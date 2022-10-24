Панарин — главная звезда старта сезона в НХЛ. Теперь «Рейнджерс» идут за кубком
Великолепный старт сезона в исполнении лидера «Рейнджерс» Артемия Панарина — то, что от него давно ждали. Обычно россиянин разгонялся не сразу. Текущий график «два очка в среднем за игру» сделает честь любой звезде. Даже сверхчеловеку в лице Коннора Макдэвида.
Всплеск результативности в самом начале чемпионата — еще не повод утверждать, что мы видим совершенно нового Панарина, который теперь обязан впервые в карьере преодолеть отметку в сто набранных очков в регулярке и побороться за «Харт Трофи». До весны многое может кардинально поменяться. Но сейчас вырисовывается позитивная тенденция.
Последний плей-офф, когда россиянин временами пропадал из поля зрения, поднял серьезный вопрос о его реальной способности тащить «Рейнджерс» именно в кубковых матчах. Сыграй Хлебушек получше — ньюйоркцы как минимум вышли бы в финал Кубка Стэнли, где могли бы пободаться с «Колорадо».
Летом нападающий решительно опровергал информацию о том, что руководство клуба высказало недовольство его действиями в ключевой момент после окончания сезона. Однако появление таких слухов в Северной Америке — это почти всегда особый знак. Таким нехитрым способом через СМИ, аккуратно скрывая инициаторов этой идеи, дают понять, как обстоит продолжение дел в реальности. Подобная самодеятельность со стороны журналистов за океаном большая редкость. НХЛ — огромная корпорация с гласными и негласными правилами, идти против которой себе дороже.
Панарин на публике был честен, откровенно признавшись, что должен был в плей-офф проявить себя лучше. Следовательно, надо кое-что изменить как в предсезонной подготовке, так и в отношении к делу. Впереди у Артемия осталось от силы два-три года, прежде чем его карьера в силу возрастного фактора пойдет на спад.
«Рейнджерс», неожиданно добравшиеся до финала конференции, — команда на вырост и обладает приличными резервами для дальнейшего прогресса. Все лидеры находятся в самом соку. Лучший вратарь прошлого сезона Шестеркин никуда не делся и по-прежнему очень надежен. Многочисленная молодежь даже близко не раскрыла свой потенциал. И Хытил, и Лафренье, и Какко, и Джонс, и Шнайдер, и не исключено, что Кравцов, имеют шансы прибавить по мере накопления опыта. Размен Строума, с которым не стали продлевать контракт, на Трочека в межсезонье сейчас выглядит как безусловная победа менеджмента нью-йоркского клуба. Решить бы еще вопрос с профильным нападающим для правого фланга, и можно всерьез задумываться о титуле.
Нынешний успех Панарина говорит не только в его пользу. Это еще и свидетельство того, что команда продолжает расти вместе с ним. Без помощи партнеров россиянин вряд ли был бы настолько эффективен. Его голы, очки и передачи сейчас важны в первую очередь для психологии с прицелом на будущее.
«Рейнджерс» больше нельзя считать выскочкой, который удивил весь мир прошлой весной. Теперь это полноценный претендент на Кубок Стэнли. Начало сезона подтверждает, что ньюйоркцы успешно справляются с повышенным давлением и большими ожиданиями.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|5
|4
|1
|9
|2
|Филадельфия
|6
|4
|2
|8
|3
|Каролина
|5
|3
|2
|7
|4
|Рейнджерс
|6
|3
|3
|7
|5
|Нью-Джерси
|5
|3
|2
|6
|6
|Вашингтон
|6
|3
|3
|6
|7
|Коламбус
|7
|3
|4
|6
|8
|Айлендерс
|6
|2
|4
|4
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|6
|5
|1
|10
|2
|Флорида
|6
|4
|2
|9
|3
|Баффало
|5
|4
|1
|8
|4
|Детройт
|5
|3
|2
|8
|5
|Торонто
|6
|4
|2
|8
|6
|Оттава
|5
|3
|2
|6
|7
|Тампа-Бэй
|6
|3
|3
|6
|8
|Монреаль
|6
|3
|3
|6
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|5
|4
|1
|9
|2
|Колорадо
|6
|3
|3
|7
|3
|Сент-Луис
|3
|3
|0
|6
|4
|Чикаго
|5
|3
|2
|6
|5
|Нэшвилл
|7
|2
|5
|5
|6
|Виннипег
|5
|2
|3
|4
|7
|Миннесота
|5
|1
|4
|3
|8
|Аризона
|5
|1
|4
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|5
|4
|1
|8
|2
|Вегас
|6
|4
|2
|8
|3
|Сиэтл
|7
|2
|5
|6
|4
|Лос-Анджелес
|7
|3
|4
|6
|5
|Эдмонтон
|5
|2
|3
|4
|6
|Сан-Хосе
|8
|2
|6
|4
|7
|Анахайм
|6
|1
|5
|3
|8
|Ванкувер
|6
|0
|6
|2
|24.10
|00:00
|
Детройт – Анахайм
|5 : 1
|24.10
|00:00
|
Рейнджерс – Коламбус
|1 : 5
|24.10
|00:00
|
Флорида – Айлендерс
|3 : 2
|24.10
|02:00
|
Филадельфия – Сан-Хосе
|0 : 3
|И
|О
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|6
|12
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|6
|11
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|5
|10
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|6
|7
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|6
|6
|
|
Алекс Так
Баффало
|5
|6
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|2
|1.00
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|4
|1.25
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|3
|1.65