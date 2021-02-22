Гусев готов восстать из пепла. Но пока на его счету лишь первый гол в сезоне

Обзор дня Алексея Шевченко.

Первый гол

В феврале нападающий «Дэвилз» Никита Гусев не выходил на лед. Команда была на изоляции, многие хоккеисты попали в ковид-протокол, но информация насчет российского нападающего была запутанной. То он находился среди больных, то не находился. Когда «Нью-Джерси» разрешили играть, Гусев пропускал матчи и в протоколе значился как запасной. В смысле, не попал в состав команды, видимо, по спортивным причинам. Да и повода ставить Гусева не было. На счету форварда была одна передача в девяти встречах, а на площадке он выделялся своими странными действиями. То не мог бросить, когда его выпускали в большинстве, то терял шайбу в чужой зоне. Иногда наш нападающий делал обостряющие передачи, но ни к каким результатам они не приводили.

В ночь на понедельник Никита вернулся на лед, даже вышел на стартовое вбрасывание вместе с Захой и Мальцевым, и поначалу было видно, что он соскучился по игре. Но чувство, что Гусев осознает, насколько важно ему вернуть лидерские позиции, было не всегда. Иногда наш хоккеист пропадал, точнее, его было видно, но он катался бессмысленно, чтобы не замерзнуть. Никита отличился на последней минуте встречи, когда «Дэвилз» сняли вратаря, бросившись в погоню за «Вашингтоном», но это было за 12 секунд до сирены, и набрать очки уже было невозможно. Если подводить общий итог, то Никита не впечатлил, но хотя бы открыл счет своим голам, а то на него уже стали косо поглядывать из-за статистики. Видите, кого выставляют на драфт отказов в этом сезоне. Понятно, что иногда это делают для манипуляции с потолком зарплат, но попадать в список ненужных хоккеистов — мало приятного.

Регулярка

Глядя на то, как сыграли «Барыс» и «Автомобилист», не создается ощущения, что команды вообще готовы к плей-офф. Екатеринбургский клуб проваливает сезон, никаких изменений к лучшему нет, а две пропущенные шайбы на последних минутах встречи с «Сочи», а также победа лишь в серии буллитов доказывают, что надеяться не на что. Неужели кто-то верит, что всего через неделю команда станет другой? Вряд ли.

«Барыс» вышел на домашний лед как на прогулку, забыв, что для хоккеистов «Сибири» началось время переговоров по новым контрактам. Но не выбирают ли Билл Питерс и Юрий Михайлис себе соперников? Мне кажется, что «Автомобилисту» это делать бессмысленно. Считается, что с «Авангардом» будет попроще, но сейчас у подмосковного клуба очень много хоккеистов в списке травмированных, вряд ли начнет плей-офф Рид Буше, но даже без него команды как будто из разных лиг. В «Авангарде» все знают, куда нужно бежать и что делать, там даже есть сценарий любого матча, которого все придерживаются.

На данный момент «Автомобилист» попадает на «Металлург», но тут вообще все может завершиться за неделю. Если на Урале действительно хотят попасть на удобного противника, то это все пустое. Шансы есть только в серии с «Трактором», но на челябинцев никак не выйти. У «Барыса» другая ситуация. Их сильно боятся в Балашихе, но, глядя на то, в какой форме «Ак Барс», уже и восьмое место не выглядит таким уж плохим. А играть с магнитогорцами не хочется. Команда Ильи Воробьева в отличной форме, так что там шансов немного. Все это может быть догадками, но очень странно, что команды, вышедшие в плей-офф, играют настолько плохо.

Первый день плей-офф

В Высшей лиге состоялись первые матчи плей-офф, и они разочаровали с точки зрения интриги. Хозяева дружно победили в первых встречах, причем только в Санкт-Петербурге, где «Динамо» встречалось с «Барсом», было хоть какое-то подобие интриги. Там и Александр Хованов показал едва ли не лучшую игру, брал ответственность на себя, нагнетал, только не смог реализовать моменты. Да и питерцы показали, что их умение сушить матчи никуда не делось, а когда в атаке такие люди, как Алексей Кручинин и Александр Комаристый, это значит, что голы будут. В понедельник вечером клубы встретятся вновь, если и ждать успеха гостей, то именно там.

Подмосковное «Динамо» приехало к победителю регулярного чемпионата в Ханты-Мансийск обреченным. Казалось бы, задача на сезон выполнена, надо действовать расслабленно, но у парней из Красногорска словно оковы на ногах. И опять проявилась проблема всего сезона — вратари не выручают. Нет в системе клуба голкиперов, которые бы могли потеснить Бочарова, Еременко и Гарипова, даже в молодежке все «сырые». В системе «Салавата Юлаева» ставку будут делать на клубы КХЛ и МХЛ, а Высшая лига никому не нужна. Молодые же хоккеисты, которые поехали в Тюмень, скорее освободятся. «Рубин» победил «Торос» легко.

И наконец, в Пензе «Дизель» легко разобрался с «Ростовом» — 5:1. У гостей очень маленькая скамейка, есть одно звено, три защитника и вратарь. То, что они попали в 16 лучших, — уже победа.