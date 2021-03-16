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Овечкин творит историю! Он забил в третьем матче подряд и догнал Эспозито

Андрей Жданюк
Андрей Жданюк
Корреспондент
Сегодня, 07:00
Александр Овечкин забросил 717-ю шайбу в НХЛ и вышел на шестое место в списке снайперов лиги. Фото nhl.com
Александр Овечкин забросил 717-ю шайбу в НХЛ и вышел на шестое место в списке снайперов лиги. Фото nhl.com
Теги:
Александр — уже шестой снайпер в истории НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Вашингтон» — 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)
Голы: Кузнецов — 3 (Шульц, Шири), 18:46 — 0:1. Бэкстрем — 11 (Оши, Дженсен), 22:41 — 0:2. Паник — 3 (Орлов), 25:59 — 0:3. Спронг — 6 (Дженсен), 35:07 — 0:4. Хэтэуэй — 4 (Шульц, Хагелин), 46:46 — 0:5. Овечкин — 11 (Шири), 56:21 — 0:6.
Вратари: Хаттон — Ванечек.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 23 (2+7+14) — 30 (13+11+6).
Наши: — - Кузнецов (18.59/3/+2), Овечкин (20.04/6/+3), Орлов (18.14/1/+3).
16 марта. Баффало. KeyBank Center.

«Вашингтон» вдоволь покуражился над «Баффало», который потерпел одиннадцатое поражение подряд и вновь не забил ни одного гола. Александр Овечкин забросил в третьей игре кряду и продолжил восхождение по таблице лучших снайперов в истории НХЛ.

Говорить о каком-либо сопротивлении в сегодняшнем матче не приходится. В первом периоде «Баффало» нанес по воротам Витека Ванечека всего два броска. Команда по-прежнему испытывает не только игровые проблемы, но и кадровые. Пока непонятно, когда восстановится капитан «Сэйбрс» Джек Айкел, который неделю назад получил травму верхней части тела.

У «Вашингтона» из-за повреждения не играл нападающий Ларс Эллер. Тем не менее, это не помешало гостям отгрузить сопернику шесть безответных шайб. Счет в матче открыл Евгений Кузнецов, который в последнее время не так часто радует нас яркой игрой. Гол стал для него третьим в сезоне и 400-м очком в НХЛ.

В целом для российских легионеров матч получился на славу. Первой результативной передачей в сезоне наконец-то отличился Дмитрий Орлов. Защитник выдал классный пас под бросок Рихарду Панику, который сделал счет 3:0.

Однако самое знаменательное событие произошло в концовке матча. До финальной сирены оставалось всего три с половиной минуты, и Александр Овечкин забил свой 717-й гол в карьере. Теперь капитан «Вашингтона» сравнялся с легендарным Филом Эспозито в списке лучших снайперов НХЛ. На пятой строчке располагается Марсель Дионн (731). До рекорда Уэйна Гретцки российскому нападающему остается 177 шайб.

Помимо этого достижения, Александр Овечкин в очередной раз попал в многочисленные хайлайты лучших игровых эпизодов. Просто посмотрите, как он разобрался с защитником «Баффало» Расмусом Далином. Если что, то это парня выбирали первым на драфте НХЛ 2018 года.

Также стоит отметить чешского голкипера «Вашингтона» Витека Ванечека. Не сказать, что работы у него было выше крыши, но 25-летний вратарь провел хороший матч, одержал 12-ю победу в сезоне и заработал свой первый «сухарь» в НХЛ.

В тройку лучших игроков матча попал Дмитрий Орлов. Он провел на площадке 18 минут, нанес один бросок и завершил игру с показателем полезности «плюс три».

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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