Джино сравнялся с Федоровым, а Ови — в 70 передачах позади

Евгений Малкин принял активное участие в разгроме «Детройта» (11:2), записав на свой счет три гола и результативную передачу. Этот пас стал для 35-летнего нападающего 696-м в регулярных чемпионатах НХЛ и позволил ему догнать лучшего российского ассистента в истории лиги Сергея Федорова. Правда, форвард «Питтсбурга» провел почти на 500 матчей меньше, что и позволило ему расположиться на первой строчке рейтинга. Из действующих игроков высоко находится также Александр Овечкин (3-е место, 626 передач), а вот Артемий Панарин (366) и Никита Кучеров (350) пока не добрались даже до топ-15. Если карьера Ови в НХЛ не продлится намного дольше, чем у Малкина, этот рекорд должен остаться за Евгением.

Лучшие российские ассистенты в истории НХЛ.

В общем рейтинге ассистентов позиции Малкина пока не очень сильны. Пройдя Федорова, Евгений поднялся на 60-е место с отставанием в 46 передач от замыкающего полтинник Рода Бриндамора. Среди действующих игроков Малкин располагается на шестой строчке после Джо Торнтона, Сидни Кросби, Никласа Бэкстрема, Патрика Кейна и Райана Гетцлафа. При этом по средним ассистентским показателям (0,717 передачи за игру) магнитогорец 22-й в лиге, рядом с Роном Фрэнсисом и позади лучшего из россиян Артемия Панарина (0,741, 15-е место).

Лучшие ассистенты в истории НХЛ.

13-й в карьере (и первый за четыре года) хет-трик позволил Малкину не только укрепиться на пятой строчке в списке российских снайперов, но и существенно сократить отставание от четвертой позиции. Сейчас Евгения и Илью Ковальчука разделяют три шайбы. Александр Могильный опережает форварда «Питтсбурга» на 33 гола, Сергей Федоров — на 43. Ну а соревнование с Александром Овечкиным вряд ли входит в самые оптимистичные планы Малкина.

Лучшие российские снайперы в истории НХЛ.

Успешно сыграв с «Детройтом», Евгений в очередной раз вышел на свойственный себе график набора очков — выше одного за матч. Всего дважды в карьере Джино опускался ниже гроссмейстерской отметки — да и то ненамного. Худший результат — 0,85 очка за игру — пришелся на прошлый сезон, лучший — 1,45 — на чемпионат десятилетней давности.

Сезоны Евгения Малкина в НХЛ.

Четыре очка в ночь с воскресенья на понедельник позволили Евгению войти в десятку лучших европейских бомбардиров НХЛ. Нападающий «Питтсбурга» подвинул словака Мариана Хоссу и до шести баллов сократил отставание от великого шведа Никласа Лидстрема. Даниэля Альфредссона и Сергея Федорова Малкин вполне может подвинуть уже осенью, а вот атаку на топ-6 придется ждать явно больше года.

Лучшие европейские бомбардиры в истории НХЛ.

Наконец, о внутрикомандном. После матча с «Детройтом» Малкин вышел на третье место в клубном снайперском рейтинге, опередив Яромира Ягра (440:439), и поднялся на второе место в списке авторов решающих голов. Броски российского нападающего принесли «Пингвинам» 78 побед — на одну больше, чем у Сидни Кросби, и на одну меньше, чем у Марио Лемье.