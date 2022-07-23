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Сегодня, 13:15

Трансфер-бомба в НХЛ! «Калгари» и «Флорида» поменялись звездами из топ-десятки бомбардиров лиги

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Мэттью Ткачак и Джонатан Юбердо.
Фото Global Look Press
Мэттью Ткачак перешел во «Флориду».
Фото Global Look Press
Джонатан Юбердо.
Фото USA Today Sports
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Джонатан Юбердо едет в «Калгари», Мэттью Ткачак — во «Флориду».

Неожиданная сделка

Одна из главных интриг межсезонья, будущее форварда «Калгари» Мэттью Ткачака, окончательно закрылась сегодня. «Флэймз» договорились о громком обмене с «Флоридой». Три крутых игрока, два супербомбардира — сделка моментально разорвала затихший рынок.

«Калгари» обменяли Ткачака в «Пантерз» на форварда Джонатана Юбердо, защитника Маккензи Уигара, проспекта Коула Швиндта и защищенный выбор в первом раунде драфта-2025. При этом «Флорида» получила условный пик четвертого раунда драфта, а Ткачак сразу подписал контракт до конца сезона-2029/30. Команды обменялись форвардами, которые в прошлой регулярке набрали 104+ очков. Два игрока из топ-8 бомбардиров сезона. Мощно? Без вопросов! Неожиданно? Еще как!

А неожиданно потому, что за пару дней до трейда «Флорида» не входила в круг претендентов на Ткачака. Североамериканские коллеги называли «Нью-Джерси», «Сент-Луис», где играл его отец, и «Рейнджерс». Сам Мэттью, подталкивая боссов «Флэймз» к обмену, выкатил список клубов, где хотел бы продолжить карьеру. Среди них оказалась «Флорида», с которой «Калгари» и договорился об обмене. «Огоньки» с открытия рынка потеряли двух самых результативных форвардов прошлого сезона. Ткачака обменяли в «Пантерз», Джонни Годро переехал в «Коламбус» без компенсации. Что это значит для «Калгари»?

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Мотивы «Калгари»

«Флэймз» выбрали Мэттью под шестым номером на драфте-2016 и связывали будущее с настырным форвардом. Реализует ли Ткачак солидный потенциал — пока загадка. Из него наверняка (всегда нужна корректировка на травмы) получится форвард, для которого 80+ очков за регулярку — как поход в магазин за хлебом. Габаритный, мобильный, по-спортивному наглый, техничный нападающий. Блестит, как только что отчеканенная монета, но вот беда: Мэттью не хотел оставаться в «Калгари». Американец отказался подписывать долгосрочный контракт. Все понимали, что их союз с «Флэймз» близок к окончанию, но не представляли, что стороны разбегутся так быстро.

Компенсация за Ткачака только на первый взгляд выглядит заоблачной. Менеджеры «Калгари» справились с работой на отлично. Опровергнут тезис, что за игрока, который не хочет оставаться в команде, нельзя выручить равноценные активы. В краткосрочной перспективе (один сезон) «Флэймз» — очевидные победители сделки. Дальнейшие последствия разумнее оценивать через год, когда «Огоньки» столкнутся с истекающими контрактами Юбердо и Уигара.

Джонатан Юбердо. Фото USA Today Sports
Джонатан Юбердо.
Фото USA Today Sports

Юбердо — прямая замена покинувшего клуб Джонни Годро. Нападающие близки не только по праймовому потенциалу (100+ очков), но и по функционалу. Оба с превосходными кистями, знают, как разгонять атаки и что делать с шайбой в чужой зоне, чтобы запутать защитников. Юбердо — более зрелый и состоявшийся бомбардир, чем Ткачук. Если 104 очка Мэттью можно воспринимать как разовую вспышку, то Джонатан гораздо стабильнее. Последние четыре сезона он опережал график «очко за игру». Уигар — человек для первой-второй пары обороны. Маккензи называют одним из самых недооцененных защитников лиги. Канадец провалил последний плей-офф, но в «Калгари» Дэррила Саттера получит шанс раскрыться с новой стороны. Смена обстановки пойдет Уигару на пользу.

Момент истины наступит для «Калгари» через год. О новых контрактах с Юбердо и Уигаром неплохо бы договориться до следующего межсезонья. Оба игрока заслужили повышения. Денег под потолком у «Флэймз» достаточно. Если новички не разочаруют в ближайшем чемпионате, то денег на них жалеть не станут. Однако и Юбердо, и Уигар могут выйти на рынок, отклонив предложения «Калгари». В этом кроется риск текущего обмена — не исключено, что через год «Огоньки» останутся только с перспективным форвардом Швиндтом, у которого пока только три матча в НХЛ и ноль очков.

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Мотивы «Флориды»

Беглый анализ фактов выставляет «Флориду» проигравшей стороной сделки. Ради Ткачака «Пантерз» пожертвовали большими активами. Но для клуба Сергея Бобровского трейд с «Калгари» — игра на опережение. Мэттью сразу согласился подписать максимальный по сроку контракт. Американец останется в команде до конца сезона-2029/30 и получит 76 миллионов долларов. Ткачак добавит нападению агрессии и габаритов. Мэттью не станет прямой заменой Юбердо, но прошлый плей-офф показал, что «Пантерз» не хватало дерзости и наглости, которую привнесет настырный нападающий. Новый главный тренер Пол Морис любит универсальных бойцов, полезных по обе стороны площадки.

Мэттью Ткачак перешел во «Флориду». Фото Global Look Press
Мэттью Ткачак перешел во «Флориду».
Фото Global Look Press

Ткачака обязательно попробуют в связке с Александром Барковым. Мэттью — не самодостаточный игрок, ему необходимы партнеры, которые помогут двигать шайбу по зоне. Обмен Юбердо и Уигара — попытка точечной перестройки «Пантерз». Ушедшие лидеры не молодеют, а новые контракты, которые пришлось бы предложить через год, добавят проблем во второй половине срока. Джонатану — 29 лет, Маккензи — 28. Оба захотят длительные соглашения, но смогут ли игроки полезно отработать их полностью?

Пока бессмысленно искать победителя и проигравшего от впечатляющей сделки. Каждый клуб решал собственные задачи, исходя из возможностей и перспектив. Оценить итоги трейда логично как минимум через год. Сезон покажет, насколько стабилен Ткачак в наборе очков, как впишутся в новую команду Юбердо и Уигар и справятся ли с канадским давлением. Единственная проблема, которая беспокоит «Пантерз», — превышение потолка зарплат. Превышение платежки — 3,375 миллиона. Без обменов дорогостоящих игроков не обойтись. Оптимальный вариант — ветеран Патрик Хернквист с кэпхитом 5,3 миллиона, чьи лучшие годы остались в прошлом.

Джонатан Юбердо
Мэттью Ткачак
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Флорида Пантерз
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