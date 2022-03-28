Унижение в Питтсбурге: Малкин сделал хет-трик, а всего «Детройту» накидали 11 шайб!

Праздник атаки от «Пингвинз»

«Питтсбург» — «Детройт» — 11:2 (2:0, 5:2, 4:0)

Голы: Капанен — 11 (Хейнен, Картер), 4:16 — 1:0. Блюгерс — 9 (Зогорна, Летанг), 14:23 — 2:0. Малкин — 14 (бол., Летанг, Кросби), 21:48 — 3:0. Картер — 16 (мен., Блюгерс, Марино), 23:18 — 4:0. Раст — 22 (бол., Кросби, Малкин), 25:57 — 5:0. Малкин — 15 (Раст, Ракелль), 27:53 — 6:0. Ларкин — 28 (бол., Раймонд, Врана), 31:37 — 6:1. Врана — 6, 38:04 — 6:2. Кросби — 24 (Родригес, Гюнтцель), 39:21 — 7:2. Хейнен — 14 (бол., Мэтисон, Ракелль), 42:06 — 8:2. Малкин — 16 (Раст, Летанг), 45:51 — 9:2. Бойл — 8 (Руведел, Блюгерс), 47:15 — 10:2. Ракелль — 17 (Блюгерс, Марино), 57:08 — 11:2.

Вратари: Джерри — Неделькович (Пикар, 23:18, Неделькович, 45:29).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 35 (8+12+15) — 35 (13+13+9).

Наши: Малкин (16.42/4/+2) — -.

27 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena. 17 842 зрителя.

«Питтсбург» — «Детройт» — в конце 2000-х это была вывеска финала Кубка Стэнли на протяжении двух сезонов подряд. Кросби против Дацюка, Малкин против Зеттерберга, Летанг против Лидстрема — противостояние настоящих звезд лиги дало каждой команде по одному трофею. Мог ли кто-то тогда предположить, что «Ред Уингз» ждет настоящее забвение? Три суперзвезды «Питтсбурга» же по-прежнему в строю. И, как доказал сегодняшний матч команд, еще в полном порядке.

Закинув за первый период две шайбы в ворота «Детройта», во втором хозяева по-настоящему принялись за дело. За первые восемь минут второй двадцатиминутки «Питтсбург» отличился четыре раза! В первом голе Евгения Малкина в этот день поучаствовала вся легендарная троица команды: Кросби выиграл вбрасывание, Летанг откинул шайбу на Малкина, а после броска российского форварда ее в свои ворота успешно подправил немецкий защитник «Детройта», один из лучших новичков сезона в НХЛ Зайдер.

После гола Картера в меньшинстве Недельковича в воротах «Детройта» сменил Пикар, но и его хватило меньше чем на три минуты. Малкин протащил шайбу за ворота в большинстве и отдал передачу на Раста, который обыгрался с Кросби и после обратного паса Сида бросал уже в пустые ворота.

Этот пас стал для Малкина 696-м в регулярных чемпионатах НХЛ и позволил ему догнать лучшего российского ассистента в истории лиги Сергея Федорова. Правда, форвард «Питтсбурга» провел почти на 500 матчей меньше, что и позволило ему расположиться на первой строчке рейтинга. Из действующих игроков высоко находится также Александр Овечкин (3-е место, 626 передач), а вот Артемий Панарин (366) и Никита Кучеров (350) пока не добрались даже до топ-15.

А подвел черту под ударным отрезком «Питтсбурга» все тот же Малкин, который забил свой самый яркий гол за последние годы. Евгений поочередно обыграл Ганье и Эрне и точно бросил в ближний угол, напомнив себя образца лучших сезонов. Хотя кто сказал, что в 35 Малкин сильно сдал?

После такого соло болельщики аплодировали 71-му номеру «Питтсбурга» стоя, а в начале третьего периода им пришлось расстаться с бейсболками — Малкин от всей души зарядил из правого круга вбрасывания и оформил хет-трик!

А окончательный счет установил недавно перешедший в «Питтсбург» из «Анахайма» шведский нападающий Рикард Ракелль. В первых трех играх за команду он не набрал очков, зато сегодня отметился голом и двумя результативными передачами.