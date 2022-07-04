Новый «русский фактор» в Америке. Что будет с нашими хоккеистами в НХЛ после дела Федотова
История с призывом в армию повлияла не только на самого Ивана Федотова, который ориентировочно на год может лишиться возможности заниматься любимым делом на серьезном уровне. Это дело может иметь как локальные, так и глобальные последствия сразу по нескольким направлениям.
Прежде всего, понесла потерю «Филадельфия», заключившая в мае с игроком контракт новичка. С учетом давней для клуба проблемы с вратарями Федотов лишился отличного шанса как минимум попасть в обойму основной команды. Скорее всего, «Флайерз» заморозят соглашение с русским голкипером и дождутся его после окончания службы (если она действительно продлится год).
В финансовом плане «Филадельфия» ничего не потеряет и через сезон: если все будет нормально, Федотов останется на прежних позициях за вычетом собственных кондиций. Борьба за место под солнцем в тренировочном лагере «Летчиков» с возможной отправкой в АХЛ с целью набора опыта, как было, например, у Игоря Шестеркина. Однако сейчас непонятно, когда он снова сможет нормально заниматься на льду под руководством классного специалиста.
Но есть важное последствие и за пределами ситуации Ивана и «Филадельфии». Через несколько дней состоится очередной драфт НХЛ, и «кейс Федотова» в обязательном порядке скажется на позициях клубов. Самый малейший намек на возникновение новых трудностей — почти обязательный повод для реакции.
В свое время пресловутый «русский фактор» родился почти на пустом месте, но прошло много лет, прежде чем в НХЛ настала повсеместная оттепель по отношению к игрокам из России. Сейчас ситуация на фоне известных событий снова может откатиться к заморозке. И это будет объяснимо. Риски всегда надо минимизировать, поэтому при прочих равных в сторону российских игроков перестанут смотреть.
Есть и еще один вывод, который может коснуться совсем юных хоккеистов, которым даже до драфта еще далеко. Некоторые молодые игроки начиная еще со школ при первой же возможности решат уезжать за границу — в Северную Америку или даже в Европу.
История вратаря сборной России может быть на тысячу процентов личным делом, но кто с этим будет разбираться, если хоккейные чиновники отмалчиваются и не дают комментариев? Ранее в спортивном обществе возникали предложения не отпускать в НХЛ игроков до 27 лет. Может, придумают еще какие-нибудь ограничительные барьеры. В итоге сейчас молодые хоккеисты не знают, к чему быть готовыми.
Очевидно одно: ближайшие тенденции, связанные с отъездом российских игроков за океан, могут быть совершенно непредсказуемыми и неожиданными — причем с точки зрения действий обеих сторон.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Финал
|Счет в серии
|
Колорадо - Тампа-Бэй
|4 - 2
|1/2 финала
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 4
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
|4 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|27.06
|03:00
|
Тампа-Бэй – Колорадо
|1 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|31
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|20
|29
|И
|Г
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|20
|13
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|23
|11
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72