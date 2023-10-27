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27 октября, 09:00

Панарин — в огне на старте сезона: набирает очки в каждом матче, а «Рейнджерс» возглавили дивизион

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
Ньюйоркцы под ноль обыграли «Эдмонтон», который из-за травмы остался без Коннора Макдэвида.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Рейнджерс» — 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)
Голы: Фокс — 2 (бол., Трочек, Панарин), 23:32 — 0:1. Шнайдер — 1 (Веси, Фокс), 32:03 — 0:2. Лафренье — 4 (Панарин, Шнайдер), 38:09 — 0:3.
Вратари: Скиннер — Куик.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 29 (5+13+11) — 32 (10+18+4).
Наши: — - Панарин (17.38/7/+1).
27 октября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

После сенсационного вылета в первом раунде плей-офф от «Нью-Джерси» лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин получил справедливую порцию критики. За семь матчей нападающий сделал лишь две передачи, причем обе — в первой игре. Ньюйоркцы неожиданно быстро закончили кубковый поход. Летом Панарин сбрил запоминающиеся кудри и подстригся по-армейски — налысо. Если в смене имиджа скрывалась попытка перезагрузить карьеру, то план Артемия можно признать успешным. Форвард набирает очки в седьмом матче подряд и лидирует в списке бомбардиров «Рейнджерс».

Панарин продлил результативную серию в игре с разобранным «Эдмонтоном». Из-за травмы «Ойлерз» остались без всемогущего Коннора Макдэвида. Потеря ключевой фигуры в атаке — большой удар для команды. Представьте, каково гроссмейстеру начинать шахматную партию без ферзя? Согласитесь, приятного в такой ситуации мало. Главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт так и не придумал, как заменить Макдэвида. Без канадского гения «Ойлерз» проиграли второй матч кряду.

Наставник «Рейнджерс» Питер Лавиолетт оставил в запасе Игоря Шестеркина и доверился номинальному дублеру — Джонатану Куику. Ветеран отыграл без ошибок. Только благодаря сейвам американца и помощи защитников «Ойлерз» ушли со льда без голов. Хотя моментов оставшиеся без Макдэвида «Нефтяники» создали достаточно. Куик отразил 29 бросков, а по статистике ожидаемых голов (xG) хозяева наиграли на 3,45 шайбы только в равных составах.

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Ньюйоркцы отыграли предельно грамотно и победили с запасом. От четвертой пропущенной шайбы голкипера «Ойлерз» Стюарта Скиннера уберег только успешный тренерский запрос. Арбитры справедливо отменили гол Уилла Куилля — нападающий переправил шайбу в ворота коньком. «Рейнджерс» забивали только во втором периоде. Все началось с удачно разыгранного большинства и роскошного броска в касание Адама Фокса, которому ассистировали Винс Трочек и Панарин. «Рейнджерс» входят в шестерку лучших команд лиги по реализации большинства. С «Эдмонтоном» ньюйоркцы подтвердили, что против них лучше не удаляться.

Лавиолетт использует Панарина в тройке с Алексом Лафренье и Филипом Хытилом. В сезоне-2021/22 экс-наставник «Рейнджерс» Жерар Галлан собрал Kids Line, объединив нынешних партнеров Артемия с Каапо Каако. Новый тренер перетряхнул сочетания, и теперь уроженец Коркино — самый настоящий Daddy для Лафренье и Хытила. В связке с Артемием канадец все чаще вспоминает, что в 2020 году ньюйоркцы выбрали его под первым номером драфта. В матче с «Эдмонтоном» Лафренье нарисовал классный сольный проход, но Скиннер справился с коварным броском ловушкой. Бессилен вратарь «Ойлерз» был, когда Панарин выдал шикарный поперечный пас, а Алекс в касание зарядил в ближний угол.

«Рейнджерс» продлили победную серию до трех матчей, в каждом из которых практически эталонно действовали в обороне. По первым играм регулярки назначение Лавиолетта можно признать успешным. Панарин набирает очки семь матчей подряд, команда лидирует в «Столичном» дивизионе, а главное — побеждает с запасом прочности, даже когда Шестеркин смотрит хоккей со скамейки.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 7 5 2 10
2 Филадельфия 7 4 3 9
3 Коламбус 7 3 4 8
4 Каролина 8 4 4 8
5 Нью-Джерси 6 3 3 7
6 Айлендерс 6 3 3 7
7 Питтсбург 7 3 4 6
8 Вашингтон 6 2 4 5
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 7 6 1 13
2 Детройт 8 5 3 11
3 Торонто 7 5 2 10
4 Тампа-Бэй 8 4 4 10
5 Монреаль 7 4 3 9
6 Флорида 6 3 3 6
7 Баффало 7 3 4 6
8 Оттава 7 3 4 6
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 7 6 1 12
2 Даллас 6 4 2 9
3 Виннипег 7 4 3 8
4 Сент-Луис 6 3 3 7
5 Миннесота 7 3 4 7
6 Аризона 6 3 3 6
7 Нэшвилл 7 3 4 6
8 Чикаго 7 2 5 4
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 7 7 0 14
2 Ванкувер 6 4 2 8
3 Лос-Анджелес 6 3 3 7
4 Анахайм 7 3 4 6
5 Сиэтл 8 2 6 6
6 Калгари 8 2 6 5
7 Эдмонтон 7 1 6 3
8 Сан-Хосе 7 0 7 1
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28.10 01:00
Вегас – Чикаго
 - : -
28.10 02:00
Нью-Джерси – Баффало
 - : -
28.10 02:00
Вашингтон – Миннесота
 - : -
28.10 02:00
Каролина – Сан-Хосе
 - : -
28.10 05:00
Ванкувер – Сент-Луис
 - : -
28.10 05:00
Аризона – Лос-Анджелес
 - : -
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Филадельфия – Анахайм
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Вратари (КН)
И О
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 6 17
Дилан Ларкин

Дилан Ларкин

Детройт

 8 15
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Детройт

 8 13
И Г
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Детройт

 8 9
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 7 7
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 6 7
И КН
Джонатан Куик

Джонатан Куик

Рейнджерс

 3 0.41
Джозеф Уолл

Джозеф Уолл

Торонто

 4 1.32
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 3 1.33
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