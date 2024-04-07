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Сегодня, 03:20

Кучерова не остановить. Он продолжает бить рекорды

Кирилл Бурдаков
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Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
У Никиты уже 136 (43+93) очков.

В проигранном матче против «Питтсбурга» (4:5) Никита Кучеров отдал три результативные передачи и обновил российский бомбардирский рекорд в регулярных чемпионатах НХЛ. В 76 матчах нынешнего сезона форвард «Тампы» набрал 136 очков, забросив 43 шайбы и отдав 93 передачи. Результат 30-летнего форварда — второй в XXI веке. Больше смог набрать только Коннор Макдэвид, который в прошлом сезоне принял участие в 153 результативных атаках «Эдмонтона». Кучеров все еще может подвинуть канадца, правда для этого придется набирать более трех с половиной очков за матч.

Лидеры по набранным очкам за сезон в XXI веке:

Сезон

Игрок

Гражданство

Команда

Матчи

Очки

2022/23

Коннор Макдэвид

Канада

Эдмонтон

82

153 (64+89)

2023/24

Никита Кучеров

Россия

Тампа-Бэй

76

136 (43+93)

2023/24

Нэйтан Маккиннон

Канада

Колорадо

77

131 (48+83)

2022/23

Леон Драйзайтль

Германия

Эдмонтон

80

128 (52+76)

2018/19

Никита Кучеров

Россия

Тампа-Бэй

82

128 (41+87)

2023/24

Коннор Макдэвид

Канада

Эдмонтон

73

128 (31+97)

2005/06

Джо Торнтон

Канада

Сан-Хосе/Бостон

81

125 (29+96)

2005/06

Яромир Ягр

Чехия

Рейнджерс

82

123 (54+69)

2021/22

Коннор Макдэвид

Канада

Эдмонтон

80

123 (44+79)

2000/01

Яромир Ягр

Чехия

Питтсбург

81

121 (52+69)

2006/07

Сидни Кросби

Канада

Питтсбург

79

120 (36+84)

93 передачи Кучерова — повторение европейского рекорда НХЛ. 42 года назад так же часто ассистировал партнерам Петер Штястны, который на официальном сайте лиги числится представителем Словакии, хотя в те времена республика входила в состав ЧССР. Еще четыре европейца — чех Яромир Ягр и шведы Петер Форсберг, Хенрик Седин и Кент Нильссон — преодолевали отметку в 80 передач.

Лидеры по передачам за сезон среди европейских игроков:

Сезон

Игрок

Гражданство

Клуб

Матчи

Передачи

2023/24

Никита Кучеров

Россия

Тампа-Бэй

76

93

1981/82

Петер Штястны

Чехословакия

Квебек

80

93

1995/96

Яромир Ягр

Чехия

Питтсбург

82

87

2018/19

Никита Кучеров

Россия

Тампа-Бэй

82

87

1995/96

Петер Форсберг

Швеция

Колорадо

82

86

1998/99

Яромир Ягр

Чехия

Питтсбург

81

83

2009/10

Хенрик Седин

Швеция

Ванкувер

82

83

2022/23

Никита Кучеров

Россия

Тампа-Бэй

82

83

1980/81

Кент Нильссон

Швеция

Калгари

80

82

1985/86

Петер Штястны

Чехословакия

Квебек

76

81

Кучеров — всего лишь 13-й хоккеист, которому удалось сделать 90 голевых передач за одну регулярку. Больше одного раза юбилейную отметку преодолевали Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Бобби Орр, Адам Оутс и Джо Торнтон. В нынешнем сезоне Кучеров и Макдэвид могут присоединиться к Гретцки, Лемье и Орру в списке хоккеистов с трехзначным количеством голевых пасов.

Все игроки, отдававшие 90 передач за сезон:

Игрок

Гражданство

Сезоны в НХЛ

Сезоны 90+

Лучший результат

Сезон

Передачи

Уэйн Гретцки

Канада

20

13

1982/83

125

Марио Лемье

Канада

17

5

1988/89

114

Бобби Орр

Канада

12

2

1970/71

102

Адам Оутс

Канада

19

2

1992/93

97

Джо Торнтон

Канада

24

2

2005/06

96

Коннор Макдэвид

Канада

9

1

2023/24

97

Пэт Лафонтен

США

15

1

1992/93

95

Дуг Гилмор

Канада

20

1

1992/93

95

Никита Кучеров

Россия

10

1

2023/24

93

Петер Штястны

Чехословакия

15

1

1981/82

93

Рон Фрэнсис

Канада

23

1

1995/96

92

Пол Коффи

Канада

21

1

1985/86

90

Стив Айзерман

Канада

22

1

1988/89

90

Никита сделал 42-й ассистентский рекорд в карьере и сравнялся по этому показателю с Бобби Смитом. Чаще по три передачи за матч делал 31 хоккеист Из действующих игроков лучший результат Имеют Сидни Кросби (8-е место, 63 матча) и Коннор Макдэвид (22-е место, 47), а также не объявлявший о завершении карьеры Никлас Бэкстрем (29-е место, 44). Сотню преодолели только Уэйн Гретцки (224) и Марио Лемье (108), тройку замыкает Пол Коффи (82).

Лидеры по трехочковым матчам за сезон в XXI веке:

Сезон

Игрок

Гражданство

Клуб

Матчи

Матчи 3+

2023/24

Никита Кучеров

Россия

Тампа-Бэй

76

22

2022/23

Коннор Макдэвид

Канада

Эдмонтон

82

22

2000/01

Яромир Ягр

Чехия

Питтсбург

82

19

2020/21

Коннор Макдэвид

Канада

Эдмонтон

56

18

2005/06

Джо Торнтон

Канада

Бостон/Сан-Хосе

82

18

2005/06

Яромир Ягр

Чехия

Рейнджерс

82

18

2006/07

Джо Торнтон

Канада

Сан-Хосе

82

18

2018/19

Никита Кучеров

Россия

Тампа-Бэй

82

18

2023/24

Коннор Макдэвид

Канада

Эдмонтон

73

17

2022/23

Леон Драйзайтль

Германия

Эдмонтон

80

17

2023/24

Нэйтан Маккиннон

Канада

Колорадо

77

16

2009/10

Сидни Кросби

Канада

Питтсбург

81

16

Кучеров, недавно вошедший в топ-150 лучших бомбардиров в истории НХЛ, продолжает подниматься в рейтинге. Во время матча в Питтсбурге Никита обошел Алекса Тэнгэуэя и Айвана Курнуайе и сравнялся с Эриком Линдросом, который, правда, забил на 53 гола больше. Из россиян выше форварда «Тампы» располагаются Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев, Павел Дацюк и Илья Ковальчук. А вот соперник Кучерова по последнему матчу Сидни Кросби сделал очередной шаг к десятке лучших. Отставание капитана «пингвинов» от Фила Эспозито составляет теперь только три балла.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ:

Игрок

Гражданство

И

О (Г+П)

1. Уэйн Гретцки

Канада

1487

2857 (894+1963)

2. Яромир Ягр

Чехия

1733

1921 (766+1155)

3. Марк Мессье

Канада

1756

1887 (694+1193)

4. Горди Хоу

Канада

1767

1850 (801+1049)

5. Рон Фрэнсис

Канада

1731

1798 (549+1249)

6. Марсель Дионн

Канада

1348

1771 (731+1040)

7. Стив Айзерман

Канада

1514

1755 (692+1063)

8. Марио Лемье

Канада

915

1723 (690+1033)

9. Джо Сакик

Канада

1378

1641 (625+1016)

10. Фил Эспозито

Канада

1282

1590 (717+873)

11. Сидни Кросби

Канада

1267

1587 (590+997)

12. Рэй Бурк

Канада

1612

1579 (410+1169)

13. Александр Овечкин

Россия

1420

1547 (851+696)

14. Джо Торнтон

Канада

1714

1539 (430+1109)

37. Евгений Малкин

Россия

1140

1291 (496+795)

39. Патрик Кейн

США

1224

1279 (469+810)

50. Анже Копитар

Словения

1368

1207 (419+788)

55. Сергей Федоров

Россия

1248

1179 (483+696)

87. Александр Могильный

Россия

990

1032 (473+559)

88. Алексей Ковалев

Россия

1316

1029 (430+599)

120. Павел Дацюк

Россия

953

918 (314+604)

139. Илья Ковальчук

Россия

926

876 (443+433)

145. Никита Кучеров

Россия

720

865 (319+546)
Никита Кучеров
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 77 52 25 108
2 Каролина 77 48 29 103
3 Айлендерс 76 34 42 83
4 Питтсбург 77 36 41 83
5 Филадельфия 77 36 41 83
6 Вашингтон 76 36 40 82
7 Нью-Джерси 76 36 40 76
8 Коламбус 76 25 51 62
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 78 46 32 107
2 Флорида 78 48 30 102
3 Торонто 75 43 32 95
4 Тампа-Бэй 77 43 34 93
5 Детройт 76 37 39 82
6 Баффало 77 37 40 79
7 Оттава 75 33 42 70
8 Монреаль 75 29 46 70
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 77 48 29 105
2 Колорадо 77 48 29 102
3 Виннипег 77 47 30 100
4 Нэшвилл 76 44 32 92
5 Сент-Луис 76 40 36 84
6 Миннесота 76 36 40 82
7 Аризона 76 32 44 69
8 Чикаго 76 23 53 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 76 47 29 102
2 Эдмонтон 75 46 29 97
3 Вегас 76 42 34 92
4 Лос-Анджелес 76 40 36 91
5 Сиэтл 76 32 44 77
6 Калгари 75 34 41 73
7 Анахайм 77 25 52 54
8 Сан-Хосе 75 17 58 42
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7.04 01:00
Сан-Хосе – Сент-Луис
 - : -
7.04 02:00
Оттава – Нью-Джерси
 - : -
7.04 02:00
Коламбус – Филадельфия
 - : -
7.04 02:00
Монреаль – Торонто
 - : -
7.04 02:30
Айлендерс – Нэшвилл
 - : -
7.04 05:00
Калгари – Эдмонтон
 - : -
7.04 05:00
Лос-Анджелес – Ванкувер
 - : -
7.04 20:00
Детройт – Баффало
 - : -
7.04 22:30
Чикаго – Миннесота
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 76 136
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 77 131
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 73 128
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 74 63
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 74 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 78 53
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Артур Силов

Артур Силов

Ванкувер

 2 1.5
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