным светлым пятном стала игра Павла Бучневича, который недавно восстановился после травмы верхней части тела и сегодня забил впервые с 27 февраля. Вторая половина регулярного чемпионата дается форварду непросто, но с 50 (21+29) очками он все равно находится в тройке главных бомбардиров команды. Голы Павла хоть и не помогли сегодня «Сент-Луису», но зато вторая заброшенная в матче шайба стала 100-й для Бучневича в регулярных чемпионатах НХЛ.
Наконец-то прорвало и Андрея Свечникова. Нападающий «Каролины» не забивал девять матчей подряд, но сегодня в день своего 22-летия прервал затянувшуюся серию. В середине третьего периода он реализовал большинство и сделал счет 4:1, а за пять минут до финальной сирены поразил уже пустые ворота «Сент-Луиса». Всего в 62 играх сезона на счету Андрея 57 (25+32) очков. Свечников проводит результативный сезон и до личного рекорда ему осталось 4 очка.
2 goals for birthday 22 ? pic.twitter.com/zwHWtsPDZ8— Carolina Hurricanes (@Canes) March 27, 2022
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|65
|43
|22
|93
|2
|Питтсбург
|66
|39
|27
|88
|3
|Рейнджерс
|65
|41
|24
|87
|4
|Вашингтон
|67
|37
|30
|84
|5
|Коламбус
|66
|32
|34
|69
|6
|Айлендерс
|63
|28
|35
|65
|7
|Филадельфия
|65
|21
|44
|53
|8
|Нью-Джерси
|65
|23
|42
|51
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|64
|44
|20
|94
|2
|Бостон
|65
|41
|24
|87
|3
|Тампа-Бэй
|64
|40
|24
|86
|4
|Торонто
|64
|40
|24
|85
|5
|Детройт
|65
|26
|39
|60
|6
|Баффало
|65
|23
|42
|55
|7
|Оттава
|65
|23
|42
|52
|8
|Монреаль
|65
|18
|47
|46
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|65
|46
|19
|97
|2
|Миннесота
|63
|39
|24
|82
|3
|Сент-Луис
|64
|35
|29
|79
|4
|Нэшвилл
|65
|37
|28
|78
|5
|Даллас
|64
|36
|28
|75
|6
|Виннипег
|66
|31
|35
|72
|7
|Чикаго
|66
|24
|42
|58
|8
|Аризона
|64
|20
|44
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|65
|40
|25
|88
|2
|Лос-Анджелес
|67
|36
|31
|81
|3
|Эдмонтон
|66
|36
|30
|77
|4
|Вегас
|68
|36
|32
|76
|5
|Ванкувер
|67
|32
|35
|73
|6
|Сан-Хосе
|65
|29
|36
|66
|7
|Анахайм
|67
|27
|40
|65
|8
|Сиэтл
|65
|20
|45
|46
|27.03
|02:00
|
Даллас – Ванкувер
|1 : 4
|27.03
|02:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|4 : 3
|27.03
|02:00
|
Монреаль – Торонто
|4 : 2
|27.03
|02:00
|
Оттава – Флорида
|3 : 4 Б
|27.03
|03:00
|
Миннесота – Коламбус
|3 : 2 ОТ
|27.03
|03:00
|
Сент-Луис – Каролина
|2 : 7
|27.03
|05:00
|
Калгари – Эдмонтон
|9 : 5
|27.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|4 : 2
|27.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Анахайм
|4 : 1
|27.03
|21:00
|
Айлендерс – Тампа-Бэй
|- : -
|27.03
|23:59
|
Питтсбург – Детройт
|- : -
|27.03
|23:59
|
Рейнджерс – Баффало
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|97
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|66
|94
|
|
Джонни Годро
Калгари
|65
|90
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|66
|47
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|59
|47
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|65
|44
|И
|КН
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|31
|2.08
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|44
|2.1
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|43
|2.11