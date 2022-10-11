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11 октября, 10:10

У России всего два игрока в топ-10 НХЛ. Овечкин — снова один из них

Артем Агапов
Редактор отдела интернет
Читать «СЭ» в
Никита Кучеров, Александр Овечкин и Кирилл Капризов.
Артемий Панарин.
Фото Global Look Press
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
Никита Кучеров.
Фото Global Look Press
Игорь Шестеркин.
Фото Global Look Press
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
Андрей Василевский.
Фото Global Look Press
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Россияне в рейтинге 50 лучших игроков североамериканской лиги.

НХЛ и телесеть NHL Network назвали топ-50 хоккеистов лиги перед стартом нового сезона. Первое место неизменно у капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида. На вторую строчку поднялся лучший защитник лиги и самый ценный игрок Кубка Стэнли, одна из звезд чемпионского «Колорадо» Кейл Макар, третьим стал лидер «Торонто» Остон Мэттьюс. Пятерку дополнили ведущий форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон и вторая звезда «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, а легенда «Питтсбурга» Сидни Кросби отступил на седьмую позицию.

В рейтинге — шесть россиян. Андрей Василевский («Тампа-Бэй») сохранил, а Александр Овечкин («Вашингтон») вернул место в топ-10. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») и Артемий Панарин («Рейнджерс») выпали из десятки. Игорь Шестеркин («Рейнджерс») совершил прорыв после невероятного сезона, Кирилл Капризов («Миннесота») улучшил свои позиции, но оба не вошли в 10 лучших. Евгений Малкин («Питтсбург») больше не входит в рейтинг телесети НХЛ. Нет и других возможных кандидатов — Валерия Ничушкина («Колорадо»), Ильи Сорокина («Айлендерс»), Андрея Свечникова («Каролина»), Павла Бучневича и Владимира Тарасенко («Сент-Луис»).

Выделяем россиян из списка NHL Network (в скобках — их место в рейтинге 2021 года). Для сравнения — топ-50 от «СЭ».

Артемий Панарин. Фото Global Look Press
Артемий Панарин.
Фото Global Look Press

Артемий Панарин, «Рейнджерс»

21-е место (в 2021-м — 9-е)

Панарин был лучшим бомбардиром «Рейнджерс» с 96 очками (22 гола, 74 передачи) в 75 матчах в своем третьем сезоне в Нью-Йорке с двумя вынужденными паузами. 30-летний левый крайний нападающий в составе «бродвейцев» набрал 249 (71+178) очков в 186 играх, это пятый показатель среди бомбардиров лиги за это время.

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«Люди ждут от него большего, потому что он очень одаренный игрок. Волшебник с шайбой. Панарин — один из самых динамичных игроков лиги, притягивает к себе защитников. Умеет разыграть, обмануть пасом вместо броска, в этом он очень хорош. На самом деле очень сложно защищаться против Артемия. Он особенный нападающий», — сказал эксперт NHL Network, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, экс-защитник «Нью-Джерси» Кен Данейко.

О перспективах «Рейнджерс» после выхода в финал Восточной конференции легенда «Дэвилз» добавил: «Это могло быть или не быть сюрпризом, теперь давление и ожидания выше. Панарин — один из самых опасных нападающих лиги, генерирует очки, решает в игре. Он постарается помочь «Рейнджерс» выйти на следующий уровень. У них есть костяк, есть таланты, а еще отличный молодой вратарь, Игорь Шестеркин — лучший в лиге, способен выигрывать матчи в одиночку, а это большой фактор».

Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

Кирилл Капризов, «Миннесота»

14-е место (в 2021-м — 35-е)

Лучший новичок сезона-2020/21 в первом полноценном регулярном чемпионате вышел на новый уровень. Капризов лидировал в «Миннесоте» по всем статистическим показателям в атаке, переписал все клубные достижения по очкам (108), голам (47), передачам (61) и был в топ-5 бомбардиров и снайперов регулярки. 25-летний форвард выдал яркое выступление в плей-офф с 7 голами в 6 играх, сделал первый хет-трик в истории «Уайлд» в Кубке Стэнли.

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«Я очень высокого мнения об этом игроке и, возможно, поставил бы его в топ-7 или топ-8 списка. Он два года в лиге, парень, всего два, и что же он сейчас делает? Кирилл нашел отличную химию с Зуккарелло, а поставь к ним еще первоклассного центра — будет просто великолепно. Но у него потрясающая продуктивность и с Хартманом, при всем моем уважении и любви к Райану, который многое делает правильно. Капризов управляет атакой с фланга, а это очень тяжело, не так много парней способны на такое», — сказал аналитик NHL Network, экс-центрфорвард клубов НХЛ Майкл Рапп.

Обладатель Кубка Стэнли с «Нью-Джерси» также вспомнил одно упражнение и на его примере оценил характер россиянина: «Иногда на тренировках, особенно в те дни сезона, когда дела идут не очень хорошо, тренер может начать забрасывать шайбу в угол, а парни играют один на один и должны вылезти к воротам. Это показывает желание играть, характер в борьбе за шайбу. Готов поспорить, что Кирилл в любой команде НХЛ будет тем, кто вылезет из угла с шайбой. И не важно, кто против него. Если суперзвезда способна на подобное, такого парня хочется видеть в своей команде. И это Кирилл. Такие же Сидни Кросби, Нэйтан Маккиннон. Не скажу, что Кирилл как Кросби или Маккиннон, но это особенный талант».

Никита Кучеров. Фото Global Look Press
Никита Кучеров.
Фото Global Look Press

Никита Кучеров, «Тампа»

13-е место (в 2021-м — 4-е)

Двукратный обладатель Кубка Стэнли был лучшим бомбардиром двух чемпионских плей-офф (34 очка в 2020 году, 32 в 2021-м). 29-летний правый крайний нападающий из-за новой травмы провел всего 47 матчей в последнем сезоне и успел набрать 69 (25+44) очков. Автор российского рекорда результативности (128 очков, 41 гол, 87 передач и «Харт Трофи» в сезоне-2018/19) остается одним из самых заметных бомбардиров лиги, несмотря на пропуск всего регулярного чемпионата-2020/21, а в плей-офф только прибавляет.

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«Он взрывной игрок. И способен укусить, а если вы еще начинаете заводить его, сами нарываетесь. Кучеров — один из самых опасных игроков атаки «Тампы». Тот, кого вы определенно хотели бы остановить и закрыть. Он всегда может сделать разящий бросок или неожиданный пас, отдать слепую передачу в сторону или себе за спину открытому партнеру», — сказал Майкл Рапп.

Эксперт также отметил особенную связь Кучерова с партнерами при розыгрыше большинства: «Я вижу, что акцент идет налево, на офис Ови, где располагается Стэмкос. Но не назову, кто в лиге при розыгрыше большинства распоряжается шайбой справа лучше, чем Кучеров. Он неотразимо атакует сам и находит моменты для завершения вместе со Стэмкосом и Пойнтом. Они блестяще используют каждую часть льда. И мне нравится его развязность, все то, что Кучеров привносит в игру «Лайтнинг».

Игорь Шестеркин. Фото Global Look Press
Игорь Шестеркин.
Фото Global Look Press

Игорь Шестеркин, «Рейнджерс»

11-е место (в 2021-м — вне топ-50)

Шестеркин стал лучшим вратарем сезона («Везина трофи») и попал в тройку финалистов при определении самого ценного хоккеиста регулярного чемпионата («Харт трофи», но тут было немного шансов против Мэттьюса и Макдэвида). 26-летний россиянин доминировал в сезоне по коэффициенту надежности (2,07) и проценту отраженных бросков (93,5), одержал 36 побед с 6 матчами на ноль в 53 играх. В плей-офф у голкипера 10 побед в 20 матчах, КН — 2,59, %ОБ — 92,9 плюс три голевые передачи.

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«Игорь крадет игры, крадет голы у соперников. И мне нравится эта команда, у «Рейнджерс» высокие цели и большие перспективы. Но если бы не первая половина сезона от Игоря, а он был великолепен весь год, эта команда не попала бы в плей-офф. Игорь постоянно тащил. 30 или 40 матчей после старта сезона «Рейнджерс» были плохи. Вратарь выручал и тащил команду, а потом она проснулась, взялась за дело, все пошло куда лучше. Если у вас есть такой вратарь, как Игорь, а команда способна включиться, то будет результат — такой, как финал Востока», — сказал Майкл Рапп.

Эксперт также поставил Шестеркина в один ряд с лучшим вратарем последних лет Андреем Василевским: «Сравнение неизбежно уже сейчас. Андрей исключительный, один в своем роде, о чем говорил множество раз. Сколько лет он играет на таком уровне? Пять сезонов? Между Васей и остальными вратарями всегда был заметен разрыв. И вот теперь в топ двое. Не скажу, что Игорь лучше Андрея уже сейчас, не считаю так. Но он близок к нему настолько, насколько это возможно. И это без выигранного Кубка, потому что Игорь отличный вратарь, очень сильный по всем аспектам. Команда получает от него все эти спасения, невероятные сейвы, а еще он отлично владеет клюшкой и делает передачи. Так что пару таких сезонов от него при успехах команды — и, возможно, мы поставим Игоря вровень с Васей».

Александр Овечкин. Фото Global Look Press
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press

Александр Овечкин, «Вашингтон»

10-е место (в 2021-м — 17-е)

В прошлом сезоне Овечкин забил 50 голов в девятый раз за карьеру в НХЛ и повторил рекорд Уэйна Гретцки и Майка Босси по числу таких результативных регулярных чемпионатов. До него никому в истории не удавалось выбить полсотни голов в возрасте старше 35 лет. Капитан «Кэпиталз» набрал 90 очков, это его лучший показатель после регулярки- 2009/10 (тогда было 109). Обладатель Кубка Стэнли и самый ценный хоккеист плей-офф-2018 по-прежнему много бросает и получает немало игрового времени. 37-летний Ови идет третьим по голам в истории НХЛ (780), 20-м по очкам (1410) и является рекордсменом лиги по числу шайб в большинстве (285). Александр очень близок ко второму месту в историческом списке снайперов НХЛ — к достижению Горди Хоу (801), а дальше — только вечный рекорд Гретцки (894).

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«Не удивлен тому, чего добился Ови. Я помню тренировочный лагерь «Вашингтона», когда замечательный вратарь Олаф Колциг после всей своей великой карьеры сказал о нем, что этот парень — лучший, против которого доводилось играть. Это в тренировочном лагере о 18-летнем Овечкине, который только что приехал! Он тогда взял и назвал его лучшим игроком, которого когда-либо видел», — сказал аналитик NHL Network, экс-вратарь клубов НХЛ Кевин Уикс.

Эксперт также добавил вратарский взгляд на уникального снайпера: «Играя против Ови, все голкиперы чувствуют себя примерно одинаково. Когда он бросает, ты стоишь и смотришь, а что же случилось-то? Ты не можешь прочесть его. Он сбивает с толку вратарей, как первоклассный питчер обманывает отбивающего. Никогда не угадаешь, куда именно он бросит. Конечно, вы знаете, откуда он бросает, но не понимаете, куда пошлет шайбу. И так он забивает. Обычно он бросает из офиса Ови, но вообще может забивать совершенно по-разному, люди должны видеть это. И еще, если говорить об общении с его одноклубниками. Обычно на тренировках все пытаются учиться у таких игроков, но тут ничего не получается, потому что они не понимают, как он это делает. И точно так же не понимают вратари».

Андрей Василевский. Фото Global Look Press
Андрей Василевский.
Фото Global Look Press

Андрей Василевский, «Тампа-Бэй»

6-е место (в 2021-м — 7-е)

В пяти сезонах подряд Василевский показывает невероятный уровень и лидирует в лиге среди вратарей по числу побед. В регулярке-2021/22 у 28-летнего россиянина — 39 побед, коэффициент надежности 2,49 и процент отраженных бросков 91,6 в 63 матчах. Андрей получил приз лучшему вратарю лиги в сезоне-2018/19 и пять раз подряд входит в топ-5 номинантов «Везина трофи». Большой кот помог «Лайтнинг» выиграть два подряд чемпионства, сыграл в этих плей-офф каждую минуту, останавливал соперников в решающих матчах и был признан самым ценным хоккеистом Кубка Стэнли-2021.

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«Андрей показывает, как нужно играть на этой позиции. Демонстрирует, как должны действовать вратари в современном хоккее. Он сочетает свои уникальные качества. Всегда вовремя реагирует или предугадывает броски, использует габариты, силу, технику, умение обращаться с шайбой. Говоря прямо, в его игре нет недостатков. Да, уже сейчас можно сказать, что он определенно войдет в число лучших вратарей в истории лиги», — сказал Кевин Уикс и поставил Василевского в один ряд с Патриком Руа, Домиником Гашеком и другими легендами.

Любой рейтинг — повод для дискуссии. Не исключено, эксперты NHL Network могли найти место Кучерову и Капризову в топ-10 сейчас. И оба россиянина — в числе тех, кто будет претендовать на место в десятке лучших в новом сезоне.

Топ-50 игроков НХЛ по версии NHL Network.
Топ-50 игроков НХЛ по версии NHL Network.

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Александр Овечкин
Андрей Василевский (хоккей)
Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Кирилл Капризов
Никита Кучеров
НХЛ
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