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У Малкина — классный старт. Он набирает больше очка за матч, но его команда разваливается на ходу

Малкин набрал 2 очка в проигранном матче «Питтсбурга» против «Баффало»
Андрей Жданюк
Корреспондент
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Евгений Малкин (слева).
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«Питтсбург» проиграл шестой матч подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Питтсбург» — 6:3 (0:1, 1:1, 5:1)
Голы: Зукер — 2 (Малкин), 6:28 — 0:1. Арчибальд — 3 (Пелинг, Макгинн), 25:50 — 0:2. Петерка — 3 (Пауэр, Асплунд), 38:51 — 1:2. Гюнцель — 5 (бол., Летанг, Малкин), 40:08 — 1:3. Томпсон — 7 (бол., Далин, Скиннер), 43:21 — 2:3. Олофссон — 7 (Пауэр), 46:29 — 3:3. Так — 7 (Томпсон, Скиннер), 50:34 — 4:3. Окпосо — 1 (п.в., Гиргенсонс, Далин), 58:24 — 5:3. Олофссон — 8 (п.в., Брайсон), 59:53 — 6:3.
Вратари: Комри — Десмит (57:32 — 58:24, 59:15 — 59:53).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 33 (11+9+13) — 21 (6+8+7).
Наши: — - Малкин (20.05/0/-2).
3 ноября. Баффало. KeyBank Center.

Чуда вновь не произошло. Несмотря на красивые и мотивирующие интервью Майка Салливана, «Питтсбург» проиграл шестую встречу подряд, а в двух последних играх его команда пропустила 12 шайб. Кто-то найдет оправдание в том, что «пингвины» сыграли второй матч за два дня, но, как и в случае с «Бостоном», Кросби и компания умудрились упустить победу, уверенно ведя в счете.

На этот раз «Пингвинз» ждала поездка в гости к «Баффало», который на старте чемпионата разошелся не на шутку. В своих последних десяти играх «Сэйбрз» одержали семь побед, при этом их атака выглядит крайне мощно. На данный момент команда входит в пятерку самых результативных в лиге, а форвард Тейдж Томпсон так вошел в кураж, что во встрече с «Детройтом» набрал 6 (3+3) очков и стал первым за 29 лет игроком «Баффало» с таким показателем.

«Питтсбург» похвастаться чем-то серьезным пока не может. После неплохого старта и четырех побед в пяти матчах команда просто посыпалась. Отчасти отсутствие стабильности «Пингвинз» походу игр можно объяснить средним возрастом команды. В начале сезона портал CapFriendly провел оценку этого компонента и самой возрастным коллективом оказался именно «Питтсбург» (30,3 года).

Конечно, ставить серьезные задачи перед собой при таких раскладах довольно трудно. Однако, ветераны «Пингвинз» по-прежнему держат высокую планку. Сидни Кросби постоянно бьет новые рекорды, а Евгений Малкин очень мощно начал чемпионат. В 11 матчах на его счету 12 (5+7) очков. Сегодня россиянин мог забить юбилейный 450-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ, но ограничился двумя передачами.

Евгений постоянно был заметен на льду. В одном из эпизодов он мощно в тело встретил защитника «Баффало» Расмуса Далина, а вскоре организовал классную атаку и помог отличиться Джейсону Цукеру.

Гости не доминировали на старте матча, но довольно спокойно действовали в своей зоне и были крайне мотивированы одержать такую долгожданную победу. При счете 3:1 казалось, что это действительно получится. Однако «Сэйбрз» на решающем отрезке включили мощные обороты и перебросали соперника в два раза. У голкипера Кейси ДеСмита, который проводил свой сотый матч в НХЛ было много работы.

Начал камбек своей команды неугомонный Томпсон, мощным броском реализовавший большинство. В этот вечер сразу пять игроков «Баффало» набрали по два очка, и Тейдж стал одним из них. Для форварда это седьмая заброшенная шайба в чемпионате.

Майк Салливан почувствовал, что инициатива полностью уходит в руки соперника, взял тайм-аут, но спасти ситуацию это не помогло. «Сэйбрз» почувствовали вкус к голам, и их уже было не остановить. Если недавно болельщики «Баффало» в расстроенных чувствах заранее покидали арену, то теперь громкими криками они гнали команду вперед, а игроки словно почувствовали этот импульс. Всего за семь минут хозяева организовали три шайбы, а автором победного гола стал Алекс Так, забивший с передачи Томпсона.

Кайл Окпоссо и Виктор Олофссон закрыли все вопросы о победителе голами в пустые ворота, после чего на площадке началась небольшая потасовка. Нервы сдали даже у Салливана, который начал кричать на одного из болельщиков «Баффало». Тренеру не понравилось его бурное поведение за скамейкой. У «Питтсбурга» действительно тяжелый отрезок, и с этим необходимо что-то делать. В следующей игре команда дома примет «Сиэтл» и, возможно, родной лед хоть как-то поможет «пингвинам».

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Питтсбург Пингвинз
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