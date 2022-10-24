Русский вратарь — один из самых необычных игроков нашего времени. Он готов покорить НХЛ прямо сейчас

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

Игра дня прошла в Омске, где «Авангард» встречался с колючей «Северсталью». Напомним, что хозяева подошли к этой игре в ужасном состоянии. В таблице их настиг «Амур», хотя хабаровский клуб и проиграл в овертайме рано утром, но ведь и дело происходит вне зоны плей-офф. Плюс обстановка в команде была, мягко говоря, не самая лучшая, но так чаще всего бывает в клубах, где идет череда поражений. Не забывайте и про то, что «Авангард» вернулся домой, имея за плечами серию из трех проигрышей.

И снова мы увидели разный хоккей в исполнении омского клуба. В первом периоде на льду был фаворит турнира. Клуб, готовый переиграть любого. Причем не за счет какой-то агрессии и мощи, а на одном чистом мастерстве. Но после перерыва все изменилось. Такое ощущение, что у Михаила Кравеца на лед вышли какие-то юниоры, случайно оказавшиеся на огромном стадионе. Опять пошли нелепые ходы, неправильные решения. Череповецкая команда сравняла счет, да еще и поиграла «пять на три», правда, безрезультатно. Ко всем несчастьям добавилась и травма вратаря Станислава Галимова. Пришлось выходить Василию Демченко, который еще три дня назад не мог держать клюшку из-за проблем с рукой. Но все закончилось хорошо. Хозяевам удалось включить режим «фаворит» в конце встречи и добиться победы в основное время.

И. о. главного тренера омичей Михаил Кравец на встрече с командой говорил о том, что эта победа доказывает, какая хорошая атмосфера в раздевалке. Но рано радоваться. Для того чтобы «Авангард» пришел в себя, нужна не одна победа над командой среднего уровня, а серия хороших встреч. Победы были и раньше, но толку-то. После разгрома «Металлурга» омичи получили поражение дома от «Куньлуня». Но главное, что тренер верит, что все будет отлично. Лишь бы хоккеисты прониклись.

Победа

Только в своем седьмом матче в НХЛ вратарь Даниил Тарасов одержал первую победу в карьере. Игра получилась выдающейся. Хоккеист вышел с первых минут в составе аутсайдера турнира и не дал шансов крепкому «Рейнджерс». Мог быть и «сухарь», но Артемий Панарин все испортил. Тарасов — один из самых необычных хоккеистов нашего времени. Воспитанник уфимской школы хоккея так и не дождался доверия со стороны родного клуба. В свой последний сезон (2018/19) он большую часть времени проводил в «Торосе», но зато получил звание лучшего новичка ВХЛ. Главный клуб республики только дважды привлекал его к основе, но тогда в команде были Юха Метсола и Андрей Кареев.

Тарасову все это не нравилось, хотя он не подавал виду, однако в следующем году вратарь отверг предложение подписать контракт и отправился в Финляндию. И пусть там он тоже не блистал статистикой, но отношение к молодым вратарям в Европе немного другое. Тарасов провел 41 матч, ему доверяли, но главное — он очень много работал на тренировках. В пандемию пришлось вернуться в Россию, Тарасов снова попал под Метсолу, но хотя бы получил 16 матчей в регулярном чемпионате и дважды появлялся на льду в плей-офф. Даже после года в Финляндии он не производил впечатления человека, которого можно было бы сделать основным голкипером. Так что сразу после окончания сезона Даниил отправился в АХЛ.

В «Коламбусе» его ждали. Сыграл он за эти полтора года не так много, как в АХЛ, так и в НХЛ. Сильно помешала травма, полученная в январе этого года. Из-за операции хоккеист пропустил шесть месяцев, но довольно легко восстановился и в тренировочном лагере уже показывал, что готов к свершениям. Например, он отразил все броски в матче против «Сент-Луиса». А спустя две недели голкипер одержал первую победу в карьере. Контракт с «Жакетами» будет действовать три года (летом он подписал новое соглашение с зарплатой в миллион долларов). После победы над «Рейнджерс» видеть Даниила в составе мы будем чаще.

Отставка

Уже пятая тренерская отставка состоялась в ВХЛ. Главный тренер Дмитрий Крамаренко покинул пост тульского клуба АКМ, выступающего в лиге второй сезон. Мы уже рассказывали, что все благие начинания в этой системе рушатся совершенно безумным и непонятным управлением. Но деньги там не бюджетные, а спонсорские, так что тратить они их могут так, как заблагорассудится. Мы же можем только оценивать шаги.

Совсем недавно была информация о том, как для молодежной команды купили двух игроков из системы «Спартака» за 11 миллионов рублей. И ладно если бы это была разовая акция. Двух хоккеистов из системы московского «Динамо» приобрели за семь миллионов, а вы об этих ребятах и не слышали никогда. Напомним, что Иван Мирошниченко обошелся «Авангарду» всего в пять миллионов.

С клубом ВХЛ такая же беда. В прошлом сезоне команда потратила какие-то невероятные деньги на зарплаты, но не попала в плей-офф. В этом чемпионате все вроде бы успокоилось. Тренером назначили Дмитрия Крамаренко, представителя той школы хоккея, где запрещено валяться на льду. С ним АКМ, имея не самый великий состав, обосновалась в середине турнирной таблицы, постоянно находилась в зоне плей-офф, а о лучшем и мечтать было нельзя. Были какие-то неприятные поражения типа неудачи в Москве от неорганизованной «Звезды». Но при этом побеждали крепкий «Сокол», переигрывали своих конкурентов за место в 16 лучших. Странности были. Типа прихода в команду вратаря Ивана Налимова, которого держали в запасе, а затем заменили после первого периода в дебютной встрече, обидев голкипера до глубины души. В итоге проспект «Чикаго» собрал вещи и «прервал карьеру». Все же по сравнению с прошлым сезоном все было неплохо.

Но этого стало мало. В Туле не простили домашнего поражения от «Химика» и уволили тренера. Неважно, кого назначат, хоть Дмитрия Квартальнова. Особенность системы АКМ в том, что менеджеры принимают исключительно неправильные решения. А если и делают что-то хорошее, то затем быстро это исправляют. Известно, что в планах тульского клуба есть мысль о попадании в КХЛ, но если так будет продолжаться, то смеяться над АКМ будет вся страна, а не та часть, что следит за ВХЛ.