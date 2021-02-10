Кучеров не вернется на лед в этом сезоне. Рисковать здоровьем ему просто нет смысла

Обзор дня Алексея Шевченко.

Победа

«Северсталь» приехала в Хельсинки и моментально решила вопрос с выходом в плей-офф, победив в овертайме. Формально команда еще не в восьмерке, но и шесть очков разрыва отыграть невозможно. Конечно, сохраняются шансы, что все череповецкие хоккеисты коллективно помешаются и проиграют оставшиеся игры. Но впереди ведь «Куньлунь», «Нефтехимик» и «Сочи». Это же как надо постараться, чтобы испортить сезон? Только и этого будет недостаточно. Надо, чтобы «Спартак» и «Витязь» синхронно одержали пять побед подряд. А это уже из области фантастики.

Игорь Гераськин качнул так, что аж голова закружилась немножко! pic.twitter.com/QuB0MD40IK — КХЛ (@khl) February 9, 2021

Игра в Хельсинки с «Йокеритом» не из тех, что мы будем пересматривать вечерами. Гости играли так, как Андрей Разин требует от них весь сезон. Никаких индивидуальных ошибок, попроще как в обороне, так и в атаке. Впереди не надо обострять каждую секунду, лучше подержать шайбу и дождаться какой-нибудь ошибки соперника. В общем, идеальная схема, которая бы подошла «Витязю», «Сибири» и даже «Нефтехимику», но эти клубы по каким-то причинам так натренировать своих ребят не смогли. Наверное, потому что в каждой из этих команд были люди, которым позволялось чуть больше, чем другим. А у «Северстали» таких хоккеистов просто не существует.

Если в Новосибирске все зависело от легионеров (и они подвели), то у Андрея Разина иностранцы отличаются от всех только наличием другого паспорта. И неслучайно Абдул играет меньше, чем средние российские хоккеисты клуба, а Берглунда или Няттинена спокойно могут оставить в запасе. Сейчас «Северсталь» может даже побороться за пятую строчку в таблице. И, думаю, будет стараться, чтобы сыграть в первом раунде с «Локомотивом». А прогноз на эту серию дать будет очень непросто.

Без изменений

Просочилась новость, что в «Сибири» по итогам этого года никаких изменений в руководстве не будет. Генеральный менеджер Кирилл Фастовский сохранит свой пост и будет работать над исправлением ошибок. Причину называют странную — действующий контракт. Нет-нет, договор тут совсем не имеет никакого значения. В России он не имеет большой ценности, а я люблю вспоминать, как Андрея Скабелку уволили из «Авангарда» к концу турнира, когда с ним заключили трехлетнее соглашение. Дело, мне кажется, куда серьезней.

Новые владельцы клуба (предприятия старые, только руководят им другие люди) просто потеряли интерес к «Сибири». Возможно, они просто обязаны финансировать еще один год или готовы это делать по каким-то причинам, но что будет с деньгами, когда их переведут на счета клуба, им безразлично. Я не настаиваю на немедленной отставке Фастовского. Несмотря на то что он провалил уже не первый сезон, а в нынешнем потерял и симпатию, бегая от журналистов, должность у него непростая, и работать на ней в таких условиях чрезвычайно сложно. Фастовский трудится при довольно ограниченном бюджете, спонсоры клуба не слишком аккуратны в выполнении обязательств, а хороших игроков на рынке все меньше и меньше, и пара неправильных трансферов способны убить весь сезон. Не думаю, что у его кабинета очередь желающих заменить менеджера. Это не «Авангард», «Ак Барс» и даже не «Трактор» с «Северсталью», где и не понимают, что такое задержки по зарплате. Но то, что всех всё устроило и никаких выводов не будет сделано, пугает гораздо больше.

Восстановление

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров дал первое интервью после операции — оно вышло на сайте «Матч ТВ». Стало понятно, что он не просто на намерен возвращаться на площадку в нынешнем сезоне, но и окончательно вычеркнул его из своей памяти. Кучеров пресекает все попытки уточнить точную дату выхода на площадку. Последний матч регулярного чемпионата? Надо посмотреть на состояние. Плей-офф? Все будет зависеть от здоровья. Да понятно, что ему не хочется играть в этом году и ничто его не заставит появиться на льду. Тут и вопрос зарплаты. Он получает точно такие же деньги, не рискуя своим здоровьем. И ему все дополнительные вычеты не так уж и обидны.

К тому же совершенно неизвестно, что будет с нынешним чемпионатом. «Вегас» отменяет пресс-конференцию по «Зуму» из-за ковидного протокола, в НХЛ ведь реально паника и нет четко сформулированного плана. Уже многие допускают, что и этот сезон могут прервать, только непонятно, как будут доигрывать.

И конечно, главная причина — здоровье. Никита прекрасно понимает, что уже не в том возрасте, когда вмешательство в организм не имеет больших последствий. Сейчас важно не столько решить проблему, но и правильно подготовиться к продолжению карьеры, чтобы весь организм был готов к нагрузкам. Так что нынешней чемпионат «Тампа» проведет без российского форварда.