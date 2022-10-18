Что творит Панарин! Набрал четыре очка и вышел в лидеры гонки бомбардиров
«Рейнджерс» очень ярко начали сезон — с уверенных побед над «Тампой» (3:1) и «Миннесотой» (7:3), но в Виннипеге сыграли очень блекло и проиграли со счетом 1:4. Впрочем, это объяснимо — матчи с командой Кирилла Капризова и «Джетс» были сыграны за сутки. Отдохнув пару дней, «Рейнджеры» снова вышли заряженными и мощно начали игру с «Анахаймом». В большинстве Панарин, Зибанежад и Трочек открыли счет.
Вообще, первые два гола хозяев организовали Зибанежад и Трочек, поочередно выводившие друг друга на бросок. У Панарина же в этих атаках — вторые передачи. Но какая разница, так ведь?
Мощная игра «Рейнджерс» в атаке, видимо, немного расслабила Игоря Шестеркина. Стоит ли винить его в шайбе бывшего одноклубника Ватрано?
А в начале второго периода «Анахайм» сравнял счет после быстрой контратаки, которую начал российский защитник Дмитрий Куликов. В своей зоне он отобрал шайбу у Зибанежада, а Терри с Зеграсом разобрались у чужих ворот.
Впрочем, радость «Дакс» была недолгой. Сначала Какко снова вывел хозяев вперед, а под конец второго периода свою первую шайбу в сезоне забросил Алексис Лафренье. Ох, непросто будет Виталию Кравцову вернуть себе место в составе.
Не мог уйти без гола и Панарин, который классно бросил с кистей за 34 секунды до окончания периода.
А в третьей двадцатиминутке Артемий набрал четвертое очко в матче, выведя на бросок Зибанежада.
В четырех матчах на счету Панарина уже 10 (2+8) очков, и он — лучший бомбардир регулярки на данный момент. Ближайший преследователь — одноклубник Зибанежад, у которого на два балла меньше. Так в чем же секрет такой результативности российского нападающего? Поговаривают, что у него недавно родился ребенок, но официально об этом никто не заявлял. Теперь главное, чтобы Панарин сохранил этот темп — тогда у Артемия есть реальный шанс побороться сразу за несколько индивидуальных призов по итогам сезона.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|4
|3
|1
|6
|2
|Питтсбург
|3
|2
|1
|5
|3
|Филадельфия
|2
|2
|0
|4
|4
|Каролина
|2
|2
|0
|4
|5
|Вашингтон
|4
|2
|2
|4
|6
|Айлендерс
|2
|1
|1
|2
|7
|Нью-Джерси
|2
|0
|2
|0
|8
|Коламбус
|3
|0
|3
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|3
|3
|0
|6
|2
|Детройт
|3
|2
|1
|5
|3
|Флорида
|3
|2
|1
|4
|4
|Монреаль
|4
|2
|2
|4
|5
|Торонто
|4
|2
|2
|4
|6
|Баффало
|2
|1
|1
|2
|7
|Тампа-Бэй
|3
|1
|2
|2
|8
|Оттава
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|3
|3
|0
|6
|2
|Колорадо
|3
|2
|1
|4
|3
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|4
|4
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|5
|Виннипег
|2
|1
|1
|2
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|2
|7
|Аризона
|3
|1
|2
|2
|8
|Миннесота
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Калгари
|2
|2
|0
|4
|3
|Лос-Анджелес
|4
|2
|2
|4
|4
|Сиэтл
|3
|1
|2
|3
|5
|Эдмонтон
|2
|1
|1
|2
|6
|Анахайм
|3
|1
|2
|2
|7
|Ванкувер
|3
|0
|3
|0
|8
|Сан-Хосе
|4
|0
|4
|0
|18.10
|02:00
|
Бостон – Флорида
|5 : 3
|18.10
|02:00
|
Вашингтон – Ванкувер
|6 : 4
|18.10
|02:00
|
Монреаль – Питтсбург
|3 : 2 ОТ
|18.10
|02:00
|
Рейнджерс – Анахайм
|6 : 4
|18.10
|02:00
|
Торонто – Аризона
|2 : 4
|18.10
|02:30
|
Детройт – Лос-Анджелес
|4 : 5 ОТ
|18.10
|03:00
|
Миннесота – Колорадо
|3 : 6
|18.10
|03:30
|
Даллас – Виннипег
|4 : 1
|18.10
|05:00
|
Сиэтл – Каролина
|- : -
|И
|О
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|4
|10
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|4
|8
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|3
|7
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|4
|4
|
|
Адриан Кемпе
Лос-Анджелес
|4
|4
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|4
|4
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|3
|1.00
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|1
|1.00