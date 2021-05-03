Оставшиеся интриги регулярки НХЛ: обойдет ли Овечкин еще одну легенду, станет ли Капризов лучшим новичком?

Панарину плей-офф уже не грозит.

Кажется, что еще совсем недавно мы радовались началу хоккейного сезона в Северной Америке, как уже определилось больше половины участников Кубка Стэнли. У многих были опасения, что новый формат дивизионов убьет весь антураж лиги, а большое количество матчей с одинаковой вывеской превратится в рутину даже для игроков.

К этому до сих пор можно относиться по-разному, но сложно отрицать тот факт, что мы стали свидетелями уникальной регулярки. В середине мая будет поставлена точка, и 16 лучших команд начнут битву за главный трофей. Этот волшебный момент уже совсем близко, но и сейчас есть немало поводов, чтобы с интересом наблюдать за концовкой чемпионата.

Обойдет ли Александр Овечкин Марселя Дионна?

Погоня капитана «Вашингтона» за снайперским рекордом Уэйна Гретцки уже давно превратилась в любимую тему для обсуждений не только в России, но и по ту сторону океана. Каждая шайба Александра Овечкина мгновенно тиражируется во всех соцсетях, а очередные рекорды российского нападающего вызывают уважение даже у хейтеров. Правда, они в этом не признаются.

К сожалению, на данный момент Овечкин записывает на свой счет немного другие достижения. Впервые за 12 лет Александр из-за травмы нижней части тела пропустил четыре матча подряд. Пока точных сроков возвращения форварда нет. Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт сказал, что не видит смысла торопиться и рисковать здоровьем капитана перед плей-офф. Тем более у Даниэля Спронга отлично пошли дела в первом звене.

На днях Овечкин уже принял участие в тренировке команды. В общей сложности он провел на льду примерно 30 минут, после чего покинул площадку. Вчера игрок занимался в качестве запасного нападающего и не участвовал в отработке большинства.

Alex Ovechkin is back on the ice for today's optional practice. He's missed the last three games with a lower body injury. #Caps pic.twitter.com/w0tUdtfSFc — Tarik El-Bashir (@Tarik_ElBashir) April 30, 2021

Можно не сомневаться, что в регулярном чемпионате он еще успеет сыграть, ведь Александру необходимо восстановить форму перед важнейшими матчами. А заодно появится шанс забраться на пятую строчку в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ. Чтобы опередить Марселя Дионна, ему нужно забить два гола. Сейчас у россиянина 730 шайб. Задача вполне выполнимая. А вот до Бретта Халла (741) получится добраться уже только в следующем сезоне. У «Вашингтона» в текущей регулярке осталось всего пять матчей.

Битва за «Колдер Трофи»

Кирилл Капризов приехал в НХЛ и с ходу покорил Миннесоту. Болельщики, игроки, руководство клуба, жители самого хоккейного штата Америки — все теперь без ума от российского форварда. Удивительно, как всего за четыре месяца он смог полностью адаптироваться в лиге и сделать атмосферу в раздевалке команды по-настоящему семейной. Игроки «Уайлд» уже учат фразы на русском и, кстати, неплохо с этим справляются.

Еще совсем недавно казалось, что с невероятной легкостью Капризову достанется и приз лучшему новичку регулярного чемпионата. Такой мощный старт в НХЛ за всю историю «Миннесоты» удавался только Мариану Габорику в сезоне-2000/01. Тогда легендарный словак набрал 36 (18+18) очков в 71 матче. Капризову, чтобы побить этот клубный рекорд для новичков, хватило и укороченной регулярки. В 50 играх россиянин уже записал на свой счет 43 (23+20) балла.

Куда при таких раскладах может деться «Колдер Трофи»? Например, отправиться в штат Техас, где 21-летний нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон выдает девятиматчевые серии с набранными очками. На данный момент американец уступает Капризову в бомбардирской гонке новичков всего три балла. Робертсон не вытаскивает матчи в одиночку, но отлично взаимодействует в первом звене с Джо Павелски и Роопе Хинцом и здорово работает на пятаке. Форвард был назван новичком месяца в НХЛ по итогам апреля. В случае равенства очков по завершении чемпионата приз могут легко отдать американцу. Особенно если «Даллас» выйдет в плей-офф. Робертсон моложе Капризова на три года, и, в конце концов, у него филиппинские корни. А в наше время в Северной Америке такие моменты могут иметь очень важное значение.

Макдэвид и его сотня

Можно сколько угодно говорить о том, что в канадском дивизионе легче набивать статистику, но отрицать феноменальность игры капитана «Эдмонтона» как минимум глупо. Коннор Макдэвид проводит феноменальный сезон и по некоторым компонентам не уступает даже великому Уэйну Гретцки. Кроме того, еще ни один игрок в XXI веке не набирал 80 баллов за 46 матчей. В предыдущий раз такое удавалось только Марио Лемье в сезоне-1996/97, когда он выбил 80 очков за 45 игр.

«Это его год, он играет просто бесподобно. Немногие способны так доминировать в хоккее, а ему это удается во многих аспектах игры. У него не только невероятная скорость. Мышление Коннора и работа рук находятся просто на ином уровне. Он во всех смыслах ведет нашу команду за собой», — сказал недавно главный тренер «Эдмонтона» Дэйв Типпет.

Наблюдать за игрой канадца — одно удовольствие. Феноменальные передачи, сумасшедшие финты на скорости, огромное количество выходов один на один с вратарями, хет-трики, ставшие почти обыденностью. Разве можно от такого устать?

Сейчас могут посыпаться шуточки о бесполезности этого хоккеиста, ведь в плей-офф для его команды все закончится быстро. Торопиться с выводами не стоит. В первом раунде «Эдмонтон», скорее всего, будет ждать противостояние с «Виннипегом». В девяти матчах текущего чемпионата «нефтяники» одержали семь побед над «Джетс» и сохраняют немалые шансы продолжить избиение в плей-офф.

На данный момент у Макдэвида 87 (29+58) очков в 49 играх, а у «Ойлерз» в запасе еще семь матчей. Канадец вполне может набрать 100+ баллов за регулярку в четвертый раз в своей карьере в НХЛ.

Поверит ли «Флорида» в Гусева?

«Никита — мастер высочайшего класса. В «Нью-Джерси» его неправильно использовали и не раскрывали его сильных качеств. Думаю, если во «Флориде» ему создадут условия, он раскроется», — говорил не так давно президент ФХР Владислав Третьяк.

Неужели главный тренер «Пантерс» Джоэль Кенневилль также не нашел подход к талантливому российскому нападающему? По решению наставника Гусев пропустил позапрошлый матч с «Чикаго» и остался в запасе. Казалось, новая команда, приличное игровое время и место в бригаде большинства должны перезагрузить карьеру Никиты в НХЛ. Поначалу все действительно шло по плану. Форвард выходил в первом звене с Александром Барковым и в первых пяти матчах отметился тремя результативными передачами.

Однако проблемы с игрой в обороне продолжают играть злую шутку с Гусевым. На одних лишь качествах плеймейкера далеко в НХЛ не уедешь. Силовой компонент, скорость, умение агрессивно действовать на шайбе — недостаточный уровень этих качеств стал причиной того, что нападающего спустили в четвертое звено, а затем и вовсе усадили на лавку. Вот наглядный пример того, как действия Гусева порой усложняют работу защитникам команды. Его небрежный пас на Брэндона Монтура привел к тому, что игроки «Каролины» в меньшинстве убежали в атаку и растерзали Сергея Бобровского.

Если Никита не сможет собраться и ментально настроиться на концовку регулярки, то есть шансы, что в плей-офф мы его не увидим. У «Флориды» классная команда, которая даже с кадровыми проблемами имеет шансы на президентский трофей в этом сезоне. «Пантерс» в седьмой раз в истории вышли в плей-офф и сделают все возможное, чтобы впервые с 1996 года наконец-то выиграть хоть одну серию. Кенневилль в таких важных матчах вряд ли даст шанс не уверенному в своих силах игроку. Поэтому все в руках самого Никиты. Вероятно, ссылка в запас пошла ему на пользу. Он вернулся в состав и забил первую шайбу за свой новый клуб. Возможно, это его немного раскрепостит, и дальше дела пойдут лучше.

Попадет ли Панарин в десятку лучших бомбардиров?

Уже с уверенностью можно говорить, что свой шанс на попадание в плей-офф «Рейнджерс» упустили. С учетом двух матчей против «Бостона» концовка чемпионата для команды Дэвида Куинна обещала быть жаркой. Однако эти игры уже вряд ли будут носить турнирную ценность. «Рейнджерс» беззубо уступили две встречи подряд «Айлендерс» и умудрились не забросить ни одной шайбы. У «Брюинз» же два матча в запасе и восемь очков отрыва от ньюйоркцев. Даже немного жаль такую симпатичную команду, как «Рейнджерс», которой пусть и не хватает стабильности, зато в ее составе полно уже состоявшихся и будущих звезд.

Безусловно, выделяется на фоне своих партнеров Артемий Панарин. Он сделал основательную заявку на то, чтобы стать королем Манхэттена. Или уже стал. По крайней мере рекорд Марка Мессье уже позади. Российский форвард набрал 138 (45+93) баллов в 100 первых играх за клуб, что больше, чем у легендарного канадца (137). Закрыть глаза на такие показатели не получится при всем желании. Панарин набирает 1,37 очка в среднем за матч, и это лучший показатель в команде. Например, у разыгравшегося защитника Адама Фокса — 0,92.

На данный момент Панарин с 56 (17+39) очками занимает 11-е место в списке лучших бомбардиров текущего регулярного чемпионата. У Артемия есть все шансы ворваться в первую десятку, ведь капитан «Вегаса» Марк Стоун и форвард «Колорадо» Микко Рантанен находятся на расстоянии вытянутой руки. У обоих игроков по 57 очков. В этом сезоне «Рейнджерс» осталось дважды сыграть с «Вашингтоном» и «Бостоном». Если ньюйоркцы не будут такими аморфными, как в матчах с «Айлендерс», то шансы улучшить свои показатели у Панарина появятся. Интересно, что еще ни разу в своей карьере в НХЛ Артемий не забрасывал меньше 20 шайб. Почему бы снова не попробовать?

Плей-офф без финалиста прошлого сезона?

Судя по всему, «Далласу» стало совсем скучно, и команда Рика Боунесса в концовке чемпионата решила поиграть с огнем. Техасцы уступили в трех матчах подряд и на данный момент занимают пятую строчку Центрального дивизиона. Если два месяца назад над шансами «Нэшвилла» на плей-офф можно было посмеяться, то теперь «Предаторс» собираются отправить «Даллас» в преждевременный отпуск. В принципиальном матче «Хищники» обыграли техасцев в овертайме и набрали важнейшие очки.

На самом деле «Далласу» не позавидуешь. Пусть у них и есть игра в запасе, но ее еще нужно выиграть. А матчи у команды впереди очень непростые и все пройдут на выезде. «Далласу» предстоит дважды сыграть с «Тампой» и «Чикаго», а также заехать в гости к «Флориде».

Очень неровный чемпионат проводят «Звезды», да еще выступают без нескольких лидеров. Для Александра Радулова сезон закончен из-за травмы. Конечно, форвард не славился стабильностью в последние годы, но мог взбодрить команду в сложные моменты. Тайлер Сегин до сих пор восстанавливается после операции на бедре. Пусть канадец и провел слабый плей-офф в прошлом сезоне, но наличие таких опытных игроков в составе крайне важно. По-прежнему лечится голкипер Бен Бишоп, а, как оказалось, Антон Худобин — не волшебник.

Стоять на голове два года подряд и тащить команду даже в самых невероятных ситуациях — задача практически нереальная. Немного растерял свой запал и Денис Гурьянов, который не так часто, как в прошлом сезоне, использует свой классный бросок. Проблем у команды, конечно, хватает. Но шансы исправить ситуацию все еще есть.

А вот Джо Павелски вновь не затерялся. 36-летний американец невероятно полезен на льду и лидирует в лиге по количеству голов в большинстве — 12. В 51 матче на счету форварда 44 (21+23) очка. Это лучший показатель в команде. Вероятно, как опытному ветерану, Джо придется повести команду за собой. Павелски не любит сдаваться, и важно передать этот настрой своим партнерам. В противном случае можно уже доставать клюшки для гольфа.