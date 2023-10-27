Панарин — в огне на старте сезона: набирает очки в каждом матче, а «Рейнджерс» возглавили дивизион

Ньюйоркцы под ноль обыграли «Эдмонтон», который из-за травмы остался без Коннора Макдэвида.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Рейнджерс» — 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Голы: Фокс — 2 (бол., Трочек, Панарин), 23:32 — 0:1. Шнайдер — 1 (Веси, Фокс), 32:03 — 0:2. Лафренье — 4 (Панарин, Шнайдер), 38:09 — 0:3.

Вратари: Скиннер — Куик.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 29 (5+13+11) — 32 (10+18+4).

Наши: — - Панарин (17.38/7/+1).

27 октября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

После сенсационного вылета в первом раунде плей-офф от «Нью-Джерси» лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин получил справедливую порцию критики. За семь матчей нападающий сделал лишь две передачи, причем обе — в первой игре. Ньюйоркцы неожиданно быстро закончили кубковый поход. Летом Панарин сбрил запоминающиеся кудри и подстригся по-армейски — налысо. Если в смене имиджа скрывалась попытка перезагрузить карьеру, то план Артемия можно признать успешным. Форвард набирает очки в седьмом матче подряд и лидирует в списке бомбардиров «Рейнджерс».

Панарин продлил результативную серию в игре с разобранным «Эдмонтоном». Из-за травмы «Ойлерз» остались без всемогущего Коннора Макдэвида. Потеря ключевой фигуры в атаке — большой удар для команды. Представьте, каково гроссмейстеру начинать шахматную партию без ферзя? Согласитесь, приятного в такой ситуации мало. Главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт так и не придумал, как заменить Макдэвида. Без канадского гения «Ойлерз» проиграли второй матч кряду.

Наставник «Рейнджерс» Питер Лавиолетт оставил в запасе Игоря Шестеркина и доверился номинальному дублеру — Джонатану Куику. Ветеран отыграл без ошибок. Только благодаря сейвам американца и помощи защитников «Ойлерз» ушли со льда без голов. Хотя моментов оставшиеся без Макдэвида «Нефтяники» создали достаточно. Куик отразил 29 бросков, а по статистике ожидаемых голов (xG) хозяева наиграли на 3,45 шайбы только в равных составах.

Ньюйоркцы отыграли предельно грамотно и победили с запасом. От четвертой пропущенной шайбы голкипера «Ойлерз» Стюарта Скиннера уберег только успешный тренерский запрос. Арбитры справедливо отменили гол Уилла Куилля — нападающий переправил шайбу в ворота коньком. «Рейнджерс» забивали только во втором периоде. Все началось с удачно разыгранного большинства и роскошного броска в касание Адама Фокса, которому ассистировали Винс Трочек и Панарин. «Рейнджерс» входят в шестерку лучших команд лиги по реализации большинства. С «Эдмонтоном» ньюйоркцы подтвердили, что против них лучше не удаляться.

Лавиолетт использует Панарина в тройке с Алексом Лафренье и Филипом Хытилом. В сезоне-2021/22 экс-наставник «Рейнджерс» Жерар Галлан собрал Kids Line, объединив нынешних партнеров Артемия с Каапо Каако. Новый тренер перетряхнул сочетания, и теперь уроженец Коркино — самый настоящий Daddy для Лафренье и Хытила. В связке с Артемием канадец все чаще вспоминает, что в 2020 году ньюйоркцы выбрали его под первым номером драфта. В матче с «Эдмонтоном» Лафренье нарисовал классный сольный проход, но Скиннер справился с коварным броском ловушкой. Бессилен вратарь «Ойлерз» был, когда Панарин выдал шикарный поперечный пас, а Алекс в касание зарядил в ближний угол.

«Рейнджерс» продлили победную серию до трех матчей, в каждом из которых практически эталонно действовали в обороне. По первым играм регулярки назначение Лавиолетта можно признать успешным. Панарин набирает очки семь матчей подряд, команда лидирует в «Столичном» дивизионе, а главное — побеждает с запасом прочности, даже когда Шестеркин смотрит хоккей со скамейки.