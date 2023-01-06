Овечкин — второй европейский бомбардир в истории НХЛ. Он обогнал легендарного Селянне

Впереди только Ягр.

Александр Овечкин забил последний гол в матче против «Коламбуса» (6:2) и набрал 1458 (809+649) очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский снайпер вышел на второе место в истории среди европейских бомбардиров, обогнав финна Теему Селянне. Первое место в рейтинге занимает чех Яромир Ягр, который опережает Овечкина почти на 500 баллов.

Следующей целью Ови в историческом списке будет другой уроженец Европы — этнический словак Стэн Микита. До легенды «Чикаго» капитану «Вашингтона» осталось всего девять очков. Идущий 14-м Пол Коффи опережает Овечкина на 73 очка, замыкающий топ-10 Фил Эспозито — на 132.

В 2023 году Овечкин забил уже три гола. Сейчас на счету Александра 809 шайб в 1315 матчах. От владеющего вечным рекордом лиги Уэйна Гретцки россиянин отстает на 85 точных бросков. Второй снайпер среди действующих игроков — Сидни Кросби — занимает с 537 голами 34-е место в истории.