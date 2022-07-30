«Спекулянты, негодяи!» Панарин разгромил слухи об обмене из «Рейнджерс»

Интервью российского форварда — о Шестеркине, Радулове, плей-офф НХЛ и духовности.

30 июля в Москве прошел благотворительный хоккейный матч, в котором приняли участие известные российские игроки из НХЛ и КХЛ.

Команда нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина сыграла вничью с командой форварда «Вашингтона» Александра Овечкина. Встреча закончилась со счетом 10:10.

Все средства, вырученные с продаж билетов на благотворительный матч, будут направлены на лечение Елисею Артамонову. У мальчика неврологические осложнения после операции по удалению опухоли головного мозга.

После матча Панарин ответил на вопросы журналистов.

— Этот день важен для всех, — сказал Панарин. — В первую очередь для детей. Надеюсь, что соберем достаточно финансов и поможем парню. Огромное спасибо всем, кто пришел сегодня.

— Будете как-то особенно готовиться к сезону? Может быть, хочется что-то поменять в подготовке после того, как вы были совсем близки к Кубку Стэнли?

— Не надо что-то менять. Нужно усерднее работать. Хочется быть лучше. Но есть шикарное ощущение новой мотивации, новой волны. Дай бог его хватит на всю мою карьеру. Я понял, как важно, когда ты просыпаешься мотивированным и заряженным, идешь на хоккей совершенствоваться.

— Из «Рейнджерс» ушел ваш бывший партнер по тройке Райан Строум.

— Всегда тяжело расставаться. Мы со Стромером были друзьями и за пределами льда. Разговаривали о жизненных и семейных темах. Он для меня больше, чем просто партнер по хоккею. Но тут ничего не поделаешь.

— Вы сейчас все больше уделяете внимания ментальной подготовке, больше прислушиваетесь к себе.

— У меня всегда была такая склонность. Не скажу, что стал уделять этому внимание. Наверное, больше внимания стал уделять духовности. Понял, что без духовности мир сероват, а с ней он становится красочнее.

Артемий Панарин. Фото Global Look Press

— Вы сами раньше признавались, что частенько загонялись и сами на себя давили. Сейчас удалось познать этот дзен?

— Такие перепады будут всю жизнь. Так задумано. Если бы все постоянно было хорошо, то ощущали бы то, что это хорошо? На данный момент к проблемам отношусь с удовольствием. Это шикарная возможность стать сильнее, которая дается тебе свыше, чтобы ты преодолел какие-то вещи и совершенствовался. Я рад тому, что со мной происходит.

Допустим, в плей-офф я сыграл не в свою лучшую игру. И сейчас я могу проснуться утром и голодным, заряженным бежать на стадион. «Сейчас как возьму эту штангу с резинкой. Что-нибудь поделаю».

— Некоторые писали, что вами недовольно руководство «Рейнджерс».

— Спекулянты! Те, кто это пишет, просто спекулируют. Но я уверен, что мог сыграть лучше.

На самом деле, я же сейчас не в теме, нахожусь в Коркино. За что я не люблю этих негодяев-спекулянтов, так это за то, что у меня дед погрузился в этот интернетный наркотик и читает весь этот мусор. Они его тоже раздражают. Он не понимает, что это от зависти пишут какие-то диванные люди.

Я эту тему схавал, а он постоянно переживает. Иногда спрашивает: «Что за дела? Куда тебя меняют?» И я просто в шоке: «Куда меня меняют?» А меня вообще поменять не могут — нет такой возможности.

— Когда человек выигрывает «Везину», он должен накрыть стол команде? Какие у вас правила в «Рейнджерс»?

— Он (Игорь Шестеркин. — Прим. «СЭ») обещал зайти в гараж, который мы делали с Владом Гавриковым.

— И что вы там делаете?

— Что мы там только ни делаем. Тренируемся, конечно!

Игорь Шестеркин. Фото Global Look Press

— Пока не заходил?

— Как не заходил? Таких нет людей в «Рейнджерс», которые бы не заходили.

— Мы имеем в виду после «Везины».

— Нет. Я же уехал. Пока не считается.

— Игорь в этом году не прилетел в Россию, потому что ждет ребенка. В том году он ведь играл с вами в благотворительном матче.

— Это радостное событие. Но сейчас я нахожусь в России, и у нас разные часовые пояса. Мы переписываемся с ним. Я поздравил его с «Везиной». Но я достаточно много времени был в деревне без связи, плюс был в дороге в поезде. Поэтому мы не обо всем поговорили.

— Радулов в конце прошлого сезона мог перейти в «Рейнджерс». Мы сейчас обсуждали с ним, что он мог бы сыграть с вами в одной тройке.

— Было бы шикарно. У него хорошая энергетика. Запускай его туда, и он погрызет всех.

— Еще же важна химия.

— Конечно, я не могу сказать, как бы там было. Но уверен, что было бы хорошо. Он звезда хоккея, и я всегда на него равнялся. Смотрел на его подкидки, когда он играл в Уфе. Это шикарное время. Конечно, я бы с удовольствием бы с ним сыграл. Но не получилось.

— Когда вы с Бобровским уходили из «Коламбуса», то все говорили, что это дыра. А сейчас туда Годро приехал. Там нефть нашли или что?

— Видать, там кинотеатр сделали.