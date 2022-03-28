Малкин — лучший русский ассистент в истории НХЛ! И этот рекорд Овечкин у него вряд ли отберет
Евгений Малкин принял активное участие в разгроме «Детройта» (11:2), записав на свой счет три гола и результативную передачу. Этот пас стал для 35-летнего нападающего 696-м в регулярных чемпионатах НХЛ и позволил ему догнать лучшего российского ассистента в истории лиги Сергея Федорова. Правда, форвард «Питтсбурга» провел почти на 500 матчей меньше, что и позволило ему расположиться на первой строчке рейтинга. Из действующих игроков высоко находится также Александр Овечкин (3-е место, 626 передач), а вот Артемий Панарин (366) и Никита Кучеров (350) пока не добрались даже до топ-15. Если карьера Ови в НХЛ не продлится намного дольше, чем у Малкина, этот рекорд должен остаться за Евгением.
В общем рейтинге ассистентов позиции Малкина пока не очень сильны. Пройдя Федорова, Евгений поднялся на 60-е место с отставанием в 46 передач от замыкающего полтинник Рода Бриндамора. Среди действующих игроков Малкин располагается на шестой строчке после Джо Торнтона, Сидни Кросби, Никласа Бэкстрема, Патрика Кейна и Райана Гетцлафа. При этом по средним ассистентским показателям (0,717 передачи за игру) магнитогорец 22-й в лиге, рядом с Роном Фрэнсисом и позади лучшего из россиян Артемия Панарина (0,741, 15-е место).
13-й в карьере (и первый за четыре года) хет-трик позволил Малкину не только укрепиться на пятой строчке в списке российских снайперов, но и существенно сократить отставание от четвертой позиции. Сейчас Евгения и Илью Ковальчука разделяют три шайбы. Александр Могильный опережает форварда «Питтсбурга» на 33 гола, Сергей Федоров — на 43. Ну а соревнование с Александром Овечкиным вряд ли входит в самые оптимистичные планы Малкина.
Успешно сыграв с «Детройтом», Евгений в очередной раз вышел на свойственный себе график набора очков — выше одного за матч. Всего дважды в карьере Джино опускался ниже гроссмейстерской отметки — да и то ненамного. Худший результат — 0,85 очка за игру — пришелся на прошлый сезон, лучший — 1,45 — на чемпионат десятилетней давности.
Четыре очка в ночь с воскресенья на понедельник позволили Евгению войти в десятку лучших европейских бомбардиров НХЛ. Нападающий «Питтсбурга» подвинул словака Мариана Хоссу и до шести баллов сократил отставание от великого шведа Никласа Лидстрема. Даниэля Альфредссона и Сергея Федорова Малкин вполне может подвинуть уже осенью, а вот атаку на топ-6 придется ждать явно больше года.
Наконец, о внутрикомандном. После матча с «Детройтом» Малкин вышел на третье место в клубном снайперском рейтинге, опередив Яромира Ягра (440:439), и поднялся на второе место в списке авторов решающих голов. Броски российского нападающего принесли «Пингвинам» 78 побед — на одну больше, чем у Сидни Кросби, и на одну меньше, чем у Марио Лемье.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|65
|43
|22
|93
|2
|Питтсбург
|67
|40
|27
|90
|3
|Рейнджерс
|66
|42
|24
|89
|4
|Вашингтон
|67
|37
|30
|84
|5
|Коламбус
|66
|32
|34
|69
|6
|Айлендерс
|64
|28
|36
|65
|7
|Нью-Джерси
|66
|24
|42
|53
|8
|Филадельфия
|66
|21
|45
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|65
|44
|21
|94
|2
|Тампа-Бэй
|65
|41
|24
|88
|3
|Торонто
|65
|41
|24
|87
|4
|Бостон
|65
|41
|24
|87
|5
|Детройт
|66
|26
|40
|60
|6
|Баффало
|66
|23
|43
|56
|7
|Оттава
|65
|23
|42
|52
|8
|Монреаль
|66
|18
|48
|47
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|66
|46
|20
|98
|2
|Миннесота
|64
|40
|24
|84
|3
|Нэшвилл
|66
|38
|28
|80
|4
|Сент-Луис
|64
|35
|29
|79
|5
|Даллас
|64
|36
|28
|75
|6
|Виннипег
|67
|32
|35
|74
|7
|Чикаго
|66
|24
|42
|58
|8
|Аризона
|65
|20
|45
|45
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|65
|40
|25
|88
|2
|Лос-Анджелес
|67
|36
|31
|81
|3
|Эдмонтон
|66
|36
|30
|77
|4
|Вегас
|68
|36
|32
|76
|5
|Ванкувер
|67
|32
|35
|73
|6
|Сан-Хосе
|65
|29
|36
|66
|7
|Анахайм
|67
|27
|40
|65
|8
|Сиэтл
|65
|20
|45
|46
|28.03
|01:00
|
Миннесота – Колорадо
|3 : 2 ОТ
|28.03
|01:00
|
Нэшвилл – Филадельфия
|5 : 4
|28.03
|02:00
|
Виннипег – Аризона
|2 : 1 ОТ
|28.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Монреаль
|3 : 2 Б
|28.03
|02:00
|
Торонто – Флорида
|5 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|97
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|66
|94
|
|
Джонни Годро
Калгари
|65
|90
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|60
|48
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|66
|47
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|66
|44
|И
|КН
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|31
|2.08
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|44
|2.1
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|43
|2.11