Ведущий форвард СКА потерял сезон в Америке. Он забивает в АХЛ, но нужен обмен либо возвращение в Россию

Обзор дня Алексея Шевченко.

Возвращение

Александр Радулов вернулся на лед. Пропустив три недели и 15 матчей своей команды, нападающий сразу дал понять, что теперь на скамейке не будет подавленного состояния. Правда, даже он не в силах решить все проблемы «Далласа», но отныне будет явно легче. Впрочем, ненамного. Радулов старался, уже на первой минуте создал момент, но в дальнейшем его заводные смены не давали эффекта. Да еще и встретиться пришлось с «Коламбусом», а эта команда тоже не из тех, кого интересно смотреть.

Радулов нанес пять бросков, мог забить, но не вышло. Интересно, что даже статистическая бригада матча соскучилась по российскому хоккеисту. В протоколе ему записали показатель полезности «минус 1», хотя, когда звезды пропускали, Радулова и близко не было на площадке. Ошибиться было невозможно, так как шайбу забросили после вбрасывания и было легко посмотреть, кто в этот момент находится на льду. Зато на счету Радулова победный буллит, он стал третьей звездой матча, уступив лишь голкиперам, что легко объяснить, когда счет — 1:1.

Отметим, что очередной очень слабый матч провел Денис Гурьянов, хотя в предыдущей встрече он отличился, и это должно было дать ему эмоциональный всплеск, а Антон Худобин остался в запасе. После игры Радулов признался, что три недели были для него очень трудными, так как команду он не видел, у них в это время практически не было тренировок — сплошные игры. «Даллас» пока вне зоны плей-офф, но у команды есть игры в запасе, а с Радуловым набрать необходимые очки будет легче.

Своя лига

Этой ночью Александр Барабанов снова вышел в составе клуба АХЛ «Торонто», забросил шайбу, отдал передачу, и несмотря на то, что этого не хватило для победы над «Лавалем», бывший нападающий СКА хотя бы стал улыбаться и получать удовольствие от хоккея. Статистика Барбанова в лиге фарм-клубов отличная — две заброшенные шайбы, три передачи в двух матчах. Плюс много игрового времени, большинство. Но ведь ехал он за океан не для того, чтобы играть с проспектами команды, а также с теми, чья карьера в Америке пошла на спад. В его команде и Александр Гальченюк, но мы хотя бы понимаем, что там делает хоккеист с белорусскими корнями, как он дошел до этого.

До сих пор агент Барабанова не предпринимает никаких действий для того, чтобы хоккеист покинул канадский клуб и переехал в другую команду. Он лишь взял на себя ответственность за неудачный выбор, но этого мало. Сезон потерян, и еще неизвестно, что будет дальше. В НХЛ у Александра все плохо. Место в четвертом звене, где ему делать нечего, ограниченное игровое время, отсутствие доверия — и, самое главное, нет никаких шансов, что он кого-то подвинет из топ-6 команды. Уже в третьей тройке от хоккеистов требуют больше обороняться, а для Барабанова это непривычная игра.

У агента, а также клуба есть еще месяц, чтобы организовать трейд, только вписаться в новый клуб будет очень тяжело. Вспоминаю, что Сергей Плотников, которого явно зажимали в «Питтсбурге», после переезда в «Аризону» ничего от этого не выиграл. Может быть, Барабанову стоит вернуться после сезона в Россию. Или просто дождаться лета и не потерять веру в себя, чтобы найти другой вариант. Видно, что в АХЛ он старается не падать духом.

Размышления

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин дал уклончивый ответ на вопрос, поедет ли он снова в НХЛ. Говорит, что еще не решил, но и торопиться некуда. Нынешний контракт с екатеринбургским клубом действует до 30 апреля, в Северной Америке за «Ванкувер» он в этом сезоне сыграть не может, так что надо разобраться, как поступать с карьерой дальше.

Как же провел этот сезон Никита? Ожидания от сезона у него были самые лучшие. С Биллом Питерсом пришел Перри Перн, а он знаком с Трямкиным по работе в «Ванкувере». Хоккеисту, по крайней мере на словах, пообещали не только игровое время, но и возможность подключаться к атаке, большинство. Трямкина очень сильно угнетало, что при прежнем тренере у него падали статистические показатели. Но теперь, когда для «Автомобилиста» прошел целый сезон, мы видим, что у Никиты никаких сдвигов не произошло. Набрал на три очка больше. Но было две заброшенные шайбы, а стало три. Было десять голевых передач — стало двенадцать. Не очень-то похоже на рывок, а ведь игровое время увеличилось практически на две минуты и матчей сыграно больше, чем сезон назад. Но рухнул показатель полезности. С «плюс 10» Никита ушел на «минус 3» — это очень существенное падение.

И ощущения от игры Никиты совершенно другие. Раньше он выделялся, а теперь так не скажешь. Понятно, что поменялся тренер, но с новым Трямкину лучше не стало, более того, ошибок при новой системе стало гораздо больше. Если год назад размышления Трямкина об отъезде можно было понять (он остался, потому что контракт надо было подписывать, а с новым сезоном в НХЛ вообще ничего не было понятно), то сейчас надо трезво оценить, стоит ли рисковать. Все-таки уже 26 лет, цена ошибки слишком высока.