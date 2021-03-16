Панарин устроил шоу в матче с «Филадельфией»! Но про скандал так пока ничего и не рассказал

Удачный матч провел и Малкин.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Филадельфия» — 4:5 ОТ (0:2, 3:1, 1:1, 0:1)

Голы: ван Римсдайк — 13 (Фараби, Кутюрье), 3:47 — 0:1. Проворов — 4 (Кутюрье), 5:05 — 0:2. Панарин — 6 (Реунанен, Строум), 28:12 — 1:2. Блэкуэлл — 6 (Панарин, Смит), 30:52 — 2:2. Готье — 2 (Хытил, Панарин), 35:16 — 3:2. Фараби — 12 (бол., Жиру, Ворачек), 38:36 — 3:3. Руни — 5 (Лемье, Хауден), 42:56 — 4:3. Жиру — 7 (бол., Ворачек, Проворов), 45:33 — 4:4. Ворачек — 4, 63:47 — 4:5. Вратари: Кинкейд — Харт. Штраф: 12 — 8. Броски: 24 (6+12+5+1) — 30 (11+7+11+1). Наши: Панарин (21.20/2/+2) — Проворов (26.10/3/+2).

16 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

«Рейнджерс» и «Филадельфия» выдали настоящий триллер: команды устроили игру в догонялки, забросили кучу шайб, а победителя удалось выявить только в овертайме.

Встреча носила принципиальный характер. На данный момент обе команды находятся в таблице Восточного дивизиона вне зоны плей-офф. Каждый потерянный балл может дорого обойтись в конце регулярного чемпионата. В составе «Рейнджерс» сразу два российских хоккеиста не смогли принять участие в матче. По-прежнему восстанавливается от травмы Игорь Шестеркин, а в ковид-протокол угодил Павел Бучневич. Александр Георгиев после ряда неудачных матчей не получает доверия от тренерского штаба и поэтому место в воротах ньюйоркцев новь занял Кит Кинкейд.

Для хозяев все началось крайне неудачно. После первого периода «рейнджеры» уступали «летчикам» со счетом 0:2. Сперва отличился Джеймс Ван Римсдайк, а затем четвертую шайбу в сезоне забросил российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов.

Provorov! Ivan Provorov pushes the Flyers lead to 2 just a minute and change after JVR opened the scoring!#AnytimeAnywhere pic.twitter.com/v3Pe38LFQG — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 15, 2021

После перерыва команда Дэвида Куинна сумела найти в себе силы и вышла вперед. Начало голевой феерии положил Артемий Панарин. Это его первый гол после возвращения и девятиматчевого отсутствия в команде. Форвард набирает очки во второй игре подряд.

В двух следующих голах Артемий также принял участие в роли распасовщика. Вот его шикарная передача на Колина Блэквелла.

Colin Blackwell with his 6th of the year, potting the fantastic Panarin dish! Rangers tie it up!#NYR pic.twitter.com/oNA6k918Y9 — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 16, 2021

Команды продолжили перестрелку и остановились на счете 4:4. Очередное равновесие в матче восстановил Клод Жиру. «Филадельфия» получила численный перевес и воспользовалась преимуществом. Результативной передачей отметился Иван Проворов. В текущем сезоне за 26 сыгранных матчей он набрал 14 (4+10) очков при показателе полезности «плюс пять».

В овертайме сильнее оказались «летчики». Грубую ошибку в центре площадки Панарин. Эта потеря шайбы стоила «Рейнджерс» возможной победы. Якуб Ворачек от таких подарков не отказывается.

Jake Voracek is your overtime hero! pic.twitter.com/hDG2Afnl4U — Broad Street Hockey (@BroadStHockey) March 16, 2021

Несмотря на ошибку, Артемий Панарин с 3 (1+2) набранными баллами попал в тройку лучших игроков матча, а после игры впервые за долгое время поговорил с журналистами. Разумеется, сразу была поднята тема скандала с Андреем Назаровым. «Сейчас не лучшее время, чтобы говорить об этом. Мне нечего скрывать. Я все расскажу после сезона, но сейчас основное внимание нужно уделить игре», — заявил Артемий. Впрочем, пока у «Рейнджерс» действительно хватает забот. Шансы на плей-офф у команды пусть небольшие, но есть. А значит, самое время готовиться к следующему матчу.

«Питтсбург» — «Бостон» — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Голы: Грызлик — 1 (бол., Маршан, Пастрняк), 6:47 — 0:1. Родригес — 2 (Капанен, Малкин), 16:51 — 1:1. Кросби — 11 (Гюнтцель, Дюмулин), 18:34 — 2:1. Малкин — 8 (бол., Кросби, Летанг), 31:40 — 3:1. Гюнтцель — 11 (п.в., Раст, Кросби), 59:44 — 4:1. Вратари: Джерри — Галак (59:03 — 59:44). Штраф: 8 — 8. Броски: 26 (10+8+8) — 43 (20+13+10). Наши: Малкин (17.02/5/+1) — -.

16 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Сегодня «Питтсбург» победил в шестой игре подряд. Команда Майка Салливана обыграла «Бостон» (4:1) и продолжила погоню за лидерами Восточного дивизиона. «Пингвины» после невпечатляющего старта сезона набрали хороший ход, а их лидеры выглядят по-настоящему грозным оружием.

Евгений Малкин точно заставил всех критиков замолчать и продолжает идти к очередной цели. «Я могу стать первым игроком из России, выигравшим Кубок Стэнли четыре раза. Вот моя мотивация на данный момент. Мы с Кросби и Летангом часто общаемся между собой и знаем, что очень хотим победить ещё раз», — говорил в январе российский форвард. Думать об этом еще рановато, но свою работу на данный момент Малкин выполняет исправно.

В матче против «Бостона» Евгению покорилось очередное достижение. Нападающий набрал 1100-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ и стал третьим игроком в истории «Питтсбурга», который достиг такого показателя. Больше за «Пингвинов» набрали только Марио Лемье (1723) и Сидни Кросби (1289). Кроме того, результативная серия россиянина достигла восьми матчей. Рекорд в его карьере — 13 игр подряд с набранными очками (2007).

POWER-PLAY GOAL! MALKIN!



Evgeni Malkin joins Mario Lemieux (1,723) and Sidney Crosby (1,289) as the only players in Penguins history to record 1,100 points with the team. pic.twitter.com/Q2weGUhTPZ — Pittsburgh Penguins (@penguins) March 16, 2021

Однако началась встреча для хозяев не лучшим образом. «Брюинз» изо всех сил хотели реабилитироваться за поражение от «Рейнджерс» (0:4) и начали очень активно. Уже на шестой минуте первого периода гости реализовали численное преимущество, а автором гола стал Мэтт Гржельчик. Защитник забросил свою первую шайбу в текущем сезоне.

Игроков «Питтсбурга» такой сценарий лишь разозлил. Еще до перерыва команда сумела не только сравнять счет, но и выйти вперед. Сперва отметился Эван Родригес, забить которому помогли Каспери Капанен и Малкин.

Wobble baby, wobble baby, wobble baby, wobble.

-The puck pic.twitter.com/xJymsgsXhH — Pittsburgh Penguins (@penguins) March 15, 2021

Менее чем через две минуты отличился капитан команды Сидни Кросби. Не самый лучший матч провел голкипер «Бостона» Ярослав Халак, но атака хозяев от этого не стала менее эффектной.

No angle? No problem.



Just Sidney Crosby things. pic.twitter.com/sZkfu7ydRx — Pittsburgh Penguins (@penguins) March 15, 2021

Во втором периоде болельщики увидели только одну заброшенную шайбу. «Питтсбург» реализовал большинство, а прекрасное взаимопонимание в очередной раз продемонстрировали ветераны команды Малкин, Кросби и Крис Летанг.

Fun fact: Evgeni Malkin has points in each of his last eight home games (3G-9A). He also has an eight-game point streak. #NHL101 pic.twitter.com/l7Mxqim0MI — Pittsburgh Penguins (@penguins) March 16, 2021

«Бостон» имел возможности спасти игру, но уверенно действовал вратарь «Пингвинов» Тристан Джарри.

Точку в матче поставил нападающий Джейк Гюнцель, который поразил уже пустые ворота и забросил в четвертом матче подряд. Лучшим игроком встречи же был признан Малкин, набравший 2 (1+1) очка. На льду он провел 17 минут, нанес пять бросков и заработал показатель полезности «плюс один».