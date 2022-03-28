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Малкин — лучший русский ассистент в истории НХЛ! И этот рекорд Овечкин у него вряд ли отберет

Евгений Малкин стал лучшим русским ассистентом в истории НХЛ
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
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Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
Джино сравнялся с Федоровым, а Ови — в 70 передачах позади

Евгений Малкин принял активное участие в разгроме «Детройта» (11:2), записав на свой счет три гола и результативную передачу. Этот пас стал для 35-летнего нападающего 696-м в регулярных чемпионатах НХЛ и позволил ему догнать лучшего российского ассистента в истории лиги Сергея Федорова. Правда, форвард «Питтсбурга» провел почти на 500 матчей меньше, что и позволило ему расположиться на первой строчке рейтинга. Из действующих игроков высоко находится также Александр Овечкин (3-е место, 626 передач), а вот Артемий Панарин (366) и Никита Кучеров (350) пока не добрались даже до топ-15. Если карьера Ови в НХЛ не продлится намного дольше, чем у Малкина, этот рекорд должен остаться за Евгением.

Лучшие российские ассистенты в истории НХЛ.
Лучшие российские ассистенты в истории НХЛ.

В общем рейтинге ассистентов позиции Малкина пока не очень сильны. Пройдя Федорова, Евгений поднялся на 60-е место с отставанием в 46 передач от замыкающего полтинник Рода Бриндамора. Среди действующих игроков Малкин располагается на шестой строчке после Джо Торнтона, Сидни Кросби, Никласа Бэкстрема, Патрика Кейна и Райана Гетцлафа. При этом по средним ассистентским показателям (0,717 передачи за игру) магнитогорец 22-й в лиге, рядом с Роном Фрэнсисом и позади лучшего из россиян Артемия Панарина (0,741, 15-е место).

Лучшие ассистенты в истории НХЛ.
Лучшие ассистенты в истории НХЛ.

13-й в карьере (и первый за четыре года) хет-трик позволил Малкину не только укрепиться на пятой строчке в списке российских снайперов, но и существенно сократить отставание от четвертой позиции. Сейчас Евгения и Илью Ковальчука разделяют три шайбы. Александр Могильный опережает форварда «Питтсбурга» на 33 гола, Сергей Федоров — на 43. Ну а соревнование с Александром Овечкиным вряд ли входит в самые оптимистичные планы Малкина.

Лучшие российские снайперы в истории НХЛ.
Лучшие российские снайперы в истории НХЛ.

Успешно сыграв с «Детройтом», Евгений в очередной раз вышел на свойственный себе график набора очков — выше одного за матч. Всего дважды в карьере Джино опускался ниже гроссмейстерской отметки — да и то ненамного. Худший результат — 0,85 очка за игру — пришелся на прошлый сезон, лучший — 1,45 — на чемпионат десятилетней давности.

Сезоны Евгения Малкина в НХЛ.
Сезоны Евгения Малкина в НХЛ.

Четыре очка в ночь с воскресенья на понедельник позволили Евгению войти в десятку лучших европейских бомбардиров НХЛ. Нападающий «Питтсбурга» подвинул словака Мариана Хоссу и до шести баллов сократил отставание от великого шведа Никласа Лидстрема. Даниэля Альфредссона и Сергея Федорова Малкин вполне может подвинуть уже осенью, а вот атаку на топ-6 придется ждать явно больше года.

Лучшие европейские бомбардиры в истории НХЛ.
Лучшие европейские бомбардиры в истории НХЛ.

Наконец, о внутрикомандном. После матча с «Детройтом» Малкин вышел на третье место в клубном снайперском рейтинге, опередив Яромира Ягра (440:439), и поднялся на второе место в списке авторов решающих голов. Броски российского нападающего принесли «Пингвинам» 78 побед — на одну больше, чем у Сидни Кросби, и на одну меньше, чем у Марио Лемье.

Лучшие бомбардиры в истории «Питтсбурга».
Лучшие бомбардиры в истории «Питтсбурга».
Евгений Малкин
Сергей Федоров
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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Унижение в Питтсбурге: Малкин сделал хет-трик, а всего «Детройту» накидали 11 шайб!
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 65 43 22 93
2 Питтсбург 67 40 27 90
3 Рейнджерс 66 42 24 89
4 Вашингтон 67 37 30 84
5 Коламбус 66 32 34 69
6 Айлендерс 64 28 36 65
7 Нью-Джерси 66 24 42 53
8 Филадельфия 66 21 45 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 65 44 21 94
2 Тампа-Бэй 65 41 24 88
3 Торонто 65 41 24 87
4 Бостон 65 41 24 87
5 Детройт 66 26 40 60
6 Баффало 66 23 43 56
7 Оттава 65 23 42 52
8 Монреаль 66 18 48 47
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 66 46 20 98
2 Миннесота 64 40 24 84
3 Нэшвилл 66 38 28 80
4 Сент-Луис 64 35 29 79
5 Даллас 64 36 28 75
6 Виннипег 67 32 35 74
7 Чикаго 66 24 42 58
8 Аризона 65 20 45 45
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 65 40 25 88
2 Лос-Анджелес 67 36 31 81
3 Эдмонтон 66 36 30 77
4 Вегас 68 36 32 76
5 Ванкувер 67 32 35 73
6 Сан-Хосе 65 29 36 66
7 Анахайм 67 27 40 65
8 Сиэтл 65 20 45 46
Результаты / календарь
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2.04
28.03 01:00
Миннесота – Колорадо
 3 : 2 ОТ
28.03 01:00
Нэшвилл – Филадельфия
 5 : 4
28.03 02:00
Виннипег – Аризона
 2 : 1 ОТ
28.03 02:00
Нью-Джерси – Монреаль
 3 : 2 Б
28.03 02:00
Торонто – Флорида
 5 : 2
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 65 97
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 66 94
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 65 90
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 60 48
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 66 47
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 66 44
И КН
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 31 2.08
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 44 2.1
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 43 2.11
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