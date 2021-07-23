Семь главных русских юниоров на драфте НХЛ. Форвард, чуть не побивший рекорд Овечкина, и редкий топ-центр из России

Первый раунд — уже сегодня ночью. Представляем лучших россиян, которых могут выбрать клубы НХЛ.

Федор Свечков

Год рождения: 2003

Позиция: центральный нападающий

Школа: «Лада» Тольятти

Клуб: СКА

Статистика в сезоне-2020/21: ВХЛ — 38 матчей, 15 (5+10) очков, МХЛ — 15 матчей, 15 (4+11) очков

Прогноз «СЭ» на драфт: первый раунд, 14-15-й выбор

Крэйг Баттон из TSN поставил воспитанника «Лады» на шестое место в своем итоговом рейтинге. Не факт, что Свечков уйдет так высоко, но, скорее всего, именно он станет первым россиянином, который будет выбран сегодня ночью.

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О том, насколько крут Федор, говорит простой факт — им интересовалась половина топ-клубов КХЛ, СКА на протяжении двух лет охотился за талантливым центром и сумел угнать его из-под носа у «Трактора» только этим летом. Как признался в интервью «СЭ» сам нападающий, прошлым летом его зазывали к себе не только российские гранды, но и клубы из канадской CHL. Однако тогда он решил остаться в родном городе и подавляющую часть прошлого сезона рубился со взрослыми, став самым молодым игроком ВХЛ. Причем в «Ладе» 18-летний пацан не просто набивал шишки и выходил на несколько смен, а набирал очки, временами поднимался в первое звено и к концу регулярного чемпионата завоевал твердое место в основе.

Russia leads 1-0 after a great shift from the boys in red.



Fyodor Svechkov's strong tournament continues by setting up Danila Yurov. 1-0. #U18Worlds pic.twitter.com/vQ4bTc9Ep8 — Steven Ellis (@StevenEllisTHN) April 29, 2021

Среди энхаэловских оценщиков есть расхожее мнение, что Свечков — диспетчер, у которого есть практически все. Он прекрасно видит поляну и открывания партнеров, способен определять игру всего звена и при этом не отлынивает от оборонительных обязанностей. Реальные претензии есть только к его стартовой и дистанционной скоростям. Ах да! Как и любой российский центр, новичок СКА слабо играет на точке.

Finland — Rusia 1:3



Yurov with a slick move. Russia takes a two goal lead.



? Svechkov

? Yurov#U18MensWorlds pic.twitter.com/uBaHvxPRxd — Marek Novotny (@MarekNovotny96) April 27, 2021

На серебряном ЮЧМ первый центр команды Альберта Лещева роскошно связывал Данилу Юрова и Ивана Мирошниченко, но моментами проседал в динамике. Но светлая голова, высокое хоккейное IQ, классное голевое чутье и умение пахать когда нужно перевешивают недостатки. Да и сейчас Федор в таком возрасте, когда почти все проблемы можно поправить. Есть ощущение, что Свечков готов стабильно играть в КХЛ. Но как Валерий Брагин будет переваривать семерых центров в основе, вряд ли знает даже он сам.

Никита Чибриков

Год рождения: 2003

Позиция: крайний нападающий

Школа: «Динамо» Москва

Клуб: СКА

Статистика в сезоне-2020/21: КХЛ — 16 матчей, 2 (1+1) очка, ВХЛ — 20 матчей, 8 (3+5) очков, МХЛ — 11 матчей, 9 (3+6) очков

Прогноз «СЭ»: первый раунд, 25-32-й выбор

Прошлым летом воспитанник школы «Динамо» и капитан юниорской оказался одним из участников размена на Дмитрия Кагарлицкого и переехал из Москвы в Санкт-Петербург. Учитывая, как неохотно бело-голубые привлекают свою молодежь в основу, Чибриков только выиграл от этой сделки. В начале осени Никита был одним из тех, кого пришлось экстренно поднять в основу после эпидемии коронавируса в СКА. В матче с «Амуром» он впервые отличился в КХЛ, став самым молодым хоккеистом с голом за СКА в КХЛ (17 лет 229 дней). Более того, до него никто из хоккеистов 2003 года рождения в КХЛ еще не забивал.

We have a goal from the 17-year-old!



Congrats to Nikita Chibrikov on his first in the KHL! pic.twitter.com/iNjIEilmeI — KHL (@khl_eng) October 2, 2020

Чибриков — нападающий без ярко выраженных слабых сторон, который может сыграть как в центре, так и на фланге. Сложно выделить его плюсы или минусы. Все примерно на одном хорошем уровне. Разве что при своем росте он должен быть на порядок быстрее и поработать над первым шагом.

Don't you just love it when players get back-to-back goals? ?



Nikita Chibrikov gets 2?? in a row to widen the lead for @russiahockey over @leijonat #U18Worlds pic.twitter.com/IUD2eWqEEs — IIHF (@IIHFHockey) May 6, 2021

Кстати, в феврале Чибриков неожиданно для всех попал в состав взрослой сборной на Шведские игры и, сыграв в матче с финнами, стал третьим в списке самых молодых хоккеистов в истории сборной России. Раньше него (17 лет 11 месяцев 26 дней) дебютировали только Владислав Третьяк (17 лет 7 месяцев 8 дней) и Александр Овечкин (17 лет 11 месяцев и 15 дней). А уже через пару дней в игре с чехами Никита забросил первую шайбу за национальную команду.

??Выйдя на лед в первом матче на Шведских играх-2021, Никита Чибриков (17 лет 11 мес 26 дней) стал третьим самым молодым игроком национальной сборной в отечественном хоккее. Владиславу Третьяку в день дебюта было 17 лет 7 мес 8 дней. Александру Овечкину — 17 лет 11 мес и 15 дней. pic.twitter.com/hXwM4FttjL — Хоккей России (@russiahockey) February 11, 2021

За океаном уверены, что москвич может вырасти в очередного элитного российского вингера, а его агент Дэн Мильштейн нескромно сравнивает Чибрикова с другим своим клиентом — Никитой Кучеровым. Многие зарубежные авторы на протяжении двух лет называли его сильнейшим российским форвардом предстоящего драфта. Но объяснить, почему в преддрафтовый год он уступил первенство Свечкову, никто толком не может. Подозреваем, что некоторые энхаэловские клубы отпугивает его готовность задержаться в СКА на несколько лет.

Даниил Чайка

Год рождения: 2002

Позиция: защитник

Школа: Спартак / ЦСКА

Клуб: «Гельф Шторм» (OHL) / ЦСКА

Статистика в сезоне-2020/21: КХЛ — 11 матчей, 2 (1+1) очка, ВХЛ — 10 матчей, 1 (0+1) очко, МХЛ — 5 матчей, 4 (1+3) очка

Прогноз «СЭ»: начало второго раунда

Когда-то гуру скаутинга Кори Пронман ставил в своем раннем рейтинге долговязого защитника на 11-е место и называл сильнейшим россиянином на предстоящем драфте. Теперь же он приспустил Чайку в район 17-25-го места и уже не уверен, что в реальности Даниил будет выбран в первый день.

WATCH THIS: Daniil Chayka in OT ?@GTHLHockey's @JrCanadiensAAA headed to Monday's #OHLCup Final with a dramatic comeback win eliminating top ranked Marlboros. pic.twitter.com/PND5mg0HI9 — OntarioHockeyLeague (@OHLHockey) March 18, 2018

В 14 лет воспитанник «Спартака» после нескольких лет в школе ЦСКА рванул развиваться в канадский миджет (система детских лиг) в команду с диссонансно-извращенным названием «Торонто Канадиенс». Спустя год через внутренний драфт попал в CHL на сезон раньше остальных россиян и постоянно был на виду у североамериканских скаутов. Два сезона провел в бывшем клубе Дрю Даути «Гельфе», с которым дважды взял чемпионство в юниорской лиге Онтарио, а прошлым летом вынужденно вернулся в систему ЦСКА и весь сезон разрывался между КХЛ, ВХЛ и МХЛ.

У Даниила есть хороший бросок и прекрасные атакующие инстинкты, которые делают из него регулярного игрока большинства. Он не боится рисковать (порой безрассудно) и любит лезть вглубь. В России, где многие тренеры просят защитников не лезть дальше чужих «усов», за такое стараются бить по рукам, но в Канаде россиянина не ограничивали.

Daniil Chayka («21) scores his first MHL goal of the season. #2021NHLDraft | ? #MHL pic.twitter.com/0XhenxMeVf — Dylan Griffing (@GriffingDylan) February 21, 2021

Но с позиционной игрой в своей зоне и катанием у него точно есть проблемы. Тяжелые ноги, не лучшая координация вкупе с балансом и выбор позиции перекрывают положительное впечатление от весьма осознанных решений в чужой зоне.

Результативная ошибка Даниила Чайки pic.twitter.com/VZ3cHtvda8 — Krusty Krab (@KrustyK34377291) July 22, 2021

Минувшей зимой он был одним из семерых игроков 2002 года рождения в составе сборной России на МЧМ и в Эдмонтоне запомнился всем лишь несколькими результативными ошибками, крайне слабым движением и порой слишком рискованными ходами. В итоге Чайку перевели из трех первых пар на позицию седьмого защитника.

Прибавлять Чайке стоит в «физике» — при внушительных габаритах (194 см, 84 кг) его верхняя часть тела выглядит худощаво и не позволяет доминировать в силовой, используя весь потенциал. За счет длинных рук и клюшки он умеет здорово укрывать шайбу — если прокачает верх, то оттереть его будет еще сложнее.

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За год акции Чайки обвалились, но его атакующие навыки вполне могут помочь ему уйти в конце первого раунда. В Северной Америке превалирует мнение, что аренда в систему ЦСКА не пошла Даниилу на пользу. С одной стороны, вертикаль армейцев весьма странно работает в отношении молодежи, по-настоящему понимает, по каким законам она функционирует, только Игорь Есмантович. По какому принципу Даниила кидали из лиги в лигу, определить сложно. С другой — красно-синие согласились предоставить игровое время защитнику молодежки, голова которого с детства развернута в сторону НХЛ, хотя не обязаны были этого делать. Возможно, что броуновское движение по всей вертикали притормозило его развитие. Но Чайка хотя бы не остался без игровой практики. И это однозначно плюс.

Кирилл Кирсанов

Год рождения: 2002

Позиция: защитник

Школа: «Тверские тигры» Тверь

Клуб: СКА

Статистика в сезоне-2020/21: КХЛ — 29 матчей, 3 (0+3) очка, ВХЛ — 4 матча, 2 (1+1) очка, МХЛ — 8 матчей, 4 (0+4) очка

Прогноз «СЭ»: первая половина второго раунда

Одного из лучших защитников системы СКА вы можете помнить по МЧМ в Эдмонтоне. В команде Игоря Ларионова мощный парень из Твери был одним из немногих, кто сыграл на своем уровне. Греет душу мысль, что возраст позволяет ему сыграть за молодежку на еще одном чемпионате мира.

Kirill Kirsanov (@hcSKA, 2021 Draft Eligible) with a LASER of a shot that finds twine! What a rip! Russia leads 3-2!#WorldJuniors #WJC2021 pic.twitter.com/I4gMaf5hoT — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) December 31, 2020

До провального для сборной турнира в канадском «пузыре» многие скауты рассматривали Кирилла как мощно сложенную машину для разрушения с небольшим атакующим потенциалом. Но зимой он показал, что может не просто «сидеть дома и играть просто», а к тому же и давать выхлоп на другой стороне льда. Именно Кирсанов по ходу МЧМ получил место в спецбригаде большинства и забросил безумно важную шайбу в матче группового этапа со шведами.

Поразило и то, что при отсутствии высокой скорости Кирилл не боялся самостоятельно протаскивать шайбу почти через всю площадку и был одним из немногих, у кого это действительно получалось. А наибольшее восхищение вызывало то, как Кирсанов страховал партнеров.

Каким двумя словами можно описать Кирсанова? Зрелость и хладнокровность. Посмотрите видео ниже, где в матче плей-офф с минским «Динамо» он спокойно вышел из-под форчекинга. Изначально Кирилл должен был дрейфовать между МХЛ и КХЛ, но на деле большую часть регулярки отыграл в основе и стал одним из теневых открытий всего чемпионата КХЛ. После того как коронавирус в сентябре выкосил почти всю основу и тренерский штаб Брагина, ему пришлось экстренно дебютировать за СКА и стать защитником первых двух пар. 18-летний пацан в шести матчах проводил на льду в среднем по 19 минут, а в выездной игре с «Сибирью» — и вовсе 24 минуты. И это при том что в системе армейцев были куда более опытные защитники из фарм-клуба. А главное — у Кирилла уже есть шесть матчей за основу в плей-офф.

Won't be a high pick, but I really like Kirill Kirsanov poise with the puck. Playing like a stud in the KHL #2021NHLDraft #HockeyTwitter @Toutsurlehockey pic.twitter.com/FLnGDWQH3n — Pascal Lapointe (@SousleradarLNH) April 1, 2021

И да, если вы найдете фан-аккаунт Кирсанова в соцсетях — дайте знать. Серьезно, я подпишусь на него. Потому что на этом драфте он однозначно мой любимый защитник. В России таких цепных псов, которые умеют здорово читать игру и делать на площадке абсолютно все, можно пересчитать по пальцам одной руки. Нет сомнений, что энхаэловские клубы оценят Кирилла высоко.

Kirill Kirsanov (2021) has blossomed into a strong defensive defenseman, but he can also shine in the o-zone as well. If he spots a breakout pass attempt and the winger has his back turned, Kirsanov can blindside the winger and kill the zone exit attempt.#2021NHLDraft pic.twitter.com/xqbChVxL8c — Josh Tessler (@JoshTessler_) July 22, 2021

Александр Кисаков

Год рождения: 2002

Позиция: левый нападающий

Школа: «Динамо» Москва

Клуб: «Динамо» Москва

Статистика в сезоне-2020/21: МХЛ — 61 матч, 73 (36+37) очка

Прогноз «СЭ»: середина второго раунда

Лицо, лидер, лучший бомбардир и снайпер чемпионской молодежки «Динамо». Оттенять достижения 18-летнего уроженца Соликамска удавалось разве что пермскому вундеркинду Матвею Мичкову. В отличие от большинства однокурсников по драфту Кисаков не играл за юниорские сборные на крупных турнирах и по-настоящему засиял только в этом сезоне, набрав 73 очка в регулярке и 10 — в плей-офф.

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Выделяет динамовца, который в следующем сезоне как минимум должен полноценно шагнуть в ВХЛ, юркость, очень быстрые руки, хлесткий кистевой и умение классно бросать из любой позиции — именно за счет этих качеств он набирает подавляющую часть очков. И то, как быстро он готовит выстрел, очень подкупает. Во многом из-за этого умения некоторые сравнивают его с Артемием Панариным, хотя мне такая параллель не особо нравится. Как минимум потому, что Кисаков не настолько динамичный. Помогали набирать очки и партнеры — Александр играл в одной из лучших троек лиги вместе с более опытными Максимом Махриным и Никитой Луховским, кормившими его голевыми передачами. А еще он прекрасно открывается и ищет свободный лед.

Что по-настоящему беспокоит скаутов, так это его габариты (177 см и 64 кг). Поэтому перед переходом в КХЛ или ВХЛ роскошному завершителю будет важно обрасти мясом. На уровне U-20 подвижность и «улитки» позволяют избегать силовой, но в игре против мужиков с нынешней «физикой» выжить тяжело.

Прохор Полтапов

Год рождения: 2003

Позиция: правый нападающий

Школа: «Серебряные львы» Санкт-Петербург

Клуб: ЦСКА

Статистика в сезоне-2020/21: КХЛ — 1 матч, 0 очков, МХЛ — 61 матч, 61 (25+27) очко

Прогноз «СЭ»: середина второго раунда

Один из самых интересных и разносторонних российских вингеров за последние несколько лет. Несмотря на средний рост (181 см), Прохор прекрасно сложен, и благодаря мощному корпусу его тяжело отделить от шайбы. Скауты отмечают, что Полтапов постоянно выбирает самые предсказуемые пути к воротам, но это не позволяет назвать нападающего ЦСКА слишком прямолинейным. Посмотрите, как здорово он работает руками.

Mar 05, 2020 Moscow U18: Prokhor Poltapov goal vs Spartak pic.twitter.com/975uP7Cobx — HockeyRU20 (@HockeyRU20) March 11, 2020

Техникой он точно не обделен. На ЮЧМ все успели в этом убедиться. Осталось прокачать бросок, и получится идеальный двухсторонний нападающий.

Prokhor Poltapov with his second of the night, and it is B-E-A-U-TIFUL. 6-1 Russia #U18Worlds pic.twitter.com/hCBJc33Qj7 — Josh Bell (@JoshuaBell31) May 1, 2021

Главный плюс Полтапова — он может играть как угодно и где угодно. Надо — исполнит роль электрички и за счет «физики» самостоятельно протащит шайбу к чужим воротам. Надо — будет отбойным молотком и полезет толкаться на пятак. Надо — сыграет тонко и хитро. Надо — пойдет душить защитников соперника прессингом.

#2021NHLDraft prospect F Prokhor Poltapov scored 1G and 1A against HC Tayfun (MHL).



Here he bangs one in in front of the net: pic.twitter.com/2hiCfBQdmm — 2021 NHL Draft Tracker (@NHLDraftWatch) November 6, 2020

Прохор в 11 лет уехал из родного Санкт-Петербурга в Подольск и затем транзитом через школу «Динамо» оказался в ЦСКА. При этом, по его признанию, СКА еще в шесть лет предлагал перейти в свою ДЮСШ. И в МХЛ нападающий залетел по-царски, набрав в дебютном сезоне 12 очков в 23 матчах, а в этой регулярке стал лучшим бомбардиром «Красной армии». Наверняка сейчас руководителей СКА напрягает, что петербуржец зажигает в системе главного антагониста.

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Важный момент — Полтапов был хорош абсолютно на всех турнирах за юниорскую сборную. Так что спрос на него в первых двух раундах точно будет.

Артем Грушников

Год рождения: 2003

Позиция: защитник

Школа: «Химик» Воскресенск

Клуб: «Гамильтон Бульдогс» (OHL)

Статистика в сезоне-2020/21: пропустил весь сезон

Прогноз «СЭ»: начало третьего раунда

Как реально оценивать перспективы некогда сильнейшего защитника страны по 2003 году рождения после того, как он не провел ни одного официального матча в минувшем сезоне? Да никак. Прошлым летом после первого сезона в МХЛ за «Красную армию» он был выбран на импорт-драфте CHL «Гамильтоном». Несмотря на все уговоры руководства армейцев, решился в пик коронавируса уехать в Канаду и в итоге из-за отмены чемпионата в юниорской лиге Онтарио на год остался без игровой практики, пролетев мимо возможности сыграть на ЮЧМ. Тыкать пальцем в небо не хочется, но сейчас воспитанник воскресенского «Химика» котируется на уровне второго-третьего раунда. При этом до попытки уехать в Онтарио у него были все шансы уйти в конце первого.

Грушников — очень разносторонний сбалансированный защитник с уклоном в оборону и без видимых слабых мест. Владислав Гавриков на минимальных настройках. Он не так часто летит в чужую зону, но зато обладает сносным первым пасом, умеет здорово начинать атаки и вполне комфортно чувствует себя в позиционках. Посмотрите, как зряче он запустил к воротам финнов Ивана Дидковского на Мировом кубке вызова U-17.

Watch as Artyom Grushnikov makes an amazing stretch pass to Ivan Didkovski to tie the Russia with Finland at the #WorldU17. The game now remains at 1-1 in the 3rd period. Gushnikov is a 2003 born player not eligible until the #2021NHLDraft. pic.twitter.com/lLVQLNmLn9 — TPEHockey (@TPEHockey) November 5, 2018

Все тот же Пронман описывал Артема как «до скукоты хорошего игрока». Когда он играл за сборную старшего 2002 года в одной паре с Кириллом Кирсановым, то от него в хорошем смысле веяло холодом и надежностью. Будучи самым младшим в команде Сергея Голубовича, Грушников принимал максимально простые и взрослые решения, не боялся агрессивно раскидывать людей у бортов и был одним из лучших в отборе, цементируя оборону. И если за сезон без практики его базовые настройки не сбились, то кто-то сможет получить вторым-третьим пиком потенциально крепкого защитника для топ-4.