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Сегодня, 06:30

Унижение в Питтсбурге: Малкин сделал хет-трик, а всего «Детройту» накидали 11 шайб!

Евгений Малкин сделал хет-трик в матче с «Детройтом»
Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в
Брайан Раст, Евгений Малкин и Крис Летанг.
Фото USA Today Sports
Праздник атаки от «Пингвинз»

«Питтсбург» — «Детройт» — 11:2 (2:0, 5:2, 4:0)
Голы: Капанен — 11 (Хейнен, Картер), 4:16 — 1:0. Блюгерс — 9 (Зогорна, Летанг), 14:23 — 2:0. Малкин — 14 (бол., Летанг, Кросби), 21:48 — 3:0. Картер — 16 (мен., Блюгерс, Марино), 23:18 — 4:0. Раст — 22 (бол., Кросби, Малкин), 25:57 — 5:0. Малкин — 15 (Раст, Ракелль), 27:53 — 6:0. Ларкин — 28 (бол., Раймонд, Врана), 31:37 — 6:1. Врана — 6, 38:04 — 6:2. Кросби — 24 (Родригес, Гюнтцель), 39:21 — 7:2. Хейнен — 14 (бол., Мэтисон, Ракелль), 42:06 — 8:2. Малкин — 16 (Раст, Летанг), 45:51 — 9:2. Бойл — 8 (Руведел, Блюгерс), 47:15 — 10:2. Ракелль — 17 (Блюгерс, Марино), 57:08 — 11:2.
Вратари: Джерри — Неделькович (Пикар, 23:18, Неделькович, 45:29).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 35 (8+12+15) — 35 (13+13+9).
Наши: Малкин (16.42/4/+2) — -.
27 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena. 17 842 зрителя.

«Питтсбург» — «Детройт» — в конце 2000-х это была вывеска финала Кубка Стэнли на протяжении двух сезонов подряд. Кросби против Дацюка, Малкин против Зеттерберга, Летанг против Лидстрема — противостояние настоящих звезд лиги дало каждой команде по одному трофею. Мог ли кто-то тогда предположить, что «Ред Уингз» ждет настоящее забвение? Три суперзвезды «Питтсбурга» же по-прежнему в строю. И, как доказал сегодняшний матч команд, еще в полном порядке.

Закинув за первый период две шайбы в ворота «Детройта», во втором хозяева по-настоящему принялись за дело. За первые восемь минут второй двадцатиминутки «Питтсбург» отличился четыре раза! В первом голе Евгения Малкина в этот день поучаствовала вся легендарная троица команды: Кросби выиграл вбрасывание, Летанг откинул шайбу на Малкина, а после броска российского форварда ее в свои ворота успешно подправил немецкий защитник «Детройта», один из лучших новичков сезона в НХЛ Зайдер.

После гола Картера в меньшинстве Недельковича в воротах «Детройта» сменил Пикар, но и его хватило меньше чем на три минуты. Малкин протащил шайбу за ворота в большинстве и отдал передачу на Раста, который обыгрался с Кросби и после обратного паса Сида бросал уже в пустые ворота.

Этот пас стал для Малкина 696-м в регулярных чемпионатах НХЛ и позволил ему догнать лучшего российского ассистента в истории лиги Сергея Федорова. Правда, форвард «Питтсбурга» провел почти на 500 матчей меньше, что и позволило ему расположиться на первой строчке рейтинга. Из действующих игроков высоко находится также Александр Овечкин (3-е место, 626 передач), а вот Артемий Панарин (366) и Никита Кучеров (350) пока не добрались даже до топ-15.

А подвел черту под ударным отрезком «Питтсбурга» все тот же Малкин, который забил свой самый яркий гол за последние годы. Евгений поочередно обыграл Ганье и Эрне и точно бросил в ближний угол, напомнив себя образца лучших сезонов. Хотя кто сказал, что в 35 Малкин сильно сдал?

После такого соло болельщики аплодировали 71-му номеру «Питтсбурга» стоя, а в начале третьего периода им пришлось расстаться с бейсболками — Малкин от всей души зарядил из правого круга вбрасывания и оформил хет-трик!

А окончательный счет установил недавно перешедший в «Питтсбург» из «Анахайма» шведский нападающий Рикард Ракелль. В первых трех играх за команду он не набрал очков, зато сегодня отметился голом и двумя результативными передачами.

Евгений Малкин
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Питтсбург Пингвинз
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1 Каролина 65 43 22 93
2 Питтсбург 67 40 27 90
3 Рейнджерс 66 42 24 89
4 Вашингтон 67 37 30 84
5 Коламбус 66 32 34 69
6 Айлендерс 64 28 36 65
7 Нью-Джерси 66 24 42 53
8 Филадельфия 66 21 45 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 65 44 21 94
2 Тампа-Бэй 65 41 24 88
3 Торонто 65 41 24 87
4 Бостон 65 41 24 87
5 Детройт 66 26 40 60
6 Баффало 66 23 43 56
7 Оттава 65 23 42 52
8 Монреаль 66 18 48 47
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 66 46 20 98
2 Миннесота 64 40 24 84
3 Нэшвилл 66 38 28 80
4 Сент-Луис 64 35 29 79
5 Даллас 64 36 28 75
6 Виннипег 67 32 35 74
7 Чикаго 66 24 42 58
8 Аризона 65 20 45 45
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 65 40 25 88
2 Лос-Анджелес 67 36 31 81
3 Эдмонтон 66 36 30 77
4 Вегас 68 36 32 76
5 Ванкувер 67 32 35 73
6 Сан-Хосе 65 29 36 66
7 Анахайм 67 27 40 65
8 Сиэтл 65 20 45 46
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Нэшвилл – Филадельфия
 5 : 4
28.03 02:00
Виннипег – Аризона
 2 : 1 ОТ
28.03 02:00
Нью-Джерси – Монреаль
 3 : 2 Б
28.03 02:00
Торонто – Флорида
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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 66 94
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 65 90
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 60 48
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 66 47
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 66 44
И КН
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

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Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

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