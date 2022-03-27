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Сегодня, 07:30

Капризов спас свою команду от поражения! Он и еще двое русских нападающих сделали по дублю

Капризов оформил дубль за «Миннесоту» в матче против «Коламбуса»
Андрей Жданюк
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кирилл Капризов (в центре) в матче против «Коламбуса».
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Обзор игрового дня НХЛ

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Коламбус» — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)
Голы: Капризов — 34 (бол., Зуккарелло, Эрикссон Эк), 8:34 — 1:0. Бин — 5 (Рословик, Кукан), 28:16 — 1:1. Ворачек — 5 (Гавриков, Лайне), 38:55 — 1:2. Капризов — 35 (Бродин, Фиала), 58:57 — 2:2. Сперджен — 6 (Фиала, Годро), 61:24 — 3:2.
Вратари: Флери — Мерзликинс.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 38 (14+9+13+2) — 25 (8+13+3+1).
Наши: Капризов (17.40/4/+1), Куликов (16.05/1/0) — Гавриков (26.14/1/0), Чинахов (13.45/1/0).
27 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19 089 зрителей.

Один из самых интересных матчей ночи состоялся в Миннесоте, где местные «Уайлд» принимали неуступчивый «Коламбус». Многие болельщики с большим нетерпением ждали эту игру, ведь в составе «дикарей» дебютировал Марк-Андре Флери. Скучать звездному канадцу не пришлось, а в одном из эпизодов овертайма он удержал свою команду на плаву, после чего Кевин Фиала и Джаред Сперджен начали голевую атаку, принесшую команде пятую победу подряд.

Одним из главных героев «Миннесоты» традиционно стал и Кирилл Капризов, который отметился двумя заброшенными шайбами и был признан второй звездой встречи. Форвард открыл счет уже на восьмой минуте первого периода, реализовав численный перевес. Очередным блестящим пасом отметился Матс Зуккарелло, который в этом сезоне набрал в большинстве 22 (5+17) очка, и это лучший показатель в его карьере в таком формате.

Свой второй гол Капризов забил, когда команда находилась в непростом положении и должна была отыгрываться. До финальной сирены оставалась всего минута, «Миннесота» уже сняла голкипера, и Кирилл классным броском из левого круга вбрасывания поразил ворота Элвиса Мерзликина. Отдельно стоит отметить работу Йоэля Эрикссона Эка, который грамотно закрыл обзор вратарю «Коламбуса» и дезориентировал его.

Капризов набирает очки в 29 из 34 последних матчей, и на данный момент в его активе 80 (35+45) баллов. По этому показателю форвард находится уже на втором месте в клубной истории. Больше него за один регулярный чемпионат набирал только Мариан Габорик (83 очка в сезоне-2007/08). Очередной клубный рекорд Кирилла совсем не за горами. Пока Кирилл уверенно идет на заветную сотню, которая сейчас кажется вполне достижимой.

Тонущий «Сент-Луис»

«Сент-Луис» — «Каролина» — 2:7 (0:1, 1:3, 1:3)
Голы: Нечас — 11 (мен., Фаст, Слэвин), 2:37 — 0:1. Джарвис — 11 (Терявяйнен, Коул), 21:07 — 0:2. Пеши — 6 (Котканиеми), 23:16 — 0:3. Бучневич — 20 (Ледди, Томас), 33:12 — 1:3. Свечников — 24 (бол., Ахо, Терявяйнен), 34:38 — 1:4. Бучневич — 21 (бол., Кайру, Томас), 46:30 — 2:4. Свечников — 25 (п.в., Трочек, Нечас), 55:05 — 2:5. Нидеррайтер — 20 (п.в., Пеши, Фаст), 55:57 — 2:6. Джарвис — 12 (Коул, Деанджело), 57:55 — 2:7.
Вратари: Хуссо (54:30 — 55:05, 55:25 — 55:57) — Раанта.
Штраф: 7 — 25.
Броски: 32 (9+8+15) — 28 (9+14+5).
Наши: Барбашев (14.47/0/0), Бучневич (18.50/6/-3), Тарасенко (20.45/1/-4), Торопченко (9.14/3/-1) — Свечников (15.43/6/+1).
27 марта. Сент-Луис. Enterprise Center. 18 096 зрителей.

«Блюзмены» испытывают явный игровой кризис. Команда проиграла пять из шести последних матчей, а сегодня на домашнем льду была беспощадно бита «Каролиной». Единственным светлым пятном стала игра Павла Бучневича, который недавно восстановился после травмы верхней части тела и сегодня забил впервые с 27 февраля. Вторая половина регулярного чемпионата дается форварду непросто, но с 50 (21+29) очками он все равно находится в тройке главных бомбардиров команды. Голы Павла хоть и не помогли сегодня «Сент-Луису», но зато вторая заброшенная в матче шайба стала 100-й для Бучневича в регулярных чемпионатах НХЛ.

Наконец-то прорвало и Андрея Свечникова. Нападающий «Каролины» не забивал девять матчей подряд, но сегодня в день своего 22-летия прервал затянувшуюся серию. В середине третьего периода он реализовал большинство и сделал счет 4:1, а за пять минут до финальной сирены поразил уже пустые ворота «Сент-Луиса». Всего в 62 играх сезона на счету Андрея 57 (25+32) очков. Свечников проводит результативный сезон и до личного рекорда ему осталось 4 очка.

Андрей Свечников
Кирилл Капризов
Марк-Андре Флери
Павел Бучневич
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Миннесота Уайлд
ХК Сент-Луис Блюз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 65 43 22 93
2 Питтсбург 66 39 27 88
3 Рейнджерс 65 41 24 87
4 Вашингтон 67 37 30 84
5 Коламбус 66 32 34 69
6 Айлендерс 63 28 35 65
7 Филадельфия 65 21 44 53
8 Нью-Джерси 65 23 42 51
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 64 44 20 94
2 Бостон 65 41 24 87
3 Тампа-Бэй 64 40 24 86
4 Торонто 64 40 24 85
5 Детройт 65 26 39 60
6 Баффало 65 23 42 55
7 Оттава 65 23 42 52
8 Монреаль 65 18 47 46
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 65 46 19 97
2 Миннесота 63 39 24 82
3 Сент-Луис 64 35 29 79
4 Нэшвилл 65 37 28 78
5 Даллас 64 36 28 75
6 Виннипег 66 31 35 72
7 Чикаго 66 24 42 58
8 Аризона 64 20 44 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 65 40 25 88
2 Лос-Анджелес 67 36 31 81
3 Эдмонтон 66 36 30 77
4 Вегас 68 36 32 76
5 Ванкувер 67 32 35 73
6 Сан-Хосе 65 29 36 66
7 Анахайм 67 27 40 65
8 Сиэтл 65 20 45 46
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27.03 02:00
Даллас – Ванкувер
 1 : 4
27.03 02:00
Вашингтон – Нью-Джерси
 4 : 3
27.03 02:00
Монреаль – Торонто
 4 : 2
27.03 02:00
Оттава – Флорида
 3 : 4 Б
27.03 03:00
Миннесота – Коламбус
 3 : 2 ОТ
27.03 03:00
Сент-Луис – Каролина
 2 : 7
27.03 05:00
Калгари – Эдмонтон
 9 : 5
27.03 05:30
Лос-Анджелес – Сиэтл
 4 : 2
27.03 05:30
Сан-Хосе – Анахайм
 4 : 1
27.03 21:00
Айлендерс – Тампа-Бэй
 - : -
27.03 23:59
Питтсбург – Детройт
 - : -
27.03 23:59
Рейнджерс – Баффало
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 65 97
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 66 94
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 65 90
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 66 47
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 59 47
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 65 44
И КН
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 31 2.08
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 44 2.1
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 43 2.11
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