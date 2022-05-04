«Рейнджерс» зависят от Шестеркина. Даже его геройства могут не спасти команду

Команде из Нью-Йорка надо перестраиваться.

Новый клубный рекорд Игоря Шестеркина по отраженным броскам воспринимается с большим оттенком грусти. Драматичное поражение в третьем овертайме от «Питтсбурга» — плохой повод, чтобы говорить о достижении с гордостью. Российский вратарь «Рейнджерс», который фактически гарантировал «Везину Трофи» за блестящую игру в регулярном чемпионате, в плей-офф пропустил для себя слишком много, даже с учетом огромной нагрузки в виде 83 бросков в створ.

Критиковать его за это рука не поднимается, хотя специалисты наверняка найдут в действиях голкипера какие-то ошибки. Шестеркин давал своей команде шанс на протяжении всего игрового времени, поэтому его вина в случившемся минимальна. Остальная команда не смогла прибавить в важных моментах настолько, чтобы рассчитывать на лучший исход в первом матче. Несколько раз вести дома (2:0, 3:2) при невероятной поддержке «Мэдисон-сквер-гарден» и уступить сопернику, который заканчивал встречу с третьим по статусу голкипером в клубной иерархии, — это чувствительный удар по амбициям. Основные претензии следует предъявлять к полевым игрокам в первую очередь.

Шестеркину не в первый раз в карьере приходится сталкиваться с тем, что его бросают на растерзание. Только время в СКА ему далось относительно спокойно с точки зрения загрузки в играх, поскольку у армейцев было колоссальное преимущество в качестве состава по сравнению почти со всеми своими соперниками. Но и в системе «Спартака», и в сборных разных возрастов, и в НХЛ ему ничего не оставалось, как становиться главным действующим лицом. В столичном клубе он заиграл на взрослом уровне в то время, как команда обанкротилась и завершала сезон-2013/14 в ослабленном составе с минимумом мотивации. Тогда же молодежка красно-белых выиграла Кубок Харламова, хотя седьмой матч финала против «Красной Армии» травмированный Шестеркин пропустил.

Ему не привыкать находиться в ситуациях, когда надо давать результат в условиях жесточайшего давления. Даже в благополучном СКА вратаря поддушивали, отдавая предпочтение дорогим иностранцам Коскинену и Хелльбергу. Неудивительно, что такая жесткая школа выживания как следует подготовила Шестеркина к конкуренции на более сложном уровне.

НХЛ — лига, в которой нет времени и места для развития игрока. Тут сразу эксплуатируют лучшие качества хоккеиста, оставляя ему лишь немного времени на адаптацию. Неслучайно, что к сезону россиянин готовится у себя дома, а прошлым летом персонально занимался на протяжении месяца с лучшим отечественным специалистом Рашитом Давыдовым. Для Шестеркина лично и, как оказалось, для команды в целом этот период стал неоценимой помощью.

Игорь Шестеркин. Фото USA Today Sports

Однако сейчас в «Рейнджерс» положение дел дошло до крайности. Команда зависима от своего вратаря, как автомобиль от наличия бензина. Без топлива даже с места не тронешься. Даже средняя по качеству игра в исполнении Шестеркина ставит под угрозу положительный результат для «Рейнджерс». Ньюйоркцам не хватает баланса, поскольку мощь атаки явно превосходит командные действия в обороне.

Главному тренеру Жерару Галлану так и не удалось добиться равновесия в регулярном чемпионате. Шестеркин часто выступал в роли волшебника, который решит любую проблему. Складывается впечатление, что остальная команда к этому привыкла и не способна переключиться на другой режим. Против опытного «Питтсбурга» она растерялась во втором периоде, упустив инициативу. Если «Рейнджерс» не перестроятся, то быстро уйдут на дно даже с великолепным Шестеркиным.