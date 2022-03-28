Унижение в Питтсбурге: Малкин сделал хет-трик, а всего «Детройту» накидали 11 шайб!
«Питтсбург» — «Детройт» — 11:2 (2:0, 5:2, 4:0)
Голы: Капанен — 11 (Хейнен, Картер), 4:16 — 1:0. Блюгерс — 9 (Зогорна, Летанг), 14:23 — 2:0. Малкин — 14 (бол., Летанг, Кросби), 21:48 — 3:0. Картер — 16 (мен., Блюгерс, Марино), 23:18 — 4:0. Раст — 22 (бол., Кросби, Малкин), 25:57 — 5:0. Малкин — 15 (Раст, Ракелль), 27:53 — 6:0. Ларкин — 28 (бол., Раймонд, Врана), 31:37 — 6:1. Врана — 6, 38:04 — 6:2. Кросби — 24 (Родригес, Гюнтцель), 39:21 — 7:2. Хейнен — 14 (бол., Мэтисон, Ракелль), 42:06 — 8:2. Малкин — 16 (Раст, Летанг), 45:51 — 9:2. Бойл — 8 (Руведел, Блюгерс), 47:15 — 10:2. Ракелль — 17 (Блюгерс, Марино), 57:08 — 11:2.
Вратари: Джерри — Неделькович (Пикар, 23:18, Неделькович, 45:29).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 35 (8+12+15) — 35 (13+13+9).
Наши: Малкин (16.42/4/+2) — -.
27 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena. 17 842 зрителя.
«Питтсбург» — «Детройт» — в конце 2000-х это была вывеска финала Кубка Стэнли на протяжении двух сезонов подряд. Кросби против Дацюка, Малкин против Зеттерберга, Летанг против Лидстрема — противостояние настоящих звезд лиги дало каждой команде по одному трофею. Мог ли кто-то тогда предположить, что «Ред Уингз» ждет настоящее забвение? Три суперзвезды «Питтсбурга» же по-прежнему в строю. И, как доказал сегодняшний матч команд, еще в полном порядке.
Закинув за первый период две шайбы в ворота «Детройта», во втором хозяева по-настоящему принялись за дело. За первые восемь минут второй двадцатиминутки «Питтсбург» отличился четыре раза! В первом голе Евгения Малкина в этот день поучаствовала вся легендарная троица команды: Кросби выиграл вбрасывание, Летанг откинул шайбу на Малкина, а после броска российского форварда ее в свои ворота успешно подправил немецкий защитник «Детройта», один из лучших новичков сезона в НХЛ Зайдер.
После гола Картера в меньшинстве Недельковича в воротах «Детройта» сменил Пикар, но и его хватило меньше чем на три минуты. Малкин протащил шайбу за ворота в большинстве и отдал передачу на Раста, который обыгрался с Кросби и после обратного паса Сида бросал уже в пустые ворота.
Этот пас стал для Малкина 696-м в регулярных чемпионатах НХЛ и позволил ему догнать лучшего российского ассистента в истории лиги Сергея Федорова. Правда, форвард «Питтсбурга» провел почти на 500 матчей меньше, что и позволило ему расположиться на первой строчке рейтинга. Из действующих игроков высоко находится также Александр Овечкин (3-е место, 626 передач), а вот Артемий Панарин (366) и Никита Кучеров (350) пока не добрались даже до топ-15.
А подвел черту под ударным отрезком «Питтсбурга» все тот же Малкин, который забил свой самый яркий гол за последние годы. Евгений поочередно обыграл Ганье и Эрне и точно бросил в ближний угол, напомнив себя образца лучших сезонов. Хотя кто сказал, что в 35 Малкин сильно сдал?
После такого соло болельщики аплодировали 71-му номеру «Питтсбурга» стоя, а в начале третьего периода им пришлось расстаться с бейсболками — Малкин от всей души зарядил из правого круга вбрасывания и оформил хет-трик!
А окончательный счет установил недавно перешедший в «Питтсбург» из «Анахайма» шведский нападающий Рикард Ракелль. В первых трех играх за команду он не набрал очков, зато сегодня отметился голом и двумя результативными передачами.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|65
|43
|22
|93
|2
|Питтсбург
|67
|40
|27
|90
|3
|Рейнджерс
|66
|42
|24
|89
|4
|Вашингтон
|67
|37
|30
|84
|5
|Коламбус
|66
|32
|34
|69
|6
|Айлендерс
|64
|28
|36
|65
|7
|Нью-Джерси
|66
|24
|42
|53
|8
|Филадельфия
|66
|21
|45
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|65
|44
|21
|94
|2
|Тампа-Бэй
|65
|41
|24
|88
|3
|Торонто
|65
|41
|24
|87
|4
|Бостон
|65
|41
|24
|87
|5
|Детройт
|66
|26
|40
|60
|6
|Баффало
|66
|23
|43
|56
|7
|Оттава
|65
|23
|42
|52
|8
|Монреаль
|66
|18
|48
|47
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|66
|46
|20
|98
|2
|Миннесота
|64
|40
|24
|84
|3
|Нэшвилл
|66
|38
|28
|80
|4
|Сент-Луис
|64
|35
|29
|79
|5
|Даллас
|64
|36
|28
|75
|6
|Виннипег
|67
|32
|35
|74
|7
|Чикаго
|66
|24
|42
|58
|8
|Аризона
|65
|20
|45
|45
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|65
|40
|25
|88
|2
|Лос-Анджелес
|67
|36
|31
|81
|3
|Эдмонтон
|66
|36
|30
|77
|4
|Вегас
|68
|36
|32
|76
|5
|Ванкувер
|67
|32
|35
|73
|6
|Сан-Хосе
|65
|29
|36
|66
|7
|Анахайм
|67
|27
|40
|65
|8
|Сиэтл
|65
|20
|45
|46
|28.03
|01:00
|
Миннесота – Колорадо
|3 : 2 ОТ
|28.03
|01:00
|
Нэшвилл – Филадельфия
|5 : 4
|28.03
|02:00
|
Виннипег – Аризона
|2 : 1 ОТ
|28.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Монреаль
|3 : 2 Б
|28.03
|02:00
|
Торонто – Флорида
|5 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|97
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|66
|94
|
|
Джонни Годро
Калгари
|65
|90
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|60
|48
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|66
|47
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|66
|44
|И
|КН
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|31
|2.08
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|44
|2.1
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|43
|2.11