«Он один из величайших всех времен». Малкин ярко вошел в историю
«Питтсбург» разгромил «Детройт» в результативном домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (11:2), а российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин с 4 (3+1) очками стал первой звездой вечера.
Малкин в этом матче:
— оформил хет-трик (13-й в лиге и первый с 30 января 2018 года) и сделал голевую передачу (вместе с капитаном Сидни Кросби вывел на завершение Брайана Раста);
— стал лучшим российским ассистентом в истории НХЛ с повторением рекорда Сергея Федорова — 696 передач за 970 матчей, у легенды «Детройта» — 1248 игр, на третьем месте идет капитан «Вашингтона» Александр Овечкин — 626 передач в 1262 матчах;
— вышел на чистое пятое место среди лучших российских снайперов в истории НХЛ — 440 голов, позади Павел Буре (437 голов в 702 матчах), впереди Илья Ковальчук (443 в 926), Александр Могильный (473 в 990), Сергей Федоров (483 в 1248) и идущий за рекордом Уэйна Гретцки Александр Овечкин (772 в 1262);
— вышел на десятое место среди лучших европейских бомбардиров в истории НХЛ — 1136 (440+696) очков, позади остался словак Мариан Хосса (1134 очка), ближайший ориентир — швед Никлас Лидстрем (1142 очка), в топ-10 еще два россиянина — Федоров (1179 очков, седьмое место) и Овечкин (1398 очков, третье место), а № 1 — уступивший только недостижимому рекорду Гретцки чех Яромир Ягр (1921 очко);
— вошел в топ-3 снайперов в истории «Питтсбурга» и потеснил Ягра (439 голов, 640 передач и 1079 очков в 806 матчах за «Пингвинз»), теперь россиянин (440 голов, 696 передач, 1136 очков в 970 матчах) составляет тройку лучших клуба по всем ключевым показателям результативности вместе с Сидни Кросби (510+884, 1394 в 1094) и Марио Лемье (690+1033, 1723 в 915).
«Пусть он еще не в форме, но смог сделать хет-трик»
Малкин начал этот сезон в январе после новой операции на колене и долгого восстановления. После яркого отрезка во второй половине февраля 35-летний центрфорвард притормозил в плане результативности. К рекорду Федорова он подобрался тогда же, когда Овечкин вышел к достижению Яромира Ягра по голам и топ-3 снайперов в истории. И теперь выбрался из неудачной серии — сначала снова начал забивать, а в матче с «Детройтом» оформил долгожданную рекордную передачу. Пропустив игру с «Рейнджерс» из-за недомогания (не связанного с ковидом), против «Ред Уингз» магнитогорец снова выглядел как классический Джино.
«Думаю, он прибавляет с каждой проведенной игрой. Когда он в своей лучшей форме, то это один из немногих хоккеистов, который способен управлять игрой. Нам повезло. У нас в команде есть пара таких», — сказал главный тренер «Питтсбурга» Марк Салливан.
При этом специалист так оценил уровень Малкина: «Он талант своего поколения. По моему мнению, Джино один из величайших игроков всех времен. Да, не только своего поколения. Он один из величайших игроков всех времен».
Салливан вдобавок сказал о возвращении Евгения в этом сезоне после очередной длинной паузы: «Он очень много работал, чтобы вернуться в игру. Он заслуживает большой похвалы за старания и самоотверженность, которые вложил в долгий и утомительный процесс реабилитации».
«На него так интересно смотреть. Просто невероятное мастерство. Он показывает высочайший уровень игры каждый раз, когда получает шайбу. И пусть даже он еще немного не в форме, он смог сделать хет-трик», — сказал форвард «Питтсбурга» Дэнтон Хейнен.
«Контракт Малкина — среди топ-приоритетов»
После хет-трика Малкина лед арены в Питтсбурге привычно забросали кепками. В раздевалке Евгений получил еще одну «шляпу» — переходящий приз лучшему игроку команды. Шлем россиянину передал Рикард Ракелль. Шведский форвард был обменян из «Анахайма» перед дедлайном, стал партнером по звену Джино с Растом и отметился первыми результативными действиями в новой команде — две передачи и заброшенная шайба.
У Малкина в этом сезоне — 16 голов, 16 передач и 32 очка в 30 матчах. Всего за карьеру — 440 голов, 696 передач и 1136 очков в 970 играх.
Just another 'hat' thrown Geno's way. pic.twitter.com/E7FoCOvWPm— Pittsburgh Penguins (@penguins) March 28, 2022
Джино не выходит к прессе с 24 февраля — в клубе говорят, что стараются с уважением относиться к ситуации и понимают состояние россиянина, семья хоккеиста вдалеке от него на родине. Месяц назад форвард порадовался своему участию в 500-м голе в карьере Сидни Кросби и пожелал в будущем получить от капитана ассист под свою историческую шайбу.
Многолетний контракт Малкина истекает в конце этого сезона, но сам Евгений уже обозначил желание остаться в «Питтсбурге» и готов пойти на понижение. В конце декабря он даже пошутил, что уже достаточно заработал, а потому не думает о сумме в договоре.
Генеральный менеджер «Питтсбурга» Рон Хекстолл внес контракт Малкина в число ключевых тем вместе с работой по новым соглашениям Криса Летанга и Раста.
«Очевидно, Джино и Тэнгер — два из наших топ-приоритетов. Надеюсь, в какой-то момент мы сможем прийти к тому, что устроит обе стороны, такая же ситуация и с Расти. Так что продолжаем переговоры. После дедлайна, может, отложим их, чтобы игроки сосредоточились на хоккее, но будем работать. Если нам придется переподписать их после сезона, мы это сделаем», — сказал Хекстолл в середине марта перед дедлайном.
Если ничего для сторон не изменится, Малкин получит возможность продолжить гонку за новыми рекордами в клубе всей своей североамериканской карьеры.
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|В
|П
|О
|1
|Флорида
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|21
|94
|2
|Тампа-Бэй
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|41
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|Торонто
|65
|41
|24
|87
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|24
|87
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|26
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|Баффало
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|23
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|23
|42
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|47
|Центральный дивизион
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|О
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|Колорадо
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|46
|20
|98
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|Миннесота
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|40
|24
|84
|3
|Нэшвилл
|66
|38
|28
|80
|4
|Сент-Луис
|64
|35
|29
|79
|5
|Даллас
|64
|36
|28
|75
|6
|Виннипег
|67
|32
|35
|74
|7
|Чикаго
|66
|24
|42
|58
|8
|Аризона
|65
|20
|45
|45
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|65
|40
|25
|88
|2
|Лос-Анджелес
|67
|36
|31
|81
|3
|Эдмонтон
|66
|36
|30
|77
|4
|Вегас
|68
|36
|32
|76
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|32
|35
|73
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|65
|20
|45
|46
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Вашингтон – Каролина
|- : -
|29.03
|02:30
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Сент-Луис – Ванкувер
|- : -
|29.03
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Чикаго – Баффало
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|29.03
|04:30
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Эдмонтон – Аризона
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|29.03
|05:30
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Лос-Анджелес – Сиэтл
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|И
|О
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|97
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|66
|94
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Джонни Годро
Калгари
|65
|90
|И
|Г
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Остон Мэттьюс
Торонто
|60
|48
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|66
|47
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Крис Крайдер
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