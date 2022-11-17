Еще один русский нападающий начинает путь в НХЛ. Он родился в Германии и феерил в фарм-клубе

Никита Александров набрал первое очко за «Сент-Луис».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Сент-Луис» — 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)

Голы: Росен — 2 (Лейво, О`Райлли), 14:09 — 0:1. Кайру — 6 (Ледди, Барбашев), 25:12 — 0:2. Атанасиу — 4 (Доми, Кейн), 27:19 — 1:2. О`Райлли — 4 (мен.), 28:08 — 1:3. Атанасиу — 5 (бол., Курашев, Хайра), 29:35 — 2:3. Питлик — 1 (Александров, Аччиари), 31:37 — 2:4. Барбашев — 3 (Кайру), 46:55 — 2:5.

Вратари: Содерблум — Биннингтон.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 26 (7+10+9) — 35 (9+18+8).

Наши: — - Александров (10.31/1/+1), Барбашев (14.54/1/+2), Бучневич (15.18/2/0), Тарасенко (16.02/3/0).

17 ноября. Чикаго. United Center. 16 284 зрителя.

Российская банда «Сент-Луиса» в текущей регулярке дает меньше поводов для восхищения, чем в прошлом сезоне, когда Владимир Тарасенко, Павел Бучневич и Иван Барбашев взлетели в топ-5 бомбардиров клуба и обновили личные рекорды результативности. Недавно русское представительство «Блюз» пополнил Никита Александров. Форварда повысили из фарм-клуба после мощного старта регулярки — 8 (4+4) очков в девяти матчах за «Спрингфилд».

Впрочем, лихорадит в начале сезона весь «Сент-Луис», а не только россиян. Команда Крэйга Беруби опустилась на последнее место Центрального дивизиона. Как ни странно, основная проблема «Музыкантов» — голы и реализация моментов. До сегодняшнего игрового дня «Блюз» забивали меньше всех в лиге.

Матч с «Чикаго» отличался не только турнирной принципиальностью. Соседи по Центральному дивизиону также делили последние места в таблице заброшенных шайб. 2,43 шайбы за игру у «Сент-Луиса» против 2,53 у «Блэкхоукс». Согласитесь, сложно рассчитывать на стабильные результаты, забивая по два-три гола в среднем за матч. Не шибко впечатляют и вратари. «Чикаго» на старте сезона задействовал аж четырех. Против «Блюз» выбрали более надежного шведа Арвида Содерблума, который сегодня провел лишь 10-й матч в НХЛ за карьеру.

Крэйг Беруби обделен лишней головной болью в этом вопросе. Джордан Биннингтон — безальтернативный первый номер «Музыкантов». Канадец выиграл с командой Кубок Стэнли-2019, но так и не стал элитным голкипером. Биннингтон нестабилен. За яркой серией матчей может последовать откровенно провальный отрезок с кучей ляпов и необязательных шайб. С «Чикаго» Джордан не подвел. Важным сейвом вратарь запомнился в первом периоде, эффектно поймав посланную Тэйлором Рэддишем в открытый угол шайбу ловушкой.

Матч с «Чикаго» подтвердил, что команда Беруби выбирается из кризиса. «Сент-Луис» перевыполнил норму результативности уже к середине второго периода. Четыре гола вытекали из логики игры. Гости рациональнее распоряжались шайбой, атаковали острее и ответственно отнеслись к созданным моментам. Могли забивать и больше — однажды Содерблума спасла штанга. Особенно ценно, что «Блюз» трижды отличились в равных составах, а неугомонный Райан О`Райлли подловил «Блэкхоукс» на ошибке в большинстве.

Отдельно остановлюсь на четвертой шайбе «Блюз». В ней поучаствовал Никита Александров, который ассистировал Тайлеру Питлику и набрал первое очко в НХЛ в своем четвертом матче за «Сент-Луис». 22-летний россиянин позднее мог забить и сам, но не подстроился под классную передачу партнера и не бросил в касание.

У Александрова необычная карьера. К 22 годам форвард не играл в России. Никита родился в Германии, куда хоккейная судьба занесла его отца — воспитанника воскресенского «Химика» Игоря Александрова. Там он и начал карьеру, а в 16 лет переехал в юниорскую Лигу Квебека. Отыграл три сезона за «Шарлоттаун», съездил на МЧМ-2020, год провел в чемпионате Финляндии, а с 2021 года развивается в системе «Сент-Луиса», который выбрал нападающего на драфте-2019 под 62-м номером. В ноябре Никиту вызвали в основу «Блюз». Четыре игры понадобились форварду, чтобы отметиться первым баллом в НХЛ.

Окончательно лишил «Чикаго» шансов на камбэк Барбашев, отгрузивший Содерблуму пятую шайбу. Оборона «Блэкхоукс» снова оставила вратаря на растерзание сопернику. Иван убежал к воротам и лихо переиграл шведа. «Блюз» продолжают побеждать даже без голов от русских лидеров — Тарасенко и Бучневича. Владимир и Павел отметились только удалениями. Баланс в игровых сочетаниях, на который ставит Беруби, сработал с «Чикаго». «Сент-Луис» грамотно сыграл в концовке и методично довел матч до крупной победы. «Музыканты» постепенно приходят в себя после кошмарной серии из восьми поражений подряд.