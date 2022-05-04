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Сегодня, 14:00

«Рейнджерс» зависят от Шестеркина. Даже его геройства могут не спасти команду

Вратарь Игорь Шестеркин установил рекорд «Рейнджерс» по отраженным броскам в одном матче
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин в матче НХЛ с «Питтсбургом».
Фото USA Today Sports
Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports
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Команде из Нью-Йорка надо перестраиваться.

Новый клубный рекорд Игоря Шестеркина по отраженным броскам воспринимается с большим оттенком грусти. Драматичное поражение в третьем овертайме от «Питтсбурга» — плохой повод, чтобы говорить о достижении с гордостью. Российский вратарь «Рейнджерс», который фактически гарантировал «Везину Трофи» за блестящую игру в регулярном чемпионате, в плей-офф пропустил для себя слишком много, даже с учетом огромной нагрузки в виде 83 бросков в створ.

4&nbsp;мая. &laquo;Рейнджерс&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Питтсбург&raquo;&nbsp;&mdash; 3:4 ОТ. Евгений Малкин забил. Шестеркин творил чудеса и установил рекорд, но героем стал Малкин

Критиковать его за это рука не поднимается, хотя специалисты наверняка найдут в действиях голкипера какие-то ошибки. Шестеркин давал своей команде шанс на протяжении всего игрового времени, поэтому его вина в случившемся минимальна. Остальная команда не смогла прибавить в важных моментах настолько, чтобы рассчитывать на лучший исход в первом матче. Несколько раз вести дома (2:0, 3:2) при невероятной поддержке «Мэдисон-сквер-гарден» и уступить сопернику, который заканчивал встречу с третьим по статусу голкипером в клубной иерархии, — это чувствительный удар по амбициям. Основные претензии следует предъявлять к полевым игрокам в первую очередь.

Шестеркину не в первый раз в карьере приходится сталкиваться с тем, что его бросают на растерзание. Только время в СКА ему далось относительно спокойно с точки зрения загрузки в играх, поскольку у армейцев было колоссальное преимущество в качестве состава по сравнению почти со всеми своими соперниками. Но и в системе «Спартака», и в сборных разных возрастов, и в НХЛ ему ничего не оставалось, как становиться главным действующим лицом. В столичном клубе он заиграл на взрослом уровне в то время, как команда обанкротилась и завершала сезон-2013/14 в ослабленном составе с минимумом мотивации. Тогда же молодежка красно-белых выиграла Кубок Харламова, хотя седьмой матч финала против «Красной Армии» травмированный Шестеркин пропустил.

Ему не привыкать находиться в ситуациях, когда надо давать результат в условиях жесточайшего давления. Даже в благополучном СКА вратаря поддушивали, отдавая предпочтение дорогим иностранцам Коскинену и Хелльбергу. Неудивительно, что такая жесткая школа выживания как следует подготовила Шестеркина к конкуренции на более сложном уровне.

НХЛ — лига, в которой нет времени и места для развития игрока. Тут сразу эксплуатируют лучшие качества хоккеиста, оставляя ему лишь немного времени на адаптацию. Неслучайно, что к сезону россиянин готовится у себя дома, а прошлым летом персонально занимался на протяжении месяца с лучшим отечественным специалистом Рашитом Давыдовым. Для Шестеркина лично и, как оказалось, для команды в целом этот период стал неоценимой помощью.

Игорь Шестеркин. Фото USA Today Sports
Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports

Однако сейчас в «Рейнджерс» положение дел дошло до крайности. Команда зависима от своего вратаря, как автомобиль от наличия бензина. Без топлива даже с места не тронешься. Даже средняя по качеству игра в исполнении Шестеркина ставит под угрозу положительный результат для «Рейнджерс». Ньюйоркцам не хватает баланса, поскольку мощь атаки явно превосходит командные действия в обороне.

Главному тренеру Жерару Галлану так и не удалось добиться равновесия в регулярном чемпионате. Шестеркин часто выступал в роли волшебника, который решит любую проблему. Складывается впечатление, что остальная команда к этому привыкла и не способна переключиться на другой режим. Против опытного «Питтсбурга» она растерялась во втором периоде, упустив инициативу. Если «Рейнджерс» не перестроятся, то быстро уйдут на дно даже с великолепным Шестеркиным.

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Питтсбург Пингвинз
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 1
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
0 - 0
3. Вашингтон - Флорида
0 - 0
4. Вашингтон - Флорида
0 - 0
0 - 1
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
1 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
3. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
4. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
1 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
1 - 0
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 0
3. Даллас - Калгари
0 - 0
4. Даллас - Калгари
0 - 0
1 - 0
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 1
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
3. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
4. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
0 - 1
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
0 - 1
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
1 - 0
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
1 - 0
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
0 - 1
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
3. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
4. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
0 - 1
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
1 - 0
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
0 - 0
3. Бостон - Каролина
0 - 0
4. Бостон - Каролина
0 - 0
1 - 0
Результаты / календарь
21.04
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4.05
5.05
6.05
7.05
1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
4.05 02:00
Рейнджерс – Питтсбург
 3 : 4 ОТ
4.05 02:30
Флорида – Вашингтон
 2 : 4
4.05 04:30
Колорадо – Нэшвилл
 7 : 2
4.05 05:00
Калгари – Даллас
 1 : 0
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 1 4
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 1 3
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 1 3
И Г
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 1 3
Мэтт Дюшен

Мэтт Дюшен

Нэшвилл

 1 2
Джейк Гюнтцель

Джейк Гюнтцель

Питтсбург

 1 2
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 1 0
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Торонто

 1 0
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 1 0
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