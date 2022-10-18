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Сегодня, 05:20

Что творит Панарин! Набрал четыре очка и вышел в лидеры гонки бомбардиров

«Рейнджерс» обыграли «Анахайм», Панарин набрал 4 очка
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Артемий Панарин.
Фото ХК «Рейнджерс»
«Рейнджерс» мощно стартовали в этом сезоне.

«Рейнджерс» очень ярко начали сезон — с уверенных побед над «Тампой» (3:1) и «Миннесотой» (7:3), но в Виннипеге сыграли очень блекло и проиграли со счетом 1:4. Впрочем, это объяснимо — матчи с командой Кирилла Капризова и «Джетс» были сыграны за сутки. Отдохнув пару дней, «Рейнджеры» снова вышли заряженными и мощно начали игру с «Анахаймом». В большинстве Панарин, Зибанежад и Трочек открыли счет.

Вообще, первые два гола хозяев организовали Зибанежад и Трочек, поочередно выводившие друг друга на бросок. У Панарина же в этих атаках — вторые передачи. Но какая разница, так ведь?

Мощная игра «Рейнджерс» в атаке, видимо, немного расслабила Игоря Шестеркина. Стоит ли винить его в шайбе бывшего одноклубника Ватрано?

А в начале второго периода «Анахайм» сравнял счет после быстрой контратаки, которую начал российский защитник Дмитрий Куликов. В своей зоне он отобрал шайбу у Зибанежада, а Терри с Зеграсом разобрались у чужих ворот.

Впрочем, радость «Дакс» была недолгой. Сначала Какко снова вывел хозяев вперед, а под конец второго периода свою первую шайбу в сезоне забросил Алексис Лафренье. Ох, непросто будет Виталию Кравцову вернуть себе место в составе.

Не мог уйти без гола и Панарин, который классно бросил с кистей за 34 секунды до окончания периода.

А в третьей двадцатиминутке Артемий набрал четвертое очко в матче, выведя на бросок Зибанежада.

В четырех матчах на счету Панарина уже 10 (2+8) очков, и он — лучший бомбардир регулярки на данный момент. Ближайший преследователь — одноклубник Зибанежад, у которого на два балла меньше. Так в чем же секрет такой результативности российского нападающего? Поговаривают, что у него недавно родился ребенок, но официально об этом никто не заявлял. Теперь главное, чтобы Панарин сохранил этот темп — тогда у Артемия есть реальный шанс побороться сразу за несколько индивидуальных призов по итогам сезона.

Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 4 3 1 6
2 Питтсбург 3 2 1 5
3 Филадельфия 2 2 0 4
4 Каролина 2 2 0 4
5 Вашингтон 4 2 2 4
6 Айлендерс 2 1 1 2
7 Нью-Джерси 2 0 2 0
8 Коламбус 3 0 3 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 3 3 0 6
2 Детройт 3 2 1 5
3 Флорида 3 2 1 4
4 Монреаль 4 2 2 4
5 Торонто 4 2 2 4
6 Баффало 2 1 1 2
7 Тампа-Бэй 3 1 2 2
8 Оттава 2 0 2 0
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 3 3 0 6
2 Колорадо 3 2 1 4
3 Нэшвилл 4 2 2 4
4 Сент-Луис 1 1 0 2
5 Виннипег 2 1 1 2
6 Чикаго 3 1 2 2
7 Аризона 3 1 2 2
8 Миннесота 3 0 3 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 3 3 0 6
2 Калгари 2 2 0 4
3 Лос-Анджелес 4 2 2 4
4 Сиэтл 3 1 2 3
5 Эдмонтон 2 1 1 2
6 Анахайм 3 1 2 2
7 Ванкувер 3 0 3 0
8 Сан-Хосе 4 0 4 0
Результаты / календарь
7.10
8.10
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22.10
23.10
18.10 02:00
Бостон – Флорида
 5 : 3
18.10 02:00
Вашингтон – Ванкувер
 6 : 4
18.10 02:00
Монреаль – Питтсбург
 3 : 2 ОТ
18.10 02:00
Рейнджерс – Анахайм
 6 : 4
18.10 02:00
Торонто – Аризона
 2 : 4
18.10 02:30
Детройт – Лос-Анджелес
 4 : 5 ОТ
18.10 03:00
Миннесота – Колорадо
 3 : 6
18.10 03:30
Даллас – Виннипег
 4 : 1
18.10 05:00
Сиэтл – Каролина
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 4 10
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 4 8
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 3 7
И Г
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 4 4
Адриан Кемпе

Адриан Кемпе

Лос-Анджелес

 4 4
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 4 4
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 3 1.00
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

1 1.00
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 1 1.00
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