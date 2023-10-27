Панарин — в огне на старте сезона: набирает очки в каждом матче, а «Рейнджерс» возглавили дивизион
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Рейнджерс» — 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)
Голы: Фокс — 2 (бол., Трочек, Панарин), 23:32 — 0:1. Шнайдер — 1 (Веси, Фокс), 32:03 — 0:2. Лафренье — 4 (Панарин, Шнайдер), 38:09 — 0:3.
Вратари: Скиннер — Куик.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 29 (5+13+11) — 32 (10+18+4).
Наши: — - Панарин (17.38/7/+1).
27 октября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
После сенсационного вылета в первом раунде плей-офф от «Нью-Джерси» лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин получил справедливую порцию критики. За семь матчей нападающий сделал лишь две передачи, причем обе — в первой игре. Ньюйоркцы неожиданно быстро закончили кубковый поход. Летом Панарин сбрил запоминающиеся кудри и подстригся по-армейски — налысо. Если в смене имиджа скрывалась попытка перезагрузить карьеру, то план Артемия можно признать успешным. Форвард набирает очки в седьмом матче подряд и лидирует в списке бомбардиров «Рейнджерс».
Панарин продлил результативную серию в игре с разобранным «Эдмонтоном». Из-за травмы «Ойлерз» остались без всемогущего Коннора Макдэвида. Потеря ключевой фигуры в атаке — большой удар для команды. Представьте, каково гроссмейстеру начинать шахматную партию без ферзя? Согласитесь, приятного в такой ситуации мало. Главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт так и не придумал, как заменить Макдэвида. Без канадского гения «Ойлерз» проиграли второй матч кряду.
Наставник «Рейнджерс» Питер Лавиолетт оставил в запасе Игоря Шестеркина и доверился номинальному дублеру — Джонатану Куику. Ветеран отыграл без ошибок. Только благодаря сейвам американца и помощи защитников «Ойлерз» ушли со льда без голов. Хотя моментов оставшиеся без Макдэвида «Нефтяники» создали достаточно. Куик отразил 29 бросков, а по статистике ожидаемых голов (xG) хозяева наиграли на 3,45 шайбы только в равных составах.
Ньюйоркцы отыграли предельно грамотно и победили с запасом. От четвертой пропущенной шайбы голкипера «Ойлерз» Стюарта Скиннера уберег только успешный тренерский запрос. Арбитры справедливо отменили гол Уилла Куилля — нападающий переправил шайбу в ворота коньком. «Рейнджерс» забивали только во втором периоде. Все началось с удачно разыгранного большинства и роскошного броска в касание Адама Фокса, которому ассистировали Винс Трочек и Панарин. «Рейнджерс» входят в шестерку лучших команд лиги по реализации большинства. С «Эдмонтоном» ньюйоркцы подтвердили, что против них лучше не удаляться.
Лавиолетт использует Панарина в тройке с Алексом Лафренье и Филипом Хытилом. В сезоне-2021/22 экс-наставник «Рейнджерс» Жерар Галлан собрал Kids Line, объединив нынешних партнеров Артемия с Каапо Каако. Новый тренер перетряхнул сочетания, и теперь уроженец Коркино — самый настоящий Daddy для Лафренье и Хытила. В связке с Артемием канадец все чаще вспоминает, что в 2020 году ньюйоркцы выбрали его под первым номером драфта. В матче с «Эдмонтоном» Лафренье нарисовал классный сольный проход, но Скиннер справился с коварным броском ловушкой. Бессилен вратарь «Ойлерз» был, когда Панарин выдал шикарный поперечный пас, а Алекс в касание зарядил в ближний угол.
«Рейнджерс» продлили победную серию до трех матчей, в каждом из которых практически эталонно действовали в обороне. По первым играм регулярки назначение Лавиолетта можно признать успешным. Панарин набирает очки семь матчей подряд, команда лидирует в «Столичном» дивизионе, а главное — побеждает с запасом прочности, даже когда Шестеркин смотрит хоккей со скамейки.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|7
|5
|2
|10
|2
|Филадельфия
|7
|4
|3
|9
|3
|Коламбус
|7
|3
|4
|8
|4
|Каролина
|8
|4
|4
|8
|5
|Нью-Джерси
|6
|3
|3
|7
|6
|Айлендерс
|6
|3
|3
|7
|7
|Питтсбург
|7
|3
|4
|6
|8
|Вашингтон
|6
|2
|4
|5
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|7
|6
|1
|13
|2
|Детройт
|8
|5
|3
|11
|3
|Торонто
|7
|5
|2
|10
|4
|Тампа-Бэй
|8
|4
|4
|10
|5
|Монреаль
|7
|4
|3
|9
|6
|Флорида
|6
|3
|3
|6
|7
|Баффало
|7
|3
|4
|6
|8
|Оттава
|7
|3
|4
|6
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|7
|6
|1
|12
|2
|Даллас
|6
|4
|2
|9
|3
|Виннипег
|7
|4
|3
|8
|4
|Сент-Луис
|6
|3
|3
|7
|5
|Миннесота
|7
|3
|4
|7
|6
|Аризона
|6
|3
|3
|6
|7
|Нэшвилл
|7
|3
|4
|6
|8
|Чикаго
|7
|2
|5
|4
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|7
|7
|0
|14
|2
|Ванкувер
|6
|4
|2
|8
|3
|Лос-Анджелес
|6
|3
|3
|7
|4
|Анахайм
|7
|3
|4
|6
|5
|Сиэтл
|8
|2
|6
|6
|6
|Калгари
|8
|2
|6
|5
|7
|Эдмонтон
|7
|1
|6
|3
|8
|Сан-Хосе
|7
|0
|7
|1
|28.10
|01:00
|
Вегас – Чикаго
|- : -
|28.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Баффало
|- : -
|28.10
|02:00
|
Вашингтон – Миннесота
|- : -
|28.10
|02:00
|
Каролина – Сан-Хосе
|- : -
|28.10
|05:00
|
Ванкувер – Сент-Луис
|- : -
|28.10
|05:00
|
Аризона – Лос-Анджелес
|- : -
|28.10
|20:00
|
Филадельфия – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|6
|17
|
|
Дилан Ларкин
Детройт
|8
|15
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|8
|13
|И
|Г
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|8
|9
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|7
|7
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|6
|7
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|3
|0.41
|
|
Джозеф Уолл
Торонто
|4
|1.32
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|3
|1.33