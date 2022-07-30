«Спекулянты, негодяи!» Панарин разгромил слухи об обмене из «Рейнджерс»
30 июля в Москве прошел благотворительный хоккейный матч, в котором приняли участие известные российские игроки из НХЛ и КХЛ.
Команда нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина сыграла вничью с командой форварда «Вашингтона» Александра Овечкина. Встреча закончилась со счетом 10:10.
Все средства, вырученные с продаж билетов на благотворительный матч, будут направлены на лечение Елисею Артамонову. У мальчика неврологические осложнения после операции по удалению опухоли головного мозга.
После матча Панарин ответил на вопросы журналистов.
— Этот день важен для всех, — сказал Панарин. — В первую очередь для детей. Надеюсь, что соберем достаточно финансов и поможем парню. Огромное спасибо всем, кто пришел сегодня.
— Будете как-то особенно готовиться к сезону? Может быть, хочется что-то поменять в подготовке после того, как вы были совсем близки к Кубку Стэнли?
— Не надо что-то менять. Нужно усерднее работать. Хочется быть лучше. Но есть шикарное ощущение новой мотивации, новой волны. Дай бог его хватит на всю мою карьеру. Я понял, как важно, когда ты просыпаешься мотивированным и заряженным, идешь на хоккей совершенствоваться.
— Из «Рейнджерс» ушел ваш бывший партнер по тройке Райан Строум.
— Всегда тяжело расставаться. Мы со Стромером были друзьями и за пределами льда. Разговаривали о жизненных и семейных темах. Он для меня больше, чем просто партнер по хоккею. Но тут ничего не поделаешь.
— Вы сейчас все больше уделяете внимания ментальной подготовке, больше прислушиваетесь к себе.
— У меня всегда была такая склонность. Не скажу, что стал уделять этому внимание. Наверное, больше внимания стал уделять духовности. Понял, что без духовности мир сероват, а с ней он становится красочнее.
— Вы сами раньше признавались, что частенько загонялись и сами на себя давили. Сейчас удалось познать этот дзен?
— Такие перепады будут всю жизнь. Так задумано. Если бы все постоянно было хорошо, то ощущали бы то, что это хорошо? На данный момент к проблемам отношусь с удовольствием. Это шикарная возможность стать сильнее, которая дается тебе свыше, чтобы ты преодолел какие-то вещи и совершенствовался. Я рад тому, что со мной происходит.
Допустим, в плей-офф я сыграл не в свою лучшую игру. И сейчас я могу проснуться утром и голодным, заряженным бежать на стадион. «Сейчас как возьму эту штангу с резинкой. Что-нибудь поделаю».
— Некоторые писали, что вами недовольно руководство «Рейнджерс».
— Спекулянты! Те, кто это пишет, просто спекулируют. Но я уверен, что мог сыграть лучше.
На самом деле, я же сейчас не в теме, нахожусь в Коркино. За что я не люблю этих негодяев-спекулянтов, так это за то, что у меня дед погрузился в этот интернетный наркотик и читает весь этот мусор. Они его тоже раздражают. Он не понимает, что это от зависти пишут какие-то диванные люди.
Я эту тему схавал, а он постоянно переживает. Иногда спрашивает: «Что за дела? Куда тебя меняют?» И я просто в шоке: «Куда меня меняют?» А меня вообще поменять не могут — нет такой возможности.
— Когда человек выигрывает «Везину», он должен накрыть стол команде? Какие у вас правила в «Рейнджерс»?
— Он (Игорь Шестеркин. — Прим. «СЭ») обещал зайти в гараж, который мы делали с Владом Гавриковым.
— И что вы там делаете?
— Что мы там только ни делаем. Тренируемся, конечно!
— Пока не заходил?
— Как не заходил? Таких нет людей в «Рейнджерс», которые бы не заходили.
— Мы имеем в виду после «Везины».
— Нет. Я же уехал. Пока не считается.
— Игорь в этом году не прилетел в Россию, потому что ждет ребенка. В том году он ведь играл с вами в благотворительном матче.
— Это радостное событие. Но сейчас я нахожусь в России, и у нас разные часовые пояса. Мы переписываемся с ним. Я поздравил его с «Везиной». Но я достаточно много времени был в деревне без связи, плюс был в дороге в поезде. Поэтому мы не обо всем поговорили.
— Радулов в конце прошлого сезона мог перейти в «Рейнджерс». Мы сейчас обсуждали с ним, что он мог бы сыграть с вами в одной тройке.
— Было бы шикарно. У него хорошая энергетика. Запускай его туда, и он погрызет всех.
— Еще же важна химия.
— Конечно, я не могу сказать, как бы там было. Но уверен, что было бы хорошо. Он звезда хоккея, и я всегда на него равнялся. Смотрел на его подкидки, когда он играл в Уфе. Это шикарное время. Конечно, я бы с удовольствием бы с ним сыграл. Но не получилось.
— Когда вы с Бобровским уходили из «Коламбуса», то все говорили, что это дыра. А сейчас туда Годро приехал. Там нефть нашли или что?
— Видать, там кинотеатр сделали.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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