«Рейнджерс» зависят от Шестеркина. Даже его геройства могут не спасти команду
Новый клубный рекорд Игоря Шестеркина по отраженным броскам воспринимается с большим оттенком грусти. Драматичное поражение в третьем овертайме от «Питтсбурга» — плохой повод, чтобы говорить о достижении с гордостью. Российский вратарь «Рейнджерс», который фактически гарантировал «Везину Трофи» за блестящую игру в регулярном чемпионате, в плей-офф пропустил для себя слишком много, даже с учетом огромной нагрузки в виде 83 бросков в створ.
Критиковать его за это рука не поднимается, хотя специалисты наверняка найдут в действиях голкипера какие-то ошибки. Шестеркин давал своей команде шанс на протяжении всего игрового времени, поэтому его вина в случившемся минимальна. Остальная команда не смогла прибавить в важных моментах настолько, чтобы рассчитывать на лучший исход в первом матче. Несколько раз вести дома (2:0, 3:2) при невероятной поддержке «Мэдисон-сквер-гарден» и уступить сопернику, который заканчивал встречу с третьим по статусу голкипером в клубной иерархии, — это чувствительный удар по амбициям. Основные претензии следует предъявлять к полевым игрокам в первую очередь.
Шестеркину не в первый раз в карьере приходится сталкиваться с тем, что его бросают на растерзание. Только время в СКА ему далось относительно спокойно с точки зрения загрузки в играх, поскольку у армейцев было колоссальное преимущество в качестве состава по сравнению почти со всеми своими соперниками. Но и в системе «Спартака», и в сборных разных возрастов, и в НХЛ ему ничего не оставалось, как становиться главным действующим лицом. В столичном клубе он заиграл на взрослом уровне в то время, как команда обанкротилась и завершала сезон-2013/14 в ослабленном составе с минимумом мотивации. Тогда же молодежка красно-белых выиграла Кубок Харламова, хотя седьмой матч финала против «Красной Армии» травмированный Шестеркин пропустил.
Ему не привыкать находиться в ситуациях, когда надо давать результат в условиях жесточайшего давления. Даже в благополучном СКА вратаря поддушивали, отдавая предпочтение дорогим иностранцам Коскинену и Хелльбергу. Неудивительно, что такая жесткая школа выживания как следует подготовила Шестеркина к конкуренции на более сложном уровне.
НХЛ — лига, в которой нет времени и места для развития игрока. Тут сразу эксплуатируют лучшие качества хоккеиста, оставляя ему лишь немного времени на адаптацию. Неслучайно, что к сезону россиянин готовится у себя дома, а прошлым летом персонально занимался на протяжении месяца с лучшим отечественным специалистом Рашитом Давыдовым. Для Шестеркина лично и, как оказалось, для команды в целом этот период стал неоценимой помощью.
Однако сейчас в «Рейнджерс» положение дел дошло до крайности. Команда зависима от своего вратаря, как автомобиль от наличия бензина. Без топлива даже с места не тронешься. Даже средняя по качеству игра в исполнении Шестеркина ставит под угрозу положительный результат для «Рейнджерс». Ньюйоркцам не хватает баланса, поскольку мощь атаки явно превосходит командные действия в обороне.
Главному тренеру Жерару Галлану так и не удалось добиться равновесия в регулярном чемпионате. Шестеркин часто выступал в роли волшебника, который решит любую проблему. Складывается впечатление, что остальная команда к этому привыкла и не способна переключиться на другой режим. Против опытного «Питтсбурга» она растерялась во втором периоде, упустив инициативу. Если «Рейнджерс» не перестроятся, то быстро уйдут на дно даже с великолепным Шестеркиным.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 1
|0 - 1
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
1 - 0
|1 - 0
|
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
1 - 0
|1 - 0
|
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 1
|0 - 1
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 1
|0 - 1
|
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
1 - 0
|1 - 0
|
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
0 - 1
|0 - 1
|
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
1 - 0
|1 - 0
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|4.05
|02:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|3 : 4 ОТ
|4.05
|02:30
|
Флорида – Вашингтон
|2 : 4
|4.05
|04:30
|
Колорадо – Нэшвилл
|7 : 2
|4.05
|05:00
|
Калгари – Даллас
|1 : 0
|И
|О
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|1
|4
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|1
|3
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|1
|3
|И
|Г
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|1
|3
|
|
Мэтт Дюшен
Нэшвилл
|1
|2
|
|
Джейк Гюнтцель
Питтсбург
|1
|2
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|1
|0
|
|
Джек Кэмпбелл
Торонто
|1
|0
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|1
|0