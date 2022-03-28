Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

28 марта, 12:15

«Он один из величайших всех времен». Малкин ярко вошел в историю

Форвард «Питтсбурга» Малкин стал лучшим в истории ассистентом среди россиян в НХЛ
Артем Агапов
Редактор отдела интернет
Читать «СЭ» в
Евгений Малкин в матче «Питтсбурга» с «Детройтом» (11:2).
Фото USA Today Sports
Евгений Малкин празднует хет-трик в матче «Питтсбурга» с «Детройтом» (11:2).
Фото USA Today Sports
Евгений Малкин празднует хет-трик в матче «Питтсбурга» с «Детройтом» (11:2) вместе с Сидни Кросби.
Фото USA Today Sports
Евгений Малкин (№71) вместе с Брайаном Растом (№17) и Крисом Летангом.
Фото USA Today Sports
1/4
Российский форвард «Питтсбурга» установил сразу несколько достижений.

«Питтсбург» разгромил «Детройт» в результативном домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (11:2), а российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин с 4 (3+1) очками стал первой звездой вечера.

Брайан Раст, Евгений Малкин и&nbsp;Крис Летанг. Унижение в Питтсбурге: Малкин сделал хет-трик, а всего «Детройту» накидали 11 шайб!

Малкин в этом матче:

— оформил хет-трик (13-й в лиге и первый с 30 января 2018 года) и сделал голевую передачу (вместе с капитаном Сидни Кросби вывел на завершение Брайана Раста);

— стал лучшим российским ассистентом в истории НХЛ с повторением рекорда Сергея Федорова — 696 передач за 970 матчей, у легенды «Детройта» — 1248 игр, на третьем месте идет капитан «Вашингтона» Александр Овечкин — 626 передач в 1262 матчах;

— вышел на чистое пятое место среди лучших российских снайперов в истории НХЛ — 440 голов, позади Павел Буре (437 голов в 702 матчах), впереди Илья Ковальчук (443 в 926), Александр Могильный (473 в 990), Сергей Федоров (483 в 1248) и идущий за рекордом Уэйна Гретцки Александр Овечкин (772 в 1262);

— вышел на десятое место среди лучших европейских бомбардиров в истории НХЛ — 1136 (440+696) очков, позади остался словак Мариан Хосса (1134 очка), ближайший ориентир — швед Никлас Лидстрем (1142 очка), в топ-10 еще два россиянина — Федоров (1179 очков, седьмое место) и Овечкин (1398 очков, третье место), а № 1 — уступивший только недостижимому рекорду Гретцки чех Яромир Ягр (1921 очко);

— вошел в топ-3 снайперов в истории «Питтсбурга» и потеснил Ягра (439 голов, 640 передач и 1079 очков в 806 матчах за «Пингвинз»), теперь россиянин (440 голов, 696 передач, 1136 очков в 970 матчах) составляет тройку лучших клуба по всем ключевым показателям результативности вместе с Сидни Кросби (510+884, 1394 в 1094) и Марио Лемье (690+1033, 1723 в 915).

«Пусть он еще не в форме, но смог сделать хет-трик»

Малкин начал этот сезон в январе после новой операции на колене и долгого восстановления. После яркого отрезка во второй половине февраля 35-летний центрфорвард притормозил в плане результативности. К рекорду Федорова он подобрался тогда же, когда Овечкин вышел к достижению Яромира Ягра по голам и топ-3 снайперов в истории. И теперь выбрался из неудачной серии — сначала снова начал забивать, а в матче с «Детройтом» оформил долгожданную рекордную передачу. Пропустив игру с «Рейнджерс» из-за недомогания (не связанного с ковидом), против «Ред Уингз» магнитогорец снова выглядел как классический Джино.

«Думаю, он прибавляет с каждой проведенной игрой. Когда он в своей лучшей форме, то это один из немногих хоккеистов, который способен управлять игрой. Нам повезло. У нас в команде есть пара таких», — сказал главный тренер «Питтсбурга» Марк Салливан.

При этом специалист так оценил уровень Малкина: «Он талант своего поколения. По моему мнению, Джино один из величайших игроков всех времен. Да, не только своего поколения. Он один из величайших игроков всех времен».

Евгений Малкин празднует хет-трик в&nbsp;матче &laquo;Питтсбурга&raquo; с &laquo;Детройтом&raquo; (11:2). Малкин — лучший русский ассистент в истории НХЛ! И этот рекорд Овечкин у него вряд ли отберет

Салливан вдобавок сказал о возвращении Евгения в этом сезоне после очередной длинной паузы: «Он очень много работал, чтобы вернуться в игру. Он заслуживает большой похвалы за старания и самоотверженность, которые вложил в долгий и утомительный процесс реабилитации».

«На него так интересно смотреть. Просто невероятное мастерство. Он показывает высочайший уровень игры каждый раз, когда получает шайбу. И пусть даже он еще немного не в форме, он смог сделать хет-трик», — сказал форвард «Питтсбурга» Дэнтон Хейнен.

Евгений Малкин празднует хет-трик в матче «Питтсбурга» с «Детройтом» (11:2) вместе с Сидни Кросби. Фото USA Today Sports
Евгений Малкин празднует хет-трик в матче «Питтсбурга» с «Детройтом» (11:2) вместе с Сидни Кросби.
Фото USA Today Sports

«Контракт Малкина — среди топ-приоритетов»

После хет-трика Малкина лед арены в Питтсбурге привычно забросали кепками. В раздевалке Евгений получил еще одну «шляпу» — переходящий приз лучшему игроку команды. Шлем россиянину передал Рикард Ракелль. Шведский форвард был обменян из «Анахайма» перед дедлайном, стал партнером по звену Джино с Растом и отметился первыми результативными действиями в новой команде — две передачи и заброшенная шайба.

У Малкина в этом сезоне — 16 голов, 16 передач и 32 очка в 30 матчах. Всего за карьеру — 440 голов, 696 передач и 1136 очков в 970 играх.

Джино не выходит к прессе с 24 февраля — в клубе говорят, что стараются с уважением относиться к ситуации и понимают состояние россиянина, семья хоккеиста вдалеке от него на родине. Месяц назад форвард порадовался своему участию в 500-м голе в карьере Сидни Кросби и пожелал в будущем получить от капитана ассист под свою историческую шайбу.

Многолетний контракт Малкина истекает в конце этого сезона, но сам Евгений уже обозначил желание остаться в «Питтсбурге» и готов пойти на понижение. В конце декабря он даже пошутил, что уже достаточно заработал, а потому не думает о сумме в договоре.

Евгений Малкин. Малкин не думает о новом контракте: «Я уже достаточно богатый парень»

Генеральный менеджер «Питтсбурга» Рон Хекстолл внес контракт Малкина в число ключевых тем вместе с работой по новым соглашениям Криса Летанга и Раста.

«Очевидно, Джино и Тэнгер — два из наших топ-приоритетов. Надеюсь, в какой-то момент мы сможем прийти к тому, что устроит обе стороны, такая же ситуация и с Расти. Так что продолжаем переговоры. После дедлайна, может, отложим их, чтобы игроки сосредоточились на хоккее, но будем работать. Если нам придется переподписать их после сезона, мы это сделаем», — сказал Хекстолл в середине марта перед дедлайном.

Если ничего для сторон не изменится, Малкин получит возможность продолжить гонку за новыми рекордами в клубе всей своей североамериканской карьеры.

Евгений Малкин
Сергей Федоров
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Питтсбург Пингвинз
Майк Салливан
1
5
Читайте также
Бузова пришла на спортивное ТВ: сказала, что ей нравится «мальчик из «Динамо». Обошлось без скандала
Алчный безумец, ненавидевший белых. Каким был отец сестер Уильямс, за роль которого Уиллу Смиту дали «Оскар»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Свинский поступок канадского защитника: после гола Капризова он толкнул Кирилла на ворота
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 65 43 22 93
2 Питтсбург 67 40 27 90
3 Рейнджерс 66 42 24 89
4 Вашингтон 67 37 30 84
5 Коламбус 66 32 34 69
6 Айлендерс 64 28 36 65
7 Нью-Джерси 66 24 42 53
8 Филадельфия 66 21 45 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 65 44 21 94
2 Тампа-Бэй 65 41 24 88
3 Торонто 65 41 24 87
4 Бостон 65 41 24 87
5 Детройт 66 26 40 60
6 Баффало 66 23 43 56
7 Оттава 65 23 42 52
8 Монреаль 66 18 48 47
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 66 46 20 98
2 Миннесота 64 40 24 84
3 Нэшвилл 66 38 28 80
4 Сент-Луис 64 35 29 79
5 Даллас 64 36 28 75
6 Виннипег 67 32 35 74
7 Чикаго 66 24 42 58
8 Аризона 65 20 45 45
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 65 40 25 88
2 Лос-Анджелес 67 36 31 81
3 Эдмонтон 66 36 30 77
4 Вегас 68 36 32 76
5 Ванкувер 67 32 35 73
6 Сан-Хосе 65 29 36 66
7 Анахайм 67 27 40 65
8 Сиэтл 65 20 45 46
Результаты / календарь
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
29.03 02:00
Вашингтон – Каролина
 - : -
29.03 02:30
Сент-Луис – Ванкувер
 - : -
29.03 03:30
Чикаго – Баффало
 - : -
29.03 04:30
Эдмонтон – Аризона
 - : -
29.03 05:30
Лос-Анджелес – Сиэтл
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 65 97
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 66 94
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 65 90
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 60 48
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 66 47
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 66 44
И КН
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 31 2.08
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 44 2.1
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 43 2.11
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости