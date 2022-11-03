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«Стал кричать, чтобы они прекратили». Легендарный гол, который поставил крест на карьере Гашека в «Баффало»

Легендарный гол, который поставил крест на карьере Гашека: его забил Дарюс Каспарайтис
Иван Шитик
Корреспондент
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Дарюс Каспарайтис.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Дарюс Каспарайтис в «Питтсбурге».
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Дарюс Каспарайтис в «Питтсбурге».
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Доминик Гашек.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Доминик Гашек.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
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А забил его Дарюс Каспарайтис.

Дарюс Каспарайтис никогда не считался хоккеистом, который будет приносить много пользы в атаке. Сокрушить соперника мощным силовым приемом? Всегда с особенной радостью. Заблокировать бросок соперника? Сколько угодно. Быть душой коллектива и центральной фигурой в раздевалке? Не вопрос.

Но вот забить победный гол? Скорее всего, абсолютное большинство ответит «нет».

Не рассчитывали на это и в «Питтсбурге», где Каспарайтис проводил сезон-2000/01. Тем более не ждали голевых чудес от Каспарайтиса в решающем, седьмом матче полуфинала конференции против «Баффало».

Но 10 мая 2001 года — этот день навсегда останется в памяти болельщиков «Питтсбурга». Ведь именно тогда «Пингвины» в овертайме седьмого матча серии второго раунда плей-офф обыграли «Сэйбрз» и вышли в финал конференции.

В этот день сошлось очень многое. Главные действующие лица истории: защитник «Питтсбурга» Дарюс Каспарайтис и вратарь «Баффало» Доминик Гашек.

Доминик Гашек. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Доминик Гашек.
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Неожиданный герой

Гашеку на тот момент было 35 лет. Его контракт истекал. Двумя сезонами ранее он вывел «Баффало», в котором играл с сезона-1992/93, в финал Кубка Стэнли, но слава команды была на исходе, и 2001 год был последним шансом добиться чего-то серьезного.

«Питтсбург» с Яромиром Ягром в расцвете сил, опытным Марио Лемье и проводившим лучший сезон в карьере Алексеем Ковалевым выиграл первые две встречи серии. Но Гашек и партнеры не собирались так просто сдаваться. «Баффало» смог победить в трех играх подряд, а Доминатор пропустил в них всего пять шайб. «Пингвинз» взяли верх в шестой встрече, и судьба серии решалась в седьмом матче.

За первые три периода соперники обменялись голами — 2:2. Настало время овертайма.

Когда хоккеисты «Питтсбурга» вернулись в раздевалку после третьего периода, нападающий «Пингвинз» Кевин Стивенс собрал вокруг себя партнеров и толкнул мотивационную речь.

«Я сказал: «Кто-то должен будет забить решающий гол. Это может быть любой из вас. Это можешь быть и ты, Кас (Каспарайтис. — Прим. «СЭ»)». Честно говоря, я сразу забыл, что произнес эти слова именно в его адрес. Но такое ведь часто в плей-офф — забивают парни, от которых никто этого не ждет.

Я вернулся в команду три месяца назад и не видел, чтобы он забил хотя бы один гол на тренировке. Ни одного за три месяца! У него худший из возможных кистевых бросков», — рассказывал позже Стивенс.

Тот самый гол

На 14-й минуте овертайма Каспарайтис получил шайбу от Роберта Ланга у синей линии чужой зоны, сместился чуть левее, оказался на ударной позиции и решился бросить с кистей.

Ситуация казалась столь безобидной, что опытный форвард Даг Гилмор даже не стал прессинговать защитника соперника. Некоторые игроки «Баффало» тоже не видели в этом ничего опасного и начали раскатываться для выхода из зоны.

Гашек сотни раз отражал такие броски. Но не в этот раз. Шайба оказалась за спиной чешского стража ворот.

«Конечно, иногда вспоминаю тот гол. Это моя гордость, — рассказывал Каспарайтис официальному сайту НХЛ. — Такие голы в карьере я забивал нечасто. Отличиться в овертайме седьмого матча, да еще и защитнику, — это большая редкость».

Лучше всех про случившееся высказался все тот же Кевин Стивенс.

«Я тогда думал так: «О нет, это Каспарайтис... О да!» — смеялся Стивенс. — Вообще в той игре он постоянно норовил подключиться к атаке, и мы всегда кричали ему, чтобы он шел назад».

Но Каспарайтис не послушал.

«Вообще, я всю игру чувствовал, что забью. Мне не то чтобы запрещали ездить вперед, ведь я защитник оборонительного плана, но просто призывали быть аккуратным. Все-таки у нас было кому забивать в той команде. Лемье, Ягр... Иногда я им даже мешался. Конечно, все были удивлены, что забил я. Но обычно в таких матчах так и бывает: забивают не звезды, а те, от кого этого не ждешь», — парировал Каспарайтис.

После гола обалдевший от счастья защитник побежал в сторону своих ворот и на животе покатился по льду. Партнеры стали по очереди запрыгивать на него, устроив огромную кучу-малу.

«Да, все получилось красиво. После гола я упал на лед и поплыл... Испытывал невероятные ощущения. Но на самом деле в этой куче-мале я испугался, потому что в какой-то момент мне стало не хватать воздуха. Я стал кричать, чтобы они прекратили, потом начал всех раскидывать и все-таки выбрался», — добавил ярких красок Каспарайтис.

Доминик Гашек. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Доминик Гашек.
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Реакция Гашека

В это время Гашек испытывал совершенно противоположные чувства. Голкипер быстро покинул лед и почти так же быстро убежал с арены.

На вопрос журналистов о своем будущем он ответил коротко и сухо: «Дайте мне пару недель. Была ли эта моя последняя игра за «Баффало»? Вероятно. Очень вероятно. Я очень расстроен. Мне нужно привести свои мысли в порядок».

Как оказалось, этот матч действительно был последним для Доминатора в составе «Клинков».

Еще по ходу сезона Гашек открыто выказывал недовольство работой генерального менеджера «Баффало» Дарси Регира. Тот никак не мог договориться по контракту с капитаном команды Майклом Пекой. В итоге форвард пропустил весь сезон. Все это время Гашек требовал от руководства принять окончательное решение: подписать или обменять игрока.

У «Баффало» был договор о том, что клуб может продлить контракт с самим Гашеком еще на сезон, при этом положив ему оклад в 9 миллионов долларов. Но после поражения от «Питтсбурга» голкипер объявил, что не собирается возвращаться в команду.

Когда генеральный менеджер попытался надавить на хоккеиста, то чех заявил, что лучше просто завершит карьеру.

«Он после этого закончил, год не играл. Серьезно, сказал: «Раз даже Каспарайтис забивает мне, я лучше отдохну годик». Он был очень расстроен и ушел из «Баффало», — шутил Дарюс в одном из интервью.

В одном Каспарайтис все же приукрасил. Гашек не пропустил сезон, а вынудил «Баффало» совершить обмен с «Детройтом». «Красные крылья» отдали за вратаря нападающего Вячеслава Козлова, выбор в первом раунде драфта-2022 и еще один драфт-пик.

Правда, через год уже Козлов потребовал обмена из «Баффало» и вынудил клуб отправить его в «Аталанту»... Но это уже совсем другая история.

Дарюс Каспарайтис в "Питтсбурге". Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Дарюс Каспарайтис в «Питтсбурге».
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Хитрость с контрактом

У Каспарайтиса тем временем были свои заботы.

В финале конференции «Питтсбург» в пяти матчах уступил «Нью-Джерси», а Каспарайтис сломал пятку.

«Мы вышли в полуфинал Кубка Стэнли-2001. Я тогда получил перелом стопы. У меня нога в конек не влезала. Но я так хотел играть, что надрезал ботинок и выходил на лед», — вспоминал защитник в интервью «Советскому спорту».

После того плей-офф у игрока начались трения с клубом. Каспарайтис справедливо считал, что ему мало платят. «Пингвины» же просто не могли дать больше — они беднели с каждым годом. Но сохранить Каспарайтиса очень хотели.

«Они сделали мне контрактное предложение на 1,1 миллиона долларов за сезон. Совсем не та сумма, на которую я рассчитывал. Но я посоветовался с агентом и... согласился. Эта зарплата была ниже средней в НХЛ. А значит, на следующий год, согласно одному из малоизвестных законов лиги, я на два года раньше срока становился неограниченно свободным агентом. И мог легко уйти из «Питтсбурга» в тот клуб, который даст более выгодное предложение.

Когда через неделю «Пингвины» поняли, какую детскую ошибку они совершили, то за голову схватились. Они просто так потеряли игрока! В итоге, чтобы получить хоть какую-то компенсацию, «Питтсбург» отдал меня в «Колорадо», — вспоминал ту ситуацию Каспарайтис.

Дарюс Каспарайтис в "Питтсбурге". Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Дарюс Каспарайтис в «Питтсбурге».
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Ценный подарок

В июне 2020 года капитан «Вашингтона» Александр Овечкин похвастался новым экспонатом для своего музея.

«Все хоккейные фанаты помнят гол, который забил Каспарайтис в седьмой игре против «Баффало»?

Так вот эта клюшка теперь в моей коллекции, а после будет в моем музее! Спасибо огромное за такой подарок», — написал Овечкин в социальных сетях.

Как оказалось, Каспарайтис сохранил ту самую клюшку, которой забил самый яркий гол в своей карьере.

«Я пытался эту клюшку продать, но так получилось, что мой хороший друг, который еще играет, попросил меня ее подарить. В его музей. Мне жалко, конечно, но я думаю, что он эту клюшку ценит больше, чем я, и я ее дарю», — произнес Каспарайтис речь и преподнес Овечкину свою клюшку.

Дарюс Каспарайтис
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Питтсбург Пингвинз
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