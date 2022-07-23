Трансфер-бомба в НХЛ! «Калгари» и «Флорида» поменялись звездами из топ-десятки бомбардиров лиги

Джонатан Юбердо едет в « Калгари » , Мэттью Ткачак — во « Флориду ».

Неожиданная сделка

Одна из главных интриг межсезонья, будущее форварда «Калгари» Мэттью Ткачака, окончательно закрылась сегодня. «Флэймз» договорились о громком обмене с «Флоридой». Три крутых игрока, два супербомбардира — сделка моментально разорвала затихший рынок.

«Калгари» обменяли Ткачака в «Пантерз» на форварда Джонатана Юбердо, защитника Маккензи Уигара, проспекта Коула Швиндта и защищенный выбор в первом раунде драфта-2025. При этом «Флорида» получила условный пик четвертого раунда драфта, а Ткачак сразу подписал контракт до конца сезона-2029/30. Команды обменялись форвардами, которые в прошлой регулярке набрали 104+ очков. Два игрока из топ-8 бомбардиров сезона. Мощно? Без вопросов! Неожиданно? Еще как!

А неожиданно потому, что за пару дней до трейда «Флорида» не входила в круг претендентов на Ткачака. Североамериканские коллеги называли «Нью-Джерси», «Сент-Луис», где играл его отец, и «Рейнджерс». Сам Мэттью, подталкивая боссов «Флэймз» к обмену, выкатил список клубов, где хотел бы продолжить карьеру. Среди них оказалась «Флорида», с которой «Калгари» и договорился об обмене. «Огоньки» с открытия рынка потеряли двух самых результативных форвардов прошлого сезона. Ткачака обменяли в «Пантерз», Джонни Годро переехал в «Коламбус» без компенсации. Что это значит для «Калгари»?

Мотивы «Калгари»

«Флэймз» выбрали Мэттью под шестым номером на драфте-2016 и связывали будущее с настырным форвардом. Реализует ли Ткачак солидный потенциал — пока загадка. Из него наверняка (всегда нужна корректировка на травмы) получится форвард, для которого 80+ очков за регулярку — как поход в магазин за хлебом. Габаритный, мобильный, по-спортивному наглый, техничный нападающий. Блестит, как только что отчеканенная монета, но вот беда: Мэттью не хотел оставаться в «Калгари». Американец отказался подписывать долгосрочный контракт. Все понимали, что их союз с «Флэймз» близок к окончанию, но не представляли, что стороны разбегутся так быстро.

Компенсация за Ткачака только на первый взгляд выглядит заоблачной. Менеджеры «Калгари» справились с работой на отлично. Опровергнут тезис, что за игрока, который не хочет оставаться в команде, нельзя выручить равноценные активы. В краткосрочной перспективе (один сезон) «Флэймз» — очевидные победители сделки. Дальнейшие последствия разумнее оценивать через год, когда «Огоньки» столкнутся с истекающими контрактами Юбердо и Уигара.

Джонатан Юбердо. Фото USA Today Sports

Юбердо — прямая замена покинувшего клуб Джонни Годро. Нападающие близки не только по праймовому потенциалу (100+ очков), но и по функционалу. Оба с превосходными кистями, знают, как разгонять атаки и что делать с шайбой в чужой зоне, чтобы запутать защитников. Юбердо — более зрелый и состоявшийся бомбардир, чем Ткачук. Если 104 очка Мэттью можно воспринимать как разовую вспышку, то Джонатан гораздо стабильнее. Последние четыре сезона он опережал график «очко за игру». Уигар — человек для первой-второй пары обороны. Маккензи называют одним из самых недооцененных защитников лиги. Канадец провалил последний плей-офф, но в «Калгари» Дэррила Саттера получит шанс раскрыться с новой стороны. Смена обстановки пойдет Уигару на пользу.

Момент истины наступит для «Калгари» через год. О новых контрактах с Юбердо и Уигаром неплохо бы договориться до следующего межсезонья. Оба игрока заслужили повышения. Денег под потолком у «Флэймз» достаточно. Если новички не разочаруют в ближайшем чемпионате, то денег на них жалеть не станут. Однако и Юбердо, и Уигар могут выйти на рынок, отклонив предложения «Калгари». В этом кроется риск текущего обмена — не исключено, что через год «Огоньки» останутся только с перспективным форвардом Швиндтом, у которого пока только три матча в НХЛ и ноль очков.

Мотивы «Флориды»

Беглый анализ фактов выставляет «Флориду» проигравшей стороной сделки. Ради Ткачака «Пантерз» пожертвовали большими активами. Но для клуба Сергея Бобровского трейд с «Калгари» — игра на опережение. Мэттью сразу согласился подписать максимальный по сроку контракт. Американец останется в команде до конца сезона-2029/30 и получит 76 миллионов долларов. Ткачак добавит нападению агрессии и габаритов. Мэттью не станет прямой заменой Юбердо, но прошлый плей-офф показал, что «Пантерз» не хватало дерзости и наглости, которую привнесет настырный нападающий. Новый главный тренер Пол Морис любит универсальных бойцов, полезных по обе стороны площадки.

Мэттью Ткачак перешел во «Флориду». Фото Global Look Press

Ткачака обязательно попробуют в связке с Александром Барковым. Мэттью — не самодостаточный игрок, ему необходимы партнеры, которые помогут двигать шайбу по зоне. Обмен Юбердо и Уигара — попытка точечной перестройки «Пантерз». Ушедшие лидеры не молодеют, а новые контракты, которые пришлось бы предложить через год, добавят проблем во второй половине срока. Джонатану — 29 лет, Маккензи — 28. Оба захотят длительные соглашения, но смогут ли игроки полезно отработать их полностью?

Пока бессмысленно искать победителя и проигравшего от впечатляющей сделки. Каждый клуб решал собственные задачи, исходя из возможностей и перспектив. Оценить итоги трейда логично как минимум через год. Сезон покажет, насколько стабилен Ткачак в наборе очков, как впишутся в новую команду Юбердо и Уигар и справятся ли с канадским давлением. Единственная проблема, которая беспокоит «Пантерз», — превышение потолка зарплат. Превышение платежки — 3,375 миллиона. Без обменов дорогостоящих игроков не обойтись. Оптимальный вариант — ветеран Патрик Хернквист с кэпхитом 5,3 миллиона, чьи лучшие годы остались в прошлом.