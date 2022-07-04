Новый «русский фактор» в Америке. Что будет с нашими хоккеистами в НХЛ после дела Федотова

Разбираемся, что это значит для «Филадельфии», ближайшего драфта и молодых игроков из России.

История с призывом в армию повлияла не только на самого Ивана Федотова, который ориентировочно на год может лишиться возможности заниматься любимым делом на серьезном уровне. Это дело может иметь как локальные, так и глобальные последствия сразу по нескольким направлениям.

Прежде всего, понесла потерю «Филадельфия», заключившая в мае с игроком контракт новичка. С учетом давней для клуба проблемы с вратарями Федотов лишился отличного шанса как минимум попасть в обойму основной команды. Скорее всего, «Флайерз» заморозят соглашение с русским голкипером и дождутся его после окончания службы (если она действительно продлится год).

В финансовом плане «Филадельфия» ничего не потеряет и через сезон: если все будет нормально, Федотов останется на прежних позициях за вычетом собственных кондиций. Борьба за место под солнцем в тренировочном лагере «Летчиков» с возможной отправкой в АХЛ с целью набора опыта, как было, например, у Игоря Шестеркина. Однако сейчас непонятно, когда он снова сможет нормально заниматься на льду под руководством классного специалиста.

Но есть важное последствие и за пределами ситуации Ивана и «Филадельфии». Через несколько дней состоится очередной драфт НХЛ, и «кейс Федотова» в обязательном порядке скажется на позициях клубов. Самый малейший намек на возникновение новых трудностей — почти обязательный повод для реакции.

Иван Федотов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В свое время пресловутый «русский фактор» родился почти на пустом месте, но прошло много лет, прежде чем в НХЛ настала повсеместная оттепель по отношению к игрокам из России. Сейчас ситуация на фоне известных событий снова может откатиться к заморозке. И это будет объяснимо. Риски всегда надо минимизировать, поэтому при прочих равных в сторону российских игроков перестанут смотреть.

Есть и еще один вывод, который может коснуться совсем юных хоккеистов, которым даже до драфта еще далеко. Некоторые молодые игроки начиная еще со школ при первой же возможности решат уезжать за границу — в Северную Америку или даже в Европу.

История вратаря сборной России может быть на тысячу процентов личным делом, но кто с этим будет разбираться, если хоккейные чиновники отмалчиваются и не дают комментариев? Ранее в спортивном обществе возникали предложения не отпускать в НХЛ игроков до 27 лет. Может, придумают еще какие-нибудь ограничительные барьеры. В итоге сейчас молодые хоккеисты не знают, к чему быть готовыми.

Очевидно одно: ближайшие тенденции, связанные с отъездом российских игроков за океан, могут быть совершенно непредсказуемыми и неожиданными — причем с точки зрения действий обеих сторон.