Овечкин творит историю! Он забил в третьем матче подряд и догнал Эспозито

Александр — уже шестой снайпер в истории НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Вашингтон» — 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)

Голы: Кузнецов — 3 (Шульц, Шири), 18:46 — 0:1. Бэкстрем — 11 (Оши, Дженсен), 22:41 — 0:2. Паник — 3 (Орлов), 25:59 — 0:3. Спронг — 6 (Дженсен), 35:07 — 0:4. Хэтэуэй — 4 (Шульц, Хагелин), 46:46 — 0:5. Овечкин — 11 (Шири), 56:21 — 0:6.

Вратари: Хаттон — Ванечек.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 23 (2+7+14) — 30 (13+11+6).

Наши: — - Кузнецов (18.59/3/+2), Овечкин (20.04/6/+3), Орлов (18.14/1/+3).

16 марта. Баффало. KeyBank Center.

«Вашингтон» вдоволь покуражился над «Баффало», который потерпел одиннадцатое поражение подряд и вновь не забил ни одного гола. Александр Овечкин забросил в третьей игре кряду и продолжил восхождение по таблице лучших снайперов в истории НХЛ.

Говорить о каком-либо сопротивлении в сегодняшнем матче не приходится. В первом периоде «Баффало» нанес по воротам Витека Ванечека всего два броска. Команда по-прежнему испытывает не только игровые проблемы, но и кадровые. Пока непонятно, когда восстановится капитан «Сэйбрс» Джек Айкел, который неделю назад получил травму верхней части тела.

У «Вашингтона» из-за повреждения не играл нападающий Ларс Эллер. Тем не менее, это не помешало гостям отгрузить сопернику шесть безответных шайб. Счет в матче открыл Евгений Кузнецов, который в последнее время не так часто радует нас яркой игрой. Гол стал для него третьим в сезоне и 400-м очком в НХЛ.

Evgeny Kuznetsov opens up the scoring for the Capitals!#ALLCAPS pic.twitter.com/HmbME9Aa0y — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 16, 2021

В целом для российских легионеров матч получился на славу. Первой результативной передачей в сезоне наконец-то отличился Дмитрий Орлов. Защитник выдал классный пас под бросок Рихарду Панику, который сделал счет 3:0.

Richard Panik pushes the Capitals lead to 3! Great dish from Orlov!#ALLCAPS pic.twitter.com/WPZ3ghJAn2 — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 16, 2021

Однако самое знаменательное событие произошло в концовке матча. До финальной сирены оставалось всего три с половиной минуты, и Александр Овечкин забил свой 717-й гол в карьере. Теперь капитан «Вашингтона» сравнялся с легендарным Филом Эспозито в списке лучших снайперов НХЛ. На пятой строчке располагается Марсель Дионн (731). До рекорда Уэйна Гретцки российскому нападающему остается 177 шайб.

Alex Ovechkin scores his 717th career goal, tying Phil Esposito for sixth on the NHL's all-time list #Hockey365 #ALLCAPS pic.twitter.com/GfEyW4m3y2 — Mike Commito (@mikecommito) March 16, 2021

Помимо этого достижения, Александр Овечкин в очередной раз попал в многочисленные хайлайты лучших игровых эпизодов. Просто посмотрите, как он разобрался с защитником «Баффало» Расмусом Далином. Если что, то это парня выбирали первым на драфте НХЛ 2018 года.

Также стоит отметить чешского голкипера «Вашингтона» Витека Ванечека. Не сказать, что работы у него было выше крыши, но 25-летний вратарь провел хороший матч, одержал 12-ю победу в сезоне и заработал свой первый «сухарь» в НХЛ.

В тройку лучших игроков матча попал Дмитрий Орлов. Он провел на площадке 18 минут, нанес один бросок и завершил игру с показателем полезности «плюс три».