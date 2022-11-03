«Стал кричать, чтобы они прекратили». Легендарный гол, который поставил крест на карьере Гашека в «Баффало»
Дарюс Каспарайтис никогда не считался хоккеистом, который будет приносить много пользы в атаке. Сокрушить соперника мощным силовым приемом? Всегда с особенной радостью. Заблокировать бросок соперника? Сколько угодно. Быть душой коллектива и центральной фигурой в раздевалке? Не вопрос.
Но вот забить победный гол? Скорее всего, абсолютное большинство ответит «нет».
Не рассчитывали на это и в «Питтсбурге», где Каспарайтис проводил сезон-2000/01. Тем более не ждали голевых чудес от Каспарайтиса в решающем, седьмом матче полуфинала конференции против «Баффало».
Но 10 мая 2001 года — этот день навсегда останется в памяти болельщиков «Питтсбурга». Ведь именно тогда «Пингвины» в овертайме седьмого матча серии второго раунда плей-офф обыграли «Сэйбрз» и вышли в финал конференции.
В этот день сошлось очень многое. Главные действующие лица истории: защитник «Питтсбурга» Дарюс Каспарайтис и вратарь «Баффало» Доминик Гашек.
Неожиданный герой
Гашеку на тот момент было 35 лет. Его контракт истекал. Двумя сезонами ранее он вывел «Баффало», в котором играл с сезона-1992/93, в финал Кубка Стэнли, но слава команды была на исходе, и 2001 год был последним шансом добиться чего-то серьезного.
«Питтсбург» с Яромиром Ягром в расцвете сил, опытным Марио Лемье и проводившим лучший сезон в карьере Алексеем Ковалевым выиграл первые две встречи серии. Но Гашек и партнеры не собирались так просто сдаваться. «Баффало» смог победить в трех играх подряд, а Доминатор пропустил в них всего пять шайб. «Пингвинз» взяли верх в шестой встрече, и судьба серии решалась в седьмом матче.
За первые три периода соперники обменялись голами — 2:2. Настало время овертайма.
Когда хоккеисты «Питтсбурга» вернулись в раздевалку после третьего периода, нападающий «Пингвинз» Кевин Стивенс собрал вокруг себя партнеров и толкнул мотивационную речь.
«Я сказал: «Кто-то должен будет забить решающий гол. Это может быть любой из вас. Это можешь быть и ты, Кас (Каспарайтис. — Прим. «СЭ»)». Честно говоря, я сразу забыл, что произнес эти слова именно в его адрес. Но такое ведь часто в плей-офф — забивают парни, от которых никто этого не ждет.
Я вернулся в команду три месяца назад и не видел, чтобы он забил хотя бы один гол на тренировке. Ни одного за три месяца! У него худший из возможных кистевых бросков», — рассказывал позже Стивенс.
Тот самый гол
На 14-й минуте овертайма Каспарайтис получил шайбу от Роберта Ланга у синей линии чужой зоны, сместился чуть левее, оказался на ударной позиции и решился бросить с кистей.
Ситуация казалась столь безобидной, что опытный форвард Даг Гилмор даже не стал прессинговать защитника соперника. Некоторые игроки «Баффало» тоже не видели в этом ничего опасного и начали раскатываться для выхода из зоны.
Гашек сотни раз отражал такие броски. Но не в этот раз. Шайба оказалась за спиной чешского стража ворот.
«Конечно, иногда вспоминаю тот гол. Это моя гордость, — рассказывал Каспарайтис официальному сайту НХЛ. — Такие голы в карьере я забивал нечасто. Отличиться в овертайме седьмого матча, да еще и защитнику, — это большая редкость».
Лучше всех про случившееся высказался все тот же Кевин Стивенс.
«Я тогда думал так: «О нет, это Каспарайтис... О да!» — смеялся Стивенс. — Вообще в той игре он постоянно норовил подключиться к атаке, и мы всегда кричали ему, чтобы он шел назад».
Но Каспарайтис не послушал.
«Вообще, я всю игру чувствовал, что забью. Мне не то чтобы запрещали ездить вперед, ведь я защитник оборонительного плана, но просто призывали быть аккуратным. Все-таки у нас было кому забивать в той команде. Лемье, Ягр... Иногда я им даже мешался. Конечно, все были удивлены, что забил я. Но обычно в таких матчах так и бывает: забивают не звезды, а те, от кого этого не ждешь», — парировал Каспарайтис.
После гола обалдевший от счастья защитник побежал в сторону своих ворот и на животе покатился по льду. Партнеры стали по очереди запрыгивать на него, устроив огромную кучу-малу.
«Да, все получилось красиво. После гола я упал на лед и поплыл... Испытывал невероятные ощущения. Но на самом деле в этой куче-мале я испугался, потому что в какой-то момент мне стало не хватать воздуха. Я стал кричать, чтобы они прекратили, потом начал всех раскидывать и все-таки выбрался», — добавил ярких красок Каспарайтис.
Реакция Гашека
В это время Гашек испытывал совершенно противоположные чувства. Голкипер быстро покинул лед и почти так же быстро убежал с арены.
На вопрос журналистов о своем будущем он ответил коротко и сухо: «Дайте мне пару недель. Была ли эта моя последняя игра за «Баффало»? Вероятно. Очень вероятно. Я очень расстроен. Мне нужно привести свои мысли в порядок».
Как оказалось, этот матч действительно был последним для Доминатора в составе «Клинков».
Еще по ходу сезона Гашек открыто выказывал недовольство работой генерального менеджера «Баффало» Дарси Регира. Тот никак не мог договориться по контракту с капитаном команды Майклом Пекой. В итоге форвард пропустил весь сезон. Все это время Гашек требовал от руководства принять окончательное решение: подписать или обменять игрока.
У «Баффало» был договор о том, что клуб может продлить контракт с самим Гашеком еще на сезон, при этом положив ему оклад в 9 миллионов долларов. Но после поражения от «Питтсбурга» голкипер объявил, что не собирается возвращаться в команду.
Когда генеральный менеджер попытался надавить на хоккеиста, то чех заявил, что лучше просто завершит карьеру.
«Он после этого закончил, год не играл. Серьезно, сказал: «Раз даже Каспарайтис забивает мне, я лучше отдохну годик». Он был очень расстроен и ушел из «Баффало», — шутил Дарюс в одном из интервью.
В одном Каспарайтис все же приукрасил. Гашек не пропустил сезон, а вынудил «Баффало» совершить обмен с «Детройтом». «Красные крылья» отдали за вратаря нападающего Вячеслава Козлова, выбор в первом раунде драфта-2022 и еще один драфт-пик.
Правда, через год уже Козлов потребовал обмена из «Баффало» и вынудил клуб отправить его в «Аталанту»... Но это уже совсем другая история.
Хитрость с контрактом
У Каспарайтиса тем временем были свои заботы.
В финале конференции «Питтсбург» в пяти матчах уступил «Нью-Джерси», а Каспарайтис сломал пятку.
«Мы вышли в полуфинал Кубка Стэнли-2001. Я тогда получил перелом стопы. У меня нога в конек не влезала. Но я так хотел играть, что надрезал ботинок и выходил на лед», — вспоминал защитник в интервью «Советскому спорту».
После того плей-офф у игрока начались трения с клубом. Каспарайтис справедливо считал, что ему мало платят. «Пингвины» же просто не могли дать больше — они беднели с каждым годом. Но сохранить Каспарайтиса очень хотели.
«Они сделали мне контрактное предложение на 1,1 миллиона долларов за сезон. Совсем не та сумма, на которую я рассчитывал. Но я посоветовался с агентом и... согласился. Эта зарплата была ниже средней в НХЛ. А значит, на следующий год, согласно одному из малоизвестных законов лиги, я на два года раньше срока становился неограниченно свободным агентом. И мог легко уйти из «Питтсбурга» в тот клуб, который даст более выгодное предложение.
Когда через неделю «Пингвины» поняли, какую детскую ошибку они совершили, то за голову схватились. Они просто так потеряли игрока! В итоге, чтобы получить хоть какую-то компенсацию, «Питтсбург» отдал меня в «Колорадо», — вспоминал ту ситуацию Каспарайтис.
Ценный подарок
В июне 2020 года капитан «Вашингтона» Александр Овечкин похвастался новым экспонатом для своего музея.
«Все хоккейные фанаты помнят гол, который забил Каспарайтис в седьмой игре против «Баффало»?
Так вот эта клюшка теперь в моей коллекции, а после будет в моем музее! Спасибо огромное за такой подарок», — написал Овечкин в социальных сетях.
Как оказалось, Каспарайтис сохранил ту самую клюшку, которой забил самый яркий гол в своей карьере.
«Я пытался эту клюшку продать, но так получилось, что мой хороший друг, который еще играет, попросил меня ее подарить. В его музей. Мне жалко, конечно, но я думаю, что он эту клюшку ценит больше, чем я, и я ее дарю», — произнес Каспарайтис речь и преподнес Овечкину свою клюшку.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|10
|7
|3
|14
|2
|Рейнджерс
|11
|6
|5
|14
|3
|Каролина
|9
|6
|3
|13
|4
|Айлендерс
|10
|6
|4
|12
|5
|Филадельфия
|10
|5
|5
|12
|6
|Вашингтон
|11
|5
|6
|12
|7
|Питтсбург
|11
|4
|7
|10
|8
|Коламбус
|10
|3
|7
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|10
|9
|1
|18
|2
|Баффало
|10
|7
|3
|14
|3
|Тампа-Бэй
|10
|6
|4
|12
|4
|Торонто
|11
|5
|6
|12
|5
|Флорида
|10
|5
|5
|11
|6
|Детройт
|9
|4
|5
|10
|7
|Монреаль
|10
|5
|5
|10
|8
|Оттава
|9
|4
|5
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|10
|6
|4
|13
|2
|Виннипег
|9
|5
|4
|11
|3
|Миннесота
|10
|5
|5
|11
|4
|Чикаго
|10
|4
|6
|10
|5
|Колорадо
|9
|4
|5
|9
|6
|Аризона
|9
|3
|6
|7
|7
|Нэшвилл
|10
|3
|7
|7
|8
|Сент-Луис
|8
|3
|5
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|9
|2
|18
|2
|Эдмонтон
|10
|7
|3
|14
|3
|Сиэтл
|11
|5
|6
|12
|4
|Лос-Анджелес
|12
|6
|6
|12
|5
|Калгари
|8
|5
|3
|10
|6
|Анахайм
|10
|3
|7
|7
|7
|Сан-Хосе
|12
|3
|9
|7
|8
|Ванкувер
|10
|2
|8
|6
|3.11
|02:00
|
Торонто – Филадельфия
|5 : 2
|3.11
|02:30
|
Баффало – Питтсбург
|6 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|10
|22
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|10
|21
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|10
|17
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|10
|11
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|12
|9
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|12
|8
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|4
|1.58
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|3
|1.66