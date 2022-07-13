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Сегодня, 13:10

У Малкина все будет хорошо. Но у «Питтсбурга» нет реальных шансов на кубок

Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Евгений Малкин.
Фото Global Look Press
Лидеры команды — в категории 35+.

Примерно за полсуток до открытия рынка свободных агентов счастливо разрешился один из самых его важных вопросов — Евгений Малкин остался в «Питтсбурге» еще на четыре года. Его новый контракт, по которому нападающий заработает 24,4 миллиона долларов, включает пункт о полном запрете на обмен.

Уход Малкина, казавшийся неизбежным еще вчера, сразу воспринимался как дичайший нонсенс. Любимец Марио Лемье, живая клубная легенда, обладатель большого количества индивидуальных и командных призов не должен покидать «Пингвинз» с осадком на душе из-за минимальных разногласий по сроку нового соглашения.

Североамериканские коллеги утверждают, что в последний момент в дело вмешался капитан команды Сидни Кросби. Он сделал все, чтобы удержать своего лучшего партнера по атаке, с которым прошел бок о бок в радости и горе более полутора десятка лет. Руководство клуба все-таки согласилось на основное условие игрока, выписав ему требуемые четыре года вместо компромиссных трех.

Евгений Малкин. Малкин остается! Легендарный нападающий подписал новый контракт с «Питтсбургом»

Однако автор The Athletic Роб Руссо, основываясь на своих источниках, уверен, что Малкин со своим агентом Джеем Пи Барри сами пошли ва-банк, не оставив генеральному менеджеру Рону Хекстоллу место для выбора. Расставание с русским ветераном расстроило бы почти всех, кто причастен к клубной организации, поэтому потенциально очень шумный скандал был потушен в самый последний момент.

Фраза про «сказку со счастливым концом» в нынешней ситуации полностью неуместна. У Малкина все будет хорошо, но в своем нынешнем виде «Питтсбург» остается крепкой командой без реальных шансов побороться за Кубок Стэнли. Тройка лидеров и старожилов, на которой держится коллектив, — Кросби, Малкин и недавно подписанный еще на шесть лет защитник Крис Летанг — находится в возрастной категории 35+. Крайне сомнительно, что у ветеранов при всем уважении к их опыту и мастерству еще остались ресурсы, чтобы в плей-офф обыгрывать в Восточной конференции мощную «Тампу» и прогрессирующие «Рейнджерс», «Флориду», «Каролину», «Торонто». Команда находится в точке, которая идет к угасанию.

Евгений Малкин. Малкин получил новый контракт в «Питтсбурге»: все, что вам нужно знать

С медийной точки зрения сюжет «Малкин в новом клубе» был бы невероятно интересным. Жаль, что мы так и не узнаем, как бы он проявил себя, расставшись с Кросби и К. Россиянин сделал все, чтобы остаться в зоне комфорта. Выглядел процесс не слишком симпатично. Но это именно тот случай, когда игрока сложно осуждать. Никто не будет по доброй воле покидать любимую работу, где ты невероятно успешен и почти все тебя от души обожают много лет. На месте Малкина хотел бы оказаться любой профессиональный спортсмен. Провести долгую карьеру в НХЛ в одном клубе — это достижение.

Евгений Малкин
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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Малкин получил новый контракт в «Питтсбурге»: все, что вам нужно знать
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