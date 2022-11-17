Мама заставила своих детей не драться друг против друга в НХЛ. История хоккейной семьи Ткачак

Форвард Кит Ткачак гремел в НХЛ в 90-х. Его дети Мэтт Бреди уверенно идут по стопам отца

Лига родственников

В истории Национальной хоккейной лиги было и остается немало братьев, отцов с сыновьями и прочих родственников, связанных кровными узами. Для них даже существует неофициальный очковый зачет. Большинство семей — это братья, как легенды-близнецы «Ванкувера» Хенрик и Даниэль Седины, или трио братьев Стаал — Эрик, Марк и Джордан (точнее четверка, если вспоминать еще Джареда, который единственный не закрепился в НХЛ), или восходящие звезды лиги в лице Куинна, Джека и Люка Хьюзов, а еще Морис и Анри Ришары, Фил и Тони Эспозито, Павел и Валерий Буре, Евгений и Андрей Свечниковы... Этот список можно продолжать очень долго.

Было и появляется все больше примеров выступления в НХЛ отцов и сыновей: Горди Хоу и его сыновья Марк и Марти, Бобби и Бретт Халлы, Джей-Пи или более уважительно Жан-Поль Жозеф-Луи и Зак Паризе, Тай и Макс Доми и так далее.

C развитием женского хоккея и сестры известных игроков получили шанс проявить себя: Тони и Кэмми Грэнато, Фил и Аманда Кесселы, Дарнелл и его кузина Сара Нерсы.

Наконец, выделяются целые хоккейные кланы. Это братья Петер, Антон и Мариан Штястны, после которых в лиге играли их сыновья Пол и Ян. Конечно, ни один такой список не обходится без семьи Саттер, где, кажется, вообще чуть ли не каждый мужчина играет в хоккей, тренирует какую-то команду или находится в структуре какого-то клуба.

Но сейчас ярче всего проявляют себя братья Мэттью и Брэди Ткачаки, которые стремятся затмить славу своего отца — Кита Ткачака.

Нападающий «Виннипега» Кит Ткачак (слева). Фото Global Look Press

Большой Уолт, который получил такое прозвище на заре карьеры, так как до него в 70-х в НХЛ играл Уолтер Ткачук (для североамериканского болельщика их фамилии произносились одинаково, но они даже писались по-разному — Keith Tkachuk и Walter Tkaczuk), успел поиграть за «Виннипег», «Финикс», «Сент-Луис» и «Атланту». В некоторых командах он был капитаном, в составе сборной США выиграл Кубок мира 1996 года и стал серебряным призером Олимпиады-2022 в Солт-Лейк-Сити.

Многие партнеры отмечали лидерские и бойцовские качества Кита Ткачака, а также подчеркивали его скромность (хотя у «СЭ» есть обратная информация от его бывших российских партнеров). Что, правда, не мешало ему регулярно вступать в споры с руководством своих клубов и выбивать весьма увесистые оклады.

Это умение явно унаследовали и его сыновья, которые под чутким руководством отца бились за каждый цент по новым контрактам. В итоге Мэттью так вымотал все нервы руководству «Калгари», что клуб совершил громкий обмен этим летом и отправил его во «Флориду», которая сразу же выписала форварду контракт на 7 лет и 76 миллионов долларов (средняя зарплата — 9,5 миллиона).

«Оттава» в переговорах с Брэди проявила больше терпения (может, потому, что это было первое продление, а не второе, как в случае с Мэттью), так что с прошлого сезона игрок зарабатывает более 8 миллионов долларов в год.

При этом хоккейный клан Ткачаков не ограничивается только отцом и его сыновьями. Точнее они являются самым именитым ответвлением более крупного хоккейного генеалогического древа.

История фамилии

Как мы упоминали выше, в НХЛ уже был человек со схожей фамилией — Уолтер Ткачук. К Киту и тем более его сыновья он не имеет никакого отношения. Ткачук родился в немецком Эмсдеттене в 1947 году в семье выходцев из Украины и стал первым уроженцем Германии, который попал в НХЛ.

Когда Кита Ткачака спрашивали о его корнях и возможной родственной связи с Уолтом, то он признавался, что не изучал данный вопрос: «История происхождения моей фамилии? Честно говоря, не особо этим интересовался. Вроде как наши предки откуда-то из Польши, России или Украины. Откуда-то оттуда».

Действительно, это похоже на правду. Специалисты, которые изучают данный вопрос, подтверждают, что фамилия Ткачук происходит из Восточной Европы. Эта фамилия достаточно широко распространилась на западе Украины и в граничащих с ней областях. Древние упоминания фамилии можно увидеть в указателе переписи Руси в годы правления царя Ивана IV Грозного.

Форвард «Флориды» Мэттью Ткачак. Фото USA Today Sports

У славян издревле существовала традиция давать человеку прозвище в дополнение к имени, полученному им при крещении. Фамилия Ткачук восходит к прозвищу, которое относится к так называемым профессиональным именованиям. Ткачом, швецом, шевцом называли мастера, который занимался ткачеством, изготовлением тканей.

Всем известно, что сегодня ткань ткут специальные машины — ткацкие станки. А в древности все было по-другому: специальный человек — мастер — «тыкал» палкой с поперечной нитью в разные стороны. Отсюда и возникло сперва название «тыкач» — тот, кто тыкает, затем буква Ы утратилась и образовалось слово «ткач».

Фамилия Ткачук образовалась при помощи суффикса -ук. Первоначально он имел следующие значения: «маленький», «молодой человек», «сын». Поэтому Ткачук буквально понималось как «сын ткача». Позднее древний суффикс -ук утратил свое прямое значение и сохранился лишь в качестве фамильного.

Из этого можно предположить, что предки Кита Ткачака перебрались из Европы в Северную Америку. И со временем под влиянием местного языка ТкачУк превратился в ТкачАка.

Первая игра братьев

25 февраля 2019 года братья Ткачак впервые сыграли друг против друга в матче НХЛ, в котором встретились их «Оттава» и «Калгари».

Для отца Кита и мамы Шанталь происходящее было похоже на сон.

Кит Ткачак провел яркую карьеру в НХЛ, где за 19 сезонов провел 1201 матч и набрал 1065 (538+527) очков. Но ни одно из его достижений и воспоминаний не сравнилось с этим.

«Пожалуй, это — на первом месте, без вопросов, — сказал Кит после той игры. — Мне было интересно выступать в лиге долгое время, но нет ничего лучше, чем наблюдать за игрой детей. Эмоции еще не улеглись. Мне нравится смотреть, как они играют. И для меня, и для супруги это имеет огромное значение».

Шанталь заранее сделала все, чтобы ее мальчики выглядели хорошо. Она заставила их договориться, что драться друг против друга они не будут.

«Никакая мать не хотела бы видеть такое», — сказала она. На вопрос, участвовал ли он в обсуждении этого вопроса, Кит улыбнулся и пожал плечами: «В нашем доме она главная».

Мальчики не всегда хорошо вели себя. Отсюда и возникла идея о договоренности.

Например, в 2006 году девятилетний Мэттью и восьмилетний Брэди играли мини-клюшками. Мэттью увидел, что его младший брат не смотрит, и ударил его сзади, оставив глубокую рану над глазом.

«Он всегда был намного больше меня, — вспомнил тот момент Брэди. — Он всегда меня обыгрывал. Но времена изменились. Теперь он знает, что шутить со мной не стоит».

Брэди до сих пор хвастается, что на драфте его выбрали выше, чем Мэттью. В 2018 году «Сенаторз» выбрали Брэди под четвертым общим номером, а «Флэймз» в 2016 году выбрали Мэттью «только» под шестым.

Семейное древо

На их первую встречу в рамках НХЛ приехали родственники из Бостона, Виннипега и Сент-Луиса.

И вот этот семейный сбор представляет очень интересный момент. Когда все расселись по своим местам, то на трибуне можно было увидеть много известных в хоккее имен: вице-президент «Нью-Джерси» по хоккейным операция Том Фицджеральд, который провел за карьеру в НХЛ более 1000 матчей; многолетний скаут «Бостона», а ныне директор отдела по развитию игроков «Сан-Хосе» Скотт Фицджеральд; Брайан Фицджеральд, который в свое время поиграл за университет Массачусетса. Пришли и сыновья Тома — Кейси и Райан Фицджеральды, которые также пошли по стопам отца и играют в хоккей на профессиональном уровне (на данный момент за «Баффало» и фарм-клуб «Филадельфии» соответственно).

А вот родственники по другой линии, к сожалению, не смогли посетить ту игру. Речь идет о действующем игроке НХЛ Кевине Хейсе и его ныне уже, увы, покойном брате Джимми Хейсе.

Нападающий «Оттавы» Брэди Ткачак. Фото USA Today Sports

Так получилось, что из этой большой семьи, столь любящей хоккей, сразу пять человек были выбраны в первом раунде драфтов разных лет: Том Фицджеральд (общий 17-й номер, задрафтован «Айлендерс», драфт-1986), Кит Ткачак (19-й номер, «Виннипег», драфт-1990), Кевин Хейс (24-й номер, «Чикаго», драфт-2010), Мэттью Ткачак (6-й номер, «Калгари», драфт-2016) и Брэди Ткачак (4-й номер, «Оттава», драфт-2018).

Действительно, на данный момент семья Ткачак выделяется среди всех родственников на хоккейном льду. А чтобы укрепить эти позиции, дочь Кита — Тарин — также пошла в спорт и занялась хоккеем. Правда, для себя она выбрала хоккей на траве, в который весьма успешно играет за университет Виргинии.